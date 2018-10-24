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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Состав команд
30
Тиаго
Невес
18
Rafinha
XVII
28
Баркос
Эрнан
1
Everson
77
Fabinho
VIII
20
Juninho
V
25
Calyson
40
Arthur
VII
Крузейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабио Лопес Вратарь
- 22 Эдилсон Мендеш Защитник
- 27 Manoel Ribeiro II Защитник
- 3 Лео Ренан Защитник
- 6 Эжидио Перейра Защитник
- 8 Энрике Лима Полузащитник
- 5 Alejandro Ariel Cabral Полузащитник
- 19 Робиньо Робсон Полузащитник
- 30 Тиаго Невес Полузащитник
- 18 Rafinha XVII Полузащитник
- 28 Баркос Эрнан Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Lucas Daniel Romero Защитник
- 17 Raniel Полузащитник
- 7 Собис Рафаэл Полузащитник
- 40 Эдерсон Хонорато Полузащитник
- 12 Рафаэл Пирес
- 15 Patrick Brey
- 20 Bruno Silva II
- 4 Murilo Cerqueira
- 11 David VI
- 16 Lucas Silva IV
Сеара 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Everson Вратарь
- 77 Fabinho VIII Защитник
- 36 Tiago Alves II Защитник
- 13 Luiz Otavio II Защитник
- 91 Joao Lucas II Защитник
- 26 Michael Richardson III Полузащитник
- 20 Juninho V Полузащитник
- 80 Leandro Carvalho Полузащитник
- 8 Ricardinho VI Полузащитник
- 25 Calyson Полузащитник
- 40 Arthur VII Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Вальдо Валмиро Защитник
- 11 Felipe Azevedo Полузащитник
- 21 Жуниньо Кишада Полузащитник
- 88 Кен Педро Полузащитник
- 99 Ricardo Bueno Нападающий
- 7 Eder Luis Нападающий
- 5 Edinho VII
- 4 Eduardo Brock
- 89 Arnaldo II
- 86 Diogo Silva II
- 6 Felipe Jonatan
Предыдущие игры
Крузейро (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 22.10.2018 Крузейро 3:0 Шапекоэнсе СA
- 18.10.2018 Коринтианс 1:2 Крузейро К
- 14.10.2018 Васко да Гама 2:0 Крузейро СA
- 11.10.2018 Крузейро 1:0 Коринтианс К
- 05.10.2018 Крузейро 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 30.09.2018 Палмейрас 3:1 Крузейро СA
- 27.09.2018 Крузейро 1:1 Палмейрас К
- 24.09.2018 Крузейро 2:1 Сантос СA
- 20.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Крузейро КЛ
- 16.09.2018 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро СA
- 13.09.2018 Палмейрас 0:1 Крузейро К
- 08.09.2018 Спорт Ресифи 0:0 Крузейро СA
- 06.09.2018 Ботафого 1:1 Крузейро СA
- 03.09.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ СA
- 30.08.2018 Крузейро 0:1 Фламенго КЛ
- 26.08.2018 Крузейро 2:1 Флуминенсе СA
- 23.08.2018 Гремио 1:1 Крузейро СA
- 19.08.2018 Крузейро 1:1 Байя СA
- 16.08.2018 Крузейро 1:2 Сантос К
- 12.08.2018 Фламенго 1:0 Крузейро СA
Сеара (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 21.10.2018 Палмейрас 2:1 Сеара СA
- 16.10.2018 Сеара 0:0 Ботафого СA
- 01.10.2018 Сеара 3:1 Шапекоэнсе СA
- 23.09.2018 Гремио 3:2 Сеара СA
- 15.09.2018 Сеара 2:0 Витория СA
- 09.09.2018 Америка Минейро 0:0 Сеара СA
- 06.09.2018 Сеара 2:1 Коринтианс СA
- 02.09.2018 Фламенго 0:1 Сеара СA
- 30.08.2018 Сеара 0:2 Байя СA
- 26.08.2018 Сан-Паулу 1:0 Сеара СA
- 21.08.2018 Васко да Гама 1:1 Сеара СA
- 11.08.2018 Сеара 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 09.08.2018 Сеара 1:1 Сантос СA
- 05.08.2018 Парана 0:1 Сеара СA
- 28.07.2018 Сеара 1:0 Флуминенсе СA
- 24.07.2018 Интернасьональ 1:0 Сеара СA
- 19.07.2018 Сеара 1:0 Спорт Ресифи СA
- 27.06.2018 Байя 0:0 Сеара КСВ
- 22.06.2018 Сеара 0:1 Байя КСВ
- 14.06.2018 Атлетико Минейро 2:1 Сеара СA
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|30
|18
|8
|4
|47 - 19
|62
|2.
|Фламенго
|30
|17
|7
|6
|48 - 22
|58
|3.
|Интернасьональ
|30
|16
|9
|5
|41 - 22
|57
|4.
|Сан-Паулу
|30
|14
|11
|5
|40 - 27
|53
|5.
|Гремио
|30
|14
|10
|6
|38 - 19
|52
|6.
|Атлетико Минейро
|30
|13
|7
|10
|47 - 35
|46
|7.
|Сантос
|30
|11
|10
|9
|35 - 28
|43
|8.
|Крузейро
|0:0
|30
|10
|11
|9
|25 - 25
|41
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|30
|11
|7
|12
|41 - 29
|40
|10.
|Флуминенсе
|30
|11
|7
|12
|31 - 35
|40
|11.
|Байя
|30
|9
|10
|11
|31 - 34
|37
|12.
|Коринтианс
|30
|9
|9
|12
|30 - 29
|36
|13.
|Ботафого
|30
|8
|11
|11
|29 - 40
|35
|14.
|Васко да Гама
|30
|8
|10
|12
|35 - 42
|34
|15.
|Америка Минейро
|30
|8
|10
|12
|26 - 35
|34
|16.
|Витория
|30
|9
|6
|15
|30 - 51
|33
|17.
|Сеара
|0:0
|30
|7
|11
|12
|23 - 31
|32
|18.
|Шапекоэнсе
|30
|7
|10
|13
|29 - 45
|31
|19.
|Спорт Ресифи
|30
|8
|6
|16
|27 - 50
|30
|20.
|Парана
|30
|3
|8
|19
|12 - 47
|17
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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