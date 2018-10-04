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Стадион:
Монако
 
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Ренн
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Ренн

До начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 56 минут.
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:
Прогнозы на матч Монако - Ренн
Монако
81.4% (57)
Ничья:
12.9% (9)
Ренн
5.7% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
35.7% (25)
Монако:
27.1% (19)
Монако:
14.3% (10)
Ничья:
10% (7)
Ренн:
2.9% (2)
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