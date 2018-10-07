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Стадион:
Краковия
0:2
Конец матча
Висла Краков
0'
0:1
19' Гол
Имас Хесус
23' Желтая карточка
Гол Януш
0:2
32' Гол
Имас Хесус
42' Желтая карточка
Рыпэ Корнел
58' Желтая карточка
Zoran Arsenic
62' Желтая карточка
Сиплак Михал
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
77'
Висла Краков делает замену. Коштал Мартин уходит с поля, а Kamil Wojtkowski выходит на его замену.
76'
Краковия делает замену. Зенёв Сергей уходит с поля, а Sebastian Strozik выходит на его замену.
70'
Висла Краков делает замену. Корт Давид уходит с поля, а Tibor Halilovic выходит на его замену.
65'
Краковия делает замену. Будзински Марчин уходит с поля, а Дабровски Дамьян выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
58'
Zoran Arsenic получил желтую карточку от судьи
56'
Краковия делает замену. Гол Януш уходит с поля, а Лопес Кабрера Айрам выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Рыпэ Корнел получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Гол Януш получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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