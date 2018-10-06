Стадион: Стад дю Рудуру Зрители: 13643
7' Красная карточкаТюрам Маркус
0:1
30' ГолДелор Анди
31' Желтая карточкаОйонго Амбруаз
39' Желтая карточкаМолле Флоран
39' Вторая желтая карточкаМолле Флоран
1:1
64' ГолБенезе Николя
Новости после матча
Второй тайм
93'
Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 13643 болельщиков
93'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
92'
Шкулетич Петар наказан за толчок Эбоа Феликс
92'
Шкулетич Петар нанес удар головой, но Йонссон Карл-Йохан спокойно отбил мяч.
91'
Ласне Пол навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Бенезе Николя задерживает мяч рукой
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Шкулетич Петар нанес удар, мяч был парирован, но Йонссон Карл-Йохан не удержал его в руках.
89'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает пас партнеру.
89'
88'
88'
Судья сигнализирует, что Нгбакото Йени из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Конгре Даниэль
87'
87'
87'
Мендеш Педру II наказан за толчок Нгбакото Йени
87'
86'
Отличные скиллы показывает Лаборд Гаэтан, обводя своих соперников
86'
85'
Шкулетич Петар из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Нгбакото Йени из команды Генгам делает передачу одноклубнику.
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
85'
85'
84'
84'
84'
83'
Бенезе Николя из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
83'
83'
83'
Тактическая замена. Ле Таллек Дамьен уходит с поля и его заменяет Ласне Пол
82'
Шкулетич Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
82'
Нгбакото Йени мяч отрикошетил от ворот
81'
Судья сигнализирует, что Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
80'
Мендеш Педру II наказан за толчок Жюлан Натаэль
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
79'
Матч возобновлен
79'
Ох, нехорошо это выглядит. До Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
79'
До Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Шкулетич Петар
78'
Бенезе Николя из команды Генгам играет слишком грубо. Мендеш Педру II оказался на газоне.
78'
Жюлан Натаэль из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
77'
77'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
77'
Делор Анди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
76'
75'
Бенезе Николя из команды Генгам играет слишком грубо. Коцца Николя оказался на газоне.
75'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
74'
Делор Анди наказан за толчок Дидо Этьен
73'
72'
72'
Ойонго Амбруаз наказан за толчок Дидо Этьен
72'
71'
71'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
71'
Жюлан Натаэль из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
70'
70'
70'
Судья сигнализирует, что Бенезе Николя из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Ле Таллек Дамьен
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
69'
Делор Анди наказан за толчок Эбоа Феликс
69'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
69'
68'
Ребошу Педру из команды Генгам играет слишком грубо. Скири Эйе оказался на газоне.
68'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
68'
Нгбакото Йени из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
68'
Ле Таллек Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
Бенезе Николя из команды Генгам разыграл угловой с левого угла.
67'
Ребошу Педру мяч отрикошетил от ворот
67'
67'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
67'
66'
Судья сигнализирует, что Коцца Николя из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
64'
До Лука сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Бенезе Николя изменил счет на табло!
64'
64'
63'
Тактическая замена. Сорбон Жереми уходит с поля и его заменяет Нгбакото Йени
63'
62'
62'
61'
61'
61'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Агилар Рубен нанес удар в каркас ворот!
61'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лаборд Гаэтан и Делор Анди из команды Монпелье.
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
60'
60'
Как он промахнулся? Жюлан Натаэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
60'
Отличные скиллы показывает Жюлан Натаэль, обводя своих соперников
60'
Бенезе Николя из команды Генгам делает пас партнеру.
59'
59'
Делор Анди из команды Монпелье навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
58'
Бенезе Николя из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Агилар Рубен пострадал.
58'
Бенезе Николя из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
57'
Эбоа Феликс наказан за толчок Скири Эйе
57'
56'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
56'
Делор Анди из команды Монпелье подал угловой слева.
56'
Сорбон Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
56'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
56'
Отличные скиллы показывает Делор Анди, обводя своих соперников
55'
Жюлан Натаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
54'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
54'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Икоко Джордан и До Лука из команды Генгам.
54'
53'
Отличные скиллы показывает До Лука, обводя своих соперников
53'
Делор Анди из команды Монпелье делает пас партнеру.
53'
52'
52'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
52'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Матч возобновлен
51'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
51'
Судья сигнализирует, что Коцца Николя из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал До Лука
51'
Икоко Джордан из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Икоко Джордан из команды Генгам в офсайде
50'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
49'
Отличные скиллы показывает Ребошу Педру, обводя своих соперников
49'
Делор Анди наказан за толчок Кербра Кристоф
48'
48'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бенезе Николя и Жюлан Натаэль из команды Генгам.
48'
47'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
47'
47'
47'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
46'
ШАНС! Лаборд Гаэтан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает пас партнеру.
45'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
45'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
45'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Ойонго Амбруаз
44'
Дидо Этьен из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
44'
44'
Бенезе Николя из команды Генгам делает пас партнеру.
43'
43'
Матч возобновлен
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
42'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Делор Анди из команды Монпелье подал угловой справа.
42'
Эбоа Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Делор Анди из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
41'
Бенезе Николя наказан за толчок Ле Таллек Дамьен
41'
40'
Бенезе Николя из команды Генгам навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
40'
40'
Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
До Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
УДАЛЕНИЕ! - Молле Флоран получает вторую желтую за споры
39'
Молле Флоран получил желтую карточку от судьи
38'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал До Лука
38'
Бенезе Николя бьет со штрафного в створ, но Лекомт Бенджамин держит все под контролем
38'
Судья сигнализирует, что Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Дидо Этьен
37'
Агилар Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Жюлан Натаэль из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
36'
Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Жюлан Натаэль
36'
Делор Анди наказан за толчок Сорбон Жереми
36'
Дидо Этьен нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
34'
34'
Делор Анди из команды Монпелье в офсайде
34'
33'
33'
32'
31'
Ойонго Амбруаз получил желтую карточку от судьи
31'
Судья сигнализирует, что Ойонго Амбруаз из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал До Лука
30'
Агилар Рубен сделал результативную передачу.
30'
Г О О О О Л - Делор Анди классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
30'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает отличный кросс...
30'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
30'
29'
29'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
Кербра Кристоф возвращается на поле.
28'
27'
Матч возобновлен
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Кербра Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Кербра Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
26'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
26'
Матч возобновлен
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
25'
Молле Флоран нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
24'
До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
23'
Делор Анди из команды Монпелье играет слишком грубо. Эбоа Феликс оказался на газоне.
23'
22'
22'
21'
20'
Молле Флоран задерживает мяч рукой
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
19'
19'
18'
18'
Так близко к голу! Лаборд Гаэтан имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Йонссон Карл-Йохан!
18'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает отличный кросс...
18'
Монпелье нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
17'
17'
Шанс! Лаборд Гаэтан из команды Монпелье пробил головой, но мимо
17'
Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
17'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
15'
13'
13'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
13'
Коцца Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
12'
Коцца Николя наказан за толчок Бенезе Николя
12'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
12'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
11'
Сорбон Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
11'
Скири Эйе хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
10'
9'
Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
8'
7'
Тюрам Маркус получает красную карточку за не спортивное поведение
7'
Матч возобновлен
6'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
6'
Матч возобновлен
6'
Тюрам Маркус из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Конгре Даниэль заработал фол
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
4'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
3'
3'
3'
3'
3'
2'
2'
2'
Матч возобновлен
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Монпелье начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Генгам 1:1 Монпелье
Генгам
26.7% (46)
Ничья:
34.9% (60)
Монпелье
38.4% (66)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.7% (51)
0:1 Монпелье:
14% (24)
1:0 Генгам:
13.4% (23)
1:2 Монпелье:
12.8% (22)
0:2 Монпелье:
8.7% (15)
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