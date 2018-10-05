Стадион: Мунисипал Зрители: 14162
0:1
29' ГолСрарфи Бассем
45' Желтая карточкаТамез Адриен
46' Желтая карточкаМорейра Стивен
1:1
54' ГолДоссеви Матьё
87' Желтая карточкаВальтер Реми
Новости после матча
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 14162 болельщиков
94'
Судья сигнализирует, что Тодибо Жан-Клер из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Колин Расин
94'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
93'
93'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
92'
Отличный пас сделал Гарсия Мануэль II из команды Тулуза. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
91'
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
90'
Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мубандже Жак-Франсуа
89'
Силла Иссиага из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Колин Расин пострадал.
88'
88'
Отличный пас сделал Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
88'
Жан Корентин наказан за толчок Эрей Кристоф
88'
Жан Корентин из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
87'
87'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Вальтер Реми тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
86'
Вальтер Реми из команды Ницца играет слишком грубо. Гарсия Мануэль II оказался на газоне.
86'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
85'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
85'
Эрей Кристоф ошибается в защите.
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
84'
Тактическая замена. Сент-Максимин Аллан уходит с поля и его заменяет Сакко Ихсан
84'
Судья сигнализирует, что Колин Расин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мубеле Фирмин
83'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
83'
83'
Данте Бонфим делает длинную передачу вперед
82'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
82'
81'
81'
81'
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
79'
79'
ШАНС! Градель Макс-Ален нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Тактическая замена. Доссеви Матьё уходит с поля и его заменяет Жан Корентин
79'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
77'
Тактическая замена. Морейра Стивен уходит с поля и его заменяет Силла Иссиага
76'
Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мубеле Фирмин
76'
Морейра Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
76'
75'
Доссеви Матьё наказан за толчок Сарр Маланг
75'
Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает передачу одноклубнику.
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
74'
Колин Расин из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
73'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
73'
73'
ШАНС! Мубеле Фирмин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
72'
72'
72'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
72'
71'
71'
Эрей Кристоф наказан за толчок Градель Макс-Ален
71'
70'
Колин Расин из команды Ницца нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
70'
Отличные скиллы показывает Колин Расин, обводя своих соперников
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
69'
69'
69'
Тактическая замена. Срарфи Бассем уходит с поля и его заменяет Вальтер Реми
68'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
68'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
68'
68'
Колин Расин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает отличный кросс...
67'
67'
67'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает навес прямо в штрафную.
67'
Доссеви Матьё из команды Тулуза играет в стеночку с партнером по команде. Мубеле Фирмин это был.
66'
66'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
66'
65'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Тактическая замена. Дурмаз Джимми уходит с поля и его заменяет Каюзак Янник
64'
64'
64'
63'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
63'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
63'
63'
63'
Отличные скиллы показывает Сангаре Ибрахим, обводя своих соперников
63'
62'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эрей Кристоф из команды Ницца.
62'
Опасность предотвращена - Эрей Кристоф из команды Ницца вступил в отбор удачно
62'
Морейра Стивен из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
62'
62'
Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Лис-Мелу Пьерр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
61'
61'
60'
Лис-Мелу Пьерр навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
60'
Сангаре Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
60'
Колин Расин из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
59'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
59'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
59'
58'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
58'
Маолида Мизиан из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
58'
Срарфи Бассем из команды Ницца делает пас партнеру.
57'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
57'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
57'
57'
Дурмаз Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
55'
54'
Гарсия Мануэль II сделал результативную передачу.
54'
Г О О О О Л - Доссеви Матьё изменил счет на табло!
54'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза делает отличный кросс...
54'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
54'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
53'
53'
53'
52'
Судья сигнализирует, что Морейра Стивен из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сарр Маланг
51'
51'
Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но промахнулся очень сильно.
51'
Аталь Юсеф из команды Ницца делает пас партнеру.
51'
Отличные скиллы показывает Аталь Юсеф, обводя своих соперников
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
49'
49'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает пас партнеру.
49'
49'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
49'
48'
48'
Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
48'
48'
46'
Морейра Стивен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
46'
Морейра Стивен из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Лис-Мелу Пьерр пострадал.
46'
Мубеле Фирмин имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
46'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
47'
Мубеле Фирмин имел все шансы забить, но Бенитес Вальтер сделал отличный сейв!
47'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза делает пас партнеру.
47'
47'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Тамез Адриен из команды Ницца предупрежден после нескольких фолов.
45'
Тамез Адриен нарушает правила. Дурмаз Джимми пострадал
45'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
44'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза играет слишком грубо. Аталь Юсеф оказался на газоне.
44'
43'
43'
Матч возобновлен
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Судья сигнализирует, что Мубеле Фирмин из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Колин Расин
42'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
42'
42'
41'
41'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
41'
Судья сигнализирует, что Колин Расин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
40'
Морейра Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
39'
39'
39'
Гарсия Мануэль II не смог попасть в створ ударом издали
38'
Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Аталь Юсеф из команды Ницца играет слишком грубо. Градель Макс-Ален оказался на газоне.
37'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
37'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
37'
Эрей Кристоф из команды Ницца наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
37'
Аталь Юсеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Мубандже Жак-Франсуа наказан за толчок Аталь Юсеф
36'
Морейра Стивен из команды Тулуза играет слишком грубо. Колин Расин оказался на газоне.
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза в офсайде
35'
35'
34'
34'
О, нет. Из многообещающей позиции Срарфи Бассем из команды Ницца наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
34'
Тодибо Жан-Клер из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
33'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза навешивает в штрафную с рикошетом.
33'
32'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
29'
Маолида Мизиан сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Срарфи Бассем изменил счет на табло!
29'
Маолида Мизиан из команды Ницца делает пас партнеру.
29'
Маолида Мизиан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
29'
28'
Тулуза контролирует мяч.
28'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
28'
Маолида Мизиан нанес удар головой, но Рейне Батист спокойно отбил мяч.
27'
Тамез Адриен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
27'
Аталь Юсеф из команды Ницца делает пас партнеру.
27'
Отличные скиллы показывает Аталь Юсеф, обводя своих соперников
27'
26'
26'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
26'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
26'
26'
25'
25'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
24'
24'
24'
Срарфи Бассем нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
23'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
22'
22'
21'
21'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
20'
20'
Аталь Юсеф из команды Ницца не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
20'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
20'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
20'
Отличные скиллы показывает Срарфи Бассем, обводя своих соперников
19'
18'
18'
18'
18'
17'
Тулуза контролирует мяч.
17'
16'
Хорошую попытку сделал Сент-Максимин Аллан. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Доссеви Матьё наказан за толчок Сарр Маланг
16'
Мубеле Фирмин наказан за толчок Срарфи Бассем
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
15'
14'
14'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сангаре Ибрахим из команды Тулуза.
14'
13'
Опасность! Срарфи Бассем из команды Ницца отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
12'
12'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
11'
11'
11'
Шанс! Жюльен Кристофер из команды Тулуза пробил головой, но мимо
11'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
10'
Судья сигнализирует, что Аталь Юсеф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
10'
10'
9'
9'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Судья сигнализирует, что Срарфи Бассем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Тодибо Жан-Клер
8'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Отличные скиллы показывает Мубандже Жак-Франсуа, обводя своих соперников
8'
8'
8'
7'
Аталь Юсеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Морейра Стивен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
7'
7'
7'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
6'
6'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
5'
Судья сигнализирует, что Срарфи Бассем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
5'
Маолида Мизиан наказан за толчок Сангаре Ибрахим
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
5'
4'
4'
Тодибо Жан-Клер из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Данте Бонфим пострадал.
4'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
4'
Срарфи Бассем из команды Ницца в офсайде
4'
4'
Жюльен Кристофер мяч отрикошетил от ворот
3'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
3'
3'
Морейра Стивен из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тулуза начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Ницца
Тулуза
58.2% (107)
Ничья:
33.7% (62)
Ницца
8.2% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.8% (53)
2:1 Тулуза:
27.2% (50)
1:0 Тулуза:
26.1% (48)
1:2 Ницца:
5.4% (10)
2:0 Тулуза:
3.8% (7)
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