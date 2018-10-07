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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Стандард
3:1
Конец матча
Брюгге
0'
1:0
37' Гол
Карсела-Гонсалес Мехди
2:0
62' Гол
Эмон Рено
2:1
67' Гол в свои ворота
Луйиндама Кристиан
74' Желтая карточка
Мехеле Брандон
3:1
79' Гол
Марин Рэзван
89' Желтая карточка
Денсвил Стефано
90'+5
Второй тайм
90'
Стандард делает замену. Дженепо Мусса уходит с поля, а Баликвиша Вильям выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Стандард делает замену. Эмон Рено уходит с поля, а Ванхесден Зиньо выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Денсвил Стефано получил желтую карточку от судьи
82'
Стандард делает замену. Мпоку Поль-Жозе уходит с поля, а Уче Агбо выходит на его замену.
81'
Брюгге делает замену. Вормер Руд уходит с поля, а Воссен Йелле выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Марин Рэзван бьет в цель!
Желтая карточка
74'
Мехеле Брандон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Луйиндама Кристиан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
66'
Брюгге делает замену. Бонавентуре Деннис уходит с поля, а Шрейверс Сьебе выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Эмон Рено бьет в цель!
60'
Брюгге делает замену. Мата Клинтон уходит с поля, а Влитинк Тибо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Карсела-Гонсалес Мехди бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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