Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Эвертон

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Стадион: Кинг Пауэр
Предыдущие игры
Лестер (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 29.09.2018 Ньюкасл 0:2 Лестер ПЛ
- 25.09.2018 Вулверхэмптон 0:0 Лестер КЛ
- 22.09.2018 Лестер 3:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 15.09.2018 Борнмут 4:2 Лестер ПЛ
- 01.09.2018 Лестер 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 28.08.2018 Лестер 4:0 Флитвуд Таун КЛ
- 25.08.2018 Саутгемптон 1:2 Лестер ПЛ
- 18.08.2018 Лестер 2:0 Вулверхэмптон ПЛ
- 10.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Лестер ПЛ
- 04.08.2018 Лилль 1:2 Лестер ТМК
- 01.08.2018 Лестер 1:1 Валенсия ТМК
- 28.07.2018 Удинезе 2:1 Лестер ТМК
- 25.07.2018 Акхисар 0:0 Лестер ТМК
- 21.07.2018 Ноттс Каунти 1:4 Лестер ТМК
- 13.05.2018 Тоттенхэм 5:4 Лестер ПЛ
- 09.05.2018 Лестер 3:1 Арсенал ПЛ
- 05.05.2018 Лестер 0:2 Вест Хэм ПЛ
- 28.04.2018 Кристал Пэлас 5:0 Лестер ПЛ
- 19.04.2018 Лестер 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 14.04.2018 Бёрнли 2:1 Лестер ПЛ
Эвертон (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 02.10.2018 Эвертон 1:1 Саутгемптон КЛ
- 29.09.2018 Эвертон 3:0 Фулхэм ПЛ
- 23.09.2018 Арсенал 2:0 Эвертон ПЛ
- 16.09.2018 Эвертон 1:3 Вест Хэм ПЛ
- 01.09.2018 Эвертон 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 29.08.2018 Эвертон 3:1 Ротерхэм КЛ
- 25.08.2018 Борнмут 2:2 Эвертон ПЛ
- 18.08.2018 Эвертон 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 11.08.2018 Вулверхэмптон 2:2 Эвертон ПЛ
- 04.08.2018 Эвертон 2:3 Валенсия ТМК
- 28.07.2018 Ренн 4:1 Эвертон ТМК
- 26.07.2018 Блэкберн 3:0 Эвертон ТМК
- 22.07.2018 Порту 1:0 Эвертон ТМК
- 18.07.2018 Бёри 1:1 Эвертон ТМК
- 14.07.2018 Irdning 0:22 Эвертон ТМК
- 13.05.2018 Вест Хэм 3:1 Эвертон ПЛ
- 05.05.2018 Эвертон 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 28.04.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Эвертон ПЛ
- 23.04.2018 Эвертон 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 14.04.2018 Суонси 1:1 Эвертон ПЛ
Последние игры между собой
Лестер: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Эвертон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
- 31.01.2018 Эвертон 2:1 Лестер Премьер-лига
- 29.10.2017 Лестер 2:0 Эвертон Премьер-лига
- 09.04.2017 Эвертон 4:2 Лестер Премьер-лига
- 07.01.2017 Эвертон 1:2 Лестер Кубок
- 26.12.2016 Лестер 0:2 Эвертон Премьер-лига
- 07.05.2016 Лестер 3:1 Эвертон Премьер-лига
- 19.12.2015 Эвертон 2:3 Лестер Премьер-лига
- 22.02.2015 Эвертон 2:2 Лестер Премьер-лига
- 16.08.2014 Лестер 2:2 Эвертон Премьер-лига
- 27.07.2014 Эвертон 0:1 Лестер Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 3
|19
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 3
|19
|3.
|Челси
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|5.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Борнмут
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 12
|13
|8.
|Лестер
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|11.
|Эвертон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|19.
|Кардифф Сити
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 16
|2
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Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - ЭвертонДо начала игры, которая состоится 06.10.2018, осталось 2 дня 14 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Лестер - Эвертон
Лестер
65.6% (42)
Ничья:
25% (16)
Эвертон
9.4% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лестер:
42.2% (27)
1:0 Лестер:
15.6% (10)
1:1 Ничья:
14.1% (9)
2:2 Ничья:
7.8% (5)
2:0 Лестер:
4.7% (3)
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