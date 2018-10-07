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Омония
0:2
Конец матча
Аполлон
0'
0:1
25' Гол
Перейра Факундо
33' Желтая карточка
Лопес Исма
56' Желтая карточка
Сакетти Эстебан
62' Желтая карточка
Роберж Валентин
0:2
72' Гол
Перейра Факундо
76' Желтая карточка
Живец Саша
90' Желтая карточка
Карайоль Мустафа
90' Желтая карточка
Маркович Саша
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Маркович Саша получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Карайоль Мустафа получил желтую карточку от судьи
82'
Омония делает замену. Cris Montes уходит с поля, а Christian Manrique выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Живец Саша получил желтую карточку от судьи
73'
Аполлон делает замену. Маглица Антун уходит с поля, а Зелая Эмилио выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Перейра Факундо бьет в цель!
69'
Омония делает замену. Рамирес Давид уходит с поля, а Альбин Хуан выходит на его замену.
62'
Аполлон делает замену. Шембри Андре уходит с поля, а Карайоль Мустафа выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Роберж Валентин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Сакетти Эстебан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Омония делает замену. Лора Альберто уходит с поля, а Живец Саша выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Аполлон делает замену. Брю Кевин уходит с поля, а Стилиану Мариос выходит на его замену.
Желтая карточка
33'
Лопес Исма получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Перейра Факундо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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