- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2:1
Конец матча
12' Желтая карточкаJair II
0:1
67' ГолЛопес Нико
69' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
70' Желтая карточкаSander
1:1
79' ГолAdryelson
2:1
88' ГолGaliano da Costa Mateus III
90' Желтая карточкаRonaldo Alves
90' Желтая карточкаMatheus Peixoto
|
12'
67'
0:1
69'
70'
79'
1:1
88'
2:1
90'
90'
Состав команд
1
Magrao
I
23
Raul
Prata
34
Adryelson
56
Sander
88
Jair
II
77
Marcao
VI
10
Marlone
44
Klaus
28
Иаго
Лопес
88
Patrick
I
22
Росси
21
Camilo
III
Спорт Ресифи 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Magrao I Вратарь
- 23 Raul Prata Защитник
- 3 Ronaldo Alves Защитник
- 34 Adryelson Защитник
- 56 Sander Защитник
- 88 Jair II Полузащитник
- 77 Marcao VI Полузащитник
- 30 Gabriel Paulista VI Полузащитник
- 10 Marlone Полузащитник
- 22 Galiano da Costa Mateus III Полузащитник
- 8 Бастос Мишел Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Luan Polli Вратарь
- 32 Mailson Вратарь
- 5 Бастос Фернандр Феллипе Полузащитник
- 70 Matheus Peixoto
- 40 Goebel Evandro X
- 18 Adenilson
- 15 Márquez Rafael V
- 25 Neto XI
- 29 Nonoca
- 17 Max
- 13 Matheus Ferreira
- 55 David II
Интернасьональ 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Marcelo Lomba Вратарь
- 18 Фабиано Лейсманн Защитник
- 44 Klaus Защитник
- 20 Эмерсон Рамос Защитник
- 28 Иаго Лопес Защитник
- 88 Patrick I Полузащитник
- 13 Дурадо Родриго Полузащитник
- 22 Росси Полузащитник
- 21 Camilo III Полузащитник
- 7 Лопес Нико Полузащитник
- 99 William Pottker Нападающий
- Запасные игроки
- 42 Фузато Даниэл Вратарь
- 47 Жуан Бланко Защитник
- 6 Uendel Защитник
- 37 Зе Карлос Защитник
- 2 Дуду Эдуардо Защитник
- 11 Веллингтон Силва Полузащитник
- 10 Д'Алессандро Андрес Полузащитник
- 35 Charles Matos Полузащитник
- 86 Jonatan Alvez Нападающий
- 32 Keiller
- 36 Rodrigo Ramon
- 29 Martin Sarrafiore
Предыдущие игры
Спорт Ресифи (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 30.09.2018 Атлетико Минейро 5:2 Спорт Ресифи СA
- 24.09.2018 Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас СA
- 17.09.2018 Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи СA
- 08.09.2018 Спорт Ресифи 0:0 Крузейро СA
- 06.09.2018 Байя 2:0 Спорт Ресифи СA
- 02.09.2018 Спорт Ресифи 1:0 Парана СA
- 26.08.2018 Ботафого 2:0 Спорт Ресифи СA
- 23.08.2018 Спорт Ресифи 0:2 Америка Минейро СA
- 18.08.2018 Сантос 3:0 Спорт Ресифи СA
- 12.08.2018 Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу СA
- 06.08.2018 Спорт Ресифи 1:1 Шапекоэнсе СA
- 29.07.2018 Фламенго 4:1 Спорт Ресифи СA
- 27.07.2018 Витория 1:0 Спорт Ресифи СA
- 22.07.2018 Спорт Ресифи 1:2 Флуминенсе СA
- 19.07.2018 Сеара 1:0 Спорт Ресифи СA
- 14.06.2018 Спорт Ресифи 0:0 Гремио СA
- 10.06.2018 Васко да Гама 3:2 Спорт Ресифи СA
- 07.06.2018 Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 02.06.2018 Интернасьональ 0:0 Спорт Ресифи СA
- 31.05.2018 Спорт Ресифи 3:2 Атлетико Минейро СA
Интернасьональ (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 30.09.2018 Интернасьональ 2:1 Витория СA
- 23.09.2018 Коринтианс 1:1 Интернасьональ СA
- 18.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Интернасьональ СA
- 09.09.2018 Интернасьональ 1:0 Гремио СA
- 06.09.2018 Интернасьональ 2:1 Фламенго СA
- 03.09.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ СA
- 26.08.2018 Интернасьональ 0:0 Палмейрас СA
- 23.08.2018 Байя 0:1 Интернасьональ СA
- 19.08.2018 Интернасьональ 1:0 Парана СA
- 14.08.2018 Флуминенсе 0:3 Интернасьональ СA
- 07.08.2018 Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ СA
- 29.07.2018 Интернасьональ 3:0 Ботафого СA
- 27.07.2018 Америка Минейро 2:1 Интернасьональ СA
- 24.07.2018 Интернасьональ 1:0 Сеара СA
- 20.07.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьональ СA
- 14.06.2018 Интернасьональ 3:1 Васко да Гама СA
- 11.06.2018 Сантос 1:2 Интернасьональ СA
- 06.06.2018 Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ СA
- 02.06.2018 Интернасьональ 0:0 Спорт Ресифи СA
- 31.05.2018 Витория 2:3 Интернасьональ СA
Последние игры между собой
Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 7
Интернасьональ: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 3
- 02.06.2018 Интернасьональ 0:0 Спорт Ресифи Серия A
- 29.08.2016 Спорт Ресифи 1:1 Интернасьональ Серия A
- 26.05.2016 Интернасьональ 1:0 Спорт Ресифи Серия A
- 04.10.2015 Интернасьональ 2:1 Спорт Ресифи Серия A
- 02.07.2015 Спорт Ресифи 3:0 Интернасьональ Серия A
- 18.09.2014 Спорт Ресифи 0:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А
- 04.05.2014 Интернасьональ 2:1 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А
- 17.09.2012 Интернасьональ 2:2 Спорт Ресифи Серия A
- 25.06.2012 Интернасьональ 2:0 Спорт Ресифи Серия A
- 29.11.2009 Спорт Ресифи 1:2 Интернасьональ Серия A
- 11.08.2009 Интернасьональ 3:0 Спорт Ресифи Серия A
- 31.08.2008 Спорт Ресифи 1:0 Интернасьональ Серия A
- 01.06.2008 Интернасьональ 1:1 Спорт Ресифи Серия A
- 15.05.2008 Спорт Ресифи 3:1 Интернасьональ Кубок Бразилии
- 08.05.2008 Интернасьональ 1:0 Спорт Ресифи Кубок Бразилии
- 02.11.2007 Интернасьональ 0:0 Спорт Ресифи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|27
|15
|8
|4
|41 - 18
|53
|2.
|Интернасьональ
|28
|15
|8
|5
|36 - 19
|53
|3.
|Сан-Паулу
|27
|14
|10
|3
|39 - 22
|52
|4.
|Фламенго
|28
|15
|7
|6
|41 - 22
|52
|5.
|Гремио
|27
|14
|8
|5
|35 - 14
|50
|6.
|Атлетико Минейро
|27
|13
|6
|8
|47 - 33
|45
|7.
|Сантос
|28
|10
|9
|9
|32 - 26
|39
|8.
|Крузейро
|27
|9
|10
|8
|22 - 23
|37
|9.
|Коринтианс
|28
|9
|8
|11
|28 - 26
|35
|10.
|Флуминенсе
|27
|9
|7
|11
|26 - 32
|34
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|9
|6
|12
|33 - 29
|33
|12.
|Ботафого
|27
|8
|9
|10
|28 - 38
|33
|13.
|Америка Минейро
|27
|8
|8
|11
|25 - 30
|32
|14.
|Байя
|27
|7
|9
|11
|26 - 32
|30
|15.
|Сеара
|27
|7
|9
|11
|22 - 29
|30
|16.
|Васко да Гама
|27
|7
|9
|11
|31 - 39
|30
|17.
|Витория
|28
|8
|5
|15
|27 - 49
|29
|18.
|Шапекоэнсе
|27
|6
|10
|11
|28 - 41
|28
|19.
|Спорт Ресифи
|28
|7
|6
|15
|25 - 45
|27
|20.
|Парана
|27
|3
|8
|16
|12 - 37
|17
Второй тайм
90'
Matheus Peixoto получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Луис Роналду Алвес получил желтую карточку от судьи
88'
Г О О О О Л - Mateus бьет в цель!
87'
Спорт делает замену. Marcao уходит с поля, а Бастос Фернандр Феллипе выходит на его замену.
85'
Спорт делает замену. Gabriel уходит с поля, а Matheus Peixoto выходит на его замену.
84'
Интернасьональ делает замену. William Pottker уходит с поля, а Jonatan Alvez выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Adryelson бьет в цель!
78'
Интернасьональ делает замену. Фернандо Фариас Камило уходит с поля, а Charles Matos выходит на его замену.
73'
Спорт делает замену. Marlone уходит с поля, а Мариано Рафаел Маркес выходит на его замену.
70'
Sander получил желтую карточку от судьи
69'
Фабиано Лейсманн получил желтую карточку от судьи
67'
Г О О О О Л - Лопес Нико бьет в цель!
56'
Интернасьональ делает замену. Росси уходит с поля, а Д'Алессандро Андрес выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
12'
Jair получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация