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Стадион: Зрители: 12102
Де Графсхап
0:5
Конец матча
Херенвен
0'
0:1
25' Гол
Ламмерс Сэм
0:2
28' Гол
Ламмерс Сэм
0:3
36' Гол
Влап Михел
0:4
40' Гол
Влап Михел
51' Красная карточка
Баккер Эрик
0:5
88' Гол
Хорнкамп Ииц
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
92'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
92'
Кобаяси Юки из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
Абена Минти из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Угловой
91'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой справа.
91'
Хорнкамп Ииц нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
91'
Хорнкамп Ииц из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
88'
Зенели Арбер сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Хорнкамп Ииц изменил счет на табло!
88'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
88'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
88'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
88'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен играет слишком грубо. Бюргзорг Делано оказался на газоне.
87'
Тактическая замена. Ламмерс Сэм уходит с поля и его заменяет Хорнкамп Ииц
86'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Херенвен контролирует мяч.
85'
Удар от ворот произведет Херенвен
85'
Хамдауи Мохамед из команды Де Графсхап делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
85'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Хамдауи Мохамед пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Хег Даниэль из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Бюргзорг Делано
Травма, повреждение
82'
Флоранюс Шерел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Тактическая замена. Влап Михел уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
80'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
80'
Вратарь парирует удар, который нанес Влап Михел, и мяч снова в игре
80'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
80'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
79'
Де Графсхап контролирует мяч.
78'
Херенвен контролирует мяч.
78'
Ринстра Бен из команды Херенвен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
77'
Херенвен контролирует мяч.
77'
Херенвен контролирует мяч.
76'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
75'
Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
75'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
75'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 12102 болельщиков
74'
Тактическая замена. Торсби Мортен уходит с поля и его заменяет Конголо Родни
74'
Тактическая замена. Ван Мигем Дарил уходит с поля и его заменяет Бюргзорг Делано
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Олийве Франк
73'
Ламмерс Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Опасность! Влап Михел из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
72'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
72'
Торсби Мортен не смог попасть в створ ударом издали
72'
Вет Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Пири Кик из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
71'
Вет Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой справа.
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
Влап Михел нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
70'
Отличные скиллы показывает Влап Михел, обводя своих соперников
69'
Тактическая замена. Нейланд Стефан уходит с поля и его заменяет Хамдауи Мохамед
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Вет Хавьер из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Влап Михел
68'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
67'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Абена Минти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Кобаяси Юки из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
66'
Херенвен контролирует мяч.
66'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
65'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
65'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Тютюарима Йорди
64'
Херенвен контролирует мяч.
63'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
Угловой
63'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап подал угловой справа.
63'
Ван Мигем Дарил мяч отрикошетил от ворот
63'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
63'
Опасность! Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
62'
Херенвен контролирует мяч.
62'
Олийве Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
60'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
59'
Пири Кик наказан за толчок Овюсу Лерой
59'
Зенели Арбер из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
59'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
58'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Хег Даниэль бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
56'
Кобаяси Юки из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Угловой
56'
Зенели Арбер из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
56'
Тютюарима Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Флоранюс Шерел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эль-Джебли Юссеф
Офсайд
53'
Кобаяси Юки из команды Херенвен в офсайде
53'
Кобаяси Юки пробил со штрафного прямо в стенку
51'
УДАЛЕНИЕ! - Баккер Эрик увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
51'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Влап Михел пострадал.
51'
Херенвен контролирует мяч.
50'
Удар от ворот произведет Херенвен
50'
Овюсу Лерой не смог попасть в створ ударом издали
50'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Нейланд Стефан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
48'
После дальнего удара, который нанес Ламмерс Сэм мяч отбит вратарем
48'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
47'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
46'
Тактическая замена. Томассен Йорди уходит с поля и его заменяет Вет Хавьер
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
46'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
45'
Торсби Мортен из команды Херенвен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
45'
Ринстра Бен нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Хег Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Плохо сыграл Абена Минти - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
45'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой справа.
44'
Влап Михел мяч отрикошетил от ворот
44'
Опасность! Ринстра Бен из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
44'
Удар от ворот произведет Херенвен
44'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает неудачный навес.
43'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
После дальнего удара, который нанес Зенели Арбер мяч отбит вратарем
43'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
42'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Де Графсхап контролирует мяч.
40'
Кобаяси Юки сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Влап Михел из команды команды Херенвен.
40'
Отличные скиллы показывает Влап Михел, обводя своих соперников
40'
Опасность! Кобаяси Юки из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Овюсу Лерой из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
40'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
40'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
39'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Де Графсхап контролирует мяч.
38'
Удар от ворот произведет Херенвен
38'
ШАНС! Овюсу Лерой нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Отличные скиллы показывает Овюсу Лерой, обводя своих соперников
36'
Зенели Арбер сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Влап Михел изменил счет на табло!
36'
Отличные скиллы показывает Влап Михел, обводя своих соперников
36'
Опасность! Зенели Арбер из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
36'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
34'
Херенвен контролирует мяч.
33'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
33'
Нейланд Стефан из команды Де Графсхап плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Овюсу Лерой делает длинную передачу вперед
32'
Де Графсхап контролирует мяч.
32'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
31'
Кобаяси Юки не смог попасть в створ ударом издали
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Хорошую попытку сделал Ван Мигем Дарил. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
Отличные скиллы показывает Ван Мигем Дарил, обводя своих соперников
28'
Зенели Арбер сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Ламмерс Сэм из команды команды Херенвен.
28'
Опасность! Зенели Арбер из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
28'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
27'
После дальнего удара, который нанес Зенели Арбер мяч отбит вратарем
26'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
25'
Флоранюс Шерел сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Ламмерс Сэм из команды Херенвен переиграл вратаря дальним ударом!
25'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
25'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Баккер Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой справа.
24'
Зенели Арбер нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
24'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Херенвен контролирует мяч.
22'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
20'
Удар от ворот произведет Херенвен
19'
Томассен Йорди из команды Де Графсхап наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
19'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Ринстра Бен из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Абена Минти пострадал.
18'
Хег Даниэль из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
Угловой
18'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
17'
Абена Минти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
Травма, повреждение
16'
Ринстра Бен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
15'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Баккер Эрик из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
14'
Томассен Йорди нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
13'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Херенвен контролирует мяч.
Офсайд
11'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен в офсайде
11'
Опасность! Хег Даниэль из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
11'
После дальнего удара, который нанес Ламмерс Сэм мяч отбит вратарем
10'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
10'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
9'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
9'
Отличный пас сделал Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Стральман Барт из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
8'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Де Графсхап контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Херенвен
6'
Нейланд Стефан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
5'
Хег Даниэль из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Томассен Йорди пострадал.
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
5'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
5'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
4'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Херенвен контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Абена Минти из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Ламмерс Сэм
2'
Херенвен контролирует мяч.
1'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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