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Стадион:
Мариуполь
1:1
Конец матча
Карпаты
0'
9' Желтая карточка
Федецкий Артём
11' Желтая карточка
Быков Алексей
0:1
13' Гол
Гуцуляк Алексей
21' Желтая карточка
Демири Бесир
41' Желтая карточка
Чурко Вячеслав
1:1
52' Гол
Борячук Андрей
73' Желтая карточка
Эрбес Кристиан
87' Желтая карточка
Мишнёв Дмитрий
90' Желтая карточка
Тищенко Игорь
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Тищенко Игорь получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Карпаты делает замену. Федецкий Артём уходит с поля, а Мирошниченко Денис выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Мишнёв Дмитрий получил желтую карточку от судьи
81'
Мариуполь делает замену. Быков Алексей уходит с поля, а Чоботенко Сергей выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Эрбес Кристиан получил желтую карточку от судьи
70'
Карпаты делает замену. Мендес Кевин уходит с поля, а Карраскаль Хорхе выходит на его замену.
69'
Мариуполь делает замену. Чурко Вячеслав уходит с поля, а Зубков Александр выходит на его замену.
63'
Карпаты делает замену. Швед Марьян уходит с поля, а Мякушко Сергей выходит на его замену.
59'
Мариуполь делает замену. Игнатенко Даниил уходит с поля, а Пихалёнок Александр выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Борячук Андрей бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Чурко Вячеслав получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Демири Бесир получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Гуцуляк Алексей бьет в цель!
Желтая карточка
11'
Быков Алексей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Федецкий Артём получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 1:1 Карпаты
Мариуполь
72.3% (125)
Ничья:
19.1% (33)
Карпаты
8.7% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Мариуполь:
34.1% (59)
Мариуполь:
28.9% (50)
Ничья:
16.2% (28)
Мариуполь:
6.4% (11)
Карпаты:
4% (7)
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