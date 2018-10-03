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Стадион:
Саутгемптон
 
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Челси
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Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Челси

До начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 11 минут.
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Прогнозы на матч Саутгемптон - Челси
Саутгемптон
6.9% (5)
Ничья:
2.8% (2)
Челси
90.3% (65)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
44.4% (32)
Челси:
19.4% (14)
Челси:
15.3% (11)
Челси:
5.6% (4)
Саутгемптон:
4.2% (3)
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