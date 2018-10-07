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Стадион: ГОСиР
3:1
Конец матча
2' Желтая карточкаМатрас Матеуш
5' Желтая карточкаМатущик Адам
8' Желтая карточкаТосик Якуб
0:1
12' ГолБалич Саша
14' Желтая карточкаДомбровски Мацей
55' Вторая желтая карточкаТосик Якуб
1:1
56' ГолНалепа Михал II
67' Желтая карточкаБохар Дамьян
2:1
81' ГолЯнковски Мацей
84' Желтая карточкаLuka Zarandia
89' Желтая карточкаСиротов Владислав
3:1
90' ГолЯнковски Мацей
|
5'
8'
12'
0:1
14'
55'
56'
1:1
67'
81'
2:1
84'
90'
3:1
Состав команд
23
Марич
Лука
26
Данх
Адам
22
Янота
Михаил
24
Тосик
Якуб
19
Ягелло
Филип
25
Матущик
Адам
39
Бохар
Дамьян
Арка Гдыня 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Стейнбор Павел Вратарь
- 33 Збожень Дамиан Защитник
- 23 Марич Лука Защитник
- 6 Хельструп Фредерик Защитник
- 17 Марциняк Адам Защитник
- 14 Налепа Михал II Полузащитник
- 26 Данх Адам Полузащитник
- 10 Luka Zarandia Полузащитник
- 22 Янота Михаил Полузащитник
- 11 Семашко Рафал Полузащитник
- 7 Янковски Мацей Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Соха Тадеуш Защитник
- 4 Сольдецки Давид Полузащитник
- 20 Цвиянович Горан Полузащитник
- 9 Nabil Aankour Нападающий
- 35 Mateusz Mlynski
- 18 Karol Danielak
- 30 Kacper Krzepicz
- Главный тренер: Zbigniew Smolka
Заглембе Любин 4-1-2-3
- Основной состав
- 30 Dominik Hladun Вратарь
- 24 Тосик Якуб Защитник
- 5 Домбровски Мацей Защитник
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 3 Балич Саша Защитник
- 28 Матрас Матеуш Полузащитник
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 25 Матущик Адам Полузащитник
- 39 Бохар Дамьян Нападающий
- 89 Тушыньски Патрык Нападающий
- 11 Павловски Бартоломей Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Флоренц Конрад Вратарь
- 2 Копац Бартош Защитник
- 14 Яношка Лукаш Полузащитник
- 37 Сиротов Владислав Полузащитник
- 21 Olaf Nowak
- 13 Dawid Pakulski
- Главный тренер: Mariusz Lewandowski
Предыдущие игры
Арка Гдыня (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 28.09.2018 Легия 1:1 Арка Гдыня Э
- 25.09.2018 Slask Swietochlowice 0:3 Арка Гдыня К
- 21.09.2018 Арка Гдыня 1:0 Лех Э
- 15.09.2018 Пяст 1:0 Арка Гдыня Э
- 01.09.2018 Арка Гдыня 2:2 Заглембе Сосновец Э
- 24.08.2018 Корона Кельце 2:1 Арка Гдыня Э
- 18.08.2018 Висла Плоцк 1:3 Арка Гдыня Э
- 11.08.2018 Арка Гдыня 1:1 Гурник Забже Э
- 06.08.2018 Краковия 0:0 Арка Гдыня Э
- 29.07.2018 Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Э
- 21.07.2018 Висла Краков 0:0 Арка Гдыня Э
- 14.07.2018 Легия 2:3 Арка Гдыня С
- 19.05.2018 Арка Гдыня 0:1 Шлёнск Э
- 12.05.2018 Нецеча 2:1 Арка Гдыня Э
- 08.05.2018 Арка Гдыня 2:0 Краковия Э
- 05.05.2018 Погонь Щецин 3:2 Арка Гдыня Э
- 02.05.2018 Арка Гдыня 1:2 Легия К
- 27.04.2018 Арка Гдыня 1:5 Пяст Э
- 22.04.2018 Сандецья 3:1 Арка Гдыня Э
- 17.04.2018 Арка Гдыня 1:0 Корона Кельце К
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 29.09.2018 Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Э
- 26.09.2018 Хураган Мораг 3:2 Заглембе Любин К
- 22.09.2018 Лехия Гданьск 3:3 Заглембе Любин Э
- 14.09.2018 Заглембе Любин 4:0 Шлёнск Э
- 06.09.2018 РБ Лейпциг 1:0 Заглембе Любин ТМК
- 02.09.2018 Медзь 2:0 Заглембе Любин Э
- 26.08.2018 Заглембе Любин 2:1 Лех Э
- 17.08.2018 Краковия 0:1 Заглембе Любин Э
- 12.08.2018 Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Э
- 04.08.2018 Пяст 2:1 Заглембе Любин Э
- 28.07.2018 Заглембе Любин 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 21.07.2018 Легия 1:3 Заглембе Любин Э
- 20.05.2018 Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Э
- 13.05.2018 Заглембе Любин 1:2 Ягеллония Э
- 09.05.2018 Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Э
- 06.05.2018 Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже Э
- 28.04.2018 Висла Плоцк 1:2 Заглембе Любин Э
- 20.04.2018 Заглембе Любин 0:1 Лех Э
- 14.04.2018 Легия 0:1 Заглембе Любин Э
- 07.04.2018 Краковия 2:2 Заглембе Любин Э
Последние игры между собой
Арка Гдыня: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 6
Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 2
- 23.02.2018 Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Экстракласса
- 15.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 02.06.2017 Заглембе Любин 1:3 Арка Гдыня Экстракласса. Группа Б
- 20.02.2017 Заглембе Любин 1:0 Арка Гдыня Экстракласса
- 27.08.2016 Арка Гдыня 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 20.05.2015 Арка Гдыня 0:1 Заглембе Любин Первый дивизион
- 25.10.2014 Заглембе Любин 4:0 Арка Гдыня Первая лига
- 16.04.2014 Арка Гдыня 0:0 Заглембе Любин Кубок Польши
- 08.04.2014 Заглембе Любин 3:0 Арка Гдыня Кубок Польши
- 18.03.2011 Арка Гдыня 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 28.08.2010 Заглембе Любин 1:0 Арка Гдыня Экстракласса
- 14.03.2010 Арка Гдыня 0:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 30.08.2009 Заглембе Любин 0:2 Арка Гдыня Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|2.
|Легия
|11
|6
|3
|2
|16 - 12
|21
|3.
|Висла Краков
|11
|6
|2
|3
|20 - 10
|20
|4.
|Ягеллония
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|5.
|Пяст
|11
|6
|2
|3
|17 - 15
|20
|6.
|Корона Кельце
|11
|5
|4
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Лех
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|8.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|9.
|Арка Гдыня
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|10.
|Погонь Щецин
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|11.
|Шлёнск
|11
|3
|3
|5
|16 - 15
|12
|12.
|Медзь
|11
|3
|3
|5
|15 - 20
|12
|13.
|Висла Плоцк
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|14.
|Гурник Забже
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|15.
|Заглембе Сосновец
|11
|1
|4
|6
|15 - 24
|7
|16.
|Краковия
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Янковски Мацей бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Арка Гдыня делает замену. Налепа Михал II уходит с поля, а Nabil Aankour выходит на его замену.
89'
Сиротов Владислав получил желтую карточку от судьи
85'
Заглембе Любин делает замену. Матрас Матеуш уходит с поля, а Яношка Лукаш выходит на его замену.
85'
Заглембе Любин делает замену. Бохар Дамьян уходит с поля, а Сиротов Владислав выходит на его замену.
84'
Luka Zarandia получил желтую карточку от судьи
81'
Г О О О О Л - Янковски Мацей бьет в цель!
72'
Арка Гдыня делает замену. Семашко Рафал уходит с поля, а Цвиянович Горан выходит на его замену.
67'
Бохар Дамьян получил желтую карточку от судьи
56'
Г О О О О Л - Налепа Михал II бьет в цель!
55'
Тосик Якуб получает вторую желтую карточку. Удаление.
52'
Арка Гдыня делает замену. Марич Лука уходит с поля, а Сольдецки Давид выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
14'
Домбровски Мацей получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Балич Саша бьет в цель!
8'
Тосик Якуб получил желтую карточку от судьи
5'
Матущик Адам получил желтую карточку от судьи
2'
Матрас Матеуш получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Gosir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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