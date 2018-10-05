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2018-2019
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
1:2
Конец матча
0:1
19' ГолХаджи Янис
23' Желтая карточкаХаджи Янис
28' Желтая карточкаMailson Lima
32' Желтая карточкаMadalin Mihaescu
1:1
42' ПенальтиКристя Андрей
1:2
45' ПенальтиХаджи Янис
45' Желтая карточкаФрасинеску Козмин
45' Желтая карточкаDylan Flores
46' Желтая карточкаDenis Dragus
|
19'
0:1
23'
28'
32'
42'
1:1
45'
1:2
45'
46'
71'
Состав команд
12
Русу
Денис
77
Moussa
Sanoh
70
Dylan
Flores
30
Mailson
Lima
15
Цэру
Богдан
16
Аким
Влад
99
Tudor
Baluta
11
Вынэ
Йонуц
10
Хаджи
Янис
13
Denis
Dragus
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 12 Русу Денис Вратарь
- 90 Alexandru Zaharia Защитник
- 6 Madalin Mihaescu Защитник
- 23 Фрасинеску Козмин Защитник
- 3 Ionut Pantiru Защитник
- 14 Ionut Adrian Cioinac Полузащитник
- 33 Laurentiu Rus Полузащитник
- 77 Moussa Sanoh Полузащитник
- 70 Dylan Flores Полузащитник
- 20 Платини Суареш Полузащитник
- 10 Кристя Андрей Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кобря Альберто Вратарь
- 8 Gabriel Bosoi Защитник
- 17 Мимун Мартен Полузащитник
- 29 Lewis Enoh Нападающий
- 9 Aguinaldo
- 7 Patrick Petre
- 11 Daudet N'Dongala
- Главный тренер: Flavius Stoican
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 12 Кожокару Валентин Вратарь
- 30 Mailson Lima Защитник
- 15 Цэру Богдан Защитник
- 4 Srdjan Luchin Защитник
- 6 Bradley de Nooijer Защитник
- 16 Аким Влад Полузащитник
- 99 Tudor Baluta Полузащитник
- 11 Вынэ Йонуц Полузащитник
- 10 Хаджи Янис Нападающий
- 9 Mihai Vodut Нападающий
- 13 Denis Dragus Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Бузбуки Александру Вратарь
- 25 Натхо Амир Полузащитник
- 93 Andrei Artean Полузащитник
- 17 Чобану Андрей Нападающий
- 96 Хури Льес Нападающий
- 21 Paul Iacob
- 2 Virgil Ghita
- Главный тренер: Георге Хаджи
Предыдущие игры
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 30.09.2018 Газ Метан Mедиаш 1:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 21.09.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.09.2018 Волунтари 2:3 КСМ Студенцеск ПЛ
- 03.09.2018 КСМ Студенцеск 3:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 25.08.2018 Дунэря Кэлэраши 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 17.08.2018 КСМ Студенцеск 2:1 Ботошани ПЛ
- 11.08.2018 Сепси 3:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 05.08.2018 Стяуа 4:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 28.07.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Астра ПЛ
- 23.07.2018 Университатя Крайова 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 12.07.2018 Коньяспор 2:0 КСМ Студенцеск ТМК
- 10.07.2018 Малатьяспор 2:0 КСМ Студенцеск ТМК
- 20.05.2018 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Л1
- 11.05.2018 Вииторул Констанца 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 07.05.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа Л1
- 30.04.2018 Астра 3:0 КСМ Студенцеск Л1
- 26.04.2018 КСМ Студенцеск 0:3 Астра Л1
- 22.04.2018 КСМ Студенцеск 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 14.04.2018 Университатя Крайова 4:1 КСМ Студенцеск Л1
- 06.04.2018 КСМ Студенцеск 0:2 Вииторул Констанца Л1
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 30.09.2018 Вииторул Констанца 1:0 Астра ПЛ
- 22.09.2018 Университатя Крайова 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 17.09.2018 Вииторул Констанца 1:0 Германнштадт ПЛ
- 02.09.2018 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 26.08.2018 Вииторул Констанца 1:4 Стяуа ПЛ
- 18.08.2018 Вииторул Констанца 2:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 13.08.2018 Динамо Бухарест 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 06.08.2018 Вииторул Констанца 2:0 Волунтари ПЛ
- 02.08.2018 Витесс 3:1 Вииторул Констанца ЛЕ
- 30.07.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 26.07.2018 Вииторул Констанца 2:2 Витесс ЛЕ
- 22.07.2018 Вииторул Констанца 0:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 19.07.2018 Вииторул Констанца 0:0 Расинг Юнион ЛЕ
- 12.07.2018 Расинг Юнион 0:2 Вииторул Констанца ЛЕ
- 20.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Л1
- 11.05.2018 Вииторул Констанца 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 04.05.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
- 28.04.2018 Университатя Крайова 3:3 Вииторул Констанца Л1
- 21.04.2018 Вииторул Констанца 2:2 Стяуа Л1
- 15.04.2018 Вииторул Констанца 1:2 ЧФР Клуж Л1
Последние игры между собой
КСМ Студенцеск: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Вииторул Констанца: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
- 11.05.2018 Вииторул Констанца 1:0 КСМ Студенцеск Лига 1
- 06.04.2018 КСМ Студенцеск 0:2 Вииторул Констанца Лига 1
- 24.02.2018 КСМ Студенцеск 0:1 Вииторул Констанца Лига 1
- 30.09.2017 Вииторул Констанца 5:2 КСМ Студенцеск Лига 1
- 29.11.2016 Вииторул Констанца 1:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 19.08.2016 КСМ Студенцеск 0:0 Вииторул Констанца Первая лига
- 13.02.2016 Вииторул Констанца 1:2 КСМ Студенцеск Первая лига
- 19.09.2015 КСМ Студенцеск 0:0 Вииторул Констанца Первая лига
- 20.02.2015 Вииторул Констанца 0:3 КСМ Студенцеск Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|10
|6
|3
|1
|24 - 10
|21
|2.
|Вииторул Констанца
|11
|6
|1
|4
|12 - 11
|19
|3.
|Газ Метан Mедиаш
|10
|5
|2
|3
|12 - 14
|17
|4.
|Астра
|10
|4
|5
|1
|13 - 6
|17
|5.
|ЧФР Клуж
|10
|4
|5
|1
|11 - 7
|17
|6.
|Сепси
|10
|4
|4
|2
|10 - 5
|16
|7.
|Университатя Крайова
|10
|4
|3
|3
|17 - 9
|15
|8.
|КСМ Студенцеск
|11
|4
|2
|5
|11 - 16
|14
|9.
|Дунэря Кэлэраши
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Динамо Бухарест
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|11.
|Конкордия Кьяжна
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|12.
|Ботошани
|10
|1
|6
|3
|12 - 14
|9
|13.
|Германнштадт
|10
|2
|1
|7
|8 - 13
|7
|14.
|Волунтари
|10
|0
|4
|6
|8 - 21
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
78'
КСМ Студенцеск делает замену. Madalin Mihaescu уходит с поля, а Daudet N'Dongala выходит на его замену.
78'
КСМ Студенцеск делает замену. Кристя Андрей уходит с поля, а Aguinaldo выходит на его замену.
71'
Вииторул Констанца делает замену. Mihai Vodut уходит с поля, а Хури Льес выходит на его замену.
61'
Вииторул Констанца делает замену. Аким Влад уходит с поля, а Andrei Artean выходит на его замену.
54'
Вииторул Констанца делает замену. Mailson Lima уходит с поля, а Virgil Ghita выходит на его замену.
46'
КСМ Студенцеск делает замену. Alexandru Zaharia уходит с поля, а Lewis Enoh выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Denis Dragus получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Dylan Flores получил желтую карточку от судьи
45'
Фрасинеску Козмин получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца забивает с точки!
42'
Г О О О О Л - Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск забивает с точки!
32'
Madalin Mihaescu получил желтую карточку от судьи
28'
Mailson Lima получил желтую карточку от судьи
23'
Хаджи Янис получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Хаджи Янис бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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