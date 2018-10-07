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2018-2019
Стадион:
Стяуа
0:1
Конец матча
Конкордия Кьяжна
0'
52' Желтая карточка
Razvan Gradinaru
0:1
60' Гол
Батин Паул
67' Желтая карточка
Горобцов Николас
73' Желтая карточка
Ronaldo Deaconu
77' Желтая карточка
Иванович Петре
86' Желтая карточка
Русеску Раул
87' Желтая карточка
Тейшейра Андраде
90' Желтая карточка
Кристеску Мариан
90' Желтая карточка
Alexandru Greab
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Alexandru Greab получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Кристеску Мариан получил желтую карточку от судьи
88'
Конкордия Кьяжна делает замену. Ronaldo Deaconu уходит с поля, а Dan Lucian Panait выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Тейшейра Андраде получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Русеску Раул получил желтую карточку от судьи
85'
Стяуа делает замену. Тэнасе Флорин уходит с поля, а Коман Флоринел выходит на его замену.
82'
Конкордия Кьяжна делает замену. Иванович Петре уходит с поля, а Кристеску Мариан выходит на его замену.
80'
Стяуа делает замену. Ман Деннис уходит с поля, а Михай Роман выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Иванович Петре получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
73'
Ronaldo Deaconu получил желтую карточку от судьи
72'
Стяуа делает замену. Бензар Ромарио уходит с поля, а Русеску Раул выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Горобцов Николас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Батин Паул бьет в цель!
57'
Конкордия Кьяжна делает замену. Ghislain Guessan уходит с поля, а Батин Паул выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Razvan Gradinaru получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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