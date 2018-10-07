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2018-2019
Стадион:
Дунэря Кэлэраши
1:1
Второй тайм: 90+'
Волунтари
0'
7' Желтая карточка
Рэуцэ Александру
21' Желтая карточка
Балаур Ионуц
1:0
34' Гол
Ndiaye Mediop
42' Желтая карточка
Wallace VIII
1:1
79' Гол
Ricardinho XI
84' Желтая карточка
Ndiaye Mediop
90'+1
Второй тайм
Желтая карточка
84'
Ndiaye Mediop получил желтую карточку от судьи
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Ricardinho бьет в цель!
78'
Волунтари делает замену. Ion Gheorghe уходит с поля, а Gabriel Deac выходит на его замену.
71'
Дунари Кэлераши делает замену. Кейта Амиду уходит с поля, а Мунтяну Валентин выходит на его замену.
70'
Волунтари делает замену. Гадзе Ричард уходит с поля, а Тудорие Александру выходит на его замену.
58'
Волунтари делает замену. Mihai Capatana уходит с поля, а Чюкур Алексанжру выходит на его замену.
54'
Дунари Кэлераши делает замену. Baudoin Kanda уходит с поля, а Alexandru Muntean выходит на его замену.
46'
Дунари Кэлераши делает замену. Valentin Alexandru уходит с поля, а Симон Габриэл выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Wallace получил желтую карточку от судьи
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Ndiaye Mediop бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Балаур Ионуц получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
7'
Рэуцэ Александру получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Comsa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог Япония. Гонка


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