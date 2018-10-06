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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Дакнам
1:0
14' ГолМирич Марко
55' Желтая карточкаJovan Stojanovic I
56' Желтая карточкаKillan Overmeire
1:1
58' ГолД'Эне Кристоф
68' Желтая карточкаД'Эне Кристоф
1:2
73' ГолАвенатти Фелипе
1:3
90' ГолУали Идир
|
14'
1:0
56'
58'
1:1
68'
73'
1:2
90'
1:3
Состав команд
21
Мирич
Марко
Локерен 4-4-1-1
- Основной состав
- 12 Ortwin de Wolf Вратарь
- 25 Mickael Tirpan Защитник
- 32 Jakov Filipovic Защитник
- 3 Дешахт Оливье Защитник
- 16 Бен-Харуш Омри Защитник
- 17 Хуппертс Гуус Полузащитник
- 7 Killan Overmeire Полузащитник
- 23 Маречек Лукаш Полузащитник
- 22 Де Риддер Стив Полузащитник
- 10 Севальос Хосе Полузащитник
- 21 Мирич Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Верхульст Давино Вратарь
- 8 Мишель Жулиан Полузащитник
- 63 Муянги Биа Джеффри Полузащитник
- 6 Скуласон Ари Полузащитник
- 99 Йованович Джёрдже Нападающий
- 77 Сорока Антон Нападающий
- 18 Bambo Diaby
- Главный тренер: Мас Петер
Кортрейк 4-4-1-1
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 13 Brendan Hines-Ike Защитник
- 15 Christophe Lepoint Защитник
- 4 Кагельмахер Гари Защитник
- 30 Д'Эне Кристоф Защитник
- 9 Шевалье Тедди Полузащитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 5 Азуни Ларри Полузащитник
- 7 Номбе Мбойо Полузащитник
- 23 Де Сар Жюльен Полузащитник
- 11 Jovan Stojanovic I Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Брюззезе Себастьен Вратарь
- 72 Petar Golubovic Защитник
- 29 Бацула Андрей Защитник
- 39 Эзекиль Имох Полузащитник
- 27 Уали Идир Полузащитник
- 26 Elohim Rolland Полузащитник
- 20 Авенатти Фелипе Полузащитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 10 Rubenilson Kanu II
- Главный тренер: Глен де Боек
Предыдущие игры
Локерен (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 29.09.2018 Шарлеруа 2:1 Локерен ПДА
- 26.09.2018 Olympic Charleroi 2:5 Локерен К
- 22.09.2018 Локерен 0:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 14.09.2018 Брюгге 2:1 Локерен ПДА
- 06.09.2018 Локерен 1:0 Эксельсиор ТМК
- 01.09.2018 Локерен 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 26.08.2018 Гент 2:1 Локерен ПДА
- 18.08.2018 Локерен 0:3 Стандард ПДА
- 11.08.2018 Сент-Трюйден 1:1 Локерен ПДА
- 04.08.2018 Серкль Брюгге 3:2 Локерен ПДА
- 31.07.2018 Сент-Никлаас 1:3 Локерен ТМК
- 29.07.2018 Локерен 0:4 Генк ПДА
- 22.07.2018 Локерен 0:1 Локомотив Загреб ТМК
- 18.07.2018 Ломмель 2:1 Локерен ТМК
- 14.07.2018 АЗ Алкмаар 2:0 Локерен ТМК
- 07.07.2018 Зульте-Варегем 0:1 Локерен ТМК
- 01.07.2018 Зельзат 0:6 Локерен ТМК
- 29.06.2018 Аванти Стекене 0:1 Локерен ТМК
- 26.06.2018 SK Lochristi 1:9 Локерен ТМК
- 23.05.2018 Зульте-Варегем 2:2 Локерен ПДАТЗПВЛЕПО
Кортрейк (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 28.09.2018 Кортрейк 1:3 Эйпен ПДА
- 25.09.2018 СВ Харелбеке 0:1 Кортрейк К
- 21.09.2018 Зульте-Варегем 0:2 Кортрейк ПДА
- 16.09.2018 Мускрон-Перювельз 1:0 Кортрейк ПДА
- 02.09.2018 Кортрейк 3:3 Генк ПДА
- 25.08.2018 Шарлеруа 0:2 Кортрейк ПДА
- 18.08.2018 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 10.08.2018 Брюгге 3:0 Кортрейк ПДА
- 04.08.2018 Ройал Антверпен 0:0 Кортрейк ПДА
- 28.07.2018 Кортрейк 1:4 Андерлехт ПДА
- 21.07.2018 Кортрейк 1:2 Метц ТМК
- 12.07.2018 Рузеларе 1:1 Кортрейк ТМК
- 30.06.2018 KSK Geluwe 1:11 Кортрейк ТМК
- 26.06.2018 KFC Mandel United 0:2 Кортрейк ТМК
- 23.06.2018 KRC Bissegem 1:9 Кортрейк ТМК
- 18.05.2018 Васланд-Беверен 1:3 Кортрейк ПДА
- 11.05.2018 Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 08.05.2018 АХ Лёвен 0:2 Кортрейк ПДА
- 05.05.2018 Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем ПДА
- 28.04.2018 Кортрейк 2:1 Льерс ПДА
Последние игры между собой
Локерен: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Кортрейк: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
- 17.02.2018 Локерен 0:1 Кортрейк Первый дивизион А
- 05.08.2017 Кортрейк 1:0 Локерен Первый дивизион А
- 17.05.2017 Кортрейк 4:4 Локерен Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 08.04.2017 Локерен 0:0 Кортрейк Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 28.01.2017 Кортрейк 2:1 Локерен Лига Про
- 01.10.2016 Локерен 2:1 Кортрейк Лига Про
- 06.12.2015 Локерен 3:1 Кортрейк Лига Про
- 08.08.2015 Кортрейк 0:0 Локерен Лига Про
- 21.12.2014 Локерен 1:2 Кортрейк Лига Жюпиле
- 14.09.2014 Кортрейк 2:3 Локерен Лига Жюпиле
- 14.12.2013 Локерен 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 09.08.2013 Кортрейк 3:3 Локерен Лига Жюпиле
- 29.06.2013 Кортрейк 2:0 Локерен Товарищеские матчи. Сборные
- 21.12.2012 Кортрейк 2:3 Локерен Лига Жюпиле
- 02.09.2012 Локерен 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|9
|8
|1
|0
|27 - 7
|25
|2.
|Генк
|9
|7
|2
|0
|26 - 9
|23
|3.
|Ройал Антверпен
|10
|5
|4
|1
|14 - 8
|19
|4.
|Андерлехт
|9
|5
|2
|2
|17 - 9
|17
|5.
|Сент-Трюйден
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|6.
|Стандард
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|7.
|Гент
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|8.
|Остенде
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Серкль Брюгге
|10
|3
|3
|4
|11 - 18
|12
|10.
|Шарлеруа
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Кортрейк
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|12.
|Эйпен
|10
|3
|1
|6
|13 - 22
|10
|13.
|Васланд-Беверен
|10
|1
|6
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Зульте-Варегем
|9
|1
|2
|6
|12 - 25
|5
|15.
|Локерен
|10
|1
|2
|7
|8 - 20
|5
|16.
|Мускрон-Перювельз
|10
|1
|1
|8
|4 - 16
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Уали Идир бьет в цель!
86'
Кортрейк делает замену. Jovan Stojanovic уходит с поля, а Кану выходит на его замену.
86'
Локерен делает замену. Mickael Tirpan уходит с поля, а Bambo Diaby выходит на его замену.
78'
Локерен делает замену. Маречек Лукаш уходит с поля, а Йованович Джёрдже выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Авенатти Фелипе бьет в цель!
71'
Локерен делает замену. Хуппертс Гуус уходит с поля, а Муянги Биа Джеффри выходит на его замену.
68'
Д'Эне Кристоф получил желтую карточку от судьи
61'
Кортрейк делает замену. Азуни Ларри уходит с поля, а Авенатти Фелипе выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Д'Эне Кристоф бьет в цель!
56'
Киллиан Овермейре получил желтую карточку от судьи
55'
Jovan Stojanovic получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Кортрейк делает замену. Шевалье Тедди уходит с поля, а Уали Идир выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
14'
Г О О О О Л - Мирич Марко бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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