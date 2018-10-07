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Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
0:0
Второй тайм: 71'
31' Желтая карточкаСагуткин Данила
35' Желтая карточкаЧижов Александр
37' Желтая карточкаЕвтовски Стефан
48' Желтая карточкаМайданевич Алексей
|
31'
35'
37'
Состав команд
66
Артур
III
Ворскла
- Основной состав
- 1 Шуст Богдан Вратарь
- 4 Пердута Игорь Защитник
- 3 Гиоргадзе Андро Защитник
- 33 Чижов Александр Защитник
- 66 Артур III Защитник
- 11 Шарпар Вячеслав Полузащитник
- 17 Чеснаков Владимир Полузащитник
- 6 Скляр Александр Полузащитник
- 10 Кулач Владислав Полузащитник
- 82 Ребенок Павел Полузащитник
- 26 Коломоец Юрий Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Ткаченко Александр Вратарь
- 25 Мартыненко Евгений Защитник
- 5 Якубу Наджиб Защитник
- 19 Одарюк Владимир Полузащитник
- 13 Мысык Марьян Полузащитник
- 9 Сергийчук Михаил Полузащитник
- 14 Карека Нападающий
- Главный тренер: Сачко Василий
Арсенал-Киев
- Основной состав
- 31 Ситало Сергей Вратарь
- 3 Майданевич Алексей Защитник
- 23 Насонов Александр Защитник
- 44 Сагуткин Данила Защитник
- 74 Дубинчак Владислав Защитник
- 9 Домбровский Андрей Полузащитник
- 7 Гринь Сергей Полузащитник
- 4 Евтовски Стефан Полузащитник
- 16 Ореховский Павел Полузащитник
- 91 Нгейитала Орельен Полузащитник
- 10 Баланюк Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Будюк Орест Вратарь
- 32 Даценко Сергей Защитник
- 2 Осман Александр Защитник
- 13 Вакулко Юрий Полузащитник
- 8 Семенюк Сергей Полузащитник
- 17 Бушман Юрий Полузащитник
- 98 Vladyslav Alekseev
- Главный тренер: Vladyslav Gumenyuk
Предыдущие игры
Ворскла (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 04.10.2018 Ворскла 1:2 Спортинг Л ЛЕ
- 30.09.2018 Десна 0:2 Ворскла ПЛ
- 23.09.2018 Ворскла 2:1 Заря ПЛ
- 20.09.2018 Арсенал 4:2 Ворскла ЛЕ
- 15.09.2018 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 31.08.2018 Ворскла 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 25.08.2018 Александрия 2:0 Ворскла ПЛ
- 19.08.2018 Ворскла 2:1 Мариуполь ПЛ
- 11.08.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Ворскла ПЛ
- 04.08.2018 Ворскла 1:0 Львов ПЛ
- 29.07.2018 Олимпик Донецк 1:0 Ворскла ПЛ
- 25.07.2018 Динамо Киев 1:0 Ворскла ПЛ
- 20.05.2018 Ворскла 2:0 Заря ПЛ
- 13.05.2018 Мариуполь 1:1 Ворскла ПЛ
- 05.05.2018 Верес 0:0 Ворскла ПЛ
- 29.04.2018 Ворскла 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 21.04.2018 Шахтёр Донецк 4:2 Ворскла ПЛ
- 15.04.2018 Заря 0:3 Ворскла ПЛ
- 07.04.2018 Ворскла 1:0 Мариуполь ПЛ
- 31.03.2018 Ворскла 0:0 Верес ПЛ
Арсенал-Киев (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 30.09.2018 Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.09.2018 Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк ПЛ
- 14.09.2018 Десна 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 02.09.2018 Арсенал-Киев 0:5 Заря ПЛ
- 26.08.2018 Карпаты 1:2 Арсенал-Киев ПЛ
- 17.08.2018 Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 12.08.2018 Александрия 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 05.08.2018 Арсенал-Киев 1:2 Мариуполь ПЛ
- 29.07.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал-Киев 0:2 Львов ПЛ
- 19.05.2018 Арсенал-Киев 2:0 Кремень ПД
- 12.05.2018 Сумы 0:1 Арсенал-Киев ПД
- 07.05.2018 Арсенал-Киев 2:1 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 02.05.2018 Днепр Черкассы 1:0 Арсенал-Киев ПД
- 28.04.2018 Колос Ковалёвка 1:1 Арсенал-Киев ПД
- 22.04.2018 Арсенал-Киев 2:0 Жемчужина Одесса ПД
- 18.04.2018 Авангард Краматорск 1:0 Арсенал-Киев ПД
- 14.04.2018 Арсенал-Киев 1:0 Балканы ПД
- 07.04.2018 Десна 3:3 Арсенал-Киев ПД
- 01.04.2018 Арсенал-Киев 0:1 Горняк-Спорт ПД
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
Арсенал-Киев: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
- 18.05.2013 Арсенал-Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига
- 04.11.2012 Ворскла 1:0 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 10.12.2011 Арсенал-Киев 2:0 Ворскла Премьер-лига
- 07.08.2011 Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 07.05.2011 Арсенал-Киев 0:1 Ворскла Премьер-лига
- 17.10.2010 Ворскла 0:1 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 30.04.2010 Ворскла 1:5 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 24.03.2010 Арсенал-Киев 2:0 Ворскла Премьер-лига
- 08.05.2009 Ворскла 1:0 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 24.10.2008 Арсенал-Киев 0:0 Ворскла Премьер-лига
- 16.03.2008 Арсенал-Киев 3:2 Ворскла Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 6
|28
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|14 - 4
|26
|3.
|Александрия
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 10
|22
|4.
|Ворскла
|0:1 Заявка
|11
|6
|0
|5
|11 - 12
|18
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 17
|14
|6.
|Заря
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Десна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|9.
|Львов
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|11.
|Карпаты
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|12.
|Арсенал-Киев
|1:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|6 - 20
|7
Второй тайм
54'
Ворскла делает замену. Артур III уходит с поля, а Мысык Марьян выходит на его замену.
48'
Майданевич Алексей получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Евтовски Стефан получил желтую карточку от судьи
35'
Чижов Александр получил желтую карточку от судьи
31'
Сагуткин Данила получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
-
Грозный возглавил "Арсенал-Киев" — 17:32
Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Арсенал-Киев
Ворскла
86.4% (146)
Ничья:
8.9% (15)
Арсенал-Киев
4.7% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ворскла:
31.4% (53)
2:1 Ворскла:
24.9% (42)
2:0 Ворскла:
22.5% (38)
1:1 Ничья:
7.7% (13)
3:1 Ворскла:
4.7% (8)
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