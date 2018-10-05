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Стадион:
Медзь
2:2
Перерыв
Пяст
0'
1:0
5' Гол
Mateusz Sebastian Szczepaniak
1:1
18' Гол
Пападопулос Михал
1:2
41' Гол в свои ворота
Пикк Артур
2:2
45' Гол
Fabian Piasecki
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Fabian Piasecki бьет в цель!
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Пикк Артур уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
20'
Медзь делает замену. Зелиньски Павел уходит с поля, а Гжегож Бартчак выходит на его замену.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Пападопулос Михал бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Матеуш Себастьян Щепаньяк бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Mijeski im.Orla Bialego. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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