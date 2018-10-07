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Стадион: Геламко
0:1
17' ГолСаматта Мбвана
0:2
18' ГолПейнтсил Джозеф
22' Желтая карточкаДеягере Брехт
0:3
27' ГолНдонгаля Дьемерси
1:3
39' ГолБронн Дилан
42' Вторая желтая карточкаДеягере Брехт
49' Желтая карточкаЧакветадзе Георгий
61' Желтая карточкаВадис Оджиджа-Офоэ
1:4
67' ГолМалиновский Руслан
1:5
73' ГолПейнтсил Джозеф
|
17'
0:1
18'
0:2
22'
27'
0:3
39'
1:3
42'
67'
1:4
73'
1:5
Состав команд
28
Бронн
Дилан
21
Асаре
Нана
31
Меле
Йоаким
45
Айду
Джозеф
33
Лукуми
Джон
21
Уронен
Йере
25
Берге
Сандер
Гент 4-4-2
- Основной состав
- 91 Калинич Ловре Вратарь
- 28 Бронн Дилан Защитник
- 5 Пластун Игорь Защитник
- 4 Рустед Сигурд Защитник
- 21 Асаре Нана Защитник
- 9 Лимбомбе Сталлоне Полузащитник
- 6 Верстрате Биргер Полузащитник
- 8 Вадис Оджиджа-Офоэ Полузащитник
- 19 Деягере Брехт Полузащитник
- 7 Чакветадзе Георгий Нападающий
- 18 Авонийи Тайво Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Тулен Янник Вратарь
- 92 Коосеманс Колин Вратарь
- 76 Дерейк Тимоти Защитник
- 2 Суке Арно Защитник
- 44 Эсити Андерсон Полузащитник
- 23 Андрияшевич Франко Полузащитник
- 11 Жан-Люк Домпе Полузащитник
- 17 Яремчук Роман Полузащитник
- 16 Jonathan David
- Главный тренер: Вандерхаге Ив
Генк 4-3-3
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 31 Меле Йоаким Защитник
- 45 Айду Джозеф Защитник
- 33 Лукуми Джон Защитник
- 21 Уронен Йере Защитник
- 25 Берге Сандер Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 77 Ндонгаля Дьемерси Нападающий
- 10 Саматта Мбвана Нападающий
- 11 Пейнтсил Джозеф Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Яккерс Нордин Вратарь
- 23 Зигерс Рубин Защитник
- 4 Ваутерс Дрис Защитник
- 6 Деваст Себастьен Защитник
- 19 Пётровски Якуб Полузащитник
- 28 Хейнен Бриан Полузащитник
- 15 Сек Ибраима Полузащитник
- 93 Гано Зиньо Нападающий
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- 20 Фиолич Иван Нападающий
- Главный тренер: Клеман Филипп
Предыдущие игры
Гент (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 30.09.2018 Ройал Антверпен 2:2 Гент ПДА
- 26.09.2018 Виртон 2:4 Гент К
- 23.09.2018 Гент 0:4 Брюгге ПДА
- 16.09.2018 Гент 1:2 Сент-Трюйден ПДА
- 02.09.2018 Серкль Брюгге 0:3 Гент ПДА
- 30.08.2018 Бордо 2:0 Гент ЛЕ
- 26.08.2018 Гент 2:1 Локерен ПДА
- 23.08.2018 Гент 0:0 Бордо ЛЕ
- 19.08.2018 Эйпен 2:3 Гент ПДА
- 16.08.2018 Гент 3:1 Ягеллония ЛЕ
- 12.08.2018 Гент 4:1 Васланд-Беверен ПДА
- 09.08.2018 Ягеллония 0:1 Гент ЛЕ
- 04.08.2018 Гент 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 27.07.2018 Стандард 3:2 Гент ПДА
- 23.07.2018 Гент 1:0 Страсбург ТМК
- 21.07.2018 АХ Лёвен 0:2 Гент ТМК
- 12.07.2018 ПАОК 1:1 Гент ТМК
- 07.07.2018 Стандард Веттерен 1:6 Гент ТМК
- 06.07.2018 Уденаарде 1:3 Гент ТМК
- 30.06.2018 Молебеке 1:4 Гент ТМК
Генк (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 04.10.2018 Сарпсборг-08 3:1 Генк ЛЕ
- 29.09.2018 Генк 4:0 Зульте-Варегем ПДА
- 26.09.2018 Генк 4:0 Ломмель К
- 23.09.2018 Серкль Брюгге 2:5 Генк ПДА
- 20.09.2018 Генк 2:0 Мальмё ЛЕ
- 15.09.2018 Генк 1:0 Андерлехт ПДА
- 02.09.2018 Кортрейк 3:3 Генк ПДА
- 30.08.2018 Брондбю 2:4 Генк ЛЕ
- 26.08.2018 Генк 3:2 Васланд-Беверен ПДА
- 23.08.2018 Генк 5:2 Брондбю ЛЕ
- 19.08.2018 Генк 3:1 Шарлеруа ПДА
- 16.08.2018 Лех 1:2 Генк ЛЕ
- 12.08.2018 Остенде 0:2 Генк ПДА
- 09.08.2018 Генк 2:0 Лех ЛЕ
- 05.08.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 01.08.2018 Фола 1:4 Генк ЛЕ
- 29.07.2018 Локерен 0:4 Генк ПДА
- 26.07.2018 Генк 5:0 Фола ЛЕ
- 22.07.2018 Хейст 1:3 Генк ТМК
- 21.07.2018 Генк 4:0 Олимпиакос ТМК
Последние игры между собой
Гент: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Генк: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
- 10.05.2018 Генк 1:1 Гент Первый дивизион А
- 17.04.2018 Гент 0:0 Генк Первый дивизион А
- 11.03.2018 Генк 1:2 Гент Первый дивизион А
- 10.09.2017 Гент 1:1 Генк Первый дивизион А
- 16.03.2017 Генк 1:1 Гент Лига Европы
- 09.03.2017 Гент 2:5 Генк Лига Европы
- 27.12.2016 Генк 2:0 Гент Лига Про
- 07.08.2016 Гент 1:0 Генк Лига Про
- 22.05.2016 Гент 0:0 Генк Лига Про
- 24.04.2016 Генк 1:2 Гент Лига Про
- 28.11.2015 Генк 0:1 Гент Лига Про
- 31.07.2015 Гент 1:0 Генк Лига Про
- 07.12.2014 Гент 0:0 Генк Лига Жюпиле
- 22.08.2014 Генк 3:2 Гент Лига Жюпиле
- 26.01.2014 Генк 1:2 Гент Лига Жюпиле
- 06.10.2013 Гент 1:2 Генк Лига Жюпиле
- 09.03.2013 Генк 3:2 Гент Лига Жюпиле
- 03.11.2012 Гент 1:2 Генк Лига Жюпиле
- 13.05.2012 Гент 3:1 Генк Лига Жюпиле
- 07.04.2012 Генк 2:0 Гент Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|10
|8
|2
|0
|31 - 10
|26
|2.
|Брюгге
|10
|8
|1
|1
|28 - 10
|25
|3.
|Андерлехт
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|4.
|Ройал Антверпен
|10
|5
|4
|1
|14 - 8
|19
|5.
|Стандард
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|6.
|Сент-Трюйден
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|7.
|Гент
|10
|4
|2
|4
|19 - 21
|14
|8.
|Остенде
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Серкль Брюгге
|10
|3
|3
|4
|11 - 18
|12
|10.
|Шарлеруа
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Кортрейк
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|12.
|Эйпен
|10
|3
|1
|6
|13 - 22
|10
|13.
|Васланд-Беверен
|10
|1
|6
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Локерен
|10
|1
|2
|7
|8 - 20
|5
|15.
|Зульте-Варегем
|10
|1
|2
|7
|13 - 27
|5
|16.
|Мускрон-Перювельз
|10
|1
|1
|8
|4 - 16
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Генк делает замену. Берге Сандер уходит с поля, а Ваутерс Дрис выходит на его замену.
77'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Фиолич Иван выходит на его замену.
74'
Генк делает замену. Саматта Мбвана уходит с поля, а Ингвартсен Маркус выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Пейнтсил Джозеф бьет в цель!
67'
Г О О О О Л - Малиновский Руслан бьет в цель!
66'
Гент делает замену. Авонийи Тайво уходит с поля, а Яремчук Роман выходит на его замену.
61'
Вадис Оджиджа-Офоэ получил желтую карточку от судьи
49'
Чакветадзе Георгий получил желтую карточку от судьи
46'
Гент делает замену. Лимбомбе Сталлоне уходит с поля, а Эсити Андерсон выходит на его замену.
46'
Гент делает замену. Калинич Ловре уходит с поля, а Тулен Янник выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Деягере Брехт получает вторую желтую карточку. Удаление.
39'
Г О О О О Л - Бронн Дилан бьет в цель!
27'
Г О О О О Л - Ндонгаля Дьемерси бьет в цель!
22'
Деягере Брехт получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Пейнтсил Джозеф бьет в цель!
17'
Г О О О О Л - Саматта Мбвана бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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