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Стадион:
Корона Кельце
1:1
Конец матча
Ягеллония
0'
6' Желтая карточка
Elhadji Pape Djibril Diaw
0:1
18' Гол
Новиковас Арвидас
20' Желтая карточка
Поспишил Мартин
38' Желтая карточка
Романчук Тарас
39' Желтая карточка
Маркес Иван
40' Желтая карточка
Пучко Матей
1:1
54' Гол
Пучко Матей
61' Желтая карточка
Безьяк Роман
72' Желтая карточка
Свидерски Кароль
81' Желтая карточка
Гильерме Хауберт
87' Желтая карточка
Рыманяк Бартош
90' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Гардавски Михаэль получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ягеллония делает замену. Новиковас Арвидас уходит с поля, а Patryk Klimala выходит на его замену.
89'
Корона Кельце делает замену. Пучко Матей уходит с поля, а Калласте Кен выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Рыманяк Бартош получил желтую карточку от судьи
86'
Корона Кельце делает замену. Adnan Kovacevic уходит с поля, а Матеуш Можджень выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Гильерме Хауберт получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
72'
Свидерски Кароль получил желтую карточку от судьи
72'
Ягеллония делает замену. Поспишил Мартин уходит с поля, а Полетанович Марко выходит на его замену.
68'
Корона Кельце делает замену. Петрак Оливер уходит с поля, а Jakub Zubrowski выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Безьяк Роман получил желтую карточку от судьи
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Пучко Матей бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Пучко Матей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Маркес Иван получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Романчук Тарас получил желтую карточку от судьи
25'
Ягеллония делает замену. Mile Savkovic уходит с поля, а Свидерски Кароль выходит на его замену.
Желтая карточка
20'
Поспишил Мартин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Новиковас Арвидас бьет в цель!
Желтая карточка
6'
Elhadji Pape Djibril Diaw получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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