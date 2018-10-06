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2018-2019
Стадион: Марин Анастасовичи
25' Желтая карточкаБелу Клаудиу
0:1
45' ГолЦукудян Георге
0:2
55' ГолМоутинью Тьерри
67' Желтая карточкаЗуа Жак
1:2
89' ГолЗуа Жак
|
25'
45'
0:1
55'
0:2
67'
89'
1:2
Состав команд
23
Илиев
Пламен
70
Белу
Клаудиу
25
Mike
Cestor
19
Бутян
Михай
88
Бег
Жюльен
13
Рошу
Нелуц
9
Зуа
Жак
22
Ланг
Адам
28
Хобан
Овидиу
19
Кулио
Хуан
Астра
- Основной состав
- 23 Илиев Пламен Вратарь
- 70 Белу Клаудиу Защитник
- 6 Бейян Флориан Защитник
- 25 Mike Cestor Защитник
- 19 Бутян Михай Защитник
- 95 Мойсе Ромарио Полузащитник
- 8 Ciprian Biceanu Полузащитник
- 88 Бег Жюльен Полузащитник
- 13 Рошу Нелуц Полузащитник
- 10 Ллуллаку Аздрен Полузащитник
- 9 Зуа Жак Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лазар Давид Вратарь
- 11 Георге Валентин Полузащитник
- 7 Алибек Денис Нападающий
- 17 Буш Лауренциу Нападающий
- 27 Radu Crisan
- 15 Robert Boboc
- 29 Andrei Trusescu
- Главный тренер: Gheorghe Multescu
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 87 Арлаускис Гедрюс Вратарь
- 6 Маня Кристиан Защитник
- 22 Ланг Адам Защитник
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 77 Петелеу Андрей Защитник
- 8 Джокович Дамьян Полузащитник
- 28 Хобан Овидиу Полузащитник
- 19 Кулио Хуан Полузащитник
- 31 Ионицэ Александру II Нападающий
- 20 Цукудян Георге Нападающий
- 14 Моутинью Тьерри Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фернандес Хесус Вратарь
- 17 Andrei Radu Защитник
- 37 Бордеяну Михай Полузащитник
- 5 Малеш Мате Полузащитник
- 9 Омрани Билель Нападающий
- 10 Дяк Чиприан Нападающий
- 27 Майлат Себастьян Нападающий
- Главный тренер: Антонио Консейсау
Предыдущие игры
Астра (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 30.09.2018 Вииторул Констанца 1:0 Астра ПЛ
- 24.09.2018 Астра 3:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 14.09.2018 Динамо Бухарест 1:2 Астра ПЛ
- 01.09.2018 Астра 0:0 Волунтари ПЛ
- 24.08.2018 Конкордия Кьяжна 0:3 Астра ПЛ
- 18.08.2018 Астра 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 10.08.2018 Ботошани 1:1 Астра ПЛ
- 04.08.2018 Астра 1:1 Сепси ПЛ
- 28.07.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Астра ПЛ
- 21.07.2018 Астра 1:0 Стяуа ПЛ
- 20.05.2018 Стяуа 1:0 Астра Л1
- 13.05.2018 Астра 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 04.05.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
- 30.04.2018 Астра 3:0 КСМ Студенцеск Л1
- 26.04.2018 КСМ Студенцеск 0:3 Астра Л1
- 23.04.2018 Астра 1:0 Университатя Крайова Л1
- 16.04.2018 Астра 0:3 Стяуа Л1
- 08.04.2018 ЧФР Клуж 1:1 Астра Л1
- 01.04.2018 Астра 0:2 Вииторул Констанца Л1
- 10.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Астра Л1
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 01.10.2018 ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова ПЛ
- 22.09.2018 Германнштадт 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 16.09.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 02.09.2018 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 30.08.2018 ЧФР Клуж 2:3 Дюделанж ЛЕ
- 26.08.2018 Газ Метан Mедиаш 0:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 23.08.2018 Дюделанж 2:0 ЧФР Клуж ЛЕ
- 19.08.2018 ЧФР Клуж 3:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.08.2018 ЧФР Клуж 5:0 Алашкерт ЛЕ
- 12.08.2018 Волунтари 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 09.08.2018 Алашкерт 0:2 ЧФР Клуж ЛЕ
- 04.08.2018 ЧФР Клуж 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 01.08.2018 Мальмё 1:1 ЧФР Клуж ЛЧ
- 28.07.2018 Дунэря Кэлэраши 0:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 24.07.2018 ЧФР Клуж 0:1 Мальмё ЛЧ
- 20.07.2018 ЧФР Клуж 1:1 Ботошани ПЛ
- 14.07.2018 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова С
- 20.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Л1
- 13.05.2018 Астра 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 05.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Л1
Последние игры между собой
Астра: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
ЧФР Клуж: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
- 13.05.2018 Астра 0:2 ЧФР Клуж Лига 1
- 08.04.2018 ЧФР Клуж 1:1 Астра Лига 1
- 17.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Астра Лига 1
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж Лига 1
- 22.04.2017 Астра 0:1 ЧФР Клуж Лига 1. Группа А
- 17.03.2017 ЧФР Клуж 3:2 Астра Лига 1. Группа А
- 01.12.2016 Астра 1:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 21.08.2016 ЧФР Клуж 5:1 Астра Первая лига
- 16.07.2016 Астра 1:0 ЧФР Клуж Суперкубок
- 13.02.2016 Астра 2:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 19.09.2015 ЧФР Клуж 1:1 Астра Первая лига
- 04.04.2015 Астра 0:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 04.04.2015 Астра 0:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 13.09.2014 ЧФР Клуж 4:1 Астра Первая лига
- 27.04.2014 Астра 1:0 ЧФР Клуж Первая лига
- 26.10.2013 ЧФР Клуж 0:0 Астра Первая лига
- 26.05.2013 Астра 3:3 ЧФР Клуж Первая лига
- 22.05.2013 Астра 0:2 ЧФР Клуж Кубок
- 16.04.2013 ЧФР Клуж 0:0 Астра Кубок
- 16.11.2012 ЧФР Клуж 0:2 Астра Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|10
|6
|3
|1
|24 - 10
|21
|2.
|ЧФР Клуж
|11
|5
|5
|1
|13 - 8
|20
|3.
|Вииторул Констанца
|11
|6
|1
|4
|12 - 11
|19
|4.
|Газ Метан Mедиаш
|10
|5
|2
|3
|12 - 14
|17
|5.
|Астра
|11
|4
|5
|2
|14 - 8
|17
|6.
|Сепси
|10
|4
|4
|2
|10 - 5
|16
|7.
|Университатя Крайова
|11
|4
|4
|3
|18 - 10
|16
|8.
|КСМ Студенцеск
|11
|4
|2
|5
|11 - 16
|14
|9.
|Дунэря Кэлэраши
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Динамо Бухарест
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|11.
|Конкордия Кьяжна
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|12.
|Ботошани
|10
|1
|6
|3
|12 - 14
|9
|13.
|Германнштадт
|11
|2
|2
|7
|9 - 14
|8
|14.
|Волунтари
|10
|0
|4
|6
|8 - 21
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
ЧФР Клуж делает замену. Моутинью Тьерри уходит с поля, а Майлат Себастьян выходит на его замену.
89'
Г О О О О Л - Зуа Жак бьет в цель!
85'
Астра Плоешти делает замену. Бег Жюльен уходит с поля, а Георге Валентин выходит на его замену.
83'
ЧФР Клуж делает замену. Цукудян Георге уходит с поля, а Омрани Билель выходит на его замену.
73'
Астра Плоешти делает замену. Мойсе Ромарио уходит с поля, а Robert Boboc выходит на его замену.
68'
ЧФР Клуж делает замену. Ионицэ Александру II уходит с поля, а Дяк Чиприан выходит на его замену.
67'
Зуа Жак получил желтую карточку от судьи
55'
Г О О О О Л - Моутинью Тьерри бьет в цель!
46'
Астра Плоешти делает замену. Рошу Нелуц уходит с поля, а Алибек Денис выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Цукудян Георге бьет в цель!
25'
Белу Клаудиу получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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