Стадион: Раймон Копа Зрители: 8930
0:1
2' ГолМотиба Лебо
0:1
11' Не забитый пенальтиМангани Томас
0:2
40' ГолМотиба Лебо
45' Желтая карточкаМартинеc Пабло
49' Желтая карточкаМитрович Стефан
1:2
58' ГолКапелле Пьеррик
61' Желтая карточкаМартин Йонас
61' Желтая карточкаРен-Аделед Жефф
76' Желтая карточкаСелс Матц
88' Желтая карточкаГримм Жереми
2:2
90' ГолТомас Ромен
Второй тайм
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 8930 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
96'
96'
95'
95'
95'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже отправил кросс в штрафную...
95'
Пажо Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
94'
Тэт Флавьен сделал результативную передачу.
94'
ГОООООЛ - Томас Ромен Анже забивает ударом головой
93'
Тэт Флавьен из команды Анже делает отличный кросс...
93'
93'
Сиссоко Ибраима нарушает правила. Бамба Абдулайе пострадал
92'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
92'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Льенар Димитри
91'
Судья сигнализирует, что Бамба Абдулайе из команды Анже поставил подножку. Пострадал Лала Кенни
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Томассон Адриен из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
90'
Судья сигнализирует, что Манко Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мотиба Лебо
89'
89'
Шанс! Н'Дойе Шейк из команды Анже пробил головой, но мимо
89'
89'
88'
88'
Гримм Жереми получил желтую карточку от судьи
88'
Безумный фол. Гримм Жереми грубо играет против соперника. Пострадал Тэт Флавьен
87'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
86'
Гримм Жереми из команды Страсбург делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
85'
Кароль Лионель из команды Страсбург делает пас партнеру.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
85'
85'
84'
Каси Антони нанес удар, но промахнулся очень сильно.
84'
84'
Гримм Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
84'
84'
83'
83'
Кароль Лионель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
82'
Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Гримм Жереми
82'
Тактическая замена. Канга Вилфрид уходит с поля и его заменяет Лопес Кристиан
81'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Судья сигнализирует, что Манко Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
79'
78'
78'
78'
Так близко к голу! Митрович Стефан имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Бютель Людовик!
77'
Томассон Адриен из команды Страсбург подал угловой слева.
77'
77'
76'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
76'
Судье надоело, что Селс Матц тянет время и он наказал его горчичником
76'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает неудачный навес.
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
74'
74'
73'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
73'
73'
73'
Манко Венсан из команды Анже отдал передачу, которая была заблокирована.
73'
72'
Матч возобновится спорным мячом
71'
Мартинеc Пабло получил травму и заменен. Коне Ламин выходит на поле.
71'
Мартинеc Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
69'
69'
69'
68'
68'
Матч возобновлен
67'
Игра остановлена из-за технических проблем.
67'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает пас партнеру.
66'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
66'
66'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
66'
Хороший удар издали нанес Н'Дойе Шейк, но отличный сейв сделал Селс Матц. Угловой.
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
65'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
64'
64'
64'
Пажо Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
63'
63'
62'
62'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Матч возобновлен
61'
Рен-Аделед Жефф получает желтую карточку за неспортивное поведение
61'
Мартин Йонас получает желтую карточку за неспортивное поведение
61'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
61'
Капелле Пьеррик наказан за толчок Томассон Адриен
61'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Мартин Йонас нарушает правила. Пажо Венсан пострадал
58'
Рен-Аделед Жефф сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Капелле Пьеррик изменил счет на табло!
58'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает пас партнеру.
58'
58'
58'
Отличный пас сделал Сиссоко Ибраима из команды Страсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
58'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
57'
56'
56'
Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
56'
Томас Ромен бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
55'
Манко Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
54'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Пажо Венсан
54'
54'
Пажо Венсан не смог попасть в створ ударом издали
53'
Капелле Пьеррик пробил со штрафного прямо в стенку
53'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
53'
Назначен штрафной. Пострадал Манко Венсан, его свалил Сиссоко Ибраима.
52'
52'
52'
Кароль Лионель видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
52'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает навес прямо в штрафную.
52'
Мотиба Лебо из команды Страсбург делает пас партнеру.
52'
51'
Н'Дойе Шейк нарушает правила. Мартин Йонас пострадал
51'
Анже нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
51'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
51'
50'
Шанс! Томас Ромен из команды Анже пробил головой, но мимо
50'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
50'
Селс Матц вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Канга Вилфрид. Отличный был шанс, чтобы забить!
50'
49'
Митрович Стефан получил желтую карточку от судьи
49'
Безумный фол. Митрович Стефан грубо играет против соперника. Пострадал Н'Дойе Шейк
49'
Тэт Флавьен задерживает мяч рукой
48'
Пажо Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
48'
Тэт Флавьен из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
47'
47'
47'
47'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Удар, который нанес Тэт Флавьен, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Селс Матц парировал мяч в поле.
46'
46'
46'
Тактическая замена. Мангани Томас уходит с поля и его заменяет Пажо Венсан
46'
Тактическая замена. Сантамария Батист уходит с поля и его заменяет Тэт Флавьен
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
49'
49'
Матч возобновлен
48'
Мартинеc Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Сантамария Батист возвращается на поле.
47'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Мангани Томас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
46'
Матч возобновлен
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Сантамария Батист получил травму и медбригада забирает его с поля.
45'
Мартинеc Пабло получил желтую карточку от судьи
44'
Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
44'
Безумный фол. Мартинеc Пабло грубо играет против соперника. Пострадал Сантамария Батист
44'
Сантамария Батист нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
Шанс! Траоре Исмаэль из команды Анже пробил головой, но мимо
42'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Каси Антони наказан за толчок Рен-Аделед Жефф
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
Кароль Лионель сделал результативную передачу.
40'
Г О О О О Л - Мотиба Лебо изменил счет на табло!
40'
Кароль Лионель из команды Страсбург делает отличный кросс...
40'
39'
39'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
39'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
39'
38'
38'
37'
Матч возобновлен
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
37'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Кароль Лионель из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
36'
36'
36'
35'
Судья сигнализирует, что Томас Ромен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мотиба Лебо
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
34'
Капелле Пьеррик из команды Анже навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
34'
Манко Венсан из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Хорошую попытку сделал Мартин Йонас. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Томассон Адриен из команды Страсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
33'
32'
Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
31'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
31'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
31'
31'
30'
Н'Дойе Шейк нанес удар головой, но Селс Матц спокойно отбил мяч.
30'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
30'
Каси Антони наказан за толчок Мангани Томас
28'
28'
28'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
27'
27'
Манко Венсан не смог попасть в створ ударом издали
27'
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
25'
Канга Вилфрид из команды Анже отправил кросс в штрафную...
25'
24'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
23'
22'
Томас Ромен из команды Анже нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
22'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
22'
22'
21'
21'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Рен-Аделед Жефф нанес удар в каркас ворот!
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
19'
Сиссоко Ибраима наказан за толчок Мангани Томас
18'
17'
17'
Капелле Пьеррик нанес удар чуть мимо. Близко!
17'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
17'
Так близко к голу! Капелле Пьеррик имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Селс Матц!
16'
Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
16'
Рен-Аделед Жефф нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
15'
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
14'
13'
13'
12'
12'
11'
СПАСЕНО - Мангани Томас пробил пенальти, но Селс Матц отбивает!
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
10'
ПЕНАЛЬТИ! - Лала Кенни играет рукой в штрафной! Лала Кенни вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
10'
Кароль Лионель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
9'
9'
8'
8'
Да Кошта Нуну не смог попасть в створ ударом издали
8'
8'
8'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
7'
Манко Венсан из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Анже начинает контратаку
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
5'
4'
4'
3'
2'
Да Кошта Нуну сделал результативную передачу.
2'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Мотиба Лебо из команды команды Страсбург.
2'
Да Кошта Нуну разрезает оборону соперника отличным пасом
2'
2'
2'
Рен-Аделед Жефф наказан за толчок Томассон Адриен
1'
Канга Вилфрид наказан за толчок Мартинеc Пабло
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Анже начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Анже 2:2 Страсбург
Анже
48.8% (84)
Ничья:
40.1% (69)
Страсбург
11% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.1% (57)
1:0 Анже:
26.2% (45)
2:1 Анже:
16.9% (29)
1:2 Страсбург:
8.7% (15)
0:0 Ничья:
4.1% (7)
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