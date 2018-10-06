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Стадион: Ружомберок
2:1
Второй тайм: 56'
0:1
7' ГолВестеницки Томаш
1:1
10' ГолIsmar Tandir
2:1
42' ГолГал-Андрезли Петер
|
7'
0:1
10'
1:1
42'
2:1
Состав команд
33
Мацик
Матуш
3
Масло
Ян
18
Урдинов
Яни
11
Кочан
Матей
23
Даниэл
Эрик
22
Ismar
Tandir
31
Грошшо
Лукаш
26
Фаркаш
Павол
11
Jan
Chovanec
10
Andrej
Fabry
Ружомберок 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Мацик Матуш Вратарь
- 2 Кружляк Доминик Защитник
- 3 Масло Ян Защитник
- 10 Твардзик Филип Защитник
- 18 Урдинов Яни Защитник
- 6 Кесе Кристи Полузащитник
- 11 Кочан Матей Полузащитник
- 23 Даниэл Эрик Полузащитник
- 20 Костадинов Тихомир Полузащитник
- 7 Гал-Андрезли Петер Полузащитник
- 22 Ismar Tandir Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Michal Jonec Защитник
- 9 Кунца Доминик Защитник
- 32 Мустеданагич Зинедин Полузащитник
- 15 Герец Штефан Нападающий
- 8 Такач Далибор
- 13 Matej Madlenak
- 34 Jan Ctvrtecka
- Главный тренер: Голубек Давид
Нитра 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Грошшо Лукаш Вратарь
- 66 Marius Charizopoulos Защитник
- 2 Marek Duben Защитник
- 26 Фаркаш Павол Защитник
- 11 Jan Chovanec Защитник
- 6 Коня Томаш Полузащитник
- 14 Milos Simoncic Полузащитник
- 12 Dominik Gulas Полузащитник
- 10 Andrej Fabry Полузащитник
- 24 Вестеницки Томаш Полузащитник
- 18 Abdulrahman Taiwo Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Маховец Ярослав Защитник
- 29 Стайнгубел Кристиан Полузащитник
- 44 Ilya Cherednitchenko
- 19 Martin Macho
- 1 David Sipos
- 13 Rene Kotrik
- 16 Marian Chobot
- Главный тренер: Ivan Galad
Предыдущие игры
Ружомберок (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 29.09.2018 Земплин 2:2 Ружомберок С
- 22.09.2018 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 15.09.2018 Злате Моравце 1:1 Ружомберок С
- 01.09.2018 Ружомберок 4:0 Сеница С
- 26.08.2018 Спартак Трнава 0:0 Ружомберок С
- 19.08.2018 Ружомберок 0:2 Слован Братислава С
- 11.08.2018 ДАК 2:2 Ружомберок С
- 04.08.2018 Ружомберок 3:1 Жилина С
- 29.07.2018 Тренчин 1:4 Ружомберок С
- 21.07.2018 Ружомберок 0:0 Середь С
- 19.05.2018 Ружомберок 0:4 ДАК С
- 12.05.2018 Тренчин 3:1 Ружомберок С
- 05.05.2018 Ружомберок 1:0 Слован Братислава С
- 01.05.2018 Слован Братислава 3:1 Ружомберок К
- 28.04.2018 Жилина 3:0 Ружомберок С
- 21.04.2018 Ружомберок 0:0 Спартак Трнава С
- 18.04.2018 Жилина 0:0 Ружомберок К
- 15.04.2018 Спартак Трнава 1:0 Ружомберок С
- 07.04.2018 Ружомберок 1:2 Жилина С
- 03.04.2018 Ружомберок 2:1 Жилина К
Нитра (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 29.09.2018 Середь 2:1 Нитра С
- 25.09.2018 Нитра 2:1 Тренчин С
- 22.09.2018 Нитра 2:1 Земплин С
- 15.09.2018 Подбрезова 3:2 Нитра С
- 01.09.2018 Нитра 4:1 Злате Моравце С
- 25.08.2018 Сеница 1:1 Нитра С
- 18.08.2018 Нитра 0:0 Спартак Трнава С
- 12.08.2018 Слован Братислава 1:1 Нитра С
- 05.08.2018 Нитра 2:3 ДАК С
- 28.07.2018 Жилина 2:1 Нитра С
- 19.05.2018 Нитра 5:2 Сеница С
- 12.05.2018 Злате Моравце 2:2 Нитра С
- 05.05.2018 Нитра 1:3 Земплин С
- 28.04.2018 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 20.04.2018 Татран Прешов 1:1 Нитра С
- 14.04.2018 Нитра 3:2 Татран Прешов С
- 07.04.2018 Нитра 0:0 Подбрезова С
- 31.03.2018 Земплин 4:0 Нитра С
- 17.03.2018 Нитра 1:0 Злате Моравце С
- 10.03.2018 Сеница 0:1 Нитра С
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Нитра: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
- 26.02.2018 Ружомберок 0:0 Нитра Суперлига
- 23.09.2017 Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига
- 12.04.2014 Нитра 3:1 Ружомберок Суперлига
- 26.10.2013 Ружомберок 4:0 Нитра Суперлига
- 02.08.2013 Нитра 3:3 Ружомберок Суперлига
- 02.04.2013 Нитра 3:0 Ружомберок Суперлига
- 21.07.2012 Нитра 1:1 Ружомберок Суперлига
- 03.04.2012 Ружомберок 1:1 Нитра Corgon Liga
- 29.10.2011 Нитра 2:3 Ружомберок Corgon Liga
- 30.07.2011 Ружомберок 0:0 Нитра Corgon Liga
- 11.05.2011 Нитра 0:2 Ружомберок Corgon Liga
- 26.02.2011 Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga
- 11.09.2010 Нитра 1:2 Ружомберок Corgon Liga
- 04.04.2010 Нитра 3:1 Ружомберок Corgon Liga
- 31.10.2009 Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga
- 01.08.2009 Нитра 2:0 Ружомберок Corgon Liga
- 23.05.2009 Ружомберок 1:1 Нитра Corgon Liga
- 07.03.2009 Нитра 2:1 Ружомберок Corgon Liga
- 21.09.2008 Ружомберок 3:0 Нитра Corgon Liga
- 20.05.2008 Нитра 1:0 Ружомберок Corgon Liga
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|11
|8
|3
|0
|23 - 10
|27
|2.
|ДАК
|10
|6
|3
|1
|26 - 15
|21
|3.
|Жилина
|0:0
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Ружомберок
|2:1
|11
|5
|5
|1
|21 - 10
|20
|5.
|Тренчин
|0:0
|11
|5
|3
|3
|20 - 17
|18
|6.
|Подбрезова
|0:0
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|7.
|Середь
|10
|4
|1
|5
|12 - 19
|13
|8.
|Нитра
|1:2
|11
|3
|3
|5
|17 - 17
|12
|9.
|Спартак Трнава
|10
|2
|2
|6
|8 - 10
|8
|10.
|Злате Моравце
|10
|2
|1
|7
|10 - 18
|7
|11.
|Сеница
|0:0
|11
|1
|4
|6
|6 - 22
|7
|12.
|Земплин
|0:0
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
Второй тайм
50'
Ружомберок делает замену. Костадинов Тихомир уходит с поля, а Мустеданагич Зинедин выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Гал-Андрезли Петер бьет в цель!
10'
Г О О О О Л - Ismar Tandir бьет в цель!
7'
Г О О О О Л - Вестеницки Томаш бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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