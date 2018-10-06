  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Монреаль Импакт
3:0
Конец матча
Коламбус Крю
0'
1:0
32' Пенальти
Тайдер Сафир
2:0
44' Гол
Сильва Алехандро
45' Желтая карточка
Сантуш Педру
3:0
59' Гол
Пиатти Игнасио
61' Желтая карточка
Азира Майкл
90' Желтая карточка
Менса Джонатан
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Менса Джонатан получил желтую карточку от судьи
89'
Коламбус Крю делает замену. Уильямс Джош уходит с поля, а Niko Hansen выходит на его замену.
84'
Монреаль Импакт делает замену. Сильва Алехандро уходит с поля, а Chris Duvall выходит на его замену.
76'
Монреаль Импакт делает замену. Пиатти Игнасио уходит с поля, а Mathieu Choiniere выходит на его замену.
69'
Коламбус Крю делает замену. Мерам Жустин уходит с поля, а Грелла Майк выходит на его замену.
69'
Коламбус Крю делает замену. Сантуш Педру уходит с поля, а Маллинс Патрик выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Азира Майкл получил желтую карточку от судьи
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Пиатти Игнасио бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Сантуш Педру получил желтую карточку от судьи
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Сильва Алехандро бьет в цель!
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Тайдер Сафир из команды Монреаль Импакт забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Позже Хабиб Нурмагомедов (РОССИЯ) - Конор МакГрегор (Ирландия)
Позже Япония. Гонка


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация