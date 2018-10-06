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Спорт Ресифи
2:1
Конец матча
Интернасьональ
0'
12' Желтая карточка
Jair II
0:1
67' Гол
Лопес Нико
69' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
70' Желтая карточка
Sander
1:1
79' Гол
Adryelson
2:1
88' Гол
Galiano da Costa Mateus III
90' Желтая карточка
Ronaldo Alves
90' Желтая карточка
Matheus Peixoto
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Matheus Peixoto получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Луис Роналду Алвес получил желтую карточку от судьи
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Mateus бьет в цель!
87'
Спорт делает замену. Marcao уходит с поля, а Бастос Фернандр Феллипе выходит на его замену.
85'
Спорт делает замену. Gabriel уходит с поля, а Matheus Peixoto выходит на его замену.
84'
Интернасьональ делает замену. William Pottker уходит с поля, а Jonatan Alvez выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Adryelson бьет в цель!
78'
Интернасьональ делает замену. Фернандо Фариас Камило уходит с поля, а Charles Matos выходит на его замену.
73'
Спорт делает замену. Marlone уходит с поля, а Мариано Рафаел Маркес выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Sander получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Фабиано Лейсманн получил желтую карточку от судьи
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Лопес Нико бьет в цель!
56'
Интернасьональ делает замену. Росси уходит с поля, а Д'Алессандро Андрес выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
12'
Jair получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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