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Лестер
 
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Эвертон
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Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Эвертон

До начала игры, которая состоится 06.10.2018, осталось 2 дня 14 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Лестер - Эвертон
Лестер
65.6% (42)
Ничья:
25% (16)
Эвертон
9.4% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Лестер:
42.2% (27)
Лестер:
15.6% (10)
Ничья:
14.1% (9)
Ничья:
7.8% (5)
Лестер:
4.7% (3)
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