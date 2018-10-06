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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Сапуто
3:0
Конец матча
1:0
32' ПенальтиТайдер Сафир
2:0
44' ГолСильва Алехандро
45' Желтая карточкаСантуш Педру
3:0
59' ГолПиатти Игнасио
61' Желтая карточкаАзира Майкл
90' Желтая карточкаМенса Джонатан
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32'
1:0
44'
2:0
45'
59'
3:0
61'
90'
Состав команд
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
15
Фанни
Род
22
Райтала
Юкка
32
Азира
Майкл
23
Стеффен
Зак
11
Зарде
Гьяси
Монреаль Импакт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 33 Санья Бакари Защитник
- 15 Фанни Род Защитник
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 32 Азира Майкл Полузащитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 8 Тайдер Сафир Полузащитник
- 9 Сильва Алехандро Нападающий
- 30 Амариква Квинси Нападающий
- 10 Пиатти Игнасио Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Диоп Клемент Вратарь
- 18 Chris Duvall Защитник
- 4 Rudy Camacho Защитник
- 16 Jeisson Vargas Полузащитник
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- 29 Mathieu Choiniere
- 13 Ken Krolicki
- Главный тренер: Гард Реми
Коламбус Крю 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Стеффен Зак Вратарь
- 25 Аффул Харрисон Защитник
- 4 Менса Джонатан Защитник
- 3 Уильямс Джош Защитник
- 19 Валенсуэла Мильтон Защитник
- 8 Artur Moraes III Полузащитник
- 6 Трапп Уилл Полузащитник
- 7 Сантуш Педру Полузащитник
- 10 Фредерико Хигайн Полузащитник
- 9 Мерам Жустин Полузащитник
- 11 Зарде Гьяси Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Jon Kempin Вратарь
- 16 Hector Jimenez Защитник
- 22 Гастон Сауро Защитник
- 13 Грелла Майк Полузащитник
- 2 Кларк Рикардо Полузащитник
- 32 Маллинс Патрик Нападающий
- 28 Niko Hansen
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Предыдущие игры
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 30.09.2018 Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт М
- 23.09.2018 Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 16.09.2018 Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт М
- 02.09.2018 Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 26.08.2018 Торонто 3:1 Монреаль Импакт М
- 19.08.2018 Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр М
- 12.08.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт М
- 05.08.2018 Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 29.07.2018 Монреаль Импакт 1:2 Атланта Юнайтед М
- 22.07.2018 Портленд Тимберс 2:2 Монреаль Импакт М
- 15.07.2018 Монреаль Импакт 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 12.07.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Монреаль Импакт М
- 08.07.2018 Монреаль Импакт 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 01.07.2018 Монреаль Импакт 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 24.06.2018 Орландо Сити 0:2 Монреаль Импакт М
- 14.06.2018 Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити М
- 10.06.2018 Даллас 2:0 Монреаль Импакт М
- 03.06.2018 Монреаль Импакт 1:0 Хьюстон Динамо М
- 27.05.2018 Миннесота Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.05.2018 Монреаль Импакт 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 30.09.2018 Коламбус Крю 0:0 Филадельфия Юнион М
- 23.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 20.09.2018 Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю М
- 16.09.2018 Даллас 0:0 Коламбус Крю М
- 02.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 24.08.2018 Чикаго Файр 1:1 Коламбус Крю М
- 19.08.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Крю М
- 12.08.2018 Коламбус Крю 1:0 Хьюстон Динамо М
- 29.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Крю М
- 22.07.2018 Коламбус Крю 3:2 Орландо Сити М
- 15.07.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Коламбус Крю М
- 01.07.2018 Коламбус Крю 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.06.2018 Лос-Анджелес 2:0 Коламбус Крю М
- 14.06.2018 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 10.06.2018 Коламбус Крю 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 07.06.2018 Коламбус Крю 2:2 Чикаго Файр ОК
- 03.06.2018 Коламбус Крю 3:3 Торонто М
- 28.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Коламбус Крю М
- 20.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Коламбус Крю М
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 9
Коламбус Крю: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 6
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт МЛС
- 25.06.2017 Коламбус Крю 4:1 Монреаль Импакт МЛС
- 14.05.2017 Монреаль Импакт 2:3 Коламбус Крю МЛС
- 19.06.2016 Коламбус Крю 0:0 Монреаль Импакт МЛС
- 08.05.2016 Коламбус Крю 4:4 Монреаль Импакт МЛС
- 09.04.2016 Монреаль Импакт 2:0 Коламбус Крю МЛС
- 09.11.2015 Коламбус Крю 3:1 Монреаль Импакт МЛС
- 02.11.2015 Монреаль Импакт 2:1 Коламбус Крю МЛС
- 12.07.2015 Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Крю МЛС
- 07.06.2015 Коламбус Крю 1:2 Монреаль Импакт МЛС
- 28.09.2014 Коламбус Крю 2:0 Монреаль Импакт МЛС
- 31.08.2014 Монреаль Импакт 2:0 Коламбус Крю МЛС
- 20.07.2014 Коламбус Крю 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 14.09.2013 Монреаль Импакт 1:2 Коламбус Крю МЛС
- 16.06.2013 Коламбус Крю 2:0 Монреаль Импакт МЛС
- 14.04.2013 Монреаль Импакт 1:1 Коламбус Крю МЛС
- 02.09.2012 Коламбус Крю 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 09.07.2012 Монреаль Импакт 2:1 Коламбус Крю МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|32
|19
|7
|6
|65 - 39
|64
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|19
|5
|7
|57 - 32
|62
|3.
|Нью-Йорк Сити
|32
|15
|8
|9
|55 - 41
|53
|4.
|Коламбус Крю
|32
|13
|9
|10
|39 - 41
|48
|5.
|Филадельфия Юнион
|31
|14
|5
|12
|43 - 45
|47
|6.
|Монреаль Импакт
|32
|13
|4
|15
|45 - 52
|43
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|29
|10
|9
|10
|53 - 46
|39
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|31
|8
|11
|12
|45 - 51
|35
|9.
|Торонто
|31
|9
|6
|16
|55 - 60
|33
|10.
|Чикаго Файр
|31
|8
|7
|16
|46 - 57
|31
|11.
|Орландо Сити
|29
|7
|4
|18
|40 - 66
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|30
|15
|9
|6
|49 - 38
|54
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|30
|15
|7
|8
|55 - 37
|52
|3.
|Лос-Анджелес
|30
|14
|8
|8
|58 - 46
|50
|4.
|Портленд Тимберс
|31
|13
|9
|9
|46 - 45
|48
|5.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|30
|14
|5
|11
|41 - 32
|47
|6.
|Реал Солт-Лейк
|31
|13
|7
|11
|50 - 50
|46
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|31
|12
|8
|11
|60 - 59
|44
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|31
|12
|7
|12
|49 - 60
|43
|9.
|Миннесота Юнайтед
|30
|11
|3
|16
|45 - 58
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|30
|9
|8
|13
|50 - 45
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|30
|6
|6
|18
|32 - 59
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|31
|4
|8
|19
|47 - 66
|20
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Менса Джонатан получил желтую карточку от судьи
89'
Коламбус Крю делает замену. Уильямс Джош уходит с поля, а Niko Hansen выходит на его замену.
84'
Монреаль Импакт делает замену. Сильва Алехандро уходит с поля, а Chris Duvall выходит на его замену.
76'
Монреаль Импакт делает замену. Пиатти Игнасио уходит с поля, а Mathieu Choiniere выходит на его замену.
69'
Коламбус Крю делает замену. Мерам Жустин уходит с поля, а Грелла Майк выходит на его замену.
69'
Коламбус Крю делает замену. Сантуш Педру уходит с поля, а Маллинс Патрик выходит на его замену.
61'
Азира Майкл получил желтую карточку от судьи
59'
Г О О О О Л - Пиатти Игнасио бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Сантуш Педру получил желтую карточку от судьи
44'
Г О О О О Л - Сильва Алехандро бьет в цель!
32'
Г О О О О Л - Тайдер Сафир из команды Монреаль Импакт забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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