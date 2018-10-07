  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Словакия
  5. Суперлига
Стадион:
Спартак Трнава
2:1
Конец матча
Середь
0'
0:1
22' Гол
Adam Morong
1:1
28' Гол
Бакош Марек
37' Желтая карточка
Куланек Иржи
45' Желтая карточка
Bankole Adekuoroye
2:1
47' Пенальти
Годал Борис
47' Желтая карточка
Михалик Любомир
50' Желтая карточка
Грендель Эрик
63' Желтая карточка
Filip Pankarican
82' Желтая карточка
Бакош Марек
90' Желтая карточка
Годал Борис
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Годал Борис получил желтую карточку от судьи
87'
Спартак Трнава делает замену. Бакош Марек уходит с поля, а Ирка Эрик выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Бакош Марек получил желтую карточку от судьи
77'
Серед делает замену. Denis Ventura уходит с поля, а Rudolf Bilas выходит на его замену.
74'
Серед делает замену. Martin Meciar уходит с поля, а Matej Loduha выходит на его замену.
71'
Спартак Трнава делает замену. Мизенбёк Фабиан уходит с поля, а Рада Якуб выходит на его замену.
64'
Серед делает замену. Filip Pankarican уходит с поля, а Баэс Альдо выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Filip Pankarican получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Грендель Эрик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
47'
Михалик Любомир получил желтую карточку от судьи
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Годал Борис из команды Спартак Трнава забивает с точки!
46'
Спартак Трнава делает замену. Малецки Патрик уходит с поля, а Грендель Эрик выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Bankole Adekuoroye получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Куланек Иржи получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Бакош Марек бьет в цель!
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Adam Morong бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация