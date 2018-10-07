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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Гент
1:5
Конец матча
Генк
0'
0:1
17' Гол
Саматта Мбвана
0:2
18' Гол
Пейнтсил Джозеф
22' Желтая карточка
Деягере Брехт
0:3
27' Гол
Ндонгаля Дьемерси
1:3
39' Гол
Бронн Дилан
42' Вторая желтая карточка
Деягере Брехт
49' Желтая карточка
Чакветадзе Георгий
61' Желтая карточка
Вадис Оджиджа-Офоэ
1:4
67' Гол
Малиновский Руслан
1:5
73' Гол
Пейнтсил Джозеф
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Генк делает замену. Берге Сандер уходит с поля, а Ваутерс Дрис выходит на его замену.
77'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Фиолич Иван выходит на его замену.
74'
Генк делает замену. Саматта Мбвана уходит с поля, а Ингвартсен Маркус выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Пейнтсил Джозеф бьет в цель!
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Малиновский Руслан бьет в цель!
66'
Гент делает замену. Авонийи Тайво уходит с поля, а Яремчук Роман выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Вадис Оджиджа-Офоэ получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
49'
Чакветадзе Георгий получил желтую карточку от судьи
46'
Гент делает замену. Лимбомбе Сталлоне уходит с поля, а Эсити Андерсон выходит на его замену.
46'
Гент делает замену. Калинич Ловре уходит с поля, а Тулен Янник выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Деягере Брехт получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Бронн Дилан бьет в цель!
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Ндонгаля Дьемерси бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Деягере Брехт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Пейнтсил Джозеф бьет в цель!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Саматта Мбвана бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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