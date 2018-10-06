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0:1
8' ГолКарлос Санчес II
21' Желтая карточкаRamon XII
29' Желтая карточкаАлисон II
73' Желтая карточкаКарлос Санчес II
74' Желтая карточкаФабиано Медина
76' Желтая карточкаRhayner
82' Красная карточкаJosé Maurisio V
|
8'
0:1
21'
29'
73'
74'
76'
82'
Состав команд
12
Роналдо
40
Ramon
XII
90
Rhayner
77
Yago
I
11
Erick
18
Leo
VII
Витория 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Роналдо Вратарь
- 28 Jefferson de Oliveira XI Защитник
- 40 Ramon XII Защитник
- 14 Lucas Ribeiro Защитник
- 20 Фабиано Медина Защитник
- 5 Виллиан Фариас Полузащитник
- 97 Rodrigo Andrade Полузащитник
- 90 Rhayner Полузащитник
- 77 Yago I Полузащитник
- 11 Erick Полузащитник
- 18 Leo VII Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Курзел Элиас Вратарь
- 33 Сантос Адерлан Защитник
- 2 Лукас Риос Защитник
- 55 Арука Маркос Полузащитник
- 57 Fillipe Soutto Полузащитник
- 73 Мели Сесар Полузащитник
- 37 Bruno Anjos Полузащитник
- 22 Wallyson Полузащитник
- 99 Andre Lima Нападающий
- 3 Marcelo Benitez II
- 8 José Maurisio V
- 19 Lucas Fernandes III
Сантос 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 4 Виктор Феррас Защитник
- 6 Энрике Густаво Защитник
- 16 Додо Родолфо Защитник
- 2 Luiz Felipe III Защитник
- 5 Алисон II Полузащитник
- 21 Diego Pituca Полузащитник
- 7 Карлос Санчес II Полузащитник
- 17 Гонсалес Дерлис Полузащитник
- 11 Bruno Henrique IV Полузащитник
- 10 Габриэл Барбоза Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Владимир Вратарь
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 19 Лео Ситтадини Полузащитник
- 36 Копете Джонатан Полузащитник
- 3 Jean Mota Полузащитник
- 25 Yuri Oliveira Lima Полузащитник
- 8 Ренато Дирней Полузащитник
- 27 Саша Эдуардо Нападающий
- 22 Руис Брайан Нападающий
- 9 Rodrygo
- 18 Guilherme Nunes
- 23 Arthur VIII
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Предыдущие игры
Витория (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 30.09.2018 Интернасьональ 2:1 Витория СA
- 24.09.2018 Витория 3:4 Ботафого СA
- 15.09.2018 Сеара 2:0 Витория СA
- 10.09.2018 Витория 1:0 Васко да Гама СA
- 07.09.2018 Флуминенсе 0:0 Витория СA
- 01.09.2018 Витория 1:0 Америка Минейро СA
- 26.08.2018 Витория 1:0 Атлетико Минейро СA
- 24.08.2018 Фламенго 1:0 Витория СA
- 19.08.2018 Витория 0:3 Палмейрас СA
- 13.08.2018 Гремио 4:0 Витория СA
- 05.08.2018 Витория 1:1 Крузейро СA
- 29.07.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Витория СA
- 27.07.2018 Витория 1:0 Спорт Ресифи СA
- 22.07.2018 Байя 4:1 Витория СA
- 19.07.2018 Витория 1:0 Парана СA
- 13.06.2018 Сан-Паулу 3:0 Витория СA
- 10.06.2018 Коринтианс 0:0 Витория СA
- 07.06.2018 Витория 1:0 Шапекоэнсе СA
- 03.06.2018 Сантос 5:2 Витория СA
- 31.05.2018 Витория 2:3 Интернасьональ СA
Сантос (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 30.09.2018 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 28.09.2018 Сантос 1:1 Васко да Гама СA
- 24.09.2018 Крузейро 2:1 Сантос СA
- 16.09.2018 Сантос 0:0 Сан-Паулу СA
- 10.09.2018 Парана 0:2 Сантос СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 02.09.2018 Васко да Гама 0:3 Сантос СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 22.08.2018 Индепендьенте 0:0 Сантос КЛ
- 18.08.2018 Сантос 3:0 Спорт Ресифи СA
- 16.08.2018 Крузейро 1:2 Сантос К
- 12.08.2018 Атлетико Минейро 3:1 Сантос СA
- 09.08.2018 Сеара 1:1 Сантос СA
- 04.08.2018 Ботафого 0:0 Сантос СA
- 02.08.2018 Сантос 0:1 Крузейро К
- 30.07.2018 Сантос 0:1 Америка Минейро СA
- 26.07.2018 Сантос 1:1 Фламенго СA
- 23.07.2018 Шапекоэнсе 0:0 Сантос СA
- 20.07.2018 Сантос 1:1 Палмейрас СA
- 14.06.2018 Флуминенсе 0:1 Сантос СA
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|27
|15
|8
|4
|41 - 18
|53
|2.
|Интернасьональ
|28
|15
|8
|5
|36 - 19
|53
|3.
|Сан-Паулу
|27
|14
|10
|3
|39 - 22
|52
|4.
|Фламенго
|28
|15
|7
|6
|41 - 22
|52
|5.
|Гремио
|27
|14
|8
|5
|35 - 14
|50
|6.
|Атлетико Минейро
|27
|13
|6
|8
|47 - 33
|45
|7.
|Сантос
|28
|10
|9
|9
|32 - 26
|39
|8.
|Крузейро
|27
|9
|10
|8
|22 - 23
|37
|9.
|Коринтианс
|28
|9
|8
|11
|28 - 26
|35
|10.
|Флуминенсе
|27
|9
|7
|11
|26 - 32
|34
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|9
|6
|12
|33 - 29
|33
|12.
|Ботафого
|27
|8
|9
|10
|28 - 38
|33
|13.
|Америка Минейро
|27
|8
|8
|11
|25 - 30
|32
|14.
|Байя
|27
|7
|9
|11
|26 - 32
|30
|15.
|Сеара
|27
|7
|9
|11
|22 - 29
|30
|16.
|Васко да Гама
|27
|7
|9
|11
|31 - 39
|30
|17.
|Витория
|28
|8
|5
|15
|27 - 49
|29
|18.
|Шапекоэнсе
|27
|6
|10
|11
|28 - 41
|28
|19.
|Спорт Ресифи
|28
|7
|6
|15
|25 - 45
|27
|20.
|Парана
|27
|3
|8
|16
|12 - 37
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сантос делает замену. Bruno Henrique уходит с поля, а Руис Брайан выходит на его замену.
87'
Сантос делает замену. Алисон II уходит с поля, а Ренато Дирней выходит на его замену.
82'
УДАЛЕНИЕ! - Mauricio Cordeiro увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
76'
Райнер получил желтую карточку от судьи
74'
Фабиано Медина получил желтую карточку от судьи
73'
Карлос Санчес II получил желтую карточку от судьи
69'
Витория делает замену. Erick уходит с поля, а РИкардо Масиел Монтейро Валлисон выходит на его замену.
69'
Витория делает замену. Rodrigo Andrade уходит с поля, а Mauricio Cordeiro выходит на его замену.
46'
Сантос делает замену. Гонсалес Дерлис уходит с поля, а Rodrygo выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Витория делает замену. Yago уходит с поля, а Lucas Fernandes выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Алисон II получил желтую карточку от судьи
21'
Ramon получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Карлос Санчес II бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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