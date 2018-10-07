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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 18307
Бордо
3:0
Конец матча
Нант
0'
1:0
5' Гол
Карамо Янн
2:0
7' Гол
Камано Франсуа
41' Желтая карточка
Миазга Мэтт
3:0
42' Пенальти
Камано Франсуа
82' Желтая карточка
Калу Сэмьюэл
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 18307 болельщиков
94'
Камано Франсуа из команды Бордо сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Бордо заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
93'
Назначен штрафной. Пострадал Йованович Вукашин, его свалил Кулибали Калифа.
93'
Карлос Диего Сантос из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
92'
Кулибали Калифа задерживает мяч рукой
91'
Туре Абдулайе из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Лимбомбе Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
90'
Удар от ворот произведет Бордо
90'
Шанс! Кулибали Калифа из команды Нант пробил головой, но мимо
Угловой
90'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой слева.
89'
Тактическая замена. Камано Франсуа уходит с поля и его заменяет Юссуф Зейду
89'
Кулибали Калифа мяч отрикошетил от ворот
88'
Йованович Вукашин из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
88'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
88'
Бордо контролирует мяч.
87'
Удар от ворот произведет Нант
87'
Паленсия Серги не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
87'
Бриан Джимми из команды Бордо подал угловой справа.
87'
Миазга Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
86'
Карлос Диего Сантос нанес удар головой, но Костил Бенуа спокойно отбил мяч.
86'
Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
85'
О, нет. Из многообещающей позиции Ронжье Валентин из команды Нант наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
85'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой слева.
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
Лима Лукас мяч отрикошетил от ворот
85'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Калу Сэмьюэл из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
84'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Удар от ворот произведет Бордо
83'
Шанс! Карлос Диего Сантос из команды Нант пробил головой, но мимо
83'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
82'
Калу Сэмьюэл получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Безумный фол. Калу Сэмьюэл грубо играет против соперника. Пострадал Ронжье Валентин
Фол, нарушение
82'
Паленсия Серги наказан за толчок Лимбомбе Антони
81'
Калу Сэмьюэл пробует нанести удар издали, но Татарушану Чиприан держит все под контролем
81'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Бордо имеет хороший шанс забить.
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
80'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
79'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой слева.
79'
Паленсия Серги предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Удар от ворот произведет Бордо
78'
Шанс! Карлос Диего Сантос из команды Нант пробил головой, но мимо
78'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Паленсия Серги из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Лимбомбе Антони
77'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Шанс! Калу Сэмьюэл из команды Бордо пробил головой, но мимо
Угловой
77'
Бриан Джимми из команды Бордо подал угловой справа.
76'
Хороший удар издали нанес Бриан Джимми, но отличный сейв сделал Татарушану Чиприан. Угловой.
76'
Удар от ворот произведет Бордо
75'
Мутуссами Самуэль из команды Нант навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
75'
Крхин Рене из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
74'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Паленсия Серги
73'
Тактическая замена. Корнелиус Андреас уходит с поля и его заменяет Бриан Джимми
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Калу Сэмьюэл
72'
Туре Абдулайе пробует нанести удар издали, но Костил Бенуа держит все под контролем
71'
Паленсия Серги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
71'
Тактическая замена. Бошилья Габриэл уходит с поля и его заменяет Туре Абдулайе
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Крхин Рене
70'
Лима Лукас из команды Нант хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
70'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
69'
Бордо контролирует мяч.
69'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Крхин Рене из команды Нант отправил кросс в штрафную...
68'
Бордо контролирует мяч.
68'
Лерагер Лукас из команды Бордо сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
68'
Удар от ворот произведет Нант
67'
Калу Сэмьюэл не смог попасть в створ ударом издали
67'
Карамо Янн получил травму и заменен. Калу Сэмьюэл выходит на поле.
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Бошилья Габриэл из команды Нант поставил подножку. Пострадал Санхаре Юнусс
67'
Тактическая замена. Сала Эмилиано уходит с поля и его заменяет Кулибали Калифа
66'
Опасность предотвращена - Лерагер Лукас из команды Бордо вступил в отбор удачно
Травма, повреждение
65'
Карамо Янн возвращается на поле.
Фол, нарушение
65'
Назначен штрафной. Пострадал Миазга Мэтт, его свалил Корнелиус Андреас.
65'
Бошилья Габриэл из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
65'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Карамо Янн получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
64'
Карамо Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Удар от ворот произведет Бордо
62'
Шанс! Лимбомбе Антони из команды Нант пробил головой, но мимо
62'
Мутуссами Самуэль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Бордо
61'
Шанс! Миазга Мэтт из команды Нант пробил головой, но мимо
61'
Бошилья Габриэл из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Угловой
61'
Ронжье Валентин из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
61'
Ронжье Валентин мяч отрикошетил от ворот
61'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Лерагер Лукас пробует нанести удар издали, но Татарушану Чиприан держит все под контролем
60'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Бошилья Габриэл из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Лимбомбе Антони из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Корнелиус Андреас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
58'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Камано Франсуа из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
57'
Карлос Диего Сантос нанес удар головой, но Костил Бенуа спокойно отбил мяч.
Угловой
57'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой слева.
57'
Костил Бенуа отбил мяч на угловой после удара Бошилья Габриэл из штрафной площади.
56'
Йованович Вукашин из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
56'
Лимбомбе Антони из команды Нант отправил кросс в штрафную...
56'
Удар от ворот произведет Нант
55'
Камано Франсуа не смог попасть в створ ударом издали
55'
Камано Франсуа из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
54'
Карлос Диего Сантос из команды Нант играет слишком грубо. Кунде Жюль оказался на газоне.
54'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Лимбомбе Антони
53'
Хорошую попытку сделал Камано Франсуа. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Карамо Янн из команды Бордо делает пас партнеру.
52'
Камано Франсуа из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Сабали Юссуф из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Мутуссами Самуэль
51'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
51'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Крхин Рене
50'
Удар от ворот произведет Нант
50'
Карамо Янн из команды Бордо навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
50'
Санхаре Юнусс нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
49'
Бордо контролирует мяч.
49'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Карлос Диего Сантос из команды Нант хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
48'
Камано Франсуа из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
48'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
48'
Сабали Юссуф из команды Бордо в офсайде
48'
Корнелиус Андреас из команды Бордо делает пас партнеру.
47'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Бордо контролирует мяч.
46'
Бордо контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
46'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды Бордо вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
44'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Карамо Янн из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
44'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Миазга Мэтт
43'
Бордо нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Камано Франсуа из команды Бордо забивает с точки!
Желтая карточка
41'
Миазга Мэтт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
ПЕНАЛЬТИ - Миазга Мэтт из команды Нант привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Камано Франсуа.
41'
Сала Эмилиано из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Карамо Янн из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Йованович Вукашин из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
39'
Сала Эмилиано из команды Нант играет слишком грубо. Сабали Юссуф оказался на газоне.
39'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Нант
38'
Камано Франсуа не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Мутуссами Самуэль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Санхаре Юнусс
Офсайд
37'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
37'
Мутуссами Самуэль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
36'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
36'
Ронжье Валентин из команды Нант играет слишком грубо. Корнелиус Андреас оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Фабио да Сильва
34'
Нант контролирует мяч.
34'
Ронжье Валентин нанес удар головой, но Костил Бенуа спокойно отбил мяч.
33'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бошилья Габриэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Камано Франсуа из команды Бордо играет слишком грубо. Сала Эмилиано оказался на газоне.
32'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Камано Франсуа из команды Бордо направляет мяч в штрафную площадку, но Татарушану Чиприан выбегает и ловит мяч
32'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Лерагер Лукас наказан за толчок Бошилья Габриэл
30'
Тактическая замена. Уорис Маджид уходит с поля и его заменяет Лимбомбе Антони
Фол, нарушение
30'
Мутуссами Самуэль из команды Нант играет слишком грубо. Камано Франсуа оказался на газоне.
30'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
29'
Лима Лукас из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Лерагер Лукас заработал фол
29'
Бордо контролирует мяч.
28'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Бордо контролирует мяч.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Мутуссами Самуэль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Кунде Жюль
25'
Корнелиус Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Нант контролирует мяч.
24'
Нант контролирует мяч.
24'
Бордо контролирует мяч.
23'
Бордо контролирует мяч.
22'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Карамо Янн из команды Бордо подал угловой справа.
22'
Карамо Янн мяч отрикошетил от ворот
22'
Карамо Янн из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
22'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
21'
Вратарь парирует удар, который нанес Бошилья Габриэл, и мяч снова в игре
21'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
Уорис Маджид из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
20'
Назначен штрафной. Пострадал Крхин Рене, его свалил Отавио Пассос.
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Отавио Пассос из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Крхин Рене
20'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Отавио Пассос из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Ронжье Валентин из команды Нант играет слишком грубо. Корнелиус Андреас оказался на газоне.
18'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
18'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет Нант
17'
ШАНС! Камано Франсуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
16'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Лима Лукас из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Бордо контролирует мяч.
13'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Крхин Рене из команды Нант отправил кросс в штрафную...
12'
Бордо контролирует мяч.
11'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Судья свистит. Крхин Рене атаковал сзади соперника. Это Санхаре Юнусс заработал своей команде штрафной
10'
Удар от ворот произведет Бордо
10'
Шанс! Бошилья Габриэл из команды Нант пробил головой, но мимо
10'
Уорис Маджид из команды Нант делает пас партнеру.
10'
Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
9'
Удар от ворот произведет Бордо
9'
Шанс! Карлос Диего Сантос из команды Нант пробил головой, но мимо
9'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Карамо Янн из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бошилья Габриэл
8'
Бордо контролирует мяч.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Камано Франсуа забивает!
6'
Миазга Мэтт ошибается в защите.
6'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
5'
Лерагер Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Карамо Янн изменил счет на табло!
5'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Карамо Янн из команды Бордо подал угловой слева.
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
4'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
4'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Карамо Янн из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Нант контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Нант начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бордо 3:0 Нант
Бордо
87.4% (153)
Ничья:
10.9% (19)
Нант
1.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Бордо:
37.7% (66)
Бордо:
32.6% (57)
Бордо:
12.6% (22)
Ничья:
8.6% (15)
Нант:
1.1% (2)
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