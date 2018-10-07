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Стадион:
Арка Гдыня
3:1
Конец матча
Заглембе Любин
0'
2' Желтая карточка
Матрас Матеуш
5' Желтая карточка
Матущик Адам
8' Желтая карточка
Тосик Якуб
0:1
12' Гол
Балич Саша
14' Желтая карточка
Домбровски Мацей
55' Вторая желтая карточка
Тосик Якуб
1:1
56' Гол
Налепа Михал II
67' Желтая карточка
Бохар Дамьян
2:1
81' Гол
Янковски Мацей
84' Желтая карточка
Luka Zarandia
89' Желтая карточка
Сиротов Владислав
3:1
90' Гол
Янковски Мацей
90'+4
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Янковски Мацей бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Арка Гдыня делает замену. Налепа Михал II уходит с поля, а Nabil Aankour выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Сиротов Владислав получил желтую карточку от судьи
85'
Заглембе Любин делает замену. Матрас Матеуш уходит с поля, а Яношка Лукаш выходит на его замену.
85'
Заглембе Любин делает замену. Бохар Дамьян уходит с поля, а Сиротов Владислав выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Luka Zarandia получил желтую карточку от судьи
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Янковски Мацей бьет в цель!
72'
Арка Гдыня делает замену. Семашко Рафал уходит с поля, а Цвиянович Горан выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Бохар Дамьян получил желтую карточку от судьи
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Налепа Михал II бьет в цель!
55'
Тосик Якуб получает вторую желтую карточку. Удаление.
52'
Арка Гдыня делает замену. Марич Лука уходит с поля, а Сольдецки Давид выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
14'
Домбровски Мацей получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Балич Саша бьет в цель!
Желтая карточка
8'
Тосик Якуб получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
5'
Матущик Адам получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
2'
Матрас Матеуш получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Gosir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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