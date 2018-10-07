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Стадион:
Филадельфия Юнион
5:1
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
8' Гол
Бёрк Кори
2:0
17' Гол
Бедойя Алехандро
3:0
23' Гол
Пико Фабрис
4:0
44' Гол
Пико Фабрис
4:1
54' Гол
Кинтеро Карлос
56' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
72' Желтая карточка
Гомес Алекси
72' Желтая карточка
Пико Фабрис
75' Желтая карточка
Fernando Bob
5:1
79' Гол
Илсиньо Перейра
90'
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Филадельфия Юнион делает замену. Бёрк Кори уходит с поля, а Симпсон Джей выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Илсиньо Перейра бьет в цель!
77'
Филадельфия Юнион делает замену. Дочкал Борек уходит с поля, а Warren Creavalle выходит на его замену.
76'
Миннесота Старс делает замену. Шуллер Расмус уходит с поля, а Ибсон выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Пайшао Да Сильва Фернандо Боб получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
72'
Пико Фабрис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
72'
Гомес Алекси получил желтую карточку от судьи
70'
Миннесота Старс делает замену. Maximiniano уходит с поля, а Harrison Heath выходит на его замену.
61'
Филадельфия Юнион делает замену. Чарльз Сапонг уходит с поля, а Илсиньо Перейра выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Бедойя Алехандро получил желтую карточку от судьи
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Кинтеро Карлос бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Миннесота Старс делает замену. Тьессон Джером уходит с поля, а Гомес Алекси выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Пико Фабрис бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Пико Фабрис бьет в цель!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Бедойя Алехандро бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Бёрк Кори бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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