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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Регенбогстадион
1:2
Конец матча
3' Желтая карточкаТардьё Флориан
0:1
43' ГолБаккали Закария
52' Желтая карточкаБаккали Закария
0:2
78' ГолГеркенс Питер
80' Желтая карточкаГеркенс Питер
82' Желтая карточкаСанне Бубакарр
1:2
90' ГолБуффель Томас
90' Желтая карточкаБорнаув Себастьян
|
43'
0:1
52'
78'
0:2
80'
82'
90'
1:2
Состав команд
14
Уолш
Сэнди
18
Демир
Эрдин
11
Де
Паув
Нилл
10
Бонгонда
Тео
20
Кумс
Свен
15
Сайеф
Кеннет
Зульте-Варегем 5-3-2
- Основной состав
- 1 Sammy Bossuyt Вратарь
- 2 Де Фаув Дави Защитник
- 14 Уолш Сэнди Защитник
- 3 Бодри Марвин Защитник
- 4 Хейлен Майкл Защитник
- 18 Демир Эрдин Защитник
- 22 Тардьё Флориан Полузащитник
- 7 Буффель Томас Полузащитник
- 11 Де Паув Нилл Полузащитник
- 9 Харбауи Хамди Нападающий
- 10 Бонгонда Тео Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бостин Луи Вратарь
- 8 Файк Хишам Полузащитник
- 5 Марк Дамьен Полузащитник
- 17 Сойсало Микаэль Нападающий
- 12 Бедья Крис Нападающий
- 62 Ewoud Pletinckx
- Urho Nissila
- Главный тренер: Дюри Франки
Андерлехт 3-4-3
- Основной состав
- 16 Дидийон Томас Вратарь
- 3 Лоуренс Джеймс Защитник
- 4 Санне Бубакарр Защитник
- 45 Борнаув Себастьян Защитник
- 56 Салемакерс Алексис Полузащитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 15 Сайеф Кеннет Полузащитник
- 8 Геркенс Питер Нападающий
- 9 Димата Нани Нападающий
- 99 Баккали Закария Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Букс Франк Вратарь
- 44 Милич Антонио Защитник
- 12 Аппиа Деннис Защитник
- 7 Найяр Энди Защитник
- 40 Амузу Френсис Полузащитник
- 39 Каембе Эдо Полузащитник
- 11 Мусона Ноуледж Полузащитник
- 38 Дауда Мохаммед Нападающий
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Предыдущие игры
Зульте-Варегем (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 29.09.2018 Генк 4:0 Зульте-Варегем ПДА
- 26.09.2018 Хейст 1:2 Зульте-Варегем К
- 21.09.2018 Зульте-Варегем 0:2 Кортрейк ПДА
- 16.09.2018 Ройал Антверпен 5:1 Зульте-Варегем ПДА
- 31.08.2018 Зульте-Варегем 2:5 Брюгге ПДА
- 24.08.2018 Остенде 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 18.08.2018 Серкль Брюгге 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 11.08.2018 Зульте-Варегем 4:0 Эйпен ПДА
- 04.08.2018 Гент 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 28.07.2018 Зульте-Варегем 2:2 Васланд-Беверен ПДА
- 22.07.2018 Зульте-Варегем 0:1 АЗ Алкмаар ТМК
- 17.07.2018 Зульте-Варегем 1:1 Хапоэль Хайфа ТМК
- 14.07.2018 Зульте-Варегем 1:4 Остенде ТМК
- 10.07.2018 Зульте-Варегем 3:1 Валвейк ТМК
- 07.07.2018 Зульте-Варегем 0:1 Локерен ТМК
- 27.05.2018 Генк 2:0 Зульте-Варегем ПДАТЗПВЛЕПО
- 23.05.2018 Зульте-Варегем 2:2 Локерен ПДАТЗПВЛЕПО
- 18.05.2018 Зульте-Варегем 5:0 Льерс ПДА
- 11.05.2018 АХ Лёвен 1:2 Зульте-Варегем ПДА
- 08.05.2018 Зульте-Варегем 8:0 Васланд-Беверен ПДА
Андерлехт (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 04.10.2018 Андерлехт 0:2 Динамо Загреб ЛЕ
- 30.09.2018 Андерлехт 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 27.09.2018 Андерлехт 0:3 Юнион Сент-Жилуаз К
- 23.09.2018 Андерлехт 2:1 Стандард ПДА
- 20.09.2018 Спартак Трнава 1:0 Андерлехт ЛЕ
- 15.09.2018 Генк 1:0 Андерлехт ПДА
- 02.09.2018 Андерлехт 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 26.08.2018 Брюгге 2:1 Андерлехт ПДА
- 17.08.2018 Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 12.08.2018 Шарлеруа 1:2 Андерлехт ПДА
- 05.08.2018 Андерлехт 5:2 Остенде ПДА
- 28.07.2018 Кортрейк 1:4 Андерлехт ПДА
- 21.07.2018 Андерлехт 3:2 Ренн ТМК
- 20.07.2018 Вестерло 2:2 Андерлехт ТМК
- 13.07.2018 Аякс 1:3 Андерлехт ТМК
- 06.07.2018 Рузеларе 1:1 Андерлехт ТМК
- 29.06.2018 ПАОК 2:2 Андерлехт ТМК
- 23.06.2018 Хейст 1:1 Андерлехт ТМК
- 22.06.2018 RWDM Brussels FC 0:1 Андерлехт ТМК
- 20.05.2018 Андерлехт 1:2 Генк ПДА
Последние игры между собой
Зульте-Варегем: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Андерлехт: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
- 03.03.2018 Зульте-Варегем 2:3 Андерлехт Первый дивизион А
- 25.10.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А
- 22.07.2017 Андерлехт 2:1 Зульте-Варегем Суперкубок
- 07.05.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 31.03.2017 Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 12.02.2017 Андерлехт 4:2 Зульте-Варегем Лига Про
- 20.11.2016 Зульте-Варегем 3:2 Андерлехт Лига Про
- 22.05.2016 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем Лига Про
- 10.04.2016 Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Лига Про
- 13.02.2016 Андерлехт 3:0 Зульте-Варегем Лига Про
- 18.10.2015 Зульте-Варегем 0:4 Андерлехт Лига Про
- 01.02.2015 Андерлехт 0:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 21.01.2015 Андерлехт 4:2 Зульте-Варегем Кубок Бельгии
- 17.12.2014 Зульте-Варегем 0:3 Андерлехт Кубок Бельгии
- 27.09.2014 Зульте-Варегем 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 15.05.2014 Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 15.04.2014 Андерлехт 0:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 26.12.2013 Андерлехт 1:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 01.09.2013 Зульте-Варегем 4:3 Андерлехт Лига Жюпиле
- 19.05.2013 Андерлехт 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|1:3
|10
|8
|1
|1
|28 - 10
|25
|2.
|Генк
|9
|7
|2
|0
|26 - 9
|23
|3.
|Андерлехт
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|4.
|Ройал Антверпен
|10
|5
|4
|1
|14 - 8
|19
|5.
|Стандард
|3:1
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|6.
|Сент-Трюйден
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|7.
|Гент
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|8.
|Остенде
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Серкль Брюгге
|10
|3
|3
|4
|11 - 18
|12
|10.
|Шарлеруа
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Кортрейк
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|12.
|Эйпен
|10
|3
|1
|6
|13 - 22
|10
|13.
|Васланд-Беверен
|10
|1
|6
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Локерен
|10
|1
|2
|7
|8 - 20
|5
|15.
|Зульте-Варегем
|10
|1
|2
|7
|13 - 27
|5
|16.
|Мускрон-Перювельз
|10
|1
|1
|8
|4 - 16
|4
Второй тайм
90'
Борнаув Себастьян получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Буффель Томас бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Андерлехт делает замену. Димата Нани уходит с поля, а Найяр Энди выходит на его замену.
82'
Санне Бубакарр получил желтую карточку от судьи
80'
Геркенс Питер получил желтую карточку от судьи
78'
Г О О О О Л - Геркенс Питер бьет в цель!
76'
Зульте-Варегем делает замену. Де Паув Нилл уходит с поля, а Сойсало Микаэль выходит на его замену.
72'
Андерлехт делает замену. Баккали Закария уходит с поля, а Дауда Мохаммед выходит на его замену.
68'
Андерлехт делает замену. Сайеф Кеннет уходит с поля, а Милич Антонио выходит на его замену.
56'
Зульте-Варегем делает замену. Демир Эрдин уходит с поля, а Бедья Крис выходит на его замену.
52'
Баккали Закария получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Баккали Закария бьет в цель!
28'
Зульте-Варегем делает замену. Тардьё Флориан уходит с поля, а Марк Дамьен выходит на его замену.
3'
Тардьё Флориан получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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