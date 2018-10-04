Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Ренн

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Стадион: Луи II
Предыдущие игры
Монако (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 03.10.2018 Боруссия Д 3:0 Монако ЛЧ
- 28.09.2018 Сент-Этьен 2:0 Монако Л1
- 25.09.2018 Монако 0:1 Анже Л1
- 21.09.2018 Монако 1:1 Ним Л1
- 18.09.2018 Монако 1:2 Атлетико М ЛЧ
- 15.09.2018 Тулуза 1:1 Монако Л1
- 02.09.2018 Монако 2:3 Марсель Л1
- 26.08.2018 Бордо 2:1 Монако Л1
- 18.08.2018 Монако 0:0 Лилль Л1
- 11.08.2018 Нант 1:3 Монако Л1
- 04.08.2018 ПСЖ 4:0 Монако С
- 28.07.2018 Гамбург 3:1 Монако ТМК
- 25.07.2018 Бохум 2:2 Монако ТМК
- 21.07.2018 Падерборн 3:2 Монако ТМК
- 14.07.2018 Серкль Брюгге 2:3 Монако ТМК
- 08.07.2018 Рух Хожув 0:3 Монако ТМК
- 07.07.2018 Висла Краков 1:1 Монако ТМК
- 19.05.2018 Труа 0:3 Монако Л1
- 12.05.2018 Монако 1:0 Сент-Этьен Л1
- 06.05.2018 Кан 1:2 Монако Л1
Ренн (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 04.10.2018 Астана 2:0 Ренн ЛЕ
- 30.09.2018 Ренн 1:1 Тулуза Л1
- 26.09.2018 Амьен 2:1 Ренн Л1
- 23.09.2018 Ренн 1:3 ПСЖ Л1
- 20.09.2018 Ренн 2:1 Яблонец ЛЕ
- 14.09.2018 Ницца 2:1 Ренн Л1
- 02.09.2018 Ренн 2:0 Бордо Л1
- 26.08.2018 Марсель 2:2 Ренн Л1
- 18.08.2018 Ренн 1:0 Анже Л1
- 11.08.2018 Лилль 3:1 Ренн Л1
- 03.08.2018 Боруссия Д 1:1 Ренн ТМК
- 28.07.2018 Ренн 4:1 Эвертон ТМК
- 21.07.2018 Андерлехт 3:2 Ренн ТМК
- 14.07.2018 Ред Булл Зальцбург 3:0 Ренн ТМК
- 10.07.2018 Рапид Лиенц 0:9 Ренн ТМК
- 19.05.2018 Ренн 1:1 Монпелье Л1
- 12.05.2018 ПСЖ 0:2 Ренн Л1
- 06.05.2018 Ренн 2:1 Страсбург Л1
- 29.04.2018 Ренн 2:1 Тулуза Л1
- 20.04.2018 Нант 1:1 Ренн Л1
Последние игры между собой
Монако: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ренн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
- 04.04.2018 Ренн 1:1 Монако Лига 1
- 20.12.2017 Монако 2:1 Ренн Лига 1
- 20.05.2017 Ренн 2:3 Монако Лига 1
- 14.12.2016 Монако 7:0 Ренн Кубок лиги
- 17.09.2016 Монако 3:0 Ренн Лига 1
- 24.04.2016 Ренн 1:1 Монако Лига 1
- 04.10.2015 Монако 1:1 Ренн Лига 1
- 18.04.2015 Монако 1:1 Ренн Лига 1
- 11.02.2015 Монако 3:1 Ренн Кубок Франции
- 29.11.2014 Ренн 2:0 Монако Лига 1
- 12.04.2014 Ренн 0:1 Монако Лига 1
- 30.11.2013 Монако 2:0 Ренн Лига 1
- 24.04.2011 Монако 1:0 Ренн Лига 1
- 04.12.2010 Ренн 1:0 Монако Лига 1
- 06.03.2010 Ренн 1:0 Монако Лига 1
- 16.12.2009 Монако 1:0 Ренн Лига 1
- 18.04.2009 Монако 3:1 Ренн Лига 1
- 16.11.2008 Ренн 2:1 Монако Лига 1
- 31.03.2008 Монако 1:2 Ренн Лига 1
- 03.11.2007 Ренн 0:1 Монако Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 6
|24
|2.
|Лилль
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 6
|16
|3.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 9
|15
|5.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|6.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 16
|13
|7.
|Тулуза
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 11
|12
|8.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|9.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|10.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|11.
|Дижон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|12.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 12
|10
|13.
|Кан
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|14.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 16
|9
|15.
|Реймс
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 9
|9
|16.
|Ренн
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|17.
|Амьен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|18.
|Монако
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|20.
|Генгам
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 17
|4
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - РеннДо начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч Монако - Ренн
Монако
81.4% (57)
Ничья:
12.9% (9)
Ренн
5.7% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Монако:
35.7% (25)
1:0 Монако:
27.1% (19)
2:0 Монако:
14.3% (10)
1:1 Ничья:
10% (7)
1:2 Ренн:
2.9% (2)
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