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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 12958
Ним
0:0
Конец матча
Реймс
0'
60' Желтая карточка
Гийом Батист
90' Желтая карточка
Ндом Али
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 12958 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
94'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
93'
Ндом Али совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
93'
Ндом Али из команды Реймс играет слишком грубо. Бозок Умут оказался на газоне.
Офсайд
92'
Алиуи Рашид из команды Ним в офсайде
92'
Удар от ворот произведет Реймс
92'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
91'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Буанга Денис из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Ндом Али из команды Реймс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
89'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Удар от ворот произведет Реймс
89'
Алиуи Рашид не смог попасть в створ ударом издали
88'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
88'
Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
88'
Ним контролирует мяч.
87'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Оджо Шейи из команды Реймс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
Ромао Алаиксис из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
85'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
Угловой
85'
Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой справа.
84'
Удар от ворот произведет Ним
84'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс делает передачу одноклубнику.
84'
Конан Гислен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Бобишон Антонен из команды Ним поставил подножку. Пострадал Оджо Шейи
83'
Реймс контролирует мяч.
82'
Тактическая замена. Депрес Клеман уходит с поля и его заменяет Бозок Умут
82'
Тактическая замена. Чаварриа Пабло уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
82'
Тактическая замена. Гийом Батист уходит с поля и его заменяет Алиуи Рашид
81'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
80'
Ландре Лоик наказан за толчок Удин Реми
Угловой
79'
Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой справа.
79'
Депрес Клеман из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Оджо Шейи из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
78'
Тактическая замена. Кафаро Матьё уходит с поля и его заменяет Оджо Шейи
77'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Буанга Денис из команды Ним поставил подножку. Пострадал Удин Реми
76'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
76'
Энгельс Бьорн наказан за толчок Гийом Батист
75'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
75'
Ним контролирует мяч.
74'
Ним контролирует мяч.
74'
Удар от ворот произведет Реймс
73'
Тактическая замена. Камара Ассан уходит с поля и его заменяет Ндом Али
73'
Буанга Денис бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
71'
Матч возобновлен
70'
Тактическая замена. Рипар Рено уходит с поля и его заменяет Буанга Денис
Травма, повреждение
70'
Менди Эдуар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
Удар от ворот произведет Реймс
70'
ШТАНГА! Пробил головой Рипар Рено прямо в каркас ворот!
Угловой
69'
Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой справа.
69'
Конан Гислен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
69'
Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой справа.
69'
Алакуш Софьян из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Депрес Клеман нанес удар, мяч был парирован, но Менди Эдуар не удержал его в руках.
68'
Рипар Рено из команды Ним делает пас партнеру.
68'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
67'
Гийом Батист наказан за толчок Фокет Томас
Угловой
66'
Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой справа.
66'
Гийом Батист оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Менди Эдуар перевел мяч на угловой.
66'
Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
65'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
65'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет Ним
63'
ШАНС! Камара Ассан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Удин Реми из команды Реймс делает пас партнеру.
62'
Реймс контролирует мяч.
62'
Удар от ворот произведет Реймс
62'
Шанс! Депрес Клеман из команды Ним пробил головой, но мимо
61'
Алакуш Софьян из команды Ним отправил кросс в штрафную...
61'
Депрес Клеман нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Кафаро Матьё пробует нанести удар издали, но Бернардони Поль ловит мяч
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Желтая карточка
60'
Гийом Батист совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
60'
Гийом Батист из команды Ним опасно и грубо сыграл. Энгельс Бьорн пострадал.
59'
Валь Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
59'
Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой справа.
59'
Гийом Батист нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
58'
Рипар Рено задерживает мяч рукой
58'
Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Камара Ассан наказан за толчок Алакуш Софьян
57'
Удар от ворот произведет Реймс
56'
Бриансон Антони не смог попасть в створ ударом издали
56'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Алакуш Софьян из команды Ним отправил кросс в штрафную...
56'
Валь Тео из команды Ним отправил кросс в штрафную...
55'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Бриансон Антони ошибается в защите.
54'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает пас партнеру.
54'
Реймс контролирует мяч.
Фол, нарушение
53'
Депрес Клеман наказан за толчок Конан Гислен
53'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Реймс
51'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Ромао Алаиксис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бобишон Антонен
51'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Офсайд
50'
Конан Гислен из команды Реймс в офсайде
50'
Кафаро Матьё из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Ним контролирует мяч.
49'
Удар от ворот произведет Реймс
48'
Тиуб Сада из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
48'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Ним контролирует мяч.
47'
Удар от ворот произведет Ним
47'
Шанс! Камара Ассан из команды Реймс пробил головой, но мимо
47'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
46'
Фокет Томас из команды Реймс навешивает в штрафную с рикошетом.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
47'
Депрес Клеман наказан за толчок Фокет Томас
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Тиуб Сада наказан за толчок Фокет Томас
45'
Менди Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Энгельс Бьорн из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Гийом Батист пострадал.
44'
Тиуб Сада нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Менди Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
43'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Алакуш Софьян из команды Ним отправил кросс в штрафную...
43'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
42'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Реймс
41'
Бобишон Антонен из команды Ним пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Фокет Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
39'
Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
39'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
38'
Гийом Батист наказан за толчок Ромао Алаиксис
38'
Реймс контролирует мяч.
Фол, нарушение
37'
Кафаро Матьё задерживает мяч рукой
36'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
36'
Депрес Клеман из команды Ним в офсайде
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Менди Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой слева.
35'
Ромао Алаиксис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
35'
Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой слева.
34'
Рипар Рено из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Мауасса Фет делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
34'
Чаварриа Пабло наказан за толчок Бриансон Антони
33'
Ним начинает контратаку
32'
Удар от ворот произведет Реймс
32'
Шанс! Депрес Клеман из команды Ним пробил головой, но мимо
32'
Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
32'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
О, нет. Из многообещающей позиции Чаварриа Пабло из команды Реймс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
31'
Кафаро Матьё из команды Реймс делает пас партнеру.
31'
Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Алакуш Софьян из команды Ним играет слишком грубо. Камара Ассан оказался на газоне.
30'
Тиуб Сада нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Ним начинает контратаку
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
29'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Алакуш Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
28'
Вратарь парирует удар, который нанес Чаварриа Пабло, и мяч снова в игре
28'
Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
27'
Реймс контролирует мяч.
27'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
27'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Кафаро Матьё из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
25'
Чаварриа Пабло наказан за толчок Ландре Лоик
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
Удар от ворот произведет Ним
25'
Как он промахнулся? Чаварриа Пабло имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
24'
Почти гол! Удин Реми пробил головой по воротам, но Бернардони Поль спас!
Угловой
24'
Ромао Алаиксис из команды Реймс подал угловой справа.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
Фокет Томас из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Ним контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Реймс
20'
Шанс! Рипар Рено из команды Ним пробил головой, но мимо
20'
Бобишон Антонен из команды Ним отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
Ним контролирует мяч.
19'
Ним контролирует мяч.
19'
Удар от ворот произведет Ним
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
18'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Удар от ворот произведет Реймс
17'
Тиуб Сада из команды Ним навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
17'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Матч возобновлен
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Травма, повреждение
14'
Чаварриа Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
14'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
14'
Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Тиуб Сада задерживает мяч рукой
13'
Депрес Клеман пробует нанести удар издали, но Менди Эдуар держит все под контролем
13'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Алакуш Софьян из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Мауасса Фет из команды Ним навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Ним
11'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Камара Ассан нанес удар в каркас ворот!
11'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает пас партнеру.
10'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
10'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой справа.
8'
Тиуб Сада из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
7'
Гийом Батист из команды Ним в офсайде
7'
Бобишон Антонен из команды Ним делает пас партнеру.
7'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Ним контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
4'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
3'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
3'
Удин Реми из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
3'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
2'
Реймс контролирует мяч.
2'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
1'
Валь Тео из команды Ним опасно и грубо сыграл. Шавалерин Ксавье пострадал.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Реймс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ним 0:0 Реймс
Ним
52.6% (91)
Ничья:
30.6% (53)
Реймс
16.8% (29)

Вы не участвовали в прогнозе

Ним:
30.6% (53)
Ничья:
23.1% (40)
Ним:
13.3% (23)
Реймс:
8.7% (15)
Ним:
6.4% (11)
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