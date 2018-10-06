Стадион: Volodymyr Boiko Stadium
9' Желтая карточкаФедецкий Артём
11' Желтая карточкаБыков Алексей
0:1
13' ГолГуцуляк Алексей
21' Желтая карточкаДемири Бесир
41' Желтая карточкаЧурко Вячеслав
1:1
52' ГолБорячук Андрей
73' Желтая карточкаЭрбес Кристиан
87' Желтая карточкаМишнёв Дмитрий
90' Желтая карточкаТищенко Игорь
Второй тайм
90'
Тищенко Игорь получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Карпаты делает замену. Федецкий Артём уходит с поля, а Мирошниченко Денис выходит на его замену.
87'
Мишнёв Дмитрий получил желтую карточку от судьи
81'
Мариуполь делает замену. Быков Алексей уходит с поля, а Чоботенко Сергей выходит на его замену.
73'
Эрбес Кристиан получил желтую карточку от судьи
70'
Карпаты делает замену. Мендес Кевин уходит с поля, а Карраскаль Хорхе выходит на его замену.
69'
Мариуполь делает замену. Чурко Вячеслав уходит с поля, а Зубков Александр выходит на его замену.
63'
Карпаты делает замену. Швед Марьян уходит с поля, а Мякушко Сергей выходит на его замену.
59'
Мариуполь делает замену. Игнатенко Даниил уходит с поля, а Пихалёнок Александр выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Борячук Андрей бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Чурко Вячеслав получил желтую карточку от судьи
21'
Демири Бесир получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Гуцуляк Алексей бьет в цель!
11'
Быков Алексей получил желтую карточку от судьи
9'
Федецкий Артём получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 1:1 Карпаты
Мариуполь
72.3% (125)
Ничья:
19.1% (33)
Карпаты
8.7% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Мариуполь:
34.1% (59)
2:1 Мариуполь:
28.9% (50)
1:1 Ничья:
16.2% (28)
2:0 Мариуполь:
6.4% (11)
1:2 Карпаты:
4% (7)
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