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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 14162
Тулуза
1:1
Конец матча
Ницца
0'
0:1
29' Гол
Срарфи Бассем
45' Желтая карточка
Тамез Адриен
46' Желтая карточка
Морейра Стивен
1:1
54' Гол
Доссеви Матьё
87' Желтая карточка
Вальтер Реми
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 14162 болельщиков
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Тодибо Жан-Клер из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Колин Расин
94'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
93'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Удар от ворот произведет Ницца
93'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
92'
Отличный пас сделал Гарсия Мануэль II из команды Тулуза. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
91'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Ницца имеет хороший шанс забить.
91'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
90'
Колин Расин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Офсайд
90'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мубандже Жак-Франсуа
Фол, нарушение
89'
Силла Иссиага из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Колин Расин пострадал.
88'
Удар от ворот произведет Тулуза
88'
Отличный пас сделал Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
88'
Жан Корентин наказан за толчок Эрей Кристоф
88'
Жан Корентин из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
87'
Тулуза начинает контратаку
87'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Колин Расин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
87'
Вальтер Реми тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
86'
Вальтер Реми из команды Ницца играет слишком грубо. Гарсия Мануэль II оказался на газоне.
86'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Ницца имеет хороший шанс забить.
85'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
85'
Эрей Кристоф ошибается в защите.
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
84'
Тактическая замена. Сент-Максимин Аллан уходит с поля и его заменяет Сакко Ихсан
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Колин Расин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мубеле Фирмин
83'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
83'
Тулуза начинает контратаку
83'
Данте Бонфим делает длинную передачу вперед
82'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Ницца имеет хороший шанс забить.
82'
Ницца начинает контратаку
81'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
81'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
79'
Удар от ворот произведет Ницца
79'
ШАНС! Градель Макс-Ален нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Тактическая замена. Доссеви Матьё уходит с поля и его заменяет Жан Корентин
79'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Тактическая замена. Морейра Стивен уходит с поля и его заменяет Силла Иссиага
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мубеле Фирмин
76'
Морейра Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
76'
Ницца имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
75'
Доссеви Матьё наказан за толчок Сарр Маланг
75'
Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает передачу одноклубнику.
75'
Колин Расин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
74'
Колин Расин из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Ницца имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
73'
Удар от ворот произведет Ницца
73'
ШАНС! Мубеле Фирмин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
72'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
72'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
71'
Эрей Кристоф наказан за толчок Градель Макс-Ален
71'
Удар от ворот произведет Тулуза
70'
Колин Расин из команды Ницца нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
70'
Отличные скиллы показывает Колин Расин, обводя своих соперников
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
69'
Ницца имеет хороший шанс забить.
69'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Тактическая замена. Срарфи Бассем уходит с поля и его заменяет Вальтер Реми
68'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
68'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
68'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Колин Расин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
67'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает отличный кросс...
67'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает навес прямо в штрафную.
67'
Доссеви Матьё из команды Тулуза играет в стеночку с партнером по команде. Мубеле Фирмин это был.
66'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
66'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Тактическая замена. Дурмаз Джимми уходит с поля и его заменяет Каюзак Янник
64'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
64'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
Офсайд
63'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
63'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
63'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
63'
Отличные скиллы показывает Сангаре Ибрахим, обводя своих соперников
63'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эрей Кристоф из команды Ницца.
62'
Опасность предотвращена - Эрей Кристоф из команды Ницца вступил в отбор удачно
62'
Морейра Стивен из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
62'
Тулуза начинает контратаку
62'
Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Лис-Мелу Пьерр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
61'
Ницца имеет хороший шанс забить.
61'
Удар от ворот произведет Тулуза
Угловой
60'
Лис-Мелу Пьерр навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
60'
Сангаре Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
60'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
60'
Колин Расин из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Ницца имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
59'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
59'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
58'
Маолида Мизиан из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
58'
Срарфи Бассем из команды Ницца делает пас партнеру.
57'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
57'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
57'
Ницца начинает контратаку
57'
Дурмаз Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
56'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Удар от ворот произведет Тулуза
55'
Ницца имеет хороший шанс забить.
54'
Гарсия Мануэль II сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Доссеви Матьё изменил счет на табло!
54'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза делает отличный кросс...
54'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
54'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
53'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
53'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Ницца контролирует мяч.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Морейра Стивен из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сарр Маланг
51'
Удар от ворот произведет Тулуза
51'
Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но промахнулся очень сильно.
51'
Аталь Юсеф из команды Ницца делает пас партнеру.
51'
Отличные скиллы показывает Аталь Юсеф, обводя своих соперников
50'
Ницца имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
Ницца контролирует мяч.
Офсайд
49'
Доссеви Матьё из команды Тулуза в офсайде
49'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает пас партнеру.
49'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
49'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
49'
Тулуза начинает контратаку
48'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
48'
Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
48'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
46'
Морейра Стивен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
46'
Морейра Стивен из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Лис-Мелу Пьерр пострадал.
46'
Мубеле Фирмин имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
46'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
46'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
47'
Мубеле Фирмин имел все шансы забить, но Бенитес Вальтер сделал отличный сейв!
47'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза делает пас партнеру.
47'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Желтая карточка
46'
Тамез Адриен из команды Ницца предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
45'
Тамез Адриен нарушает правила. Дурмаз Джимми пострадал
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
Фол, нарушение
44'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза играет слишком грубо. Аталь Юсеф оказался на газоне.
44'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
43'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Матч возобновлен
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Мубеле Фирмин из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Колин Расин
42'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
42'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
42'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
41'
Тулуза начинает контратаку
41'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Ницца имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Колин Расин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
40'
Морейра Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
39'
Ницца имеет хороший шанс забить.
39'
Удар от ворот произведет Ницца
39'
Гарсия Мануэль II не смог попасть в створ ударом издали
38'
Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Аталь Юсеф из команды Ницца играет слишком грубо. Градель Макс-Ален оказался на газоне.
37'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
37'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
37'
Эрей Кристоф из команды Ницца наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
37'
Аталь Юсеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Мубандже Жак-Франсуа наказан за толчок Аталь Юсеф
Фол, нарушение
36'
Морейра Стивен из команды Тулуза играет слишком грубо. Колин Расин оказался на газоне.
36'
Ницца имеет хороший шанс забить.
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Офсайд
35'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза в офсайде
35'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
35'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
34'
О, нет. Из многообещающей позиции Срарфи Бассем из команды Ницца наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
34'
Тодибо Жан-Клер из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Ницца начинает контратаку
33'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза навешивает в штрафную с рикошетом.
33'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
32'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
29'
Маолида Мизиан сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Срарфи Бассем изменил счет на табло!
29'
Маолида Мизиан из команды Ницца делает пас партнеру.
29'
Маолида Мизиан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
29'
Ницца контролирует мяч.
28'
Тулуза контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
28'
Маолида Мизиан нанес удар головой, но Рейне Батист спокойно отбил мяч.
27'
Тамез Адриен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
27'
Аталь Юсеф из команды Ницца делает пас партнеру.
27'
Отличные скиллы показывает Аталь Юсеф, обводя своих соперников
27'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Ницца начинает контратаку
26'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
26'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
26'
Тулуза начинает контратаку
26'
Ницца имеет хороший шанс забить.
25'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Ницца имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
24'
Удар от ворот произведет Тулуза
24'
Ницца имеет хороший шанс забить.
24'
Срарфи Бассем нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
22'
Ницца имеет хороший шанс забить.
22'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
20'
Удар от ворот произведет Тулуза
20'
Аталь Юсеф из команды Ницца не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
20'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
20'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
20'
Отличные скиллы показывает Срарфи Бассем, обводя своих соперников
19'
Ницца имеет хороший шанс забить.
18'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Удар от ворот произведет Тулуза
18'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Ницца имеет хороший шанс забить.
17'
Тулуза контролирует мяч.
17'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Хорошую попытку сделал Сент-Максимин Аллан. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
16'
Доссеви Матьё наказан за толчок Сарр Маланг
Фол, нарушение
16'
Мубеле Фирмин наказан за толчок Срарфи Бассем
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Ницца имеет хороший шанс забить.
14'
Ницца имеет хороший шанс забить.
14'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сангаре Ибрахим из команды Тулуза.
14'
Ницца имеет хороший шанс забить.
13'
Опасность! Срарфи Бассем из команды Ницца отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
12'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
11'
Удар от ворот произведет Ницца
Офсайд
11'
Доссеви Матьё из команды Тулуза в офсайде
11'
Шанс! Жюльен Кристофер из команды Тулуза пробил головой, но мимо
11'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Аталь Юсеф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
10'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Срарфи Бассем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Тодибо Жан-Клер
8'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Отличные скиллы показывает Мубандже Жак-Франсуа, обводя своих соперников
8'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
8'
Доссеви Матьё из команды Тулуза в офсайде
8'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
7'
Аталь Юсеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Морейра Стивен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
7'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
6'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Срарфи Бассем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
Фол, нарушение
5'
Маолида Мизиан наказан за толчок Сангаре Ибрахим
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
5'
Ницца контролирует мяч.
4'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Тодибо Жан-Клер из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Данте Бонфим пострадал.
4'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Офсайд
4'
Срарфи Бассем из команды Ницца в офсайде
Угловой
4'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
4'
Жюльен Кристофер мяч отрикошетил от ворот
3'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
3'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
3'
Морейра Стивен из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
2'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тулуза начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Ницца
Тулуза
58.2% (107)
Ничья:
33.7% (62)
Ницца
8.2% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.8% (53)
Тулуза:
27.2% (50)
Тулуза:
26.1% (48)
Ницца:
5.4% (10)
Тулуза:
3.8% (7)
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