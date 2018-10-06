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Стадион:
Александрия
1:1
Второй тайм: 54'
Черноморец Од
0'
0:1
18' Гол
Грачёв Глеб
24' Желтая карточка
Банада Евгений
28' Желтая карточка
Савченко Алексей
41' Желтая карточка
Пашаев Павел
1:1
44' Гол
Ковалец Кирилл
46' Желтая карточка
Бондаренко Валерий
51' Желтая карточка
Ковалец Кирилл
54'
Второй тайм
Желтая карточка
51'
Ковалец Кирилл получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
46'
Бондаренко Валерий получил желтую карточку от судьи
46'
Александрия делает замену. Задерака Максим уходит с поля, а Пономарь Виталий выходит на его замену.
46'
Черноморец Од делает замену. Савченко Алексей уходит с поля, а Мищенко Андрей выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Ковалец Кирилл бьет в цель!
43'
Черноморец Од делает замену. Коваль Владимир уходит с поля, а Татарков Никита выходит на его замену.
Желтая карточка
41'
Пашаев Павел получил желтую карточку от судьи
30'
Александрия делает замену. Протасов Евгений уходит с поля, а Шастал Дмитрий выходит на его замену.
Желтая карточка
28'
Савченко Алексей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Банада Евгений получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Грачёв Глеб бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Александрия 1:1 Черноморец Од
Александрия
76.2% (131)
Ничья:
15.7% (27)
Черноморец Од
8.1% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Александрия:
42.4% (73)
Александрия:
17.4% (30)
Александрия:
14% (24)
Ничья:
11.6% (20)
Черноморец Од:
4.1% (7)
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