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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Зульте-Варегем
1:2
Конец матча
Андерлехт
0'
3' Желтая карточка
Тардьё Флориан
0:1
43' Гол
Баккали Закария
52' Желтая карточка
Баккали Закария
0:2
78' Гол
Геркенс Питер
80' Желтая карточка
Геркенс Питер
82' Желтая карточка
Санне Бубакарр
1:2
90' Гол
Буффель Томас
90' Желтая карточка
Борнаув Себастьян
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Борнаув Себастьян получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Буффель Томас бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Андерлехт делает замену. Димата Нани уходит с поля, а Найяр Энди выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Санне Бубакарр получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Геркенс Питер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Геркенс Питер бьет в цель!
76'
Зульте-Варегем делает замену. Де Паув Нилл уходит с поля, а Сойсало Микаэль выходит на его замену.
72'
Андерлехт делает замену. Баккали Закария уходит с поля, а Дауда Мохаммед выходит на его замену.
68'
Андерлехт делает замену. Сайеф Кеннет уходит с поля, а Милич Антонио выходит на его замену.
56'
Зульте-Варегем делает замену. Демир Эрдин уходит с поля, а Бедья Крис выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Баккали Закария получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Баккали Закария бьет в цель!
28'
Зульте-Варегем делает замену. Тардьё Флориан уходит с поля, а Марк Дамьен выходит на его замену.
Желтая карточка
3'
Тардьё Флориан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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