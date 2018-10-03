Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Челси

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Стадион: Сент-Мэрис
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Саутгемптон (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 02.10.2018 Эвертон 1:1 Саутгемптон КЛ
- 29.09.2018 Вулверхэмптон 2:0 Саутгемптон ПЛ
- 22.09.2018 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 17.09.2018 Саутгемптон 2:2 Брайтон ПЛ
- 01.09.2018 Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон ПЛ
- 28.08.2018 Брайтон 0:1 Саутгемптон КЛ
- 25.08.2018 Саутгемптон 1:2 Лестер ПЛ
- 18.08.2018 Эвертон 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 12.08.2018 Саутгемптон 0:0 Бёрнли ПЛ
- 04.08.2018 Саутгемптон 0:3 Боруссия М ТМК
- 01.08.2018 Саутгемптон 3:2 Сельта ТМК
- 28.07.2018 Дижон 0:2 Саутгемптон ТМК
- 21.07.2018 Дерби 3:0 Саутгемптон ТМК
- 11.07.2018 Цзянсу Сунин 2:3 Саутгемптон ТМК
- 05.07.2018 Шальке 04 3:3 Саутгемптон ТМК
- 13.05.2018 Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 08.05.2018 Суонси 0:1 Саутгемптон ПЛ
- 05.05.2018 Эвертон 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 28.04.2018 Саутгемптон 2:1 Борнмут ПЛ
- 22.04.2018 Челси 2:0 Саутгемптон К
Челси (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 04.10.2018 Челси 1:0 Види ЛЕ
- 29.09.2018 Челси 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 26.09.2018 Ливерпуль 1:2 Челси КЛ
- 23.09.2018 Вест Хэм 0:0 Челси ПЛ
- 20.09.2018 ПАОК 0:1 Челси ЛЕ
- 15.09.2018 Челси 4:1 Кардифф Сити ПЛ
- 01.09.2018 Челси 2:0 Борнмут ПЛ
- 26.08.2018 Ньюкасл 1:2 Челси ПЛ
- 18.08.2018 Челси 3:2 Арсенал ПЛ
- 11.08.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Челси ПЛ
- 07.08.2018 Челси 0:0 Лион КЧ
- 05.08.2018 Челси 0:2 Манчестер Сити С
- 01.08.2018 Арсенал 1:1 Челси КЧ
- 28.07.2018 Челси 1:1 Интер Милан КЧ
- 23.07.2018 Перт Глори 0:1 Челси ТМК
- 19.05.2018 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед К
- 13.05.2018 Ньюкасл 3:0 Челси ПЛ
- 09.05.2018 Челси 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 06.05.2018 Челси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 28.04.2018 Суонси 0:1 Челси ПЛ
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Челси: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
- 22.04.2018 Челси 2:0 Саутгемптон Кубок
- 14.04.2018 Саутгемптон 2:3 Челси Премьер-лига
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 25.04.2017 Челси 4:2 Саутгемптон Премьер-лига
- 30.10.2016 Саутгемптон 0:2 Челси Премьер-лига
- 27.02.2016 Саутгемптон 1:2 Челси Премьер-лига
- 03.10.2015 Челси 1:3 Саутгемптон Премьер-лига
- 15.03.2015 Челси 1:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 28.12.2014 Саутгемптон 1:1 Челси Премьер-лига
- 01.01.2014 Саутгемптон 0:3 Челси Премьер-лига
- 01.12.2013 Челси 3:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 30.03.2013 Саутгемптон 2:1 Челси Премьер-лига
- 16.01.2013 Челси 2:2 Саутгемптон Премьер-лига
- 05.01.2013 Саутгемптон 1:5 Челси Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 3
|19
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 3
|19
|3.
|Челси
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|5.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Борнмут
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 12
|13
|8.
|Лестер
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|11.
|Эвертон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|19.
|Кардифф Сити
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 16
|2
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Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - ЧелсиДо начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 11 минут.
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Прогнозы на матч Саутгемптон - Челси
Саутгемптон
6.9% (5)
Ничья:
2.8% (2)
Челси
90.3% (65)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Челси:
44.4% (32)
0:2 Челси:
19.4% (14)
0:1 Челси:
15.3% (11)
1:3 Челси:
5.6% (4)
1:0 Саутгемптон:
4.2% (3)
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