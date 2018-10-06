- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Ника
1:1
Второй тайм: 54'
0:1
18' ГолГрачёв Глеб
24' Желтая карточкаБанада Евгений
28' Желтая карточкаСавченко Алексей
41' Желтая карточкаПашаев Павел
1:1
44' ГолКовалец Кирилл
46' Желтая карточкаБондаренко Валерий
51' Желтая карточкаКовалец Кирилл
|
18'
0:1
24'
28'
41'
44'
1:1
51'
Состав команд
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
18
Ситало
Артём
Александрия
- Основной состав
- 79 Панькив Юрий Вратарь
- 20 Пашаев Павел Защитник
- 5 Бондаренко Валерий Защитник
- 26 Шендрик Антон Защитник
- 11 Цуриков Андрей Защитник
- 8 Довгий Алексей Полузащитник
- 44 Банада Евгений Полузащитник
- 94 Задерака Максим Полузащитник
- 6 Ковалец Кирилл Полузащитник
- 7 Протасов Евгений Полузащитник
- 18 Ситало Артём Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Леванидов Владислав Вратарь
- 3 Микицей Станислав Защитник
- 27 Гречишкин Дмитрий Защитник
- 23 Шастал Дмитрий Полузащитник
- 15 Запорожан Андрей Полузащитник
- 9 Пономарь Виталий Нападающий
- 14 Полярус Артём Нападающий
- Главный тренер: Шаран Владимир
Черноморец Од
- Основной состав
- 1 Литовченко Сергей Сергеевич Вратарь
- 5 Рыжук Дмитрий Защитник
- 15 Грачёв Глеб Защитник
- 77 Остапенко Олег Олегович Защитник
- 3 Трубочкин Иван Защитник
- 20 Бабенко Руслан Полузащитник
- 6 Леонов Дмитрий Полузащитник
- 7 Мусолитин Николай Полузащитник
- 8 Савченко Алексей Полузащитник
- 13 Чорний Артём Полузащитник
- 25 Коваль Владимир Нападающий
- Запасные игроки
- 71 Безрук Дмитрий Вратарь
- 33 Мищенко Андрей Защитник
- 23 Норенков Денис Полузащитник
- 21 Хамелюк Владислав Полузащитник
- 17 Карноза Артур Полузащитник
- 28 Татарков Никита Нападающий
- 64 Robert Mutzers
- Главный тренер: Червенков Ангел
Предыдущие игры
Александрия (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 29.09.2018 Олимпик Донецк 2:3 Александрия ПЛ
- 22.09.2018 Мариуполь 1:0 Александрия ПЛ
- 15.09.2018 Александрия 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 02.09.2018 Львов 2:2 Александрия ПЛ
- 25.08.2018 Александрия 2:0 Ворскла ПЛ
- 18.08.2018 Динамо Киев 1:0 Александрия ПЛ
- 12.08.2018 Александрия 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 05.08.2018 Десна 0:2 Александрия ПЛ
- 28.07.2018 Александрия 1:0 Заря ПЛ
- 22.07.2018 Карпаты 0:2 Александрия ПЛ
- 19.05.2018 Александрия 2:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 12.05.2018 Сталь Каменское 1:2 Александрия ПЛ
- 06.05.2018 Александрия 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 28.04.2018 Карпаты 1:2 Александрия ПЛ
- 21.04.2018 Черноморец Од 1:3 Александрия ПЛ
- 15.04.2018 Олимпик Донецк 0:0 Александрия ПЛ
- 07.04.2018 Александрия 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 31.03.2018 Звезда Кропивницкий 0:0 Александрия ПЛ
- 18.03.2018 Александрия 1:1 Карпаты ПЛ
- 10.03.2018 Александрия 0:0 Черноморец Од ПЛ
Черноморец Од (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 30.09.2018 Черноморец Од 0:1 Мариуполь ПЛ
- 23.09.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 16.09.2018 Черноморец Од 0:1 Львов ПЛ
- 31.08.2018 Ворскла 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 25.08.2018 Черноморец Од 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 17.08.2018 Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 12.08.2018 Черноморец Од 1:0 Десна ПЛ
- 04.08.2018 Заря 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 23.07.2018 Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 27.05.2018 Полтава 3:0 Черноморец Од ПМ
- 23.05.2018 Черноморец Од 1:0 Полтава ПМ
- 19.05.2018 Черноморец Од 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 12.05.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 05.05.2018 Черноморец Од 1:1 Карпаты ПЛ
- 28.04.2018 Сталь Каменское 1:2 Черноморец Од ПЛ
- 21.04.2018 Черноморец Од 1:3 Александрия ПЛ
- 15.04.2018 Звезда Кропивницкий 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 07.04.2018 Черноморец Од 3:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 31.03.2018 Карпаты 3:1 Черноморец Од ПЛ
- 17.03.2018 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
Последние игры между собой
Александрия: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Черноморец Од: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
- 21.04.2018 Черноморец Од 1:3 Александрия Премьер-лига
- 10.03.2018 Александрия 0:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 04.11.2017 Александрия 0:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 06.08.2017 Черноморец Од 2:2 Александрия Премьер-лига
- 21.05.2017 Александрия 1:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 16.04.2017 Черноморец Од 1:0 Александрия Премьер-лига
- 11.12.2016 Александрия 2:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 11.09.2016 Черноморец Од 1:0 Александрия Премьер-лига
- 19.03.2016 Черноморец Од 1:2 Александрия Премьер-лига
- 30.08.2015 Александрия 0:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 02.05.2012 Александрия 1:3 Черноморец Од Премьер-лига
- 21.10.2011 Черноморец Од 2:1 Александрия Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|29 - 5
|27
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 4
|23
|3.
|Александрия
|1:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 9
|20
|4.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|11 - 11
|18
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 17
|14
|6.
|Заря
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 8
|13
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|8.
|Львов
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|9.
|Десна
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|10.
|Черноморец Од
|1:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|11.
|Карпаты
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 20
|4
Второй тайм
51'
Ковалец Кирилл получил желтую карточку от судьи
46'
Бондаренко Валерий получил желтую карточку от судьи
46'
Александрия делает замену. Задерака Максим уходит с поля, а Пономарь Виталий выходит на его замену.
46'
Черноморец Од делает замену. Савченко Алексей уходит с поля, а Мищенко Андрей выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Ковалец Кирилл бьет в цель!
43'
Черноморец Од делает замену. Коваль Владимир уходит с поля, а Татарков Никита выходит на его замену.
41'
Пашаев Павел получил желтую карточку от судьи
30'
Александрия делает замену. Протасов Евгений уходит с поля, а Шастал Дмитрий выходит на его замену.
28'
Савченко Алексей получил желтую карточку от судьи
24'
Банада Евгений получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Грачёв Глеб бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Александрия 1:1 Черноморец Од
Александрия
76.2% (131)
Ничья:
15.7% (27)
Черноморец Од
8.1% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Александрия:
42.4% (73)
2:1 Александрия:
17.4% (30)
2:0 Александрия:
14% (24)
1:1 Ничья:
11.6% (20)
1:2 Черноморец Од:
4.1% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация