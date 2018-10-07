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Стадион:
Ворскла
0:0
Второй тайм: 71'
Арсенал-Киев
0'
31' Желтая карточка
Сагуткин Данила
35' Желтая карточка
Чижов Александр
37' Желтая карточка
Евтовски Стефан
48' Желтая карточка
Майданевич Алексей
71'
Второй тайм
54'
Ворскла делает замену. Артур III уходит с поля, а Мысык Марьян выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Майданевич Алексей получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Евтовски Стефан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Чижов Александр получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Сагуткин Данила получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Арсенал-Киев
Ворскла
86.4% (146)
Ничья:
8.9% (15)
Арсенал-Киев
4.7% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Ворскла:
31.4% (53)
Ворскла:
24.9% (42)
Ворскла:
22.5% (38)
Ничья:
7.7% (13)
Ворскла:
4.7% (8)
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