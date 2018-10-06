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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 8930
Анже
2:2
Конец матча
Страсбург
0'
0:1
2' Гол
Мотиба Лебо
0:1
11' Не забитый пенальти
Мангани Томас
0:2
40' Гол
Мотиба Лебо
45' Желтая карточка
Мартинеc Пабло
49' Желтая карточка
Митрович Стефан
1:2
58' Гол
Капелле Пьеррик
61' Желтая карточка
Мартин Йонас
61' Желтая карточка
Рен-Аделед Жефф
76' Желтая карточка
Селс Матц
88' Желтая карточка
Гримм Жереми
2:2
90' Гол
Томас Ромен
90'+6
Второй тайм
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 8930 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
96'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
96'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
95'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже отправил кросс в штрафную...
95'
Пажо Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Анже контролирует мяч.
94'
Тэт Флавьен сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
ГОООООЛ - Томас Ромен Анже забивает ударом головой
93'
Тэт Флавьен из команды Анже делает отличный кросс...
93'
Анже имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
93'
Сиссоко Ибраима нарушает правила. Бамба Абдулайе пострадал
92'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
92'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Льенар Димитри
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Бамба Абдулайе из команды Анже поставил подножку. Пострадал Лала Кенни
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Томассон Адриен из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Манко Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мотиба Лебо
89'
Удар от ворот произведет Страсбург
89'
Шанс! Н'Дойе Шейк из команды Анже пробил головой, но мимо
89'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
89'
Анже контролирует мяч.
88'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
88'
Гримм Жереми получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Безумный фол. Гримм Жереми грубо играет против соперника. Пострадал Тэт Флавьен
87'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Страсбург контролирует мяч.
86'
Гримм Жереми из команды Страсбург делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
85'
Кароль Лионель из команды Страсбург делает пас партнеру.
85'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
85'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Удар от ворот произведет Анже
84'
Каси Антони нанес удар, но промахнулся очень сильно.
84'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
84'
Гримм Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
84'
Митрович Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
83'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Кароль Лионель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
82'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Гримм Жереми
82'
Тактическая замена. Канга Вилфрид уходит с поля и его заменяет Лопес Кристиан
81'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
81'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Судья сигнализирует, что Манко Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
79'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Анже контролирует мяч.
78'
Так близко к голу! Митрович Стефан имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Бютель Людовик!
Угловой
77'
Томассон Адриен из команды Страсбург подал угловой слева.
77'
Кароль Лионель из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
76'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Удар от ворот произведет Страсбург
Желтая карточка
76'
Судье надоело, что Селс Матц тянет время и он наказал его горчичником
76'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает неудачный навес.
75'
Анже имеет хороший шанс забить.
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
74'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
73'
Кароль Лионель из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Страсбург начинает контратаку
73'
Манко Венсан из команды Анже отдал передачу, которая была заблокирована.
73'
Анже имеет хороший шанс забить.
72'
Матч возобновится спорным мячом
71'
Мартинеc Пабло получил травму и заменен. Коне Ламин выходит на поле.
Травма, повреждение
71'
Мартинеc Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
Анже имеет хороший шанс забить.
69'
Страсбург контролирует мяч.
69'
Анже контролирует мяч.
69'
Кароль Лионель из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Удар от ворот произведет Страсбург
68'
Матч возобновлен
67'
Игра остановлена из-за технических проблем.
67'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает пас партнеру.
66'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
66'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
66'
Хороший удар издали нанес Н'Дойе Шейк, но отличный сейв сделал Селс Матц. Угловой.
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Анже имеет хороший шанс забить.
64'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Пажо Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
63'
Анже контролирует мяч.
63'
Страсбург контролирует мяч.
62'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Матч возобновлен
Желтая карточка
61'
Рен-Аделед Жефф получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
61'
Мартин Йонас получает желтую карточку за неспортивное поведение
61'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
61'
Капелле Пьеррик наказан за толчок Томассон Адриен
61'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
60'
Мартин Йонас нарушает правила. Пажо Венсан пострадал
58'
Рен-Аделед Жефф сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Капелле Пьеррик изменил счет на табло!
58'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает пас партнеру.
58'
Анже имеет хороший шанс забить.
58'
Удар от ворот произведет Анже
58'
Отличный пас сделал Сиссоко Ибраима из команды Страсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
58'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
57'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
56'
Страсбург контролирует мяч.
56'
Томас Ромен бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
55'
Манко Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Пажо Венсан
54'
Удар от ворот произведет Страсбург
54'
Пажо Венсан не смог попасть в створ ударом издали
53'
Капелле Пьеррик пробил со штрафного прямо в стенку
53'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Фол, нарушение
53'
Назначен штрафной. Пострадал Манко Венсан, его свалил Сиссоко Ибраима.
52'
Анже имеет хороший шанс забить.
52'
Удар от ворот произведет Анже
52'
Кароль Лионель видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
52'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает навес прямо в штрафную.
52'
Мотиба Лебо из команды Страсбург делает пас партнеру.
52'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
51'
Н'Дойе Шейк нарушает правила. Мартин Йонас пострадал
51'
Анже нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
51'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
51'
Удар от ворот произведет Страсбург
50'
Шанс! Томас Ромен из команды Анже пробил головой, но мимо
Угловой
50'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
50'
Селс Матц вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Канга Вилфрид. Отличный был шанс, чтобы забить!
50'
Анже имеет хороший шанс забить.
Желтая карточка
49'
Митрович Стефан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
49'
Безумный фол. Митрович Стефан грубо играет против соперника. Пострадал Н'Дойе Шейк
Фол, нарушение
49'
Тэт Флавьен задерживает мяч рукой
48'
Пажо Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Анже имеет хороший шанс забить.
48'
Тэт Флавьен из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Страсбург контролирует мяч.
47'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Удар, который нанес Тэт Флавьен, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Селс Матц парировал мяч в поле.
46'
Анже имеет хороший шанс забить.
46'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Мангани Томас уходит с поля и его заменяет Пажо Венсан
46'
Тактическая замена. Сантамария Батист уходит с поля и его заменяет Тэт Флавьен
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
49'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
48'
Мартинеc Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
47'
Сантамария Батист возвращается на поле.
47'
Удар от ворот произведет Страсбург
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Мангани Томас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
46'
Матч возобновлен
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Травма, повреждение
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Сантамария Батист получил травму и медбригада забирает его с поля.
Желтая карточка
45'
Мартинеc Пабло получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
44'
Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
44'
Безумный фол. Мартинеc Пабло грубо играет против соперника. Пострадал Сантамария Батист
44'
Сантамария Батист нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Удар от ворот произведет Страсбург
43'
Шанс! Траоре Исмаэль из команды Анже пробил головой, но мимо
42'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Каси Антони наказан за толчок Рен-Аделед Жефф
41'
Анже контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
Кароль Лионель сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Мотиба Лебо изменил счет на табло!
40'
Кароль Лионель из команды Страсбург делает отличный кросс...
40'
Страсбург начинает контратаку
39'
Анже контролирует мяч.
39'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
Угловой
39'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
39'
Митрович Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Анже имеет хороший шанс забить.
38'
Анже контролирует мяч.
37'
Матч возобновлен
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
37'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Кароль Лионель из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
36'
Анже контролирует мяч.
36'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
36'
Страсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Томас Ромен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мотиба Лебо
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Удар от ворот произведет Страсбург
34'
Капелле Пьеррик из команды Анже навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
34'
Манко Венсан из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Хорошую попытку сделал Мартин Йонас. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Томассон Адриен из команды Страсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
33'
Анже контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
31'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
31'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
31'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
31'
Анже имеет хороший шанс забить.
30'
Н'Дойе Шейк нанес удар головой, но Селс Матц спокойно отбил мяч.
30'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
30'
Каси Антони наказан за толчок Мангани Томас
28'
Анже контролирует мяч.
28'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
27'
Удар от ворот произведет Страсбург
27'
Манко Венсан не смог попасть в створ ударом издали
27'
Анже имеет хороший шанс забить.
26'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Удар от ворот произведет Страсбург
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Канга Вилфрид из команды Анже отправил кросс в штрафную...
25'
Анже контролирует мяч.
24'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
23'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Томас Ромен из команды Анже нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
22'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
22'
Митрович Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Удар от ворот произведет Анже
21'
Страсбург контролирует мяч.
21'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Рен-Аделед Жефф нанес удар в каркас ворот!
21'
Анже имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Анже контролирует мяч.
Фол, нарушение
19'
Сиссоко Ибраима наказан за толчок Мангани Томас
18'
Удар от ворот произведет Страсбург
17'
Удар от ворот произведет Страсбург
17'
Капелле Пьеррик нанес удар чуть мимо. Близко!
Угловой
17'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
17'
Так близко к голу! Капелле Пьеррик имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Селс Матц!
16'
Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
16'
Рен-Аделед Жефф нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Анже имеет хороший шанс забить.
16'
Удар от ворот произведет Страсбург
15'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Анже контролирует мяч.
13'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Страсбург
12'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Селс Матц из команды Страсбург сделал отличный сейв!
Описание гола
11'
СПАСЕНО - Мангани Томас пробил пенальти, но Селс Матц отбивает!
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
10'
ПЕНАЛЬТИ! - Лала Кенни играет рукой в штрафной! Лала Кенни вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
10'
Кароль Лионель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
9'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Анже
8'
Да Кошта Нуну не смог попасть в створ ударом издали
8'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
8'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Страсбург начинает контратаку
7'
Манко Венсан из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Анже начинает контратаку
6'
Страсбург контролирует мяч.
6'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
5'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Страсбург контролирует мяч.
4'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Страсбург контролирует мяч.
2'
Да Кошта Нуну сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Мотиба Лебо из команды команды Страсбург.
2'
Да Кошта Нуну разрезает оборону соперника отличным пасом
2'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
2'
Страсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Рен-Аделед Жефф наказан за толчок Томассон Адриен
Фол, нарушение
1'
Канга Вилфрид наказан за толчок Мартинеc Пабло
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Анже начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Анже 2:2 Страсбург
Анже
48.8% (84)
Ничья:
40.1% (69)
Страсбург
11% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.1% (57)
Анже:
26.2% (45)
Анже:
16.9% (29)
Страсбург:
8.7% (15)
Ничья:
4.1% (7)
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