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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Антон Малатинский
2:1
Конец матча
0:1
22' ГолAdam Morong
1:1
28' ГолБакош Марек
37' Желтая карточкаКуланек Иржи
45' Желтая карточкаBankole Adekuoroye
2:1
47' ПенальтиГодал Борис
47' Желтая карточкаМихалик Любомир
50' Желтая карточкаГрендель Эрик
63' Желтая карточкаFilip Pankarican
82' Желтая карточкаБакош Марек
90' Желтая карточкаГодал Борис
|
22'
0:1
28'
1:1
37'
47'
2:1
47'
50'
63'
82'
87'
90'
Состав команд
24
Оравец
Матей
21
Годал
Борис
10
Горбани
Али
23
Бакош
Марек
44
Сус
Мартин
14
Adam
Morong
Спартак Трнава 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Чуды Мартин Вратарь
- 2 Кадлец Андрей Защитник
- 24 Оравец Матей Защитник
- 21 Годал Борис Защитник
- 3 Янсо Оливер Защитник
- 6 Куланек Иржи Полузащитник
- 34 Грессак Лукас Полузащитник
- 26 Малецки Патрик Полузащитник
- 17 Мизенбёк Фабиан Полузащитник
- 10 Горбани Али Нападающий
- 23 Бакош Марек Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Русов Добривой Вратарь
- 15 Гладик Иван Защитник
- 33 Ирка Эрик Полузащитник
- 16 Схиртладзе Давит Полузащитник
- 25 Рада Якуб Полузащитник
- 12 Дангубич Филип Полузащитник
- 8 Грендель Эрик Полузащитник
- Главный тренер: Латал Радослав
Середь 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Pavol Penksa Вратарь
- 44 Сус Мартин Защитник
- 6 Михалик Любомир Защитник
- 21 Tidiane Djibi Ba Защитник
- 5 Martin Meciar Защитник
- 13 Filip Pankarican Полузащитник
- 18 Bankole Adekuoroye Полузащитник
- 10 Nikola Gataric Полузащитник
- 19 Denis Ventura Полузащитник
- 14 Adam Morong Полузащитник
- 11 Lubomir Ulrich Нападающий
- Запасные игроки
- 31 David Samuel Nwolokor Вратарь
- 17 Мених Йозеф Защитник
- 7 Баэс Альдо Полузащитник
- 23 Nemanja Subotic
- 8 Rudolf Bilas
- 16 Robert Richnak
- 12 Matej Loduha
- Главный тренер: Karel Stromsik
Предыдущие игры
Спартак Трнава (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 04.10.2018 Фенербахче 2:0 Спартак Трнава ЛЕ
- 29.09.2018 Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава С
- 23.09.2018 ДАК 3:2 Спартак Трнава С
- 20.09.2018 Спартак Трнава 1:0 Андерлехт ЛЕ
- 15.09.2018 Спартак Трнава 1:2 Жилина С
- 02.09.2018 Тренчин 1:0 Спартак Трнава С
- 30.08.2018 Спартак Трнава 1:1 Олимпия Любляна ЛЕ
- 26.08.2018 Спартак Трнава 0:0 Ружомберок С
- 23.08.2018 Олимпия Любляна 0:2 Спартак Трнава ЛЕ
- 18.08.2018 Нитра 0:0 Спартак Трнава С
- 14.08.2018 Спартак Трнава 1:2 Црвена Звезда ЛЧ
- 11.08.2018 Спартак Трнава 3:0 Земплин С
- 07.08.2018 Црвена Звезда 1:1 Спартак Трнава ЛЧ
- 04.08.2018 Подбрезова 1:0 Спартак Трнава С
- 31.07.2018 Спартак Трнава 0:1 Легия ЛЧ
- 28.07.2018 Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце С
- 24.07.2018 Легия 0:2 Спартак Трнава ЛЧ
- 21.07.2018 Сеница 1:0 Спартак Трнава С
- 18.07.2018 Зриньски 1:1 Спартак Трнава ЛЧ
- 11.07.2018 Спартак Трнава 1:0 Зриньски ЛЧ
Середь (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 29.09.2018 Середь 2:1 Нитра С
- 22.09.2018 Слован Братислава 2:1 Середь С
- 15.09.2018 Середь 2:1 Земплин С
- 01.09.2018 ДАК 5:0 Середь С
- 25.08.2018 Середь 1:2 Подбрезова С
- 18.08.2018 Жилина 2:1 Середь С
- 11.08.2018 Середь 2:0 Злате Моравце С
- 05.08.2018 Тренчин 5:1 Середь С
- 28.07.2018 Середь 2:1 Сеница С
- 21.07.2018 Ружомберок 0:0 Середь С
- 30.06.2018 Хартберг 1:3 Середь ТМК
- 20.05.2018 Середь 4:1 Локомотива Зволен ВЛ
- 13.05.2018 Спишска-Нова-Вес 1:3 Середь ВЛ
- 06.05.2018 Середь 2:1 Погронье ВЛ
- 28.04.2018 Липтовски-Микулаш 0:0 Середь ВЛ
- 24.04.2018 Середь 6:0 Партизан Бардеёв ВЛ
- 20.04.2018 Локомотив Кошице 0:0 Середь ВЛ
- 15.04.2018 Железярне Подбрезова 0:1 Середь ВЛ
- 11.04.2018 Середь 3:0 Комарно ВЛ
- 08.04.2018 Середь 2:0 Жилина-2 ВЛ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|11
|8
|3
|0
|25 - 12
|27
|2.
|ДАК
|11
|7
|3
|1
|29 - 16
|24
|3.
|Жилина
|11
|7
|1
|3
|19 - 11
|22
|4.
|Ружомберок
|11
|5
|5
|1
|22 - 10
|20
|5.
|Тренчин
|11
|5
|2
|4
|21 - 19
|17
|6.
|Подбрезова
|11
|5
|1
|5
|13 - 16
|16
|7.
|Середь
|11
|4
|1
|6
|13 - 21
|13
|8.
|Нитра
|11
|3
|3
|5
|17 - 18
|12
|9.
|Спартак Трнава
|11
|3
|2
|6
|10 - 11
|11
|10.
|Земплин
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|11.
|Злате Моравце
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|12.
|Сеница
|11
|1
|4
|6
|8 - 24
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Годал Борис получил желтую карточку от судьи
87'
Спартак Трнава делает замену. Бакош Марек уходит с поля, а Ирка Эрик выходит на его замену.
82'
Бакош Марек получил желтую карточку от судьи
77'
Серед делает замену. Denis Ventura уходит с поля, а Rudolf Bilas выходит на его замену.
74'
Серед делает замену. Martin Meciar уходит с поля, а Matej Loduha выходит на его замену.
71'
Спартак Трнава делает замену. Мизенбёк Фабиан уходит с поля, а Рада Якуб выходит на его замену.
64'
Серед делает замену. Filip Pankarican уходит с поля, а Баэс Альдо выходит на его замену.
63'
Filip Pankarican получил желтую карточку от судьи
50'
Грендель Эрик получил желтую карточку от судьи
47'
Михалик Любомир получил желтую карточку от судьи
47'
Г О О О О Л - Годал Борис из команды Спартак Трнава забивает с точки!
46'
Спартак Трнава делает замену. Малецки Патрик уходит с поля, а Грендель Эрик выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Bankole Adekuoroye получил желтую карточку от судьи
37'
Куланек Иржи получил желтую карточку от судьи
28'
Г О О О О Л - Бакош Марек бьет в цель!
22'
Г О О О О Л - Adam Morong бьет в цель!
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Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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