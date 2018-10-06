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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:3
Конец матча
0:1
60' ГолPerez Martinez Lucas VII
0:2
66' ГолPerez Martinez Lucas VII
70' Желтая карточкаCesar II
84' Желтая карточкаРомеро Анхель
87' Желтая карточкаHenrique XIV
0:3
90' ГолRene III
|
60'
0:1
61'
66'
0:2
70'
84'
87'
90'
0:3
Состав команд
12
Рамос
Кассио
15
Ральф
Телес
10
Jadson
I
25
Clayson
22
Mateus
Vital
37
Cesar
II
21
Para
I
43
Leo
Duarte
6
Rene
III
Коринтианс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Рамос Кассио Вратарь
- 5 Gabriel Paulista VIII Защитник
- 14 Leonardo Rodrigues V Защитник
- 3 Henrique XIV Защитник
- 35 Авелар Данило Защитник
- 15 Ральф Телес Полузащитник
- 30 Douglas Gomes Полузащитник
- 10 Jadson I Полузащитник
- 25 Clayson Полузащитник
- 22 Mateus Vital Полузащитник
- 11 Ромеро Анхель Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Guilherme Mantuan Защитник
- 21 Серхио Диас Защитник
- 13 Marllon Защитник
- 17 Thiago Dos Santos Защитник
- 16 Angelo Araos Полузащитник
- 47 Emerson Sheik Полузащитник
- 38 Педринью Роша Полузащитник
- 9 Roger V
- 20 Danilo XII
- 33 Carlos Augusto
- 34 Pedro Henrique II
- 27 Walter Leandro Capeloza Artune II
- Главный тренер: Менезес Мано
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 37 Cesar II Вратарь
- 21 Para I Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 6 Rene III Защитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 8 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 11 Perez Martinez Lucas VII Полузащитник
- 14 Витиньо Виктор Полузащитник
- 20 Урибе Фернандо Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 2 Rodinei Защитник
- 17 Марлос Морено Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 25 Да Мотта Роберт Полузащитник
- 29 Линкольн Нападающий
- 22 Matheus Savio Нападающий
- 19 Дурадо Энрике Нападающий
- 26 Matheus Thuler
- 30 Thiago Xavier IV
- 45 Gabriel Batista
Предыдущие игры
Коринтианс (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 30.09.2018 Америка Минейро 0:0 Коринтианс СA
- 27.09.2018 Коринтианс 2:1 Фламенго К
- 23.09.2018 Коринтианс 1:1 Интернасьональ СA
- 17.09.2018 Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи СA
- 13.09.2018 Фламенго 0:0 Коринтианс К
- 09.09.2018 Палмейрас 1:0 Коринтианс СA
- 06.09.2018 Сеара 2:1 Коринтианс СA
- 02.09.2018 Коринтианс 1:1 Атлетико Минейро СA
- 30.08.2018 Коринтианс 2:1 Коло-Коло КЛ
- 26.08.2018 Коринтианс 1:0 Парана СA
- 23.08.2018 Флуминенсе 1:0 Коринтианс СA
- 19.08.2018 Коринтианс 0:1 Гремио СA
- 16.08.2018 Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс К
- 12.08.2018 Шапекоэнсе 2:1 Коринтианс СA
- 09.08.2018 Коло-Коло 1:0 Коринтианс КЛ
- 05.08.2018 Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 02.08.2018 Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе К
- 29.07.2018 Васко да Гама 1:4 Коринтианс СA
- 26.07.2018 Коринтианс 2:0 Крузейро СA
- 22.07.2018 Сан-Паулу 3:1 Коринтианс СA
Фламенго (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 30.09.2018 Байя 0:0 Фламенго СA
- 27.09.2018 Коринтианс 2:1 Фламенго К
- 23.09.2018 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро СA
- 16.09.2018 Васко да Гама 1:1 Фламенго СA
- 13.09.2018 Фламенго 0:0 Коринтианс К
- 09.09.2018 Фламенго 2:0 Шапекоэнсе СA
- 06.09.2018 Интернасьональ 2:1 Фламенго СA
- 02.09.2018 Фламенго 0:1 Сеара СA
- 30.08.2018 Крузейро 0:1 Фламенго КЛ
- 26.08.2018 Америка Минейро 2:2 Фламенго СA
- 24.08.2018 Фламенго 1:0 Витория СA
- 19.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго СA
- 16.08.2018 Фламенго 1:0 Гремио К
- 12.08.2018 Фламенго 1:0 Крузейро СA
- 09.08.2018 Фламенго 0:2 Крузейро КЛ
- 05.08.2018 Гремио 2:0 Фламенго СA
- 02.08.2018 Гремио 1:1 Фламенго К
- 29.07.2018 Фламенго 4:1 Спорт Ресифи СA
- 26.07.2018 Сантос 1:1 Фламенго СA
- 22.07.2018 Фламенго 2:0 Ботафого СA
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Фламенго: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
- 27.09.2018 Коринтианс 2:1 Фламенго Кубок
- 13.09.2018 Фламенго 0:0 Коринтианс Кубок
- 03.06.2018 Фламенго 1:0 Коринтианс Серия A
- 19.11.2017 Фламенго 3:0 Коринтианс Серия A
- 30.07.2017 Коринтианс 1:1 Фламенго Серия A
- 23.10.2016 Фламенго 2:2 Коринтианс Серия A
- 03.07.2016 Коринтианс 4:0 Фламенго Серия A
- 25.10.2015 Коринтианс 1:0 Фламенго Серия A
- 12.07.2015 Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A
- 14.09.2014 Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А
- 27.04.2014 Коринтианс 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 24.11.2013 Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А
- 01.09.2013 Коринтианс 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 11.10.2012 Коринтианс 3:2 Фламенго Серия A
- 19.07.2012 Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A
- 09.09.2011 Коринтианс 2:1 Фламенго Серия A
- 05.06.2011 Фламенго 1:1 Коринтианс Серия A
- 28.10.2010 Фламенго 1:1 Коринтианс Серия A
- 08.08.2010 Коринтианс 1:0 Фламенго Серия A
- 06.05.2010 Коринтианс 2:1 Фламенго Кубок Либертадорес
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|27
|15
|8
|4
|41 - 18
|53
|2.
|Интернасьональ
|28
|15
|8
|5
|36 - 19
|53
|3.
|Сан-Паулу
|27
|14
|10
|3
|39 - 22
|52
|4.
|Фламенго
|28
|15
|7
|6
|41 - 22
|52
|5.
|Гремио
|27
|14
|8
|5
|35 - 14
|50
|6.
|Атлетико Минейро
|27
|13
|6
|8
|47 - 33
|45
|7.
|Сантос
|28
|10
|9
|9
|32 - 26
|39
|8.
|Крузейро
|27
|9
|10
|8
|22 - 23
|37
|9.
|Коринтианс
|28
|9
|8
|11
|28 - 26
|35
|10.
|Флуминенсе
|27
|9
|7
|11
|26 - 32
|34
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|9
|6
|12
|33 - 29
|33
|12.
|Ботафого
|27
|8
|9
|10
|28 - 38
|33
|13.
|Америка Минейро
|27
|8
|8
|11
|25 - 30
|32
|14.
|Байя
|27
|7
|9
|11
|26 - 32
|30
|15.
|Сеара
|27
|7
|9
|11
|22 - 29
|30
|16.
|Васко да Гама
|27
|7
|9
|11
|31 - 39
|30
|17.
|Витория
|28
|8
|5
|15
|27 - 49
|29
|18.
|Шапекоэнсе
|27
|6
|10
|11
|28 - 41
|28
|19.
|Спорт Ресифи
|28
|7
|6
|15
|25 - 45
|27
|20.
|Парана
|27
|3
|8
|16
|12 - 37
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Rene бьет в цель!
88'
Фламенго делает замену. Рибейро Эвертон уходит с поля, а Rodinei выходит на его замену.
75'
Фламенго делает замену. Урибе Фернандо уходит с поля, а Жеуванио выходит на его замену.
73'
Коринтианс делает замену. Douglas Augusto уходит с поля, а Эмерсон выходит на его замену.
70'
Cesar получил желтую карточку от судьи
66'
Г О О О О Л - Lucas Paqueta бьет в цель!
61'
Коринтианс делает замену. Clayson уходит с поля, а Педринью Роша выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Lucas Paqueta бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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