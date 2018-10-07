- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Talen Energy Stadium
5:1
Конец матча
1:0
8' ГолБёрк Кори
2:0
17' ГолБедойя Алехандро
3:0
23' ГолПико Фабрис
4:0
44' ГолПико Фабрис
4:1
54' ГолКинтеро Карлос
56' Желтая карточкаБедойя Алехандро
72' Желтая карточкаГомес Алекси
72' Желтая карточкаПико Фабрис
75' Желтая карточкаFernando Bob
5:1
79' ГолИлсиньо Перейра
|
8'
1:0
17'
2:0
23'
3:0
44'
4:0
54'
4:1
56'
72'
72'
75'
79'
5:1
Состав команд
18
Блэйк
Андре
10
Дочкал
Борек
19
Бёрк
Кори
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 4 Mark McKenzie Защитник
- 26 Auston Trusty Защитник
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 17 Charles Sapong Полузащитник
- 10 Дочкал Борек Полузащитник
- 9 Пико Фабрис Полузащитник
- 19 Бёрк Кори Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Alves Fabinho Защитник
- 8 Derrick Jones Полузащитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 25 Илсиньо Перейра Полузащитник
- 27 Симпсон Джей Нападающий
- 3 Jack Elliott
- 1 John McCarthy II
- Главный тренер: Jim Curtin
Миннесота Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Bobby Shuttleworth Вратарь
- 3 Тьессон Джером Защитник
- 15 Боксолл Михаэл Защитник
- 14 Brent Kallman Защитник
- 5 Кальво Франсиско Защитник
- 12 Fernando Bob Полузащитник
- 31 Luiz Fernando II Полузащитник
- 10 Miguel Ibarra I Полузащитник
- 25 Кинтеро Карлос Полузащитник
- 20 Шуллер Расмус Полузащитник
- 9 Angelo Rodriguez Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Matt Lampson Вратарь
- 30 Eric Miller Защитник
- 32 Гомес Алекси Полузащитник
- 16 Harrison Heath Полузащитник
- 23 Mason Toye
- 7 Barreto da Silva Ibson I
- 22 Wyatt Omsberg
- Главный тренер: Adrian Heath
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 30.09.2018 Коламбус Крю 0:0 Филадельфия Юнион М
- 27.09.2018 Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион ОК
- 23.09.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 20.09.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион М
- 16.09.2018 Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт М
- 02.09.2018 Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион М
- 30.08.2018 Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион М
- 26.08.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 19.08.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити М
- 12.08.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Филадельфия Юнион М
- 09.08.2018 Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр ОК
- 05.08.2018 Портленд Тимберс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 26.07.2018 Хьюстон Динамо 1:3 Филадельфия Юнион М
- 22.07.2018 Филадельфия Юнион 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 19.07.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити ОК
- 15.07.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Айнтрахт Фр ТМК
- 12.07.2018 Чикаго Файр 3:4 Филадельфия Юнион М
- 08.07.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Атланта Юнайтед М
- 01.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Филадельфия Юнион М
- 24.06.2018 Филадельфия Юнион 4:0 Ванкувер Уайткэпс М
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 30.09.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 23.09.2018 Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс М
- 16.09.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед М
- 13.09.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 26.08.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 19.08.2018 Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед М
- 05.08.2018 Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 29.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 4:2 Миннесота Юнайтед М
- 23.07.2018 Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес М
- 19.07.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 15.07.2018 Миннесота Юнайтед 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 08.07.2018 Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 05.07.2018 Миннесота Юнайтед 4:3 Торонто М
- 30.06.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас М
- 24.06.2018 Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 19.06.2018 Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 07.06.2018 Цинциннати 0:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 04.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед М
- 27.05.2018 Миннесота Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|20
|5
|7
|60 - 33
|65
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|32
|19
|7
|6
|65 - 39
|64
|3.
|Нью-Йорк Сити
|32
|15
|8
|9
|55 - 41
|53
|4.
|Филадельфия Юнион
|32
|15
|5
|12
|48 - 46
|50
|5.
|Коламбус Крю
|32
|13
|9
|10
|39 - 41
|48
|6.
|Монреаль Импакт
|32
|13
|4
|15
|45 - 52
|43
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|29
|10
|9
|10
|53 - 46
|39
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|31
|8
|11
|12
|45 - 51
|35
|9.
|Торонто
|31
|9
|6
|16
|55 - 60
|33
|10.
|Чикаго Файр
|31
|8
|7
|16
|46 - 57
|31
|11.
|Орландо Сити
|30
|7
|4
|19
|40 - 68
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|31
|16
|9
|6
|51 - 38
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|31
|15
|8
|8
|56 - 38
|53
|3.
|Лос-Анджелес
|31
|15
|8
|8
|61 - 46
|53
|4.
|Портленд Тимберс
|32
|14
|9
|9
|50 - 46
|51
|5.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|30
|14
|5
|11
|41 - 32
|47
|6.
|Реал Солт-Лейк
|32
|13
|7
|12
|51 - 54
|46
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|12
|9
|11
|61 - 60
|45
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|31
|12
|7
|12
|49 - 60
|43
|9.
|Миннесота Юнайтед
|31
|11
|3
|17
|46 - 63
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|30
|9
|8
|13
|50 - 45
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|31
|6
|6
|19
|32 - 62
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|4
|8
|20
|48 - 69
|20
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Филадельфия Юнион делает замену. Бёрк Кори уходит с поля, а Симпсон Джей выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Илсиньо Перейра бьет в цель!
77'
Филадельфия Юнион делает замену. Дочкал Борек уходит с поля, а Warren Creavalle выходит на его замену.
76'
Миннесота Старс делает замену. Шуллер Расмус уходит с поля, а Ибсон выходит на его замену.
75'
Пайшао Да Сильва Фернандо Боб получил желтую карточку от судьи
72'
Пико Фабрис получил желтую карточку от судьи
72'
Гомес Алекси получил желтую карточку от судьи
70'
Миннесота Старс делает замену. Maximiniano уходит с поля, а Harrison Heath выходит на его замену.
61'
Филадельфия Юнион делает замену. Чарльз Сапонг уходит с поля, а Илсиньо Перейра выходит на его замену.
56'
Бедойя Алехандро получил желтую карточку от судьи
54'
Г О О О О Л - Кинтеро Карлос бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Миннесота Старс делает замену. Тьессон Джером уходит с поля, а Гомес Алекси выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Пико Фабрис бьет в цель!
23'
Г О О О О Л - Пико Фабрис бьет в цель!
17'
Г О О О О Л - Бедойя Алехандро бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Бёрк Кори бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация