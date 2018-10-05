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Стадион: Stadion Mijeski im.Orla Bialego
1:0
1:1
18' ГолПападопулос Михал
1:2
41' Гол в свои воротаПикк Артур
2:2
45' ГолFabian Piasecki
|
18'
1:1
41'
1:2
45'
2:2
Состав команд
28
Kornel
Osyra
17
Пикк
Артур
21
Оямаа
Хенрик
26
Крус
Фран
19
Мак
Матеуш
21
Бадиа
Жерар
11
Феликс
Хорхе
Медзь 4-5-1
- Основной состав
- 1 Lukasz Sapela Вратарь
- 23 Зелиньски Павел Защитник
- 28 Kornel Osyra Защитник
- 24 Tomislav Bozic Защитник
- 17 Пикк Артур Защитник
- 21 Оямаа Хенрик Полузащитник
- 22 Фернандес Борха II Полузащитник
- 26 Крус Фран Полузащитник
- 20 Mateusz Sebastian Szczepaniak Полузащитник
- 9 Fabian Piasecki Полузащитник
- 10 Форселль Петтери Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Каниболоцкий Антон Вратарь
- 19 Grzegorz Bartczak Защитник
- 13 Adrian Purzycki Полузащитник
- 11 Камара Хуан Полузащитник
- 7 Гаргула Лукаш Полузащитник
- 4 Войцех Лободзинский Полузащитник
- 77 Пёнтковский Матеуш Нападающий
- Главный тренер: Dominik Nowak
Пяст 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 5 Петровски Марцин Защитник
- 25 Седлар Александр Защитник
- 4 Червински Якуб Защитник
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 19 Мак Матеуш Полузащитник
- 10 Patryk Dziczek Полузащитник
- 3 Йодловец Томаш Полузащитник
- 21 Бадиа Жерар Полузащитник
- 11 Феликс Хорхе Полузащитник
- 27 Пападопулос Михал Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Frantisek Plach Вратарь
- 88 Корун Урош Защитник
- 20 Кончковски Мартин Защитник
- 99 Гойко Денис Полузащитник
- 9 Пажишек Пётр Полузащитник
- 6 Хэйтли Том Полузащитник
- 28 Ягьелло Александр Полузащитник
- Главный тренер: Форналик Вальдемар
Предыдущие игры
Медзь (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 30.09.2018 Лех 2:1 Медзь Э
- 22.09.2018 Медзь 1:4 Легия Э
- 15.09.2018 Висла Плоцк 2:2 Медзь Э
- 02.09.2018 Медзь 2:0 Заглембе Любин Э
- 26.08.2018 Ягеллония 2:3 Медзь Э
- 17.08.2018 Медзь 1:1 Корона Кельце Э
- 10.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Медзь Э
- 05.08.2018 Медзь 1:3 Гурник Забже Э
- 27.07.2018 Висла Краков 2:1 Медзь Э
- 20.07.2018 Медзь 1:0 Погонь Щецин Э
- 03.06.2018 Пуща Неполомице 1:1 Медзь ПД
- 27.05.2018 Медзь 5:1 Хойничанка ПД
- 19.05.2018 Медзь 2:0 Погонь Седльце ПД
- 13.05.2018 Гурник Ленчна 1:1 Медзь ПД
- 09.05.2018 Медзь 2:1 Олимпия Грудзёнз ПД
- 04.05.2018 Тыхы 1:0 Медзь ПД
- 28.04.2018 Медзь 6:1 Рух Хожув ПД
- 21.04.2018 Подбескидзе 0:0 Медзь ПД
- 14.04.2018 Медзь 1:0 Стомил Ольштын ПД
- 11.04.2018 Сталь Мелец 1:1 Медзь ПД
Пяст (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 29.09.2018 Пяст 1:0 Гурник Забже Э
- 23.09.2018 Шлёнск 4:1 Пяст Э
- 15.09.2018 Пяст 1:0 Арка Гдыня Э
- 01.09.2018 Лех 1:1 Пяст Э
- 24.08.2018 Пяст 3:1 Краковия Э
- 19.08.2018 Ягеллония 2:1 Пяст Э
- 12.08.2018 Пяст 1:3 Легия Э
- 04.08.2018 Пяст 2:1 Заглембе Любин Э
- 30.07.2018 Погонь Щецин 0:2 Пяст Э
- 23.07.2018 Заглембе Сосновец 1:2 Пяст Э
- 19.05.2018 Пяст 4:0 Нецеча Э
- 12.05.2018 Шлёнск 3:1 Пяст Э
- 08.05.2018 Пяст 0:2 Лехия Гданьск Э
- 05.05.2018 Сандецья 2:1 Пяст Э
- 27.04.2018 Арка Гдыня 1:5 Пяст Э
- 21.04.2018 Пяст 0:0 Погонь Щецин Э
- 14.04.2018 Краковия 2:1 Пяст Э
- 07.04.2018 Пяст 1:1 Нецеча Э
- 02.04.2018 Висла Плоцк 1:0 Пяст Э
- 16.03.2018 Пяст 0:0 Заглембе Любин Э
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пяст
|2:1
|11
|7
|1
|3
|17 - 14
|22
|2.
|Ягеллония
|10
|6
|1
|3
|16 - 12
|19
|3.
|Лехия Гданьск
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|4.
|Корона Кельце
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|5.
|Легия
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|6.
|Висла Краков
|10
|5
|2
|3
|18 - 10
|17
|7.
|Лех
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|8.
|Заглембе Любин
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|9.
|Шлёнск
|10
|3
|3
|4
|16 - 14
|12
|10.
|Арка Гдыня
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|11.
|Медзь
|1:2
|11
|3
|2
|6
|14 - 20
|11
|12.
|Висла Плоцк
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|13.
|Погонь Щецин
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|14.
|Гурник Забже
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Заглембе Сосновец
|10
|1
|4
|5
|14 - 20
|7
|16.
|Краковия
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Fabian Piasecki бьет в цель!
41'
Г О О О О Л - Пикк Артур уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
20'
Медзь делает замену. Зелиньски Павел уходит с поля, а Гжегож Бартчак выходит на его замену.
18'
Г О О О О Л - Пападопулос Михал бьет в цель!
5'
Г О О О О Л - Матеуш Себастьян Щепаньяк бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Mijeski im.Orla Bialego. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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