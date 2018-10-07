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Стадион: Kolporter Arena
1:1
Конец матча
6' Желтая карточкаElhadji Pape Djibril Diaw
0:1
18' ГолНовиковас Арвидас
20' Желтая карточкаПоспишил Мартин
38' Желтая карточкаРоманчук Тарас
39' Желтая карточкаМаркес Иван
40' Желтая карточкаПучко Матей
1:1
54' ГолПучко Матей
61' Желтая карточкаБезьяк Роман
72' Желтая карточкаСвидерски Кароль
81' Желтая карточкаГильерме Хауберт
87' Желтая карточкаРыманяк Бартош
90' Желтая карточкаГардавски Михаэль
|
18'
0:1
20'
38'
39'
40'
54'
1:1
61'
72'
81'
87'
Состав команд
33
Маркес
Иван
27
Пучко
Матей
31
Янич
Златко
89
Сориано
Элиа
Корона Кельце 4-1-4-1
- Основной состав
- 25 Хамроль Маттиас Вратарь
- 26 Рыманяк Бартош Защитник
- 33 Маркес Иван Защитник
- 23 Elhadji Pape Djibril Diaw Защитник
- 11 Гардавски Михаэль Защитник
- 5 Adnan Kovacevic Полузащитник
- 27 Пучко Матей Полузащитник
- 21 Lukasz Kosakiewicz Полузащитник
- 13 Петрак Оливер Полузащитник
- 31 Янич Златко Полузащитник
- 89 Сориано Элиа Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Калласте Кен Защитник
- 10 Ivan Jukic Полузащитник
- 14 Jakub Zubrowski Полузащитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 24 Vato Arveladze
- 17 Maciej Firlej
- 88 Pawel Sokol
- Главный тренер: Gino Lettieri
Ягеллония 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 21 Франковски Пшемыслав Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 5 Митрович Неманья Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 99 Bartosz Kwiecien Полузащитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 13 Mile Savkovic Полузащитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 9 Новиковас Арвидас Полузащитник
- 11 Безьяк Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Сандомерски Гжегож Вратарь
- 19 Бедварссон Бедвар Защитник
- 4 Lukas Klemenz Защитник
- 20 Полетанович Марко Полузащитник
- 89 Махай Матеуш Полузащитник
- 28 Свидерски Кароль Полузащитник
- 98 Patryk Klimala Нападающий
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Предыдущие игры
Корона Кельце (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 29.09.2018 Висла Краков 0:1 Корона Кельце Э
- 24.09.2018 Корона Кельце 3:1 Заглембе Сосновец Э
- 16.09.2018 Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце Э
- 31.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Э
- 24.08.2018 Корона Кельце 2:1 Арка Гдыня Э
- 17.08.2018 Медзь 1:1 Корона Кельце Э
- 13.08.2018 Корона Кельце 2:1 Шлёнск Э
- 03.08.2018 Висла Плоцк 1:2 Корона Кельце Э
- 28.07.2018 Корона Кельце 1:2 Легия Э
- 22.07.2018 Гурник Забже 1:1 Корона Кельце Э
- 20.05.2018 Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Э
- 13.05.2018 Висла Плоцк 4:1 Корона Кельце Э
- 09.05.2018 Гурник Забже 2:2 Корона Кельце Э
- 06.05.2018 Корона Кельце 0:3 Висла Краков Э
- 27.04.2018 Легия 3:1 Корона Кельце Э
- 21.04.2018 Корона Кельце 0:3 Ягеллония Э
- 17.04.2018 Арка Гдыня 1:0 Корона Кельце К
- 13.04.2018 Лех 0:1 Корона Кельце Э
- 07.04.2018 Шлёнск 1:1 Корона Кельце Э
- 04.04.2018 Корона Кельце 2:1 Арка Гдыня К
Ягеллония (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 01.10.2018 Ягеллония 0:4 Шлёнск Э
- 26.09.2018 Лехия Дзержонюв 0:1 Ягеллония К
- 23.09.2018 Гурник Забже 1:3 Ягеллония Э
- 14.09.2018 Ягеллония 3:1 Краковия Э
- 02.09.2018 Висла Плоцк 1:1 Ягеллония Э
- 26.08.2018 Ягеллония 2:3 Медзь Э
- 19.08.2018 Ягеллония 2:1 Пяст Э
- 16.08.2018 Гент 3:1 Ягеллония ЛЕ
- 12.08.2018 Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Э
- 09.08.2018 Ягеллония 0:1 Гент ЛЕ
- 05.08.2018 Ягеллония 1:0 Висла Краков Э
- 02.08.2018 Риу Аве 4:4 Ягеллония ЛЕ
- 29.07.2018 Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Э
- 26.07.2018 Ягеллония 1:0 Риу Аве ЛЕ
- 20.07.2018 Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Э
- 20.05.2018 Ягеллония 2:1 Висла Плоцк Э
- 13.05.2018 Заглембе Любин 1:2 Ягеллония Э
- 09.05.2018 Лех 0:2 Ягеллония Э
- 06.05.2018 Ягеллония 0:0 Легия Э
- 29.04.2018 Ягеллония 0:1 Висла Краков Э
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 21.04.2018 Корона Кельце 0:3 Ягеллония Экстракласса
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Экстракласса
- 13.08.2017 Корона Кельце 2:3 Ягеллония Экстракласса
- 05.05.2017 Корона Кельце 1:1 Ягеллония Экстракласса. Группа А
- 11.03.2017 Ягеллония 4:1 Корона Кельце Экстракласса
- 25.09.2016 Корона Кельце 1:2 Ягеллония Экстракласса
- 14.05.2016 Корона Кельце 1:3 Ягеллония Экстракласса. Группа Б
- 21.11.2015 Ягеллония 1:0 Корона Кельце Экстракласса
- 19.07.2015 Корона Кельце 3:2 Ягеллония Экстракласса
- 01.03.2015 Ягеллония 1:2 Корона Кельце Экстракласса
- 30.08.2014 Корона Кельце 0:3 Ягеллония Экстракласса
- 27.05.2014 Ягеллония 4:4 Корона Кельце Экстракласса
- 22.03.2014 Ягеллония 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 18.10.2013 Корона Кельце 4:1 Ягеллония Экстракласса
- 19.05.2013 Корона Кельце 5:0 Ягеллония Экстракласса
- 17.11.2012 Ягеллония 0:0 Корона Кельце Экстракласса
- 20.02.2012 Корона Кельце 2:0 Ягеллония Экстракласса
- 13.08.2011 Ягеллония 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 21.05.2011 Ягеллония 4:0 Корона Кельце Экстракласса
- 14.11.2010 Корона Кельце 1:1 Ягеллония Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|2.
|Легия
|11
|6
|3
|2
|16 - 12
|21
|3.
|Висла Краков
|11
|6
|2
|3
|20 - 10
|20
|4.
|Ягеллония
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|5.
|Пяст
|11
|6
|2
|3
|17 - 15
|20
|6.
|Корона Кельце
|11
|5
|4
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Лех
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|8.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|9.
|Арка Гдыня
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|10.
|Погонь Щецин
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|11.
|Шлёнск
|11
|3
|3
|5
|16 - 15
|12
|12.
|Медзь
|11
|3
|3
|5
|15 - 20
|12
|13.
|Висла Плоцк
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|14.
|Гурник Забже
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|15.
|Заглембе Сосновец
|11
|1
|4
|6
|15 - 24
|7
|16.
|Краковия
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
Второй тайм
90'
Гардавски Михаэль получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ягеллония делает замену. Новиковас Арвидас уходит с поля, а Patryk Klimala выходит на его замену.
89'
Корона Кельце делает замену. Пучко Матей уходит с поля, а Калласте Кен выходит на его замену.
87'
Рыманяк Бартош получил желтую карточку от судьи
86'
Корона Кельце делает замену. Adnan Kovacevic уходит с поля, а Матеуш Можджень выходит на его замену.
81'
Гильерме Хауберт получил желтую карточку от судьи
72'
Свидерски Кароль получил желтую карточку от судьи
72'
Ягеллония делает замену. Поспишил Мартин уходит с поля, а Полетанович Марко выходит на его замену.
68'
Корона Кельце делает замену. Петрак Оливер уходит с поля, а Jakub Zubrowski выходит на его замену.
61'
Безьяк Роман получил желтую карточку от судьи
54'
Г О О О О Л - Пучко Матей бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Пучко Матей получил желтую карточку от судьи
39'
Маркес Иван получил желтую карточку от судьи
38'
Романчук Тарас получил желтую карточку от судьи
25'
Ягеллония делает замену. Mile Savkovic уходит с поля, а Свидерски Кароль выходит на его замену.
20'
Поспишил Мартин получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Новиковас Арвидас бьет в цель!
6'
Elhadji Pape Djibril Diaw получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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