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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 55935
Марсель
2:0
Конец матча
Кан
0'
26' Желтая карточка
Кривелли Энцо
1:0
36' Гол
Митроглу Константинос
2:0
45' Гол
Товен Флорьян
45' Желтая карточка
Нинга Родрике
66' Желтая карточка
Густаво Луис
66' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
66' Желтая карточка
Байсс Пол
66' Желтая карточка
Пайе Димитри
75' Желтая карточка
Окампос Лукас
90' Желтая карточка
Джику Александр
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
95'
Бамму Ясин наказан за толчок Сарр Буна
Фол, нарушение
95'
Жермен Валер наказан за толчок Джику Александр
94'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
94'
Сакаи Хироки из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Бове Клаудио пострадал.
93'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
92'
Матч возобновлен
Желтая карточка
92'
Джику Александр получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
92'
Джику Александр задерживает мяч рукой
90'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
90'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
90'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Радоньич Неманья
Описание гола
89'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
89'
Байсс Пол из команды Кан делает передачу одноклубнику.
Угловой
89'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой слева.
89'
Бамму Ясин мяч отрикошетил от ворот
88'
Байсс Пол из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
88'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
88'
Сакаи Хироки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Удар от ворот произведет Марсель
87'
Тшокунте Малик нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
87'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
86'
Лопес Максим из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 55935 болельщиков
86'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Удар от ворот произведет Марсель
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
85'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
85'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
84'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Бове Клаудио из команды Кан поставил подножку. Пострадал Густаво Луис
82'
Удар от ворот произведет Марсель
81'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
81'
Плохо сыграл Жермен Валер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
81'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Стротман Кевин из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Бамму Ясин
80'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
80'
Тактическая замена. Петерс Стеф уходит с поля и его заменяет Деминге Джесси
80'
Сарр Буна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
79'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
78'
Тактическая замена. Пайе Димитри уходит с поля и его заменяет Лопес Максим
77'
Кан контролирует мяч.
76'
Фахир Файсал из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Желтая карточка
75'
Окампос Лукас из команды Марсель предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
75'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
74'
Окампос Лукас наказан за толчок Тшокунте Малик
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Байсс Пол
72'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Марсель контролирует мяч.
Фол, нарушение
71'
Жермен Валер из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Джику Александр пострадал.
70'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
70'
Кан контролирует мяч.
69'
Стротман Кевин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
69'
Марсель контролирует мяч.
68'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
68'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Тактическая замена. Митроглу Константинос уходит с поля и его заменяет Жермен Валер
67'
Матч возобновлен
Желтая карточка
66'
Пайе Димитри грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Желтая карточка
66'
Байсс Пол грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Желтая карточка
66'
Гильберт Фредерик грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Желтая карточка
66'
Густаво Луис грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
66'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
65'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
65'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
65'
Судья свистит. Гильберт Фредерик атаковал сзади соперника. Это Густаво Луис заработал своей команде штрафной
64'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Марсель контролирует мяч.
Фол, нарушение
63'
Камара Бубакар наказан за толчок Тшокунте Малик
63'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Тактическая замена. Нинга Родрике уходит с поля и его заменяет Бамму Ясин
62'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Тшокунте Малик
Фол, нарушение
61'
Густаво Луис наказан за толчок Джику Александр
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
60'
Нинга Родрике наказан за толчок Густаво Луис
59'
Фахир Файсал пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
58'
Стротман Кевин наказан за толчок Фахир Файсал
58'
Бове Клаудио нанес удар, мяч был парирован, но Манданда Стив не удержал его в руках.
57'
Удар от ворот произведет Марсель
57'
Нинга Родрике из команды Кан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
56'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
56'
Товен Флорьян имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
56'
ШАНС! Товен Флорьян вышел один-на-один с голкипером...
56'
Густаво Луис делает длинную передачу вперед
55'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
55'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Густаво Луис
53'
Бове Клаудио из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Манданда Стив не дал случится голу! Кривелли Энцо должен был забивать, но Манданда Стив сделал отличный сейв
53'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
52'
Марсель контролирует мяч.
Фол, нарушение
52'
Митроглу Константинос наказан за толчок Байсс Пол
51'
Марсель контролирует мяч.
50'
Удар от ворот произведет Марсель
50'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
49'
Марсель контролирует мяч.
48'
Матч возобновится спорным мячом
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Удар от ворот произведет Кан
47'
Товен Флорьян не смог попасть в створ ударом издали
47'
Окампос Лукас из команды Марсель делает пас партнеру.
47'
Митроглу Константинос нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Товен Флорьян из команды Марсель делает пас партнеру.
46'
Марсель контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
Угловой
51'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
51'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
51'
Митроглу Константинос нанес удар головой, но Самба Брис перевел мяч на угловой!
50'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
50'
Нинга Родрике получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
Фол, нарушение
49'
Товен Флорьян из команды Марсель играет слишком грубо. Фахир Файсал оказался на газоне.
48'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
47'
Бове Клаудио из команды Кан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
Удар от ворот произведет Марсель
46'
Гильберт Фредерик не смог попасть в створ ударом издали
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
45'
Пайе Димитри сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Товен Флорьян изменил счет на табло!
45'
Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
45'
Пайе Димитри из команды Марсель делает пас партнеру.
44'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Сарр Буна из команды Марсель навешивает в штрафную с рикошетом.
43'
Марсель контролирует мяч.
43'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
Матч возобновлен
38'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
36'
Товен Флорьян сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
ГОООООЛ - Митроглу Константинос Марсель забивает ударом головой
36'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
36'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
35'
Сарр Буна наказан за толчок Нинга Родрике
35'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
34'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Удар от ворот произведет Кан
34'
Отличные скиллы показывает Окампос Лукас, обводя своих соперников
33'
Марсель имеет хороший шанс забить.
33'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
32'
Бове Клаудио из команды Кан отправил кросс в штрафную...
31'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
30'
Плохо сыграл Байсс Пол - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
30'
Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Кан
29'
Окампос Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Удар от ворот произведет Марсель
28'
Онианге Принс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
Бове Клаудио из команды Кан отправил кросс в штрафную...
28'
Кан имеет хороший шанс забить.
27'
Удар от ворот произведет Кан
27'
Пайе Димитри из команды Марсель пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
26'
Кривелли Энцо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Судья свистит. Кривелли Энцо атаковал сзади соперника. Это Рами Адиль заработал своей команде штрафной
26'
Кан контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Армугом Йоэль из команды Кан поставил подножку. Пострадал Товен Флорьян
24'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Удар от ворот произведет Кан
24'
Как он промахнулся? Митроглу Константинос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
24'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
23'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
23'
Окампос Лукас из команды Марсель забрасывает мяч в штрафную.
22'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Марсель контролирует мяч.
21'
Матч возобновлен
21'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
20'
Рами Адиль наказан за толчок Кривелли Энцо
20'
Окампос Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
19'
Гильберт Фредерик из команды Кан направляет мяч в штрафную площадку, но Манданда Стив выбегает и ловит мяч
19'
Фахир Файсал из команды Кан забрасывает мяч в штрафную.
19'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Марсель контролирует мяч.
18'
Удар от ворот произведет Кан
17'
Шанс! Окампос Лукас из команды Марсель пробил головой, но мимо
17'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Армугом Йоэль наказан за толчок Товен Флорьян
16'
Пайе Димитри пробует нанести удар издали, но Самба Брис держит все под контролем
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
14'
Товен Флорьян из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Марсель контролирует мяч.
13'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Товен Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Стротман Кевин из команды Марсель делает пас партнеру.
12'
Удар от ворот произведет Кан
12'
Матч возобновлен
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
10'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
10'
Шанс! Товен Флорьян из команды Марсель пробил головой, но мимо
10'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Нинга Родрике задерживает мяч рукой
9'
Товен Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Бове Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Угловой
9'
Пайе Димитри из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
8'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Хорошую попытку сделал Товен Флорьян. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Пайе Димитри из команды Марсель делает пас партнеру.
7'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
7'
Митроглу Константинос из команды Марсель в офсайде
7'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Бове Клаудио из команды Кан опасно и грубо сыграл. Окампос Лукас пострадал.
6'
Окампос Лукас из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
Отличные скиллы показывает Окампос Лукас, обводя своих соперников
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
5'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Удар от ворот произведет Марсель
4'
Гильберт Фредерик не смог попасть в створ ударом издали
3'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Онианге Принс наказан за толчок Густаво Луис
2'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Армугом Йоэль из команды Кан поставил подножку. Пострадал Товен Флорьян
1'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Марсель начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Марсель 2:0 Кан
Марсель
95.9% (164)
Ничья:
4.1% (7)
Кан
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
38.6% (66)
Марсель:
30.4% (52)
Марсель:
11.1% (19)
Марсель:
8.2% (14)
Марсель:
5.8% (10)
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