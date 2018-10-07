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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
25' ГолПерейра Факундо
33' Желтая карточкаЛопес Исма
56' Желтая карточкаСакетти Эстебан
62' Желтая карточкаРоберж Валентин
0:2
72' ГолПерейра Факундо
76' Желтая карточкаЖивец Саша
90' Желтая карточкаКарайоль Мустафа
90' Желтая карточкаМаркович Саша
|
25'
0:1
33'
56'
62'
72'
0:2
76'
90'
90'
Состав команд
Омония
- Основной состав
- 25 Мехиас Томас Вратарь
- 71 Прце Фране Защитник
- 13 Жаилсон Защитник
- 15 Лора Альберто Защитник
- 18 Лопес Исма Защитник
- 26 Винтра Лукас Защитник
- 16 Гомес Хорди Полузащитник
- 8 Алекс Соареш Полузащитник
- 24 Рамирес Давид Нападающий
- 27 Дербишир Мэтт Нападающий
- 17 Cris Montes
- Запасные игроки
- 1 Панайи Костас Вратарь
- 5 Гаффор Микаэль Защитник
- 31 Кусулос Янис Защитник
- 49 Кателарис Фанос Защитник
- 21 Живец Саша Полузащитник
- 23 Лоэ Рауль Полузащитник
- 10 Альбин Хуан Нападающий
- 19 Jordan Greenidge
- 3 Christian Manrique
- Главный тренер: Juan Carlos Oliva
Аполлон
- Основной состав
- 83 Вале Бруну Вратарь
- 88 Василиу Гиоргос Защитник
- 17 Педру Жоау Защитник
- 22 Роберж Валентин Защитник
- 77 Сардинеро Адриан Полузащитник
- 10 Маркович Саша Полузащитник
- 8 Брю Кевин Полузащитник
- 26 Папулис Фотис Полузащитник
- 5 Сакетти Эстебан Полузащитник
- 30 Шембри Андре Полузащитник
- 99 Маглица Антун Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Киссас Тасос Вратарь
- 20 Сума Ришар Защитник
- 28 Стилиану Мариос Защитник
- 19 Карайоль Мустафа Полузащитник
- 14 Перейра Факундо Полузащитник
- 9 Фопала Давид Нападающий
- 57 Психас Петрос Нападающий
- 11 Зелая Эмилио Нападающий
- Главный тренер: Августи Софронис
Предыдущие игры
Омония (последние 20 матчей: +6 =1 -13)
- 24.09.2018 АЕК Ларнака 1:0 Омония ПД
- 16.09.2018 Омония 1:0 Эносис ПД
- 25.08.2018 Омония 1:0 Алки Ороклинис ПД
- 13.05.2018 Омония 1:0 Аполлон ПД
- 06.05.2018 Анортосис 2:1 Омония ПД
- 29.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 Омония ПД
- 21.04.2018 Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 15.04.2018 АПОЭЛ 4:1 Омония ПД
- 04.04.2018 Аполлон 3:0 Омония ПД
- 01.04.2018 Омония 1:2 Анортосис ПД
- 17.03.2018 Омония 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония ПД
- 04.03.2018 Омония 0:2 АПОЭЛ ПД
- 25.02.2018 Омония 1:3 Докса Катокопия ПД
- 21.02.2018 Докса Катокопия 1:1 Омония К
- 17.02.2018 АПОЭЛ 2:1 Омония ПД
- 14.02.2018 Омония 2:3 Докса Катокопия К
- 10.02.2018 Омония 3:0 Арис Лимассол ПД
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония ПД
- 30.01.2018 Омония 5:1 Неа Саламина ПД
Аполлон (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 04.10.2018 Аполлон 2:2 Марсель ЛЕ
- 28.09.2018 Аполлон 5:0 Эносис ПД
- 24.09.2018 Аполлон 1:0 Неа Саламина ПД
- 20.09.2018 Лацио 2:1 Аполлон ЛЕ
- 15.09.2018 Аполлон 5:1 Пафос ПД
- 30.08.2018 Аполлон 1:0 Базель ЛЕ
- 23.08.2018 Базель 3:2 Аполлон ЛЕ
- 16.08.2018 Динамо-Брест 1:0 Аполлон ЛЕ
- 09.08.2018 Аполлон 4:0 Динамо-Брест ЛЕ
- 02.08.2018 Аполлон 3:1 Железничар ЛЕ
- 26.07.2018 Железничар 1:2 Аполлон ЛЕ
- 19.07.2018 Аполлон 2:0 Стумбрас ЛЕ
- 12.07.2018 Стумбрас 1:0 Аполлон ЛЕ
- 23.06.2018 ЛАСК 2:1 Аполлон ТМК
- 16.05.2018 АЕК Ларнака 2:1 Аполлон К
- 13.05.2018 Омония 1:0 Аполлон ПД
- 06.05.2018 Аполлон 3:0 АЕК Ларнака ПД
- 29.04.2018 АПОЭЛ 2:1 Аполлон ПД
- 25.04.2018 Пафос 1:4 Аполлон К
- 22.04.2018 Аполлон 3:1 Анортосис ПД
Последние игры между собой
Омония: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Аполлон: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
- 13.05.2018 Омония 1:0 Аполлон Первый дивизион
- 04.04.2018 Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион
- 17.01.2018 Аполлон 1:0 Омония Первый дивизион
- 11.12.2017 Омония 0:1 Аполлон Первый дивизион
- 07.05.2017 Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион
- 02.04.2017 Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион
- 22.02.2017 Аполлон 3:0 Омония Кубок
- 15.02.2017 Омония 2:2 Аполлон Кубок
- 15.01.2017 Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион
- 02.10.2016 Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион
- 18.05.2016 Аполлон 2:1 Омония Кубок
- 14.05.2016 Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион
- 09.04.2016 Аполлон 1:2 Омония Первый дивизион
- 16.01.2016 Аполлон 0:0 Омония Первый дивизион
- 03.10.2015 Омония 0:0 Аполлон Первый дивизион
- 24.05.2015 Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион
- 18.04.2015 Омония 1:0 Аполлон Первый дивизион
- 15.02.2015 Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион
- 10.11.2014 Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион
- 27.04.2014 Омония 2:1 Аполлон Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|5
|0
|0
|11 - 1
|15
|2.
|Аполлон
|4
|4
|0
|0
|13 - 1
|12
|3.
|АПОЭЛ
|4
|3
|0
|1
|9 - 9
|9
|4.
|Докса Катокопия
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|5.
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Неа Саламина
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|7.
|Омония
|4
|2
|0
|2
|2 - 3
|6
|8.
|Анортосис
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|9.
|Эрмис Арадиппу
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|10.
|Эносис
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|11.
|Пафос
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|12.
|Алки Ороклинис
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Маркович Саша получил желтую карточку от судьи
90'
Карайоль Мустафа получил желтую карточку от судьи
82'
Омония делает замену. Cris Montes уходит с поля, а Christian Manrique выходит на его замену.
76'
Живец Саша получил желтую карточку от судьи
73'
Аполлон делает замену. Маглица Антун уходит с поля, а Зелая Эмилио выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Перейра Факундо бьет в цель!
69'
Омония делает замену. Рамирес Давид уходит с поля, а Альбин Хуан выходит на его замену.
62'
Аполлон делает замену. Шембри Андре уходит с поля, а Карайоль Мустафа выходит на его замену.
62'
Роберж Валентин получил желтую карточку от судьи
56'
Сакетти Эстебан получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Омония делает замену. Лора Альберто уходит с поля, а Живец Саша выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Аполлон делает замену. Брю Кевин уходит с поля, а Стилиану Мариос выходит на его замену.
33'
Лопес Исма получил желтую карточку от судьи
25'
Г О О О О Л - Перейра Факундо бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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