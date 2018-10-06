Стадион: Дес Костьерес Зрители: 12958
60' Желтая карточкаГийом Батист
90' Желтая карточкаНдом Али
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 12958 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
94'
94'
Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Ндом Али совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
93'
Ндом Али из команды Реймс играет слишком грубо. Бозок Умут оказался на газоне.
92'
Алиуи Рашид из команды Ним в офсайде
92'
92'
91'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
91'
91'
91'
Буанга Денис из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
90'
90'
89'
89'
89'
Алиуи Рашид не смог попасть в створ ударом издали
88'
88'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
88'
87'
86'
86'
86'
Ромао Алаиксис из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
85'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
85'
84'
84'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс делает передачу одноклубнику.
84'
Конан Гислен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Судья сигнализирует, что Бобишон Антонен из команды Ним поставил подножку. Пострадал Оджо Шейи
83'
82'
Тактическая замена. Депрес Клеман уходит с поля и его заменяет Бозок Умут
82'
Тактическая замена. Чаварриа Пабло уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
82'
Тактическая замена. Гийом Батист уходит с поля и его заменяет Алиуи Рашид
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
80'
Ландре Лоик наказан за толчок Удин Реми
79'
79'
Депрес Клеман из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
78'
Тактическая замена. Кафаро Матьё уходит с поля и его заменяет Оджо Шейи
77'
77'
Судья сигнализирует, что Буанга Денис из команды Ним поставил подножку. Пострадал Удин Реми
76'
76'
Энгельс Бьорн наказан за толчок Гийом Батист
75'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
75'
74'
74'
73'
Тактическая замена. Камара Ассан уходит с поля и его заменяет Ндом Али
73'
Буанга Денис бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
71'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
71'
Матч возобновлен
70'
Тактическая замена. Рипар Рено уходит с поля и его заменяет Буанга Денис
70'
Менди Эдуар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
70'
ШТАНГА! Пробил головой Рипар Рено прямо в каркас ворот!
69'
69'
Конан Гислен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
69'
Алакуш Софьян из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Депрес Клеман нанес удар, мяч был парирован, но Менди Эдуар не удержал его в руках.
68'
Рипар Рено из команды Ним делает пас партнеру.
68'
68'
67'
67'
Гийом Батист наказан за толчок Фокет Томас
66'
66'
Гийом Батист оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Менди Эдуар перевел мяч на угловой.
65'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
63'
63'
63'
ШАНС! Камара Ассан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
62'
62'
Шанс! Депрес Клеман из команды Ним пробил головой, но мимо
61'
61'
Депрес Клеман нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Кафаро Матьё пробует нанести удар издали, но Бернардони Поль ловит мяч
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Гийом Батист совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
60'
Гийом Батист из команды Ним опасно и грубо сыграл. Энгельс Бьорн пострадал.
59'
Валь Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
59'
Гийом Батист нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Рипар Рено задерживает мяч рукой
57'
Камара Ассан наказан за толчок Алакуш Софьян
57'
56'
Бриансон Антони не смог попасть в створ ударом издали
56'
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
55'
Бриансон Антони ошибается в защите.
54'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает пас партнеру.
54'
53'
Депрес Клеман наказан за толчок Конан Гислен
53'
53'
52'
51'
51'
51'
Ромао Алаиксис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бобишон Антонен
51'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Конан Гислен из команды Реймс в офсайде
50'
Кафаро Матьё из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
49'
48'
47'
47'
47'
Шанс! Камара Ассан из команды Реймс пробил головой, но мимо
47'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
46'
Фокет Томас из команды Реймс навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
47'
Депрес Клеман наказан за толчок Фокет Томас
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Тиуб Сада наказан за толчок Фокет Томас
45'
45'
Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Энгельс Бьорн из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Гийом Батист пострадал.
44'
Тиуб Сада нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
43'
43'
43'
43'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
42'
42'
42'
41'
Бобишон Антонен из команды Ним пробил со штрафного, но очень мимо цели.
41'
Судья сигнализирует, что Фокет Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
39'
39'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
39'
39'
38'
Гийом Батист наказан за толчок Ромао Алаиксис
38'
37'
Кафаро Матьё задерживает мяч рукой
36'
36'
Депрес Клеман из команды Ним в офсайде
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
35'
35'
Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой слева.
35'
Ромао Алаиксис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой слева.
34'
Рипар Рено из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Мауасса Фет делает длинную передачу вперед
34'
Чаварриа Пабло наказан за толчок Бриансон Антони
33'
Ним начинает контратаку
32'
32'
Шанс! Депрес Клеман из команды Ним пробил головой, но мимо
32'
31'
О, нет. Из многообещающей позиции Чаварриа Пабло из команды Реймс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
31'
Кафаро Матьё из команды Реймс делает пас партнеру.
31'
30'
Алакуш Софьян из команды Ним играет слишком грубо. Камара Ассан оказался на газоне.
30'
Тиуб Сада нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Ним начинает контратаку
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Алакуш Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
28'
Вратарь парирует удар, который нанес Чаварриа Пабло, и мяч снова в игре
28'
27'
27'
27'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
27'
27'
Кафаро Матьё из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
25'
Чаварриа Пабло наказан за толчок Ландре Лоик
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
25'
Как он промахнулся? Чаварриа Пабло имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
24'
Почти гол! Удин Реми пробил головой по воротам, но Бернардони Поль спас!
24'
Ромао Алаиксис из команды Реймс подал угловой справа.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
Фокет Томас из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
22'
21'
21'
20'
Шанс! Рипар Рено из команды Ним пробил головой, но мимо
20'
Бобишон Антонен из команды Ним отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
19'
19'
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
18'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
17'
17'
17'
16'
16'
15'
Матч возобновлен
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
14'
Чаварриа Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
14'
Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Тиуб Сада задерживает мяч рукой
13'
Депрес Клеман пробует нанести удар издали, но Менди Эдуар держит все под контролем
13'
12'
Алакуш Софьян из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Мауасса Фет из команды Ним навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
11'
11'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Камара Ассан нанес удар в каркас ворот!
11'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает пас партнеру.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
10'
10'
9'
9'
8'
8'
8'
8'
7'
Гийом Батист из команды Ним в офсайде
7'
Бобишон Антонен из команды Ним делает пас партнеру.
7'
6'
6'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
4'
4'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
3'
2'
2'
1'
1'
Валь Тео из команды Ним опасно и грубо сыграл. Шавалерин Ксавье пострадал.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Реймс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ним 0:0 Реймс
Ним
52.6% (91)
Ничья:
30.6% (53)
Реймс
16.8% (29)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ним:
30.6% (53)
1:1 Ничья:
23.1% (40)
2:1 Ним:
13.3% (23)
1:2 Реймс:
8.7% (15)
2:0 Ним:
6.4% (11)
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