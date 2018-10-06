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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Конец матча
73' Желтая карточкаAgustin Doffo
74' Желтая карточкаEduardo VI
80' Желтая карточкаBruno Pacheco III
1:0
90' ГолAgustin Doffo
90' Желтая карточкаDavid Terans
90' Желтая карточкаMendes Elias II
|
69'
73'
74'
90'
1:0
90'
90'
Состав команд
93
Жандрей
23
Дуглас
Силва
19
Vinicius
XII
45
Jose
Welison
27
Luan
III
95
Denilson
VI
11
Чара
Йимми
Шапекоэнсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 93 Жандрей Вратарь
- 2 Eduardo VI Защитник
- 3 Рафаэл Тьере Защитник
- 23 Дуглас Силва Защитник
- 6 Bruno Pacheco III Защитник
- 86 Соуза Сантос Эликарлос Полузащитник
- 95 Gustavo Barreto Полузащитник
- 34 Agustin Doffo Полузащитник
- 72 Diego Torres II Полузащитник
- 19 Vinicius XII Полузащитник
- 90 Леандро Перейра Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Nery Ruben Bareiro Защитник
- 28 Русшел Алан Защитник
- 39 Junior Santos Полузащитник
- 11 Андраде Виктор Полузащитник
- 29 Сильва Бруно Полузащитник
- 77 Osman Junior Полузащитник
- 25 Роллим Янн Полузащитник
- 55 Амарал Виллиам Полузащитник
- 16 Edgar Orzuza Полузащитник
- 33 Rafael Pereira I
- 30 Bryan Mascarenhas
- 84 Ivan IV
Атлетико Минейро 4-3-3
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 14 Emerson Junior Защитник
- 3 Leo Silva I Защитник
- 4 Gabriel Paulista XVI Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 7 Mendes Elias II Полузащитник
- 45 Jose Welison Полузащитник
- 20 Matheus Galdezani Полузащитник
- 27 Luan III Нападающий
- 95 Denilson VI Нападающий
- 11 Чара Йимми Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 26 Jose Ferreira Защитник
- 22 Carlos Gabriel Защитник
- 55 David Terans Полузащитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 8 Tomas Andrade Полузащитник
- 17 Леандриньо Нападающий
- 94 Эдинью Арналду Нападающий
- 38 Martin Rea
- 16 Lucas Candido
- 29 Patric II
- Главный тренер: Кульпи Левир
Предыдущие игры
Шапекоэнсе (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 01.10.2018 Сеара 3:1 Шапекоэнсе СA
- 25.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Флуминенсе СA
- 18.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Интернасьональ СA
- 14.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 09.09.2018 Фламенго 2:0 Шапекоэнсе СA
- 06.09.2018 Парана 1:1 Шапекоэнсе СA
- 03.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас СA
- 27.08.2018 Васко да Гама 3:1 Шапекоэнсе СA
- 20.08.2018 Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе СA
- 16.08.2018 Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс К
- 12.08.2018 Шапекоэнсе 2:1 Коринтианс СA
- 06.08.2018 Спорт Ресифи 1:1 Шапекоэнсе СA
- 02.08.2018 Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе К
- 01.08.2018 Торино 2:0 Шапекоэнсе ТМК
- 30.07.2018 Шапекоэнсе 1:1 Гремио СA
- 27.07.2018 Ботафого 1:0 Шапекоэнсе СA
- 23.07.2018 Шапекоэнсе 0:0 Сантос СA
- 20.07.2018 Шапекоэнсе 1:1 Байя СA
- 13.06.2018 Америка Минейро 0:0 Шапекоэнсе СA
- 10.06.2018 Шапекоэнсе 2:0 Крузейро СA
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 30.09.2018 Атлетико Минейро 5:2 Спорт Ресифи СA
- 23.09.2018 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро СA
- 16.09.2018 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро СA
- 11.09.2018 Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 06.09.2018 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 02.09.2018 Коринтианс 1:1 Атлетико Минейро СA
- 26.08.2018 Витория 1:0 Атлетико Минейро СA
- 24.08.2018 Атлетико Минейро 0:0 Васко да Гама СA
- 19.08.2018 Ботафого 0:3 Атлетико Минейро СA
- 12.08.2018 Атлетико Минейро 3:1 Сантос СA
- 07.08.2018 Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ СA
- 31.07.2018 Байя 2:2 Атлетико Минейро СA
- 26.07.2018 Атлетико Минейро 2:0 Парана СA
- 22.07.2018 Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро СA
- 19.07.2018 Гремио 2:0 Атлетико Минейро СA
- 14.06.2018 Атлетико Минейро 2:1 Сеара СA
- 10.06.2018 Атлетико Минейро 5:2 Флуминенсе СA
- 08.06.2018 Америка Минейро 1:3 Атлетико Минейро СA
- 02.06.2018 Атлетико Минейро 3:3 Шапекоэнсе СA
- 31.05.2018 Спорт Ресифи 3:2 Атлетико Минейро СA
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Атлетико Минейро: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
- 02.06.2018 Атлетико Минейро 3:3 Шапекоэнсе Серия A
- 17.05.2018 Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Минейро Кубок
- 03.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе Кубок
- 19.10.2017 Атлетико Минейро 2:3 Шапекоэнсе Серия A
- 26.06.2017 Шапекоэнсе 0:1 Атлетико Минейро Серия A
- 02.03.2017 Шапекоэнсе 2:2 Атлетико Минейро Копа Суль-Минас-Рио
- 11.12.2016 Шапекоэнсе 3:0 Атлетико Минейро Серия A
- 09.08.2016 Атлетико Минейро 3:1 Шапекоэнсе Серия A
- 06.12.2015 Атлетико Минейро 3:0 Шапекоэнсе Серия A
- 17.08.2015 Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|28
|16
|8
|4
|43 - 18
|56
|2.
|Интернасьональ
|28
|15
|8
|5
|36 - 19
|53
|3.
|Фламенго
|28
|15
|7
|6
|41 - 22
|52
|4.
|Сан-Паулу
|28
|14
|10
|4
|39 - 24
|52
|5.
|Гремио
|27
|14
|8
|5
|35 - 14
|50
|6.
|Атлетико Минейро
|28
|13
|6
|9
|47 - 34
|45
|7.
|Сантос
|28
|10
|9
|9
|32 - 26
|39
|8.
|Крузейро
|27
|9
|10
|8
|22 - 23
|37
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|10
|6
|12
|37 - 29
|36
|10.
|Коринтианс
|28
|9
|8
|11
|28 - 26
|35
|11.
|Флуминенсе
|27
|9
|7
|11
|26 - 32
|34
|12.
|Ботафого
|27
|8
|9
|10
|28 - 38
|33
|13.
|Америка Минейро
|28
|8
|8
|12
|25 - 34
|32
|14.
|Шапекоэнсе
|28
|7
|10
|11
|29 - 41
|31
|15.
|Байя
|27
|7
|9
|11
|26 - 32
|30
|16.
|Сеара
|27
|7
|9
|11
|22 - 29
|30
|17.
|Васко да Гама
|27
|7
|9
|11
|31 - 39
|30
|18.
|Витория
|28
|8
|5
|15
|27 - 49
|29
|19.
|Спорт Ресифи
|28
|7
|6
|15
|25 - 45
|27
|20.
|Парана
|27
|3
|8
|16
|12 - 37
|17
Второй тайм
90'
Элиас Мендес Триндаде получил желтую карточку от судьи
90'
David Terans получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Agustin Doffo бьет в цель!
80'
Bruno Pacheco получил желтую карточку от судьи
79'
Атлетико Минейро делает замену. Matheus Galdezani уходит с поля, а David Terans выходит на его замену.
74'
Эдуардо получил желтую карточку от судьи
73'
Agustin Doffo получил желтую карточку от судьи
69'
Атлетико Минейро делает замену. Luan уходит с поля, а Леандриньо выходит на его замену.
69'
Атлетико Минейро делает замену. Luan уходит с поля, а Tomas Andrade выходит на его замену.
69'
Атлетико Минейро делает замену. Чара Йимми уходит с поля, а Леандриньо выходит на его замену.
46'
Шапекоэнсе делает замену. Diego Torres уходит с поля, а Роллим Янн выходит на его замену.
46'
Шапекоэнсе делает замену. Сантос Сильва Винициус уходит с поля, а Сильва Бруно выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Шапекоэнсе делает замену. Соуза Сантос Эликарлос уходит с поля, а Амарал Виллиам выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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