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2018-2019
Стадион: Националь
0:1
Конец матча
52' Желтая карточкаRazvan Gradinaru
0:1
60' ГолБатин Паул
67' Желтая карточкаГоробцов Николас
73' Желтая карточкаRonaldo Deaconu
77' Желтая карточкаИванович Петре
86' Желтая карточкаРусеску Раул
87' Желтая карточкаТейшейра Андраде
90' Желтая карточкаКристеску Мариан
90' Желтая карточкаAlexandru Greab
|
52'
60'
0:1
67'
73'
77'
86'
87'
90'
90'
Состав команд
98
Ман
Деннис
73
Andrei
Marc
Стяуа
- Основной состав
- 34 Бэлгрэдян Кристиан Вратарь
- 20 Бензар Ромарио Защитник
- 16 Планич Богдан Защитник
- 8 Филип Лучан Защитник
- 13 Жуниор Мораис Защитник
- 6 Неделку Драгош Полузащитник
- 80 Тейшейра Андраде Полузащитник
- 98 Ман Деннис Полузащитник
- 11 Olimpiu Morutan Полузащитник
- 10 Тэнасе Флорин Полузащитник
- 9 Ньоэр Харлем-Эдди Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Влад Даниэл Вратарь
- 17 Яколиш Антонио Защитник
- 7 Коман Флоринел Полузащитник
- 33 Златински Христо Полузащитник
- 23 Попеску Овидиу Полузащитник
- 24 Русеску Раул Нападающий
- 28 Mihai Roman IV
- Главный тренер: Дикэ Николае
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 33 Alexandru Greab Вратарь
- 26 Матей Габриэль Защитник
- 4 Mihai Leca Защитник
- 73 Andrei Marc Защитник
- 20 Бэрбояну Штефан Защитник
- 5 Dan Bucsa Полузащитник
- 25 Горобцов Николас Полузащитник
- 8 Razvan Gradinaru Полузащитник
- 97 Ronaldo Deaconu Полузащитник
- 7 Иванович Петре Полузащитник
- 19 Ghislain Guessan Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Cristian Albu Защитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 10 Thaer Fayed Bawab Нападающий
- 29 Батин Паул Нападающий
- 99 Alexandru Costache
- 23 Dan Lucian Panait
- 22 Nivaldo III
- Главный тренер: Ionut Badea
Предыдущие игры
Стяуа (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 30.09.2018 Германнштадт 1:3 Стяуа ПЛ
- 23.09.2018 Стяуа 2:0 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 16.09.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 02.09.2018 Стяуа 2:2 Ботошани ПЛ
- 30.08.2018 Стяуа 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 26.08.2018 Вииторул Констанца 1:4 Стяуа ПЛ
- 23.08.2018 Рапид Вена 3:1 Стяуа ЛЕ
- 19.08.2018 Стяуа 2:0 Сепси ПЛ
- 16.08.2018 Стяуа 2:1 Хайдук ЛЕ
- 12.08.2018 Газ Метан Mедиаш 1:3 Стяуа ПЛ
- 09.08.2018 Хайдук 0:0 Стяуа ЛЕ
- 05.08.2018 Стяуа 4:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 02.08.2018 Стяуа 4:0 Рудар Веленье ЛЕ
- 29.07.2018 Стяуа 3:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 26.07.2018 Рудар Веленье 0:2 Стяуа ЛЕ
- 21.07.2018 Астра 1:0 Стяуа ПЛ
- 07.07.2018 Аякс 1:1 Стяуа ТМК
- 04.07.2018 Стяуа 1:1 Брюгге ТМК
- 20.05.2018 Стяуа 1:0 Астра Л1
- 14.05.2018 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Л1
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 01.10.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 22.09.2018 Ботошани 0:2 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 14.09.2018 Конкордия Кьяжна 0:3 Сепси ПЛ
- 03.09.2018 КСМ Студенцеск 3:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 24.08.2018 Конкордия Кьяжна 0:3 Астра ПЛ
- 20.08.2018 Университатя Крайова 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 11.08.2018 Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт ПЛ
- 04.08.2018 ЧФР Клуж 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 30.07.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 23.07.2018 Газ Метан Mедиаш 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 13.07.2018 Адмира 0:1 Конкордия Кьяжна ТМК
- 02.06.2018 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 26.05.2018 Волунтари 2:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 22.05.2018 Ювентус Бухарест 1:3 Конкордия Кьяжна Л1
- 19.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:4 Динамо Бухарест Л1
- 16.05.2018 Ботошани 0:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 13.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 07.05.2018 Сепси 0:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 28.04.2018 Поли Тимишоара 1:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 21.04.2018 Конкордия Кьяжна 0:1 Волунтари Л1
Последние игры между собой
Стяуа: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Конкордия Кьяжна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
- 05.11.2017 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна Лига 1
- 06.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Стяуа Лига 1
- 19.11.2016 Конкордия Кьяжна 1:0 Стяуа Первая лига
- 06.08.2016 Стяуа 1:0 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 17.07.2016 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна Кубок лиги
- 15.02.2016 Конкордия Кьяжна 0:2 Стяуа Первая лига
- 21.09.2015 Стяуа 3:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 10.05.2015 Стяуа 2:2 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 31.10.2012 Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Кубок Румынии
- 06.11.2011 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна Дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|11
|6
|3
|2
|24 - 11
|21
|2.
|Газ Метан Mедиаш
|11
|6
|2
|3
|14 - 15
|20
|3.
|ЧФР Клуж
|11
|5
|5
|1
|13 - 8
|20
|4.
|Вииторул Констанца
|11
|6
|1
|4
|12 - 11
|19
|5.
|Астра
|11
|4
|5
|2
|14 - 8
|17
|6.
|Университатя Крайова
|11
|4
|4
|3
|18 - 10
|16
|7.
|Сепси
|11
|4
|4
|3
|11 - 7
|16
|8.
|КСМ Студенцеск
|11
|4
|2
|5
|11 - 16
|14
|9.
|Конкордия Кьяжна
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|10.
|Дунэря Кэлэраши
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|11.
|Динамо Бухарест
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|12.
|Ботошани
|10
|1
|6
|3
|12 - 14
|9
|13.
|Германнштадт
|11
|2
|2
|7
|9 - 14
|8
|14.
|Волунтари
|11
|0
|5
|6
|9 - 22
|5
Второй тайм
90'
Alexandru Greab получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кристеску Мариан получил желтую карточку от судьи
88'
Конкордия Кьяжна делает замену. Ronaldo Deaconu уходит с поля, а Dan Lucian Panait выходит на его замену.
87'
Тейшейра Андраде получил желтую карточку от судьи
86'
Русеску Раул получил желтую карточку от судьи
85'
Стяуа делает замену. Тэнасе Флорин уходит с поля, а Коман Флоринел выходит на его замену.
82'
Конкордия Кьяжна делает замену. Иванович Петре уходит с поля, а Кристеску Мариан выходит на его замену.
80'
Стяуа делает замену. Ман Деннис уходит с поля, а Михай Роман выходит на его замену.
77'
Иванович Петре получил желтую карточку от судьи
73'
Ronaldo Deaconu получил желтую карточку от судьи
72'
Стяуа делает замену. Бензар Ромарио уходит с поля, а Русеску Раул выходит на его замену.
67'
Горобцов Николас получил желтую карточку от судьи
60'
Г О О О О Л - Батин Паул бьет в цель!
57'
Конкордия Кьяжна делает замену. Ghislain Guessan уходит с поля, а Батин Паул выходит на его замену.
52'
Razvan Gradinaru получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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