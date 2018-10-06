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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Локерен
1:3
Конец матча
Кортрейк
0'
1:0
14' Гол
Мирич Марко
55' Желтая карточка
Jovan Stojanovic I
56' Желтая карточка
Killan Overmeire
1:1
58' Гол
Д'Эне Кристоф
68' Желтая карточка
Д'Эне Кристоф
1:2
73' Гол
Авенатти Фелипе
1:3
90' Гол
Уали Идир
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Уали Идир бьет в цель!
86'
Кортрейк делает замену. Jovan Stojanovic уходит с поля, а Кану выходит на его замену.
86'
Локерен делает замену. Mickael Tirpan уходит с поля, а Bambo Diaby выходит на его замену.
78'
Локерен делает замену. Маречек Лукаш уходит с поля, а Йованович Джёрдже выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Авенатти Фелипе бьет в цель!
71'
Локерен делает замену. Хуппертс Гуус уходит с поля, а Муянги Биа Джеффри выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Д'Эне Кристоф получил желтую карточку от судьи
61'
Кортрейк делает замену. Азуни Ларри уходит с поля, а Авенатти Фелипе выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Д'Эне Кристоф бьет в цель!
Желтая карточка
56'
Киллиан Овермейре получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Jovan Stojanovic получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Кортрейк делает замену. Шевалье Тедди уходит с поля, а Уали Идир выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Мирич Марко бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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