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2018-2019
Стадион:
Астра
1:2
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
25' Желтая карточка
Белу Клаудиу
0:1
45' Гол
Цукудян Георге
0:2
55' Гол
Моутинью Тьерри
67' Желтая карточка
Зуа Жак
1:2
89' Гол
Зуа Жак
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
ЧФР Клуж делает замену. Моутинью Тьерри уходит с поля, а Майлат Себастьян выходит на его замену.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Зуа Жак бьет в цель!
85'
Астра Плоешти делает замену. Бег Жюльен уходит с поля, а Георге Валентин выходит на его замену.
83'
ЧФР Клуж делает замену. Цукудян Георге уходит с поля, а Омрани Билель выходит на его замену.
73'
Астра Плоешти делает замену. Мойсе Ромарио уходит с поля, а Robert Boboc выходит на его замену.
68'
ЧФР Клуж делает замену. Ионицэ Александру II уходит с поля, а Дяк Чиприан выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Зуа Жак получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Моутинью Тьерри бьет в цель!
46'
Астра Плоешти делает замену. Рошу Нелуц уходит с поля, а Алибек Денис выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Цукудян Георге бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Белу Клаудиу получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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