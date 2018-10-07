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Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
0:2
Конец матча
0:1
19' ГолИмас Хесус
23' Желтая карточкаГол Януш
0:2
32' ГолИмас Хесус
42' Желтая карточкаРыпэ Корнел
58' Желтая карточкаZoran Arsenic
62' Желтая карточкаСиплак Михал
|
19'
0:1
23'
32'
0:2
42'
58'
62'
Состав команд
39
Хелик
Михал
10
Зенёв
Сергей
5
Гол
Януш
10
Баша
Вулнет
11
Имас
Хесус
Краковия 4-4-2
- Основной состав
- 88 Гостомски Мацей Вратарь
- 3 Сиплак Михал Защитник
- 20 Даткович Нико Защитник
- 39 Хелик Михал Защитник
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 10 Зенёв Сергей Полузащитник
- 8 Димун Милан Полузащитник
- 5 Гол Януш Полузащитник
- 11 Вдовяк Матеуш Полузащитник
- 27 Будзински Марчин Нападающий
- 19 Хави Эрнандес II Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Michal Peskovic Вратарь
- 87 Diego Ferraresso Защитник
- 34 Дитятьев Алексей Защитник
- 14 Дабровски Дамьян Полузащитник
- 28 Сердеров Сердер Полузащитник
- 24 Airam Нападающий
- 77 Sebastian Strozik
- Главный тренер: Michal Probierz
Висла Краков 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Mateusz Lis Вратарь
- 15 Zoran Arsenic Защитник
- 27 Василевски Марцин Защитник
- 4 Садлок Мацей Защитник
- 2 Петшак Рафаль Защитник
- 10 Баша Вулнет Полузащитник
- 7 Корт Давид Полузащитник
- 9 Богуски Рафал Полузащитник
- 11 Имас Хесус Полузащитник
- 77 Коштал Мартин Полузащитник
- 18 Ондрашек Зденек Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Michal Buchalik Вратарь
- 29 Палчич Матей Защитник
- 23 Брожек Павел Полузащитник
- 26 Kamil Wojtkowski Полузащитник
- 17 Jakub Bartosz Полузащитник
- 8 Tibor Halilovic Нападающий
- 80 Patryk Plewka
- Главный тренер: Maciej Stolarczyk
Предыдущие игры
Краковия (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 30.09.2018 Заглембе Сосновец 1:1 Краковия Э
- 26.09.2018 Рыбник 1:3 Краковия К
- 22.09.2018 Краковия 3:1 Висла Плоцк Э
- 14.09.2018 Ягеллония 3:1 Краковия Э
- 02.09.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 24.08.2018 Пяст 3:1 Краковия Э
- 17.08.2018 Краковия 0:1 Заглембе Любин Э
- 11.08.2018 Погонь Щецин 1:1 Краковия Э
- 06.08.2018 Краковия 0:0 Арка Гдыня Э
- 29.07.2018 Лех 2:0 Краковия Э
- 21.07.2018 Шлёнск 3:1 Краковия Э
- 19.05.2018 Краковия 1:4 Погонь Щецин Э
- 12.05.2018 Сандецья 0:1 Краковия Э
- 08.05.2018 Арка Гдыня 2:0 Краковия Э
- 04.05.2018 Краковия 3:3 Шлёнск Э
- 29.04.2018 Краковия 4:2 Нецеча Э
- 23.04.2018 Лехия Гданьск 0:0 Краковия Э
- 14.04.2018 Краковия 2:1 Пяст Э
- 07.04.2018 Краковия 2:2 Заглембе Любин Э
- 31.03.2018 Нецеча 2:0 Краковия Э
Висла Краков (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 29.09.2018 Висла Краков 0:1 Корона Кельце Э
- 21.09.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Краков Э
- 15.09.2018 Висла Краков 5:2 Лехия Гданьск Э
- 01.09.2018 Шлёнск 0:1 Висла Краков Э
- 25.08.2018 Висла Краков 3:0 Гурник Забже Э
- 19.08.2018 Лех 2:5 Висла Краков Э
- 10.08.2018 Висла Краков 1:1 Висла Плоцк Э
- 05.08.2018 Ягеллония 1:0 Висла Краков Э
- 27.07.2018 Висла Краков 2:1 Медзь Э
- 21.07.2018 Висла Краков 0:0 Арка Гдыня Э
- 07.07.2018 Висла Краков 1:1 Монако ТМК
- 20.05.2018 Гурник Забже 2:0 Висла Краков Э
- 13.05.2018 Висла Краков 1:1 Лех Э
- 09.05.2018 Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Э
- 06.05.2018 Корона Кельце 0:3 Висла Краков Э
- 29.04.2018 Ягеллония 0:1 Висла Краков Э
- 22.04.2018 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 16.04.2018 Висла Плоцк 2:2 Висла Краков Э
- 07.04.2018 Сандецья 0:0 Висла Краков Э
- 02.04.2018 Висла Краков 1:3 Лех Э
Последние игры между собой
Краковия: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Висла Краков: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 13.12.2017 Краковия 1:4 Висла Краков Экстракласса
- 12.08.2017 Висла Краков 2:1 Краковия Экстракласса
- 10.12.2016 Висла Краков 1:1 Краковия Экстракласса
- 05.08.2016 Краковия 2:1 Висла Краков Экстракласса
- 29.11.2015 Висла Краков 1:2 Краковия Экстракласса
- 24.07.2015 Краковия 1:1 Висла Краков Экстракласса
- 21.03.2015 Висла Краков 2:1 Краковия Экстракласса
- 28.09.2014 Краковия 1:0 Висла Краков Экстракласса
- 23.02.2014 Висла Краков 3:1 Краковия Экстракласса
- 21.09.2013 Краковия 1:1 Висла Краков Экстракласса
- 30.04.2012 Висла Краков 1:0 Краковия Экстракласса
- 06.11.2011 Краковия 1:0 Висла Краков Экстракласса
- 15.05.2011 Висла Краков 1:0 Краковия Экстракласса
- 05.11.2010 Краковия 0:1 Висла Краков Экстракласса
- 11.05.2010 Краковия 1:1 Висла Краков Экстракласса
- 22.11.2009 Висла Краков 0:1 Краковия Экстракласса
- 22.03.2009 Висла Краков 4:1 Краковия Orange Ekstraklasa
- 26.11.2008 Краковия 0:0 Висла Краков Кубок лиги
- 09.10.2008 Висла Краков 2:0 Краковия Кубок лиги
- 31.08.2008 Краковия 1:1 Висла Краков Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|2.
|Легия
|11
|6
|3
|2
|16 - 12
|21
|3.
|Висла Краков
|11
|6
|2
|3
|20 - 10
|20
|4.
|Ягеллония
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|5.
|Пяст
|11
|6
|2
|3
|17 - 15
|20
|6.
|Корона Кельце
|11
|5
|4
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Лех
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|8.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|9.
|Арка Гдыня
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|10.
|Погонь Щецин
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|11.
|Шлёнск
|11
|3
|3
|5
|16 - 15
|12
|12.
|Медзь
|11
|3
|3
|5
|15 - 20
|12
|13.
|Висла Плоцк
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|14.
|Гурник Забже
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|15.
|Заглембе Сосновец
|11
|1
|4
|6
|15 - 24
|7
|16.
|Краковия
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
77'
Висла Краков делает замену. Коштал Мартин уходит с поля, а Kamil Wojtkowski выходит на его замену.
76'
Краковия делает замену. Зенёв Сергей уходит с поля, а Sebastian Strozik выходит на его замену.
70'
Висла Краков делает замену. Корт Давид уходит с поля, а Tibor Halilovic выходит на его замену.
65'
Краковия делает замену. Будзински Марчин уходит с поля, а Дабровски Дамьян выходит на его замену.
62'
Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
58'
Zoran Arsenic получил желтую карточку от судьи
56'
Краковия делает замену. Гол Януш уходит с поля, а Лопес Кабрера Айрам выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Рыпэ Корнел получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
23'
Гол Януш получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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