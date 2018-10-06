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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 10194
Амьен
1:0
Конец матча
Дижон
0'
1:0
39' Гол
Годдос Саман
90'+6
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Амьен вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 10194 болельщиков
Фол, нарушение
96'
Саид Уэсли из команды Дижон в офсайде
95'
Удар от ворот произведет Амьен
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
94'
Тактическая замена. Конате Мусса уходит с поля и его заменяет Тьоте Шейк
Фол, нарушение
94'
Монкондю Томас наказан за толчок Слити Наим
93'
Альфонс Микаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
93'
Конате Мусса наказан за толчок Слити Наим
Угловой
93'
Крафт Эмиль из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
92'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Рунарссон Рунар не дал случится голу! Gaoussou Traore должен был забивать, но Рунарссон Рунар сделал отличный сейв
92'
Амьен имеет хороший шанс забить.
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Росье Валентен из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Альфонс Микаэль
89'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Гуркюфф Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Конате Мусса из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
88'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
88'
Бодмер Матьё из команды Амьен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
87'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
87'
Годдос Саман пробил со штрафного прямо в стенку
86'
Тактическая замена. Отеро Хуан уходит с поля и его заменяет Эль-Хаджам Уалид
Фол, нарушение
86'
Росье Валентен наказан за толчок Годдос Саман
86'
Альфонс Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Gaoussou Traore из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
85'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
85'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Тактическая замена. Гансо Пауло уходит с поля и его заменяет Gaoussou Traore
Офсайд
82'
Росье Валентен из команды Дижон в офсайде
82'
Амальфитано Ромен из команды Дижон забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Гансо Пауло из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Кейта Абдулайе II
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Отеро Хуан из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
81'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Тактическая замена. Хаддади Уссама уходит с поля и его заменяет Альфонс Микаэль
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Гансо Пауло из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Гуркюфф Йоанн из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Аденон Халед
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Гансо Пауло из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Ямбере Седрик
77'
Удар от ворот произведет Амьен
76'
ШАНС! Гуркюфф Йоанн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Кейта Абдулайе II из команды Дижон делает пас партнеру.
76'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Гуркюфф Йоанн из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
75'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
75'
Бодмер Матьё наказан за толчок Абейд Мехди
74'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Бодмер Матьё из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Удар от ворот произведет Амьен
72'
Тактическая замена. Жано Бенжамин уходит с поля и его заменяет Гуркюфф Йоанн
72'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
72'
Удар от ворот произведет Дижон
72'
Крафт Эмиль из команды Амьен делает неудачный навес.
72'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Отеро Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
71'
Амальфитано Ромен из команды Дижон играет слишком грубо. Конате Мусса оказался на газоне.
71'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Травма, повреждение
70'
Конате Мусса возвращается на поле.
Офсайд
70'
Отеро Хуан из команды Амьен в офсайде
70'
Гансо Пауло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Конате Мусса получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
69'
Конате Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
68'
Жано Бенжамин наказан за толчок Конате Мусса
Травма, повреждение
68'
Гуано Принс-Десир возвращается на поле.
68'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Гуано Принс-Десир получил травму и медбригада забирает его с поля.
67'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
66'
Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе
66'
Годдос Саман из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
65'
Кейта Абдулайе II наказан за толчок Годдос Саман
65'
Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе
65'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
65'
Отеро Хуан из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
65'
Амьен начинает контратаку
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
Саид Уэсли из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает пас партнеру.
64'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Матч возобновлен
63'
Тактическая замена. Лойодиче Энцо уходит с поля и его заменяет Кейта Абдулайе II
Травма, повреждение
63'
Дибасси Бакай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Саид Уэсли нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Слити Наим из команды Дижон делает пас партнеру.
62'
Дижон начинает контратаку
62'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
62'
Гансо Пауло наказан за толчок Амальфитано Ромен
61'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Офсайд
60'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Бодмер Матьё
60'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Хорошую попытку сделал Саид Уэсли. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
Жано Бенжамин из команды Дижон делает пас партнеру.
59'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
58'
Саид Уэсли из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
58'
Амальфитано Ромен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
56'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
Угловой
56'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
56'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
55'
Годдос Саман наказан за толчок Росье Валентен
55'
Росье Валентен из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
55'
Выглядело как неплохой момент. Отеро Хуан из команды Амьен закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
55'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
54'
Лаутоа Веслей наказан за толчок Конате Мусса
53'
Удар от ворот произведет Дижон
Фол, нарушение
52'
Лаутоа Веслей наказан за толчок Отеро Хуан
52'
Лаутоа Веслей из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
52'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
52'
Аденон Халед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Слити Наим из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Амьен контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
49'
Саид Уэсли из команды Дижон играет слишком грубо. Гуано Принс-Десир оказался на газоне.
49'
Удар от ворот произведет Дижон
49'
Годдос Саман не смог попасть в створ ударом издали
49'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Конате Мусса наказан за толчок Ямбере Седрик
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Удар от ворот произведет Амьен
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Саид Уэсли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает передачу одноклубнику.
46'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
46'
Слити Наим из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Саид Уэсли из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Дижон контролирует мяч.
43'
Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе
Угловой
43'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой слева.
43'
Росье Валентен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Годдос Саман из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
40'
Годдос Саман наказан за толчок Росье Валентен
39'
Гансо Пауло сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Годдос Саман из команды Амьен переиграл вратаря дальним ударом!
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
Фол, нарушение
38'
Росье Валентен из команды Дижон играет слишком грубо. Годдос Саман оказался на газоне.
37'
Сантиметры! Удар с лета нанес Жано Бенжамин, но попал в штангу!
37'
Саид Уэсли из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Годдос Саман из команды Амьен играет слишком грубо. Росье Валентен оказался на газоне.
36'
Монкондю Томас из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Амьен начинает контратаку
36'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
36'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
35'
Жано Бенжамин из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Амальфитано Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Отеро Хуан из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Жано Бенжамин
32'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
31'
Амальфитано Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
31'
Дибасси Бакай наказан за толчок Амальфитано Ромен
31'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Удар от ворот произведет Амьен
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
30'
Жано Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали
29'
Саид Уэсли из команды Дижон делает пас партнеру.
29'
Годдос Саман из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Годдос Саман из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
29'
Амьен начинает контратаку
28'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
27'
Росье Валентен из команды Дижон играет слишком грубо. Годдос Саман оказался на газоне.
26'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
25'
Удар от ворот произведет Дижон
25'
Бодмер Матьё не смог попасть в створ ударом издали
25'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Бодмер Матьё из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Матч возобновлен
24'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Офсайд
23'
Аденон Халед из команды Амьен в офсайде
23'
Гансо Пауло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Годдос Саман
22'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
22'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Удар от ворот произведет Амьен
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
20'
Абейд Мехди наказан за толчок Отеро Хуан
Фол, нарушение
19'
Отеро Хуан наказан за толчок Лаутоа Веслей
18'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Абейд Мехди из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Матч возобновлен
17'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
17'
Дижон контролирует мяч.
16'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Амальфитано Ромен делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
16'
Лаутоа Веслей наказан за толчок Конате Мусса
15'
Саид Уэсли из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
14'
Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе
14'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Саид Уэсли из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Монкондю Томас пострадал.
14'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Дижон
11'
Лойодиче Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
10'
Дибасси Бакай из команды Амьен играет слишком грубо. Ямбере Седрик оказался на газоне.
10'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Угловой
10'
Отеро Хуан из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
10'
Конате Мусса из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
10'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой слева.
9'
Росье Валентен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Монкондю Томас из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Росье Валентен из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Конате Мусса пострадал.
Фол, нарушение
8'
Ямбере Седрик из команды Дижон играет слишком грубо. Конате Мусса оказался на газоне.
7'
Слити Наим пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
7'
Отличные скиллы показывает Амальфитано Ромен, обводя своих соперников
7'
Удар от ворот произведет Дижон
7'
Конате Мусса не смог попасть в створ ударом издали
7'
Амьен имеет хороший шанс забить.
6'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Бодмер Матьё из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Саид Уэсли
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
4'
Монкондю Томас из команды Амьен играет слишком грубо. Лойодиче Энцо оказался на газоне.
4'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Амьен
3'
ШАНС! Слити Наим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Росье Валентен из команды Дижон делает пас партнеру.
3'
Дижон контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Дижон
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Дижон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Амьен 1:0 Дижон
Амьен
55.8% (96)
Ничья:
36.6% (63)
Дижон
7.6% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.9% (60)
Амьен:
27.9% (48)
Амьен:
23.8% (41)
Дижон:
3.5% (6)
Амьен:
1.7% (3)
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