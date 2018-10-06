Стадион: Де ла Ликорн Зрители: 10194
1:0
39' ГолГоддос Саман
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Амьен вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 10194 болельщиков
96'
Саид Уэсли из команды Дижон в офсайде
95'
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
94'
Тактическая замена. Конате Мусса уходит с поля и его заменяет Тьоте Шейк
94'
Монкондю Томас наказан за толчок Слити Наим
93'
Альфонс Микаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
93'
Конате Мусса наказан за толчок Слити Наим
93'
Крафт Эмиль из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
92'
92'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Рунарссон Рунар не дал случится голу! Gaoussou Traore должен был забивать, но Рунарссон Рунар сделал отличный сейв
92'
Амьен имеет хороший шанс забить.
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
90'
Росье Валентен из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
89'
Судья сигнализирует, что Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Альфонс Микаэль
89'
89'
89'
Гуркюфф Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Конате Мусса из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
88'
Бодмер Матьё из команды Амьен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
87'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
87'
Годдос Саман пробил со штрафного прямо в стенку
86'
Тактическая замена. Отеро Хуан уходит с поля и его заменяет Эль-Хаджам Уалид
86'
Росье Валентен наказан за толчок Годдос Саман
86'
Альфонс Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Gaoussou Traore из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
85'
84'
83'
Тактическая замена. Гансо Пауло уходит с поля и его заменяет Gaoussou Traore
82'
Росье Валентен из команды Дижон в офсайде
82'
Амальфитано Ромен из команды Дижон забрасывает мяч в штрафную.
82'
Судья сигнализирует, что Гансо Пауло из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Кейта Абдулайе II
81'
Судья сигнализирует, что Отеро Хуан из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
81'
80'
Тактическая замена. Хаддади Уссама уходит с поля и его заменяет Альфонс Микаэль
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
78'
Судья сигнализирует, что Гансо Пауло из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
77'
Судья сигнализирует, что Гуркюфф Йоанн из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Аденон Халед
77'
Судья сигнализирует, что Гансо Пауло из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Ямбере Седрик
77'
76'
ШАНС! Гуркюфф Йоанн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Кейта Абдулайе II из команды Дижон делает пас партнеру.
76'
76'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Гуркюфф Йоанн из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
75'
75'
75'
75'
Бодмер Матьё наказан за толчок Абейд Мехди
74'
74'
Бодмер Матьё из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
72'
Тактическая замена. Жано Бенжамин уходит с поля и его заменяет Гуркюфф Йоанн
72'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
72'
72'
Крафт Эмиль из команды Амьен делает неудачный навес.
72'
71'
Отеро Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Амальфитано Ромен из команды Дижон играет слишком грубо. Конате Мусса оказался на газоне.
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
70'
Конате Мусса возвращается на поле.
70'
Отеро Хуан из команды Амьен в офсайде
70'
Гансо Пауло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Матч возобновлен
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Конате Мусса получил травму и медбригада забирает его с поля.
69'
Конате Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Жано Бенжамин наказан за толчок Конате Мусса
68'
Гуано Принс-Десир возвращается на поле.
68'
68'
Матч возобновлен
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Гуано Принс-Десир получил травму и медбригада забирает его с поля.
67'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
66'
66'
Годдос Саман из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
65'
Кейта Абдулайе II наказан за толчок Годдос Саман
65'
65'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
65'
Отеро Хуан из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
65'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает пас партнеру.
64'
64'
Матч возобновлен
63'
Тактическая замена. Лойодиче Энцо уходит с поля и его заменяет Кейта Абдулайе II
63'
Дибасси Бакай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Саид Уэсли нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Слити Наим из команды Дижон делает пас партнеру.
62'
Дижон начинает контратаку
62'
62'
Гансо Пауло наказан за толчок Амальфитано Ромен
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
60'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Бодмер Матьё
60'
59'
Хорошую попытку сделал Саид Уэсли. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
Жано Бенжамин из команды Дижон делает пас партнеру.
59'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
58'
Саид Уэсли из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
58'
Амальфитано Ромен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
56'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
56'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
56'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
55'
Годдос Саман наказан за толчок Росье Валентен
55'
Росье Валентен из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
55'
Выглядело как неплохой момент. Отеро Хуан из команды Амьен закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
55'
54'
Лаутоа Веслей наказан за толчок Конате Мусса
53'
52'
Лаутоа Веслей наказан за толчок Отеро Хуан
52'
Лаутоа Веслей из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
52'
Аденон Халед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Слити Наим из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Амьен контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
49'
Саид Уэсли из команды Дижон играет слишком грубо. Гуано Принс-Десир оказался на газоне.
49'
49'
Годдос Саман не смог попасть в створ ударом издали
49'
49'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
47'
Конате Мусса наказан за толчок Ямбере Седрик
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Саид Уэсли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает передачу одноклубнику.
46'
46'
Слити Наим из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
44'
43'
43'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой слева.
43'
Росье Валентен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Годдос Саман из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
41'
41'
41'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Годдос Саман наказан за толчок Росье Валентен
39'
Гансо Пауло сделал результативную передачу.
39'
Г О О О О Л - Годдос Саман из команды Амьен переиграл вратаря дальним ударом!
38'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
38'
Росье Валентен из команды Дижон играет слишком грубо. Годдос Саман оказался на газоне.
37'
Сантиметры! Удар с лета нанес Жано Бенжамин, но попал в штангу!
37'
Саид Уэсли из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
37'
Годдос Саман из команды Амьен играет слишком грубо. Росье Валентен оказался на газоне.
36'
Монкондю Томас из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
36'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
36'
35'
35'
Жано Бенжамин из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
35'
35'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Амальфитано Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Судья сигнализирует, что Отеро Хуан из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Жано Бенжамин
32'
Матч возобновлен
31'
Амальфитано Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Дибасси Бакай наказан за толчок Амальфитано Ромен
31'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
30'
Жано Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали
29'
Саид Уэсли из команды Дижон делает пас партнеру.
29'
Годдос Саман из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Годдос Саман из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
29'
28'
28'
27'
Росье Валентен из команды Дижон играет слишком грубо. Годдос Саман оказался на газоне.
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
25'
25'
Бодмер Матьё не смог попасть в створ ударом издали
25'
25'
Бодмер Матьё из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
24'
Матч возобновлен
24'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
23'
Аденон Халед из команды Амьен в офсайде
23'
Гансо Пауло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Годдос Саман
22'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
22'
22'
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Абейд Мехди наказан за толчок Отеро Хуан
19'
Отеро Хуан наказан за толчок Лаутоа Веслей
18'
18'
Абейд Мехди из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
17'
Матч возобновлен
17'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
17'
16'
16'
Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Амальфитано Ромен делает длинную передачу вперед
16'
Лаутоа Веслей наказан за толчок Конате Мусса
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
14'
14'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Саид Уэсли из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Монкондю Томас пострадал.
14'
13'
11'
11'
Лойодиче Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
Дибасси Бакай из команды Амьен играет слишком грубо. Ямбере Седрик оказался на газоне.
10'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
10'
Отеро Хуан из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
10'
Конате Мусса из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой слева.
9'
Росье Валентен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Монкондю Томас из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Росье Валентен из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Конате Мусса пострадал.
8'
Ямбере Седрик из команды Дижон играет слишком грубо. Конате Мусса оказался на газоне.
7'
Слити Наим пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
7'
Отличные скиллы показывает Амальфитано Ромен, обводя своих соперников
7'
7'
Конате Мусса не смог попасть в створ ударом издали
7'
Амьен имеет хороший шанс забить.
6'
5'
Судья сигнализирует, что Бодмер Матьё из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Саид Уэсли
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
4'
Монкондю Томас из команды Амьен играет слишком грубо. Лойодиче Энцо оказался на газоне.
4'
3'
3'
ШАНС! Слити Наим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Росье Валентен из команды Дижон делает пас партнеру.
3'
2'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Дижон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Амьен 1:0 Дижон
Амьен
55.8% (96)
Ничья:
36.6% (63)
Дижон
7.6% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.9% (60)
1:0 Амьен:
27.9% (48)
2:1 Амьен:
23.8% (41)
1:2 Дижон:
3.5% (6)
2:0 Амьен:
1.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация