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2018-2019
Стадион: Stadionul Ion Comsa
1:1
Второй тайм: 90+'
7' Желтая карточкаРэуцэ Александру
21' Желтая карточкаБалаур Ионуц
1:0
34' ГолNdiaye Mediop
42' Желтая карточкаWallace VIII
1:1
79' ГолRicardinho XI
84' Желтая карточкаNdiaye Mediop
|
21'
34'
1:0
42'
79'
1:1
84'
Состав команд
35
Wallace
VIII
44
Denis
Ispas
15
Silviu
Pana
21
Кейта
Амиду
82
Ватка
Космин
28
Балаур
Ионуц
96
Гадзе
Ричард
Дунэря Кэлэраши
- Основной состав
- 25 Стратон Кэтэлин Вратарь
- 3 Ionut Tenea Защитник
- 35 Wallace VIII Защитник
- 17 Alin Dobrosavlevici Защитник
- 44 Denis Ispas Защитник
- 11 Baudoin Kanda Полузащитник
- 15 Silviu Pana Полузащитник
- 4 Пускаш Кристиан Полузащитник
- 21 Кейта Амиду Полузащитник
- 19 Valentin Alexandru Нападающий
- 29 Ndiaye Mediop Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Cezar Andrei Lungu Вратарь
- 20 Bogdan Sandru Защитник
- 55 Бурчану Александру Полузащитник
- 22 Alexandru Muntean Полузащитник
- 5 Симон Габриэл Полузащитник
- 33 Клеменс Саша Нападающий
- 10 Мунтяну Валентин Нападающий
- Главный тренер: Dan Alexa
Волунтари
- Основной состав
- 82 Ватка Космин Вратарь
- 22 Ricardinho XI Защитник
- 19 Ходорогя Роберт Защитник
- 28 Балаур Ионуц Защитник
- 32 Bogdan Nicolae Bucurica Защитник
- 11 Mihai Capatana Полузащитник
- 5 Рэуцэ Александру Полузащитник
- 9 Ледуни Аисса Полузащитник
- 6 Ion Gheorghe Полузащитник
- 21 Abdelhak Belahmeur Полузащитник
- 96 Гадзе Ричард Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Молдован Дину Вратарь
- 13 Ivan Zgrablic Защитник
- 23 Влад Александру Защитник
- 77 Чюкур Алексанжру Полузащитник
- 7 Gabriel Deac Полузащитник
- 10 Тудорие Александру Нападающий
- 16 Alexandru Marin
- Главный тренер: Adrian Mutu
Предыдущие игры
Дунэря Кэлэраши (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 01.10.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 23.09.2018 Стяуа 2:0 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 15.09.2018 Дунэря Кэлэраши 3:2 Ботошани ПЛ
- 31.08.2018 Сепси 1:0 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 25.08.2018 Дунэря Кэлэраши 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 18.08.2018 Астра 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 12.08.2018 Дунэря Кэлэраши 1:3 Университатя Крайова ПЛ
- 05.08.2018 Германнштадт 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 28.07.2018 Дунэря Кэлэраши 0:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 22.07.2018 Вииторул Констанца 0:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 06.07.2018 Малатьяспор 1:0 Дунэря Кэлэраши ТМК
- 02.06.2018 Металоглобус 0:2 Дунэря Кэлэраши ЛI
- 26.05.2018 Дунэря Кэлэраши 0:0 Киндия Тырговиште ЛI
- 21.05.2018 FC Arges Pitesti 2:0 Дунэря Кэлэраши ЛI
- 17.05.2018 Дунэря Кэлэраши 2:0 Брэила ЛI
- 12.05.2018 Тыргу-Муреш 0:3 Дунэря Кэлэраши ЛI
- 05.05.2018 Дунэря Кэлэраши 3:1 Рипенсия Тимишоара ЛI
- 29.04.2018 Луцяфэрул 1:2 Дунэря Кэлэраши ЛI
- 25.04.2018 Дунэря Кэлэраши 3:1 Рапид Сучава ЛI
- 21.04.2018 Штиинца 0:1 Дунэря Кэлэраши ЛI
Волунтари (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 29.09.2018 Волунтари 1:1 Ботошани ПЛ
- 21.09.2018 Сепси 1:1 Волунтари ПЛ
- 16.09.2018 Волунтари 2:3 КСМ Студенцеск ПЛ
- 01.09.2018 Астра 0:0 Волунтари ПЛ
- 27.08.2018 Волунтари 1:5 Университатя Крайова ПЛ
- 20.08.2018 Германнштадт 4:0 Волунтари ПЛ
- 12.08.2018 Волунтари 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 06.08.2018 Вииторул Констанца 2:0 Волунтари ПЛ
- 30.07.2018 Волунтари 1:1 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 22.07.2018 Динамо Бухарест 2:1 Волунтари ПЛ
- 13.06.2018 Киндия Тырговиште 1:0 Волунтари LIQ
- 09.06.2018 Волунтари 1:0 Киндия Тырговиште LIQ
- 02.06.2018 Ювентус Бухарест 2:2 Волунтари Л1ГБ
- 26.05.2018 Волунтари 2:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 23.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Л1
- 20.05.2018 Волунтари 1:1 Ботошани Л1
- 17.05.2018 Газ Метан Mедиаш 1:0 Волунтари Л1
- 12.05.2018 Волунтари 1:2 Сепси Л1
- 04.05.2018 Поли Тимишоара 2:3 Волунтари Л1
- 27.04.2018 Волунтари 0:1 Ювентус Бухарест Л1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|10
|6
|3
|1
|24 - 10
|21
|2.
|ЧФР Клуж
|11
|5
|5
|1
|13 - 8
|20
|3.
|Вииторул Констанца
|11
|6
|1
|4
|12 - 11
|19
|4.
|Газ Метан Mедиаш
|10
|5
|2
|3
|12 - 14
|17
|5.
|Астра
|11
|4
|5
|2
|14 - 8
|17
|6.
|Сепси
|10
|4
|4
|2
|10 - 5
|16
|7.
|Университатя Крайова
|11
|4
|4
|3
|18 - 10
|16
|8.
|КСМ Студенцеск
|11
|4
|2
|5
|11 - 16
|14
|9.
|Дунэря Кэлэраши
|1:1
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|10.
|Динамо Бухарест
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|11.
|Конкордия Кьяжна
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|12.
|Ботошани
|10
|1
|6
|3
|12 - 14
|9
|13.
|Германнштадт
|11
|2
|2
|7
|9 - 14
|8
|14.
|Волунтари
|1:1
|11
|0
|5
|6
|9 - 22
|5
Второй тайм
84'
Ndiaye Mediop получил желтую карточку от судьи
79'
Г О О О О Л - Ricardinho бьет в цель!
78'
Волунтари делает замену. Ion Gheorghe уходит с поля, а Gabriel Deac выходит на его замену.
71'
Дунари Кэлераши делает замену. Кейта Амиду уходит с поля, а Мунтяну Валентин выходит на его замену.
70'
Волунтари делает замену. Гадзе Ричард уходит с поля, а Тудорие Александру выходит на его замену.
58'
Волунтари делает замену. Mihai Capatana уходит с поля, а Чюкур Алексанжру выходит на его замену.
54'
Дунари Кэлераши делает замену. Baudoin Kanda уходит с поля, а Alexandru Muntean выходит на его замену.
46'
Дунари Кэлераши делает замену. Valentin Alexandru уходит с поля, а Симон Габриэл выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Wallace получил желтую карточку от судьи
34'
Г О О О О Л - Ndiaye Mediop бьет в цель!
21'
Балаур Ионуц получил желтую карточку от судьи
7'
Рэуцэ Александру получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Comsa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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