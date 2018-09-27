Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Заря

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Шахтёр Донецк (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 02.10.2018 Лион 2:2 Шахтёр Донецк ЛЧ
- 28.09.2018 Карпаты 1:6 Шахтёр Донецк ПЛ
- 23.09.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 19.09.2018 Шахтёр Донецк 2:2 Хоффенхайм ЛЧ
- 15.09.2018 Александрия 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 01.09.2018 Шахтёр Донецк 2:0 Мариуполь ПЛ
- 24.08.2018 Олимпик Донецк 2:5 Шахтёр Донецк ПЛ
- 18.08.2018 Львов 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 11.08.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Ворскла ПЛ
- 03.08.2018 Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк ПЛ
- 29.07.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 25.07.2018 Десна 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 21.07.2018 Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев С
- 12.07.2018 Бешикташ 0:0 Шахтёр Донецк ТМК
- 09.07.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Витесс ТМК
- 05.07.2018 Аустрия Вена 0:3 Шахтёр Донецк ТМК
- 26.06.2018 Шахтёр Донецк 3:2 Брондбю ТМК
- 19.05.2018 Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк ПЛ
- 13.05.2018 Шахтёр Донецк 1:0 Верес ПЛ
- 09.05.2018 Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк К
Заря (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 30.09.2018 Заря 0:0 Львов ПЛ
- 23.09.2018 Ворскла 2:1 Заря ПЛ
- 16.09.2018 Заря 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 02.09.2018 Арсенал-Киев 0:5 Заря ПЛ
- 30.08.2018 РБ Лейпциг 3:2 Заря ЛЕ
- 26.08.2018 Заря 0:2 Десна ПЛ
- 23.08.2018 Заря 0:0 РБ Лейпциг ЛЕ
- 19.08.2018 Заря 0:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 16.08.2018 Брага 2:2 Заря ЛЕ
- 12.08.2018 Карпаты 0:1 Заря ПЛ
- 09.08.2018 Заря 1:1 Брага ЛЕ
- 04.08.2018 Заря 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 28.07.2018 Александрия 1:0 Заря ПЛ
- 22.07.2018 Заря 2:1 Мариуполь ПЛ
- 20.05.2018 Ворскла 2:0 Заря ПЛ
- 13.05.2018 Заря 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 05.05.2018 Шахтёр Донецк 2:1 Заря ПЛ
- 29.04.2018 Заря 1:0 Верес ПЛ
- 22.04.2018 Заря 3:1 Мариуполь ПЛ
- 15.04.2018 Заря 0:3 Ворскла ПЛ
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 17, ничьи: 0, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 17
- 05.05.2018 Шахтёр Донецк 2:1 Заря Премьер-лига
- 01.04.2018 Заря 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 10.12.2017 Заря 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 25.10.2017 Заря 3:4 Шахтёр Донецк Кубок
- 09.09.2017 Шахтёр Донецк 3:1 Заря Премьер-лига
- 06.05.2017 Шахтёр Донецк 3:2 Заря Премьер-лига
- 02.04.2017 Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 12.03.2017 Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 02.10.2016 Шахтёр Донецк 1:0 Заря Премьер-лига
- 21.05.2016 Заря 0:2 Шахтёр Донецк Кубок
- 15.05.2016 Шахтёр Донецк 2:3 Заря Премьер-лига
- 30.10.2015 Заря 1:7 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 18.04.2015 Заря 1:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 21.09.2014 Шахтёр Донецк 0:1 Заря Премьер-лига
- 11.05.2014 Заря 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 26.10.2013 Шахтёр Донецк 4:0 Заря Премьер-лига
- 13.04.2013 Шахтёр Донецк 3:0 Заря Премьер-лига
- 15.09.2012 Заря 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 16.04.2012 Заря 1:5 Шахтёр Донецк Премьер-лига
- 02.10.2011 Шахтёр Донецк 4:1 Заря Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|29 - 5
|27
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 4
|23
|3.
|Александрия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|13 - 8
|19
|4.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|11 - 11
|18
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 16
|13
|6.
|Заря
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 8
|13
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|8.
|Львов
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|9.
|Десна
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|11.
|Карпаты
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 20
|4
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Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - ЗаряДо начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Заря
Шахтёр Донецк
91.2% (62)
Ничья:
1.5% (1)
Заря
7.4% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Шахтёр Донецк:
29.4% (20)
2:0 Шахтёр Донецк:
27.9% (19)
3:1 Шахтёр Донецк:
11.8% (8)
1:0 Шахтёр Донецк:
10.3% (7)
3:0 Шахтёр Донецк:
5.9% (4)
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