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Стадион:
Шахтёр Донецк
 
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Заря
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Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Заря

До начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Заря
Шахтёр Донецк
91.2% (62)
Ничья:
1.5% (1)
Заря
7.4% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Шахтёр Донецк:
29.4% (20)
Шахтёр Донецк:
27.9% (19)
Шахтёр Донецк:
11.8% (8)
Шахтёр Донецк:
10.3% (7)
Шахтёр Донецк:
5.9% (4)
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