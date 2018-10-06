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Коринтианс
0:3
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
60' Гол
Perez Martinez Lucas VII
0:2
66' Гол
Perez Martinez Lucas VII
70' Желтая карточка
Cesar II
84' Желтая карточка
Ромеро Анхель
87' Желтая карточка
Henrique XIV
0:3
90' Гол
Rene III
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Rene бьет в цель!
88'
Фламенго делает замену. Рибейро Эвертон уходит с поля, а Rodinei выходит на его замену.
75'
Фламенго делает замену. Урибе Фернандо уходит с поля, а Жеуванио выходит на его замену.
73'
Коринтианс делает замену. Douglas Augusto уходит с поля, а Эмерсон выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Cesar получил желтую карточку от судьи
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Lucas Paqueta бьет в цель!
61'
Коринтианс делает замену. Clayson уходит с поля, а Педринью Роша выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Lucas Paqueta бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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