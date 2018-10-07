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Стадион: Морис Дюфран
1:0
37' ГолКарсела-Гонсалес Мехди
2:0
62' ГолЭмон Рено
2:1
67' Гол в свои воротаЛуйиндама Кристиан
74' Желтая карточкаМехеле Брандон
3:1
79' ГолМарин Рэзван
89' Желтая карточкаДенсвил Стефано
|
37'
1:0
62'
2:0
67'
2:1
74'
79'
3:1
89'
Состав команд
21
Фаи
Коллинс
29
Каванда
Луис
18
Марин
Рэзван
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
Стандард 4-3-3
- Основной состав
- 13 Очоа Гильермо Вратарь
- 26 Луйиндама Кристиан Защитник
- 21 Фаи Коллинс Защитник
- 29 Каванда Луис Защитник
- 34 Лаифис Костас Защитник
- 8 Цимирот Гойко Полузащитник
- 18 Марин Рэзван Полузащитник
- 19 Дженепо Мусса Полузащитник
- 9 Эмон Рено Нападающий
- 40 Мпоку Поль-Жозе Нападающий
- 10 Карсела-Гонсалес Мехди Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Жийе Жан-Франсуа Вратарь
- 15 Поконьоли Себастьен Защитник
- 2 Горё Режиналь Защитник
- 7 Са Орланду Полузащитник
- 5 Уче Агбо Полузащитник
- 3 Ванхесден Зиньо Полузащитник
- 31 Баликвиша Вильям Нападающий
- Главный тренер: Прюдомм Мишель
Брюгге 3-4-3
- Основной состав
- 1 Летица Карло Вратарь
- 15 Митрович Матей Защитник
- 44 Мехеле Брандон Защитник
- 24 Денсвил Стефано Защитник
- 77 Мата Клинтон Полузащитник
- 25 Вормер Руд Полузащитник
- 20 Ванакен Ханс Полузащитник
- 26 Ритс Матс Полузащитник
- 47 Груневелд Арнаут Нападающий
- 7 Уэсли Мораес Нападающий
- 42 Бонавентуре Деннис Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Хорват Этан Вратарь
- 35 Декарли Сауло Защитник
- 5 Пулен Бенуа Защитник
- 19 Влитинк Тибо Полузащитник
- 11 Дьятта Крепен Полузащитник
- 18 Накамба Марвелус Полузащитник
- 80 Икома Луис Нападающий
- 16 Шрейверс Сьебе Нападающий
- 9 Воссен Йелле Нападающий
- Главный тренер: Леко Иван
Предыдущие игры
Стандард (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 04.10.2018 Стандард 2:1 Акхисар ЛЕ
- 30.09.2018 Остенде 1:3 Стандард ПДА
- 26.09.2018 Стандард 1:2 Кнокке К
- 23.09.2018 Андерлехт 2:1 Стандард ПДА
- 20.09.2018 Севилья 5:1 Стандард ЛЕ
- 15.09.2018 Стандард 0:0 Шарлеруа ПДА
- 01.09.2018 Эйпен 2:1 Стандард ПДА
- 25.08.2018 Стандард 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 18.08.2018 Локерен 0:3 Стандард ПДА
- 14.08.2018 Аякс 3:0 Стандард ЛЧ
- 11.08.2018 Стандард 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 07.08.2018 Стандард 2:2 Аякс ЛЧ
- 03.08.2018 Васланд-Беверен 0:0 Стандард ПДА
- 28.07.2018 АХ Лёвен 0:1 Стандард ТМК
- 27.07.2018 Стандард 3:2 Гент ПДА
- 22.07.2018 Брюгге 2:1 Стандард С
- 18.07.2018 Тюбизе 0:1 Стандард ТМК
- 14.07.2018 Селтик 4:1 Стандард ТМК
- 30.06.2018 Стандард 1:2 Нанси ТМК
- 27.06.2018 Stade Waremmien 3:3 Стандард ТМК
Брюгге (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 03.10.2018 Атлетико М 3:1 Брюгге ЛЧ
- 29.09.2018 Брюгге 4:0 Серкль Брюгге ПДА
- 26.09.2018 Дейнзе 2:0 Брюгге К
- 23.09.2018 Гент 0:4 Брюгге ПДА
- 18.09.2018 Брюгге 0:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.09.2018 Брюгге 2:1 Локерен ПДА
- 31.08.2018 Зульте-Варегем 2:5 Брюгге ПДА
- 26.08.2018 Брюгге 2:1 Андерлехт ПДА
- 19.08.2018 Ройал Антверпен 1:1 Брюгге ПДА
- 10.08.2018 Брюгге 3:0 Кортрейк ПДА
- 05.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге ПДА
- 29.07.2018 Брюгге 5:2 Эйпен ПДА
- 22.07.2018 Брюгге 2:1 Стандард С
- 18.07.2018 Мехелен 0:0 Брюгге ТМК
- 14.07.2018 Брюгге 3:1 Хапоэль Хайфа ТМК
- 04.07.2018 Стяуа 1:1 Брюгге ТМК
- 30.06.2018 Торхаут 0:6 Брюгге ТМК
- 22.06.2018 Хейст 0:11 Брюгге ТМК
- 20.05.2018 Брюгге 0:1 Гент ПДА
- 13.05.2018 Стандард 1:1 Брюгге ПДА
Последние игры между собой
Стандард: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Брюгге: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
- 22.07.2018 Брюгге 2:1 Стандард Суперкубок
- 13.05.2018 Стандард 1:1 Брюгге Первый дивизион А
- 22.04.2018 Брюгге 4:4 Стандард Первый дивизион А
- 25.02.2018 Стандард 1:1 Брюгге Первый дивизион А
- 08.02.2018 Брюгге 3:2 Стандард Кубок
- 31.01.2018 Стандард 4:1 Брюгге Кубок
- 27.08.2017 Брюгге 4:0 Стандард Первый дивизион А
- 22.01.2017 Стандард 0:3 Брюгге Лига Про
- 28.08.2016 Брюгге 2:2 Стандард Лига Про
- 23.07.2016 Брюгге 2:1 Стандард Суперкубок
- 20.03.2016 Брюгге 1:2 Стандард Кубок
- 13.12.2015 Стандард 2:0 Брюгге Лига Про
- 30.08.2015 Брюгге 7:1 Стандард Лига Про
- 02.05.2015 Стандард 1:0 Брюгге Лига Жюпиле
- 06.04.2015 Брюгге 2:1 Стандард Лига Жюпиле
- 14.12.2014 Стандард 1:3 Брюгге Лига Жюпиле
- 05.10.2014 Брюгге 3:0 Стандард Лига Жюпиле
- 11.05.2014 Стандард 0:1 Брюгге Лига Жюпиле
- 21.04.2014 Брюгге 0:0 Стандард Лига Жюпиле
- 02.03.2014 Брюгге 1:0 Стандард Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|10
|8
|1
|1
|28 - 10
|25
|2.
|Генк
|9
|7
|2
|0
|26 - 9
|23
|3.
|Андерлехт
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|4.
|Ройал Антверпен
|10
|5
|4
|1
|14 - 8
|19
|5.
|Стандард
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|6.
|Сент-Трюйден
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|7.
|Гент
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|8.
|Остенде
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Серкль Брюгге
|10
|3
|3
|4
|11 - 18
|12
|10.
|Шарлеруа
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Кортрейк
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|12.
|Эйпен
|10
|3
|1
|6
|13 - 22
|10
|13.
|Васланд-Беверен
|10
|1
|6
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Локерен
|10
|1
|2
|7
|8 - 20
|5
|15.
|Зульте-Варегем
|10
|1
|2
|7
|13 - 27
|5
|16.
|Мускрон-Перювельз
|10
|1
|1
|8
|4 - 16
|4
Второй тайм
90'
Стандард делает замену. Дженепо Мусса уходит с поля, а Баликвиша Вильям выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Стандард делает замену. Эмон Рено уходит с поля, а Ванхесден Зиньо выходит на его замену.
89'
Денсвил Стефано получил желтую карточку от судьи
82'
Стандард делает замену. Мпоку Поль-Жозе уходит с поля, а Уче Агбо выходит на его замену.
81'
Брюгге делает замену. Вормер Руд уходит с поля, а Воссен Йелле выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Марин Рэзван бьет в цель!
74'
Мехеле Брандон получил желтую карточку от судьи
67'
Г О О О О Л - Луйиндама Кристиан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
66'
Брюгге делает замену. Бонавентуре Деннис уходит с поля, а Шрейверс Сьебе выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Эмон Рено бьет в цель!
60'
Брюгге делает замену. Мата Клинтон уходит с поля, а Влитинк Тибо выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Карсела-Гонсалес Мехди бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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