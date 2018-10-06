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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 13643
Генгам
1:1
Конец матча
Монпелье
0'
7' Красная карточка
Тюрам Маркус
0:1
30' Гол
Делор Анди
31' Желтая карточка
Ойонго Амбруаз
39' Желтая карточка
Молле Флоран
39' Вторая желтая карточка
Молле Флоран
1:1
64' Гол
Бенезе Николя
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
93'
Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 13643 болельщиков
93'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
92'
Шкулетич Петар наказан за толчок Эбоа Феликс
92'
Шкулетич Петар нанес удар головой, но Йонссон Карл-Йохан спокойно отбил мяч.
91'
Ласне Пол навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Бенезе Николя задерживает мяч рукой
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
Скири Эйе из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Шкулетич Петар нанес удар, мяч был парирован, но Йонссон Карл-Йохан не удержал его в руках.
89'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает пас партнеру.
89'
Монпелье контролирует мяч.
88'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Нгбакото Йени из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Конгре Даниэль
87'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Монпелье контролирует мяч.
Фол, нарушение
87'
Мендеш Педру II наказан за толчок Нгбакото Йени
87'
Генгам начинает контратаку
86'
Отличные скиллы показывает Лаборд Гаэтан, обводя своих соперников
86'
Монпелье контролирует мяч.
85'
Шкулетич Петар из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Нгбакото Йени из команды Генгам делает передачу одноклубнику.
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
85'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Бенезе Николя из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
83'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Тактическая замена. Ле Таллек Дамьен уходит с поля и его заменяет Ласне Пол
82'
Шкулетич Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
82'
Нгбакото Йени мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
Фол, нарушение
80'
Мендеш Педру II наказан за толчок Жюлан Натаэль
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
79'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
79'
Ох, нехорошо это выглядит. До Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
79'
До Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Шкулетич Петар
Фол, нарушение
78'
Бенезе Николя из команды Генгам играет слишком грубо. Мендеш Педру II оказался на газоне.
78'
Жюлан Натаэль из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
77'
Генгам начинает контратаку
77'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Удар от ворот произведет Генгам
77'
Делор Анди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
76'
Монпелье контролирует мяч.
Фол, нарушение
75'
Бенезе Николя из команды Генгам играет слишком грубо. Коцца Николя оказался на газоне.
75'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
74'
Делор Анди наказан за толчок Дидо Этьен
73'
Генгам контролирует мяч.
72'
Генгам контролирует мяч.
Фол, нарушение
72'
Ойонго Амбруаз наказан за толчок Дидо Этьен
72'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Жюлан Натаэль из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
70'
Генгам начинает контратаку
70'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Бенезе Николя из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Ле Таллек Дамьен
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
69'
Делор Анди наказан за толчок Эбоа Феликс
69'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
69'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
68'
Ребошу Педру из команды Генгам играет слишком грубо. Скири Эйе оказался на газоне.
68'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
68'
Нгбакото Йени из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
68'
Ле Таллек Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Угловой
67'
Бенезе Николя из команды Генгам разыграл угловой с левого угла.
67'
Ребошу Педру мяч отрикошетил от ворот
67'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
67'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Коцца Николя из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
66'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
64'
До Лука сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Бенезе Николя изменил счет на табло!
64'
До Лука из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
64'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Удар от ворот произведет Монпелье
63'
Тактическая замена. Сорбон Жереми уходит с поля и его заменяет Нгбакото Йени
63'
Генгам контролирует мяч.
62'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
61'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Удар от ворот произведет Генгам
61'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Агилар Рубен нанес удар в каркас ворот!
61'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лаборд Гаэтан и Делор Анди из команды Монпелье.
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
60'
Удар от ворот произведет Монпелье
60'
Как он промахнулся? Жюлан Натаэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
60'
Отличные скиллы показывает Жюлан Натаэль, обводя своих соперников
60'
Бенезе Николя из команды Генгам делает пас партнеру.
59'
Удар от ворот произведет Генгам
59'
Делор Анди из команды Монпелье навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
58'
Бенезе Николя из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Агилар Рубен пострадал.
58'
Бенезе Николя из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
57'
Эбоа Феликс наказан за толчок Скири Эйе
57'
Удар от ворот произведет Генгам
56'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
56'
Делор Анди из команды Монпелье подал угловой слева.
56'
Сорбон Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
56'
Отличные скиллы показывает Делор Анди, обводя своих соперников
55'
Жюлан Натаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
До Лука из команды Генгам делает пас партнеру.
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
54'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
54'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Икоко Джордан и До Лука из команды Генгам.
54'
Генгам контролирует мяч.
53'
Отличные скиллы показывает До Лука, обводя своих соперников
53'
Делор Анди из команды Монпелье делает пас партнеру.
53'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Удар от ворот произведет Генгам
52'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
52'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
51'
Матч возобновлен
51'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Коцца Николя из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал До Лука
51'
Икоко Джордан из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
50'
Икоко Джордан из команды Генгам в офсайде
50'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
49'
Отличные скиллы показывает Ребошу Педру, обводя своих соперников
Фол, нарушение
49'
Делор Анди наказан за толчок Кербра Кристоф
49'
До Лука из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Генгам начинает контратаку
48'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бенезе Николя и Жюлан Натаэль из команды Генгам.
48'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Генгам контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
47'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
47'
Монпелье контролирует мяч.
47'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
46'
Монпелье контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Генгам
46'
ШАНС! Лаборд Гаэтан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает пас партнеру.
45'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
45'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Ойонго Амбруаз
44'
Дидо Этьен из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Бенезе Николя из команды Генгам делает пас партнеру.
43'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Матч возобновлен
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Монпелье контролирует мяч.
42'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
42'
Делор Анди из команды Монпелье подал угловой справа.
42'
Эбоа Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Делор Анди из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
41'
Бенезе Николя наказан за толчок Ле Таллек Дамьен
41'
Удар от ворот произведет Монпелье
40'
Бенезе Николя из команды Генгам навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
До Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
УДАЛЕНИЕ! - Молле Флоран получает вторую желтую за споры
Желтая карточка
39'
Молле Флоран получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал До Лука
38'
Бенезе Николя бьет со штрафного в створ, но Лекомт Бенджамин держит все под контролем
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Дидо Этьен
37'
Агилар Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Жюлан Натаэль из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
37'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
36'
Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Жюлан Натаэль
Фол, нарушение
36'
Делор Анди наказан за толчок Сорбон Жереми
36'
Дидо Этьен нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
34'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
34'
Делор Анди из команды Монпелье в офсайде
34'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
31'
Ойонго Амбруаз получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Ойонго Амбруаз из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал До Лука
30'
Агилар Рубен сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Делор Анди классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
30'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает отличный кросс...
30'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
30'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Удар от ворот произведет Генгам
29'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Травма, повреждение
29'
Кербра Кристоф возвращается на поле.
28'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Кербра Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
27'
Кербра Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
26'
Матч возобновлен
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
25'
Молле Флоран нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Делор Анди из команды Монпелье играет слишком грубо. Эбоа Феликс оказался на газоне.
23'
Монпелье контролирует мяч.
22'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Генгам контролирует мяч.
Фол, нарушение
20'
Молле Флоран задерживает мяч рукой
20'
Удар от ворот произведет Генгам
20'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
19'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Монпелье контролирует мяч.
18'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Так близко к голу! Лаборд Гаэтан имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Йонссон Карл-Йохан!
18'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает отличный кросс...
18'
Монпелье нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
17'
Удар от ворот произведет Генгам
17'
Шанс! Лаборд Гаэтан из команды Монпелье пробил головой, но мимо
17'
Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
17'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Монпелье контролирует мяч.
15'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
15'
Удар от ворот произведет Генгам
13'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
13'
Коцца Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Коцца Николя наказан за толчок Бенезе Николя
12'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
Угловой
12'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
11'
Сорбон Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
11'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
11'
Скири Эйе хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
11'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
10'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
10'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
8'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Тюрам Маркус получает красную карточку за не спортивное поведение
7'
Матч возобновлен
6'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
6'
Матч возобновлен
Фол, нарушение
6'
Тюрам Маркус из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Конгре Даниэль заработал фол
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
4'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
3'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
3'
Удар от ворот произведет Монпелье
3'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Монпелье контролирует мяч.
2'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Матч возобновлен
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Монпелье контролирует мяч.
1'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Монпелье начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Генгам 1:1 Монпелье
Генгам
26.7% (46)
Ничья:
34.9% (60)
Монпелье
38.4% (66)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.7% (51)
Монпелье:
14% (24)
Генгам:
13.4% (23)
Монпелье:
12.8% (22)
Монпелье:
8.7% (15)
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