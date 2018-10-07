Стадион: Велодром Зрители: 55935
26' Желтая карточкаКривелли Энцо
1:0
36' ГолМитроглу Константинос
2:0
45' ГолТовен Флорьян
45' Желтая карточкаНинга Родрике
66' Желтая карточкаГуставо Луис
66' Желтая карточкаГильберт Фредерик
66' Желтая карточкаБайсс Пол
66' Желтая карточкаПайе Димитри
75' Желтая карточкаОкампос Лукас
90' Желтая карточкаДжику Александр
Новости после матча
-
"Марсель" уверенно обыграл "Кан" — 20:03
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
95'
Бамму Ясин наказан за толчок Сарр Буна
95'
Жермен Валер наказан за толчок Джику Александр
94'
94'
Сакаи Хироки из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Бове Клаудио пострадал.
93'
93'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
92'
Матч возобновлен
92'
Джику Александр получает желтую карточку за игру рукой
92'
Джику Александр задерживает мяч рукой
90'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
90'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
90'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Радоньич Неманья
89'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
89'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой слева.
89'
Бамму Ясин мяч отрикошетил от ворот
88'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
88'
Сакаи Хироки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
87'
Тшокунте Малик нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
87'
86'
Лопес Максим из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 55935 болельщиков
86'
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
85'
85'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
84'
83'
Судья сигнализирует, что Бове Клаудио из команды Кан поставил подножку. Пострадал Густаво Луис
82'
81'
81'
Плохо сыграл Жермен Валер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
81'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Судья сигнализирует, что Стротман Кевин из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Бамму Ясин
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
80'
Тактическая замена. Петерс Стеф уходит с поля и его заменяет Деминге Джесси
80'
Сарр Буна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
79'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
78'
Тактическая замена. Пайе Димитри уходит с поля и его заменяет Лопес Максим
77'
76'
Фахир Файсал из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
76'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
75'
Окампос Лукас из команды Марсель предупрежден после нескольких фолов.
75'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
75'
74'
Окампос Лукас наказан за толчок Тшокунте Малик
73'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Байсс Пол
72'
72'
71'
Жермен Валер из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Джику Александр пострадал.
70'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
70'
69'
Стротман Кевин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
69'
68'
68'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
68'
68'
67'
Тактическая замена. Митроглу Константинос уходит с поля и его заменяет Жермен Валер
67'
Матч возобновлен
66'
Пайе Димитри грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
66'
Байсс Пол грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
66'
Гильберт Фредерик грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
66'
Густаво Луис грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
66'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
65'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
65'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
65'
Судья свистит. Гильберт Фредерик атаковал сзади соперника. Это Густаво Луис заработал своей команде штрафной
64'
64'
63'
Камара Бубакар наказан за толчок Тшокунте Малик
63'
62'
Тактическая замена. Нинга Родрике уходит с поля и его заменяет Бамму Ясин
62'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Тшокунте Малик
61'
Густаво Луис наказан за толчок Джику Александр
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
60'
Нинга Родрике наказан за толчок Густаво Луис
59'
Фахир Файсал пробил со штрафного прямо в стенку
58'
Стротман Кевин наказан за толчок Фахир Файсал
58'
Бове Клаудио нанес удар, мяч был парирован, но Манданда Стив не удержал его в руках.
57'
57'
Нинга Родрике из команды Кан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
56'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
56'
Товен Флорьян имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
56'
ШАНС! Товен Флорьян вышел один-на-один с голкипером...
56'
Густаво Луис делает длинную передачу вперед
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
53'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Густаво Луис
53'
Бове Клаудио из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Манданда Стив не дал случится голу! Кривелли Энцо должен был забивать, но Манданда Стив сделал отличный сейв
53'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Митроглу Константинос наказан за толчок Байсс Пол
51'
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
49'
48'
Матч возобновится спорным мячом
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
47'
Товен Флорьян не смог попасть в створ ударом издали
47'
Окампос Лукас из команды Марсель делает пас партнеру.
47'
Митроглу Константинос нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Товен Флорьян из команды Марсель делает пас партнеру.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
51'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
51'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
51'
Митроглу Константинос нанес удар головой, но Самба Брис перевел мяч на угловой!
50'
50'
Нинга Родрике получил желтую карточку от судьи
50'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
49'
Товен Флорьян из команды Марсель играет слишком грубо. Фахир Файсал оказался на газоне.
48'
48'
48'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
47'
Бове Клаудио из команды Кан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
46'
Гильберт Фредерик не смог попасть в створ ударом издали
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
45'
Пайе Димитри сделал результативную передачу.
45'
Г О О О О Л - Товен Флорьян изменил счет на табло!
45'
Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
45'
Пайе Димитри из команды Марсель делает пас партнеру.
44'
44'
43'
43'
42'
41'
41'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
Матч возобновлен
38'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
36'
Товен Флорьян сделал результативную передачу.
36'
ГОООООЛ - Митроглу Константинос Марсель забивает ударом головой
36'
36'
35'
Сарр Буна наказан за толчок Нинга Родрике
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
34'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
34'
34'
Отличные скиллы показывает Окампос Лукас, обводя своих соперников
33'
Марсель имеет хороший шанс забить.
33'
32'
32'
32'
Бове Клаудио из команды Кан отправил кросс в штрафную...
31'
31'
30'
30'
Плохо сыграл Байсс Пол - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
30'
Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Окампос Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
28'
28'
Онианге Принс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
Бове Клаудио из команды Кан отправил кросс в штрафную...
28'
Кан имеет хороший шанс забить.
27'
27'
Пайе Димитри из команды Марсель пробил со штрафного, но очень мимо цели.
26'
Кривелли Энцо получил желтую карточку от судьи
26'
Судья свистит. Кривелли Энцо атаковал сзади соперника. Это Рами Адиль заработал своей команде штрафной
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Судья сигнализирует, что Армугом Йоэль из команды Кан поставил подножку. Пострадал Товен Флорьян
24'
24'
24'
Как он промахнулся? Митроглу Константинос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
24'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
23'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
23'
Окампос Лукас из команды Марсель забрасывает мяч в штрафную.
22'
22'
22'
21'
Матч возобновлен
21'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
20'
Рами Адиль наказан за толчок Кривелли Энцо
20'
Окампос Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
19'
Гильберт Фредерик из команды Кан направляет мяч в штрафную площадку, но Манданда Стив выбегает и ловит мяч
19'
Фахир Файсал из команды Кан забрасывает мяч в штрафную.
19'
18'
18'
18'
17'
Шанс! Окампос Лукас из команды Марсель пробил головой, но мимо
17'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
16'
Армугом Йоэль наказан за толчок Товен Флорьян
16'
Пайе Димитри пробует нанести удар издали, но Самба Брис держит все под контролем
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
15'
15'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
14'
Товен Флорьян из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
13'
13'
Товен Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Стротман Кевин из команды Марсель делает пас партнеру.
12'
12'
Матч возобновлен
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
10'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
10'
Шанс! Товен Флорьян из команды Марсель пробил головой, но мимо
10'
9'
Нинга Родрике задерживает мяч рукой
9'
Товен Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Бове Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Пайе Димитри из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
8'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
8'
Хорошую попытку сделал Товен Флорьян. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Пайе Димитри из команды Марсель делает пас партнеру.
7'
7'
Митроглу Константинос из команды Марсель в офсайде
7'
6'
Бове Клаудио из команды Кан опасно и грубо сыграл. Окампос Лукас пострадал.
6'
Окампос Лукас из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
Отличные скиллы показывает Окампос Лукас, обводя своих соперников
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
5'
4'
4'
Гильберт Фредерик не смог попасть в створ ударом издали
3'
3'
3'
Онианге Принс наказан за толчок Густаво Луис
2'
1'
Судья сигнализирует, что Армугом Йоэль из команды Кан поставил подножку. Пострадал Товен Флорьян
1'
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Марсель начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Марсель 2:0 Кан
Марсель
95.9% (164)
Ничья:
4.1% (7)
Кан
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Марсель:
38.6% (66)
2:1 Марсель:
30.4% (52)
3:1 Марсель:
11.1% (19)
1:0 Марсель:
8.2% (14)
3:0 Марсель:
5.8% (10)
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