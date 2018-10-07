Стадион: Матмю Атлантик Зрители: 18307
1:0
5' ГолКарамо Янн
2:0
7' ГолКамано Франсуа
41' Желтая карточкаМиазга Мэтт
3:0
42' ПенальтиКамано Франсуа
82' Желтая карточкаКалу Сэмьюэл
Новости после матча
-
"Бордо" за тайм разгромил "Нант" — 17:54
Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 18307 болельщиков
94'
Камано Франсуа из команды Бордо сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Бордо заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
93'
Назначен штрафной. Пострадал Йованович Вукашин, его свалил Кулибали Калифа.
93'
Карлос Диего Сантос из команды Нант отправил кросс в штрафную...
92'
Кулибали Калифа задерживает мяч рукой
91'
Туре Абдулайе из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
91'
Лимбомбе Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
90'
90'
Шанс! Кулибали Калифа из команды Нант пробил головой, но мимо
90'
89'
Тактическая замена. Камано Франсуа уходит с поля и его заменяет Юссуф Зейду
89'
Кулибали Калифа мяч отрикошетил от ворот
88'
Йованович Вукашин из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
88'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
88'
87'
87'
Паленсия Серги не смог попасть в створ ударом издали
87'
Бриан Джимми из команды Бордо подал угловой справа.
87'
Миазга Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
86'
Карлос Диего Сантос нанес удар головой, но Костил Бенуа спокойно отбил мяч.
86'
Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
85'
О, нет. Из многообещающей позиции Ронжье Валентин из команды Нант наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
Лима Лукас мяч отрикошетил от ворот
85'
84'
Судья сигнализирует, что Калу Сэмьюэл из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
84'
83'
83'
83'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Калу Сэмьюэл получил желтую карточку от судьи
82'
Безумный фол. Калу Сэмьюэл грубо играет против соперника. Пострадал Ронжье Валентин
82'
Паленсия Серги наказан за толчок Лимбомбе Антони
81'
Калу Сэмьюэл пробует нанести удар издали, но Татарушану Чиприан держит все под контролем
81'
80'
Бордо имеет хороший шанс забить.
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
80'
79'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Паленсия Серги предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
78'
78'
78'
Судья сигнализирует, что Паленсия Серги из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Лимбомбе Антони
77'
77'
77'
Шанс! Калу Сэмьюэл из команды Бордо пробил головой, но мимо
77'
Бриан Джимми из команды Бордо подал угловой справа.
76'
Хороший удар издали нанес Бриан Джимми, но отличный сейв сделал Татарушану Чиприан. Угловой.
76'
75'
Мутуссами Самуэль из команды Нант навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
75'
Крхин Рене из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
74'
74'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Паленсия Серги
73'
Тактическая замена. Корнелиус Андреас уходит с поля и его заменяет Бриан Джимми
73'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Калу Сэмьюэл
72'
Туре Абдулайе пробует нанести удар издали, но Костил Бенуа держит все под контролем
71'
Паленсия Серги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
71'
Тактическая замена. Бошилья Габриэл уходит с поля и его заменяет Туре Абдулайе
70'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Крхин Рене
70'
Лима Лукас из команды Нант хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
70'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
69'
69'
69'
Крхин Рене из команды Нант отправил кросс в штрафную...
68'
68'
Лерагер Лукас из команды Бордо сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
68'
67'
Калу Сэмьюэл не смог попасть в створ ударом издали
67'
Карамо Янн получил травму и заменен. Калу Сэмьюэл выходит на поле.
67'
Судья сигнализирует, что Бошилья Габриэл из команды Нант поставил подножку. Пострадал Санхаре Юнусс
67'
Тактическая замена. Сала Эмилиано уходит с поля и его заменяет Кулибали Калифа
66'
Опасность предотвращена - Лерагер Лукас из команды Бордо вступил в отбор удачно
65'
Карамо Янн возвращается на поле.
65'
Назначен штрафной. Пострадал Миазга Мэтт, его свалил Корнелиус Андреас.
65'
Бошилья Габриэл из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
Матч возобновлен
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Карамо Янн получил травму и медбригада забирает его с поля.
64'
Карамо Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
63'
62'
62'
Шанс! Лимбомбе Антони из команды Нант пробил головой, но мимо
62'
Мутуссами Самуэль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Шанс! Миазга Мэтт из команды Нант пробил головой, но мимо
61'
Бошилья Габриэл из команды Нант отправил кросс в штрафную...
61'
Ронжье Валентин из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
61'
Ронжье Валентин мяч отрикошетил от ворот
61'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Лерагер Лукас пробует нанести удар издали, но Татарушану Чиприан держит все под контролем
60'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Бошилья Габриэл из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
59'
59'
Лимбомбе Антони из команды Нант отправил кросс в штрафную...
58'
Судья сигнализирует, что Корнелиус Андреас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
58'
58'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Камано Франсуа из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
57'
Карлос Диего Сантос нанес удар головой, но Костил Бенуа спокойно отбил мяч.
57'
57'
Костил Бенуа отбил мяч на угловой после удара Бошилья Габриэл из штрафной площади.
56'
Йованович Вукашин из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
56'
Лимбомбе Антони из команды Нант отправил кросс в штрафную...
56'
55'
Камано Франсуа не смог попасть в створ ударом издали
55'
Камано Франсуа из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
54'
Карлос Диего Сантос из команды Нант играет слишком грубо. Кунде Жюль оказался на газоне.
54'
53'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Лимбомбе Антони
53'
Хорошую попытку сделал Камано Франсуа. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Карамо Янн из команды Бордо делает пас партнеру.
52'
Камано Франсуа из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
52'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Судья сигнализирует, что Сабали Юссуф из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Мутуссами Самуэль
51'
51'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Крхин Рене
50'
50'
Карамо Янн из команды Бордо навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
50'
Санхаре Юнусс нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
49'
49'
49'
Карлос Диего Сантос из команды Нант хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
48'
Камано Франсуа из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Сабали Юссуф из команды Бордо в офсайде
48'
Корнелиус Андреас из команды Бордо делает пас партнеру.
47'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
46'
46'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Фабио да Сильва
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
45'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды Бордо вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
44'
44'
Карамо Янн из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Миазга Мэтт
43'
Бордо нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
42'
Г О О О О Л - Камано Франсуа из команды Бордо забивает с точки!
41'
Миазга Мэтт получил желтую карточку от судьи
41'
ПЕНАЛЬТИ - Миазга Мэтт из команды Нант привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Камано Франсуа.
41'
Сала Эмилиано из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Карамо Янн из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Судья сигнализирует, что Йованович Вукашин из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Сала Эмилиано из команды Нант играет слишком грубо. Сабали Юссуф оказался на газоне.
39'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
38'
Камано Франсуа не смог попасть в створ ударом издали
38'
Судья сигнализирует, что Мутуссами Самуэль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Санхаре Юнусс
37'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
37'
Мутуссами Самуэль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Ронжье Валентин из команды Нант играет слишком грубо. Корнелиус Андреас оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Фабио да Сильва
34'
34'
Ронжье Валентин нанес удар головой, но Костил Бенуа спокойно отбил мяч.
33'
33'
Бошилья Габриэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Камано Франсуа из команды Бордо играет слишком грубо. Сала Эмилиано оказался на газоне.
32'
32'
Камано Франсуа из команды Бордо направляет мяч в штрафную площадку, но Татарушану Чиприан выбегает и ловит мяч
32'
31'
31'
Лерагер Лукас наказан за толчок Бошилья Габриэл
30'
Тактическая замена. Уорис Маджид уходит с поля и его заменяет Лимбомбе Антони
30'
Мутуссами Самуэль из команды Нант играет слишком грубо. Камано Франсуа оказался на газоне.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
29'
Лима Лукас из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Лерагер Лукас заработал фол
29'
28'
28'
27'
27'
26'
Судья сигнализирует, что Мутуссами Самуэль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Кунде Жюль
25'
Корнелиус Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
24'
24'
23'
22'
22'
Карамо Янн из команды Бордо подал угловой справа.
22'
Карамо Янн мяч отрикошетил от ворот
22'
Карамо Янн из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
22'
22'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
21'
Вратарь парирует удар, который нанес Бошилья Габриэл, и мяч снова в игре
21'
21'
Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
Уорис Маджид из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Назначен штрафной. Пострадал Крхин Рене, его свалил Отавио Пассос.
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
20'
Судья сигнализирует, что Отавио Пассос из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Крхин Рене
20'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Отавио Пассос из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
19'
Ронжье Валентин из команды Нант играет слишком грубо. Корнелиус Андреас оказался на газоне.
18'
18'
Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
18'
17'
17'
ШАНС! Камано Франсуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
16'
15'
15'
Лима Лукас из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
14'
13'
13'
13'
Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Крхин Рене из команды Нант отправил кросс в штрафную...
12'
11'
11'
Судья свистит. Крхин Рене атаковал сзади соперника. Это Санхаре Юнусс заработал своей команде штрафной
10'
10'
Шанс! Бошилья Габриэл из команды Нант пробил головой, но мимо
10'
Уорис Маджид из команды Нант делает пас партнеру.
10'
Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
9'
9'
9'
8'
Судья сигнализирует, что Карамо Янн из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бошилья Габриэл
8'
7'
Г О О О О Л - Камано Франсуа забивает!
6'
Миазга Мэтт ошибается в защите.
6'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
5'
Лерагер Лукас сделал результативную передачу.
5'
Г О О О О Л - Карамо Янн изменил счет на табло!
5'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Карамо Янн из команды Бордо подал угловой слева.
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
4'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
4'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
3'
Карамо Янн из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
2'
2'
1'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Нант начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бордо 3:0 Нант
Бордо
87.4% (153)
Ничья:
10.9% (19)
Нант
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Бордо:
37.7% (66)
2:1 Бордо:
32.6% (57)
2:0 Бордо:
12.6% (22)
1:1 Ничья:
8.6% (15)
1:2 Нант:
1.1% (2)
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