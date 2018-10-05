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2018-2019
Стадион:
КСМ Студенцеск
1:2
Конец матча
Вииторул Констанца
0'
0:1
19' Гол
Хаджи Янис
23' Желтая карточка
Хаджи Янис
28' Желтая карточка
Mailson Lima
32' Желтая карточка
Madalin Mihaescu
1:1
42' Пенальти
Кристя Андрей
1:2
45' Пенальти
Хаджи Янис
45' Желтая карточка
Фрасинеску Козмин
45' Желтая карточка
Dylan Flores
46' Желтая карточка
Denis Dragus
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
78'
КСМ Студенцеск делает замену. Madalin Mihaescu уходит с поля, а Daudet N'Dongala выходит на его замену.
78'
КСМ Студенцеск делает замену. Кристя Андрей уходит с поля, а Aguinaldo выходит на его замену.
71'
Вииторул Констанца делает замену. Mihai Vodut уходит с поля, а Хури Льес выходит на его замену.
61'
Вииторул Констанца делает замену. Аким Влад уходит с поля, а Andrei Artean выходит на его замену.
54'
Вииторул Констанца делает замену. Mailson Lima уходит с поля, а Virgil Ghita выходит на его замену.
46'
КСМ Студенцеск делает замену. Alexandru Zaharia уходит с поля, а Lewis Enoh выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Желтая карточка
46'
Denis Dragus получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Dylan Flores получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
45'
Фрасинеску Козмин получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца забивает с точки!
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск забивает с точки!
Желтая карточка
32'
Madalin Mihaescu получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Mailson Lima получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Хаджи Янис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Хаджи Янис бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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