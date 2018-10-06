Стадион: Де Вайверберг Зрители: 12102
0:5
Конец матча
0:1
25' ГолЛаммерс Сэм
0:2
28' ГолЛаммерс Сэм
0:3
36' ГолВлап Михел
0:4
40' ГолВлап Михел
51' Красная карточкаБаккер Эрик
0:5
88' ГолХорнкамп Ииц
Второй тайм
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
92'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
Абена Минти из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
91'
91'
Хорнкамп Ииц нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
91'
Хорнкамп Ииц из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
88'
88'
Г О О О О Л - Хорнкамп Ииц изменил счет на табло!
88'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
88'
88'
88'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен играет слишком грубо. Бюргзорг Делано оказался на газоне.
87'
Тактическая замена. Ламмерс Сэм уходит с поля и его заменяет Хорнкамп Ииц
86'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
85'
85'
Хамдауи Мохамед из команды Де Графсхап делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
85'
85'
Хамдауи Мохамед пробил со штрафного прямо в стенку
84'
Судья сигнализирует, что Хег Даниэль из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Бюргзорг Делано
82'
Флоранюс Шерел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
81'
81'
Тактическая замена. Влап Михел уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
80'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
80'
Вратарь парирует удар, который нанес Влап Михел, и мяч снова в игре
80'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
80'
79'
78'
78'
Ринстра Бен из команды Херенвен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
77'
77'
76'
75'
Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
74'
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74'
Тактическая замена. Торсби Мортен уходит с поля и его заменяет Конголо Родни
74'
Тактическая замена. Ван Мигем Дарил уходит с поля и его заменяет Бюргзорг Делано
73'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Олийве Франк
73'
Ламмерс Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Опасность! Влап Михел из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
72'
72'
Торсби Мортен не смог попасть в створ ударом издали
72'
Вет Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Вет Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
Влап Михел нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
70'
69'
Тактическая замена. Нейланд Стефан уходит с поля и его заменяет Хамдауи Мохамед
69'
Судья сигнализирует, что Вет Хавьер из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Влап Михел
68'
68'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
67'
67'
Абена Минти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
66'
65'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
65'
65'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Тютюарима Йорди
64'
63'
63'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап подал угловой справа.
63'
Ван Мигем Дарил мяч отрикошетил от ворот
63'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
63'
Опасность! Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
62'
62'
Олийве Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
59'
Пири Кик наказан за толчок Овюсу Лерой
59'
Зенели Арбер из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
59'
58'
57'
56'
Хег Даниэль бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
56'
56'
Зенели Арбер из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
56'
Тютюарима Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
54'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
53'
Судья сигнализирует, что Флоранюс Шерел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эль-Джебли Юссеф
53'
Кобаяси Юки из команды Херенвен в офсайде
53'
Кобаяси Юки пробил со штрафного прямо в стенку
51'
УДАЛЕНИЕ! - Баккер Эрик увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
51'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Влап Михел пострадал.
51'
50'
50'
Овюсу Лерой не смог попасть в створ ударом издали
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
Судья сигнализирует, что Нейланд Стефан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
48'
После дальнего удара, который нанес Ламмерс Сэм мяч отбит вратарем
48'
47'
47'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
46'
Тактическая замена. Томассен Йорди уходит с поля и его заменяет Вет Хавьер
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
46'
45'
Торсби Мортен из команды Херенвен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
45'
Ринстра Бен нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Хег Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Плохо сыграл Абена Минти - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
44'
Влап Михел мяч отрикошетил от ворот
44'
Опасность! Ринстра Бен из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
44'
44'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает неудачный навес.
43'
43'
После дальнего удара, который нанес Зенели Арбер мяч отбит вратарем
43'
42'
42'
40'
Кобаяси Юки сделал результативную передачу.
40'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Влап Михел из команды команды Херенвен.
40'
40'
Опасность! Кобаяси Юки из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Судья сигнализирует, что Овюсу Лерой из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
40'
40'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
39'
38'
38'
38'
ШАНС! Овюсу Лерой нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Отличные скиллы показывает Овюсу Лерой, обводя своих соперников
36'
36'
Г О О О О Л - Влап Михел изменил счет на табло!
36'
36'
Опасность! Зенели Арбер из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
34'
33'
33'
Нейланд Стефан из команды Де Графсхап плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Овюсу Лерой делает длинную передачу вперед
32'
32'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Кобаяси Юки не смог попасть в створ ударом издали
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Хорошую попытку сделал Ван Мигем Дарил. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
Отличные скиллы показывает Ван Мигем Дарил, обводя своих соперников
28'
28'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Ламмерс Сэм из команды команды Херенвен.
28'
Опасность! Зенели Арбер из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
28'
27'
После дальнего удара, который нанес Зенели Арбер мяч отбит вратарем
26'
25'
Флоранюс Шерел сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Ламмерс Сэм из команды Херенвен переиграл вратаря дальним ударом!
25'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Баккер Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Зенели Арбер нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
24'
24'
23'
23'
22'
22'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
20'
19'
Томассен Йорди из команды Де Графсхап наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
19'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
18'
Ринстра Бен из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Абена Минти пострадал.
18'
Хег Даниэль из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
18'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
17'
Абена Минти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
17'
Судья сигнализирует, что Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
16'
Ринстра Бен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Судья сигнализирует, что Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
15'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Судья сигнализирует, что Баккер Эрик из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
14'
Томассен Йорди нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
13'
12'
11'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен в офсайде
11'
Опасность! Хег Даниэль из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
11'
После дальнего удара, который нанес Ламмерс Сэм мяч отбит вратарем
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
9'
9'
Отличный пас сделал Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
9'
Судья сигнализирует, что Стральман Барт из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
8'
7'
6'
6'
Нейланд Стефан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
5'
Хег Даниэль из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Томассен Йорди пострадал.
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
5'
5'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
4'
4'
3'
2'
Судья сигнализирует, что Абена Минти из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Ламмерс Сэм
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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