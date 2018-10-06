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Стадион:
Ружомберок
2:1
Второй тайм: 56'
Нитра
0'
0:1
7' Гол
Вестеницки Томаш
1:1
10' Гол
Ismar Tandir
2:1
42' Гол
Гал-Андрезли Петер
56'
Второй тайм
50'
Ружомберок делает замену. Костадинов Тихомир уходит с поля, а Мустеданагич Зинедин выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Гал-Андрезли Петер бьет в цель!
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Ismar Tandir бьет в цель!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Вестеницки Томаш бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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