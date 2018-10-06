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Шапекоэнсе
1:0
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
73' Желтая карточка
Agustin Doffo
74' Желтая карточка
Eduardo VI
80' Желтая карточка
Bruno Pacheco III
1:0
90' Гол
Agustin Doffo
90' Желтая карточка
David Terans
90' Желтая карточка
Mendes Elias II
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Элиас Мендес Триндаде получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
David Terans получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Agustin Doffo бьет в цель!
Желтая карточка
80'
Bruno Pacheco получил желтую карточку от судьи
79'
Атлетико Минейро делает замену. Matheus Galdezani уходит с поля, а David Terans выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Эдуардо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
73'
Agustin Doffo получил желтую карточку от судьи
69'
Атлетико Минейро делает замену. Luan уходит с поля, а Леандриньо выходит на его замену.
69'
Атлетико Минейро делает замену. Luan уходит с поля, а Tomas Andrade выходит на его замену.
69'
Атлетико Минейро делает замену. Чара Йимми уходит с поля, а Леандриньо выходит на его замену.
46'
Шапекоэнсе делает замену. Diego Torres уходит с поля, а Роллим Янн выходит на его замену.
46'
Шапекоэнсе делает замену. Сантос Сильва Винициус уходит с поля, а Сильва Бруно выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Шапекоэнсе делает замену. Соуза Сантос Эликарлос уходит с поля, а Амарал Виллиам выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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