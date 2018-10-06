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Витория
0:1
Конец матча
Сантос
0'
0:1
8' Гол
Карлос Санчес II
21' Желтая карточка
Ramon XII
29' Желтая карточка
Алисон II
73' Желтая карточка
Карлос Санчес II
74' Желтая карточка
Фабиано Медина
76' Желтая карточка
Rhayner
82' Красная карточка
José Maurisio V
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сантос делает замену. Bruno Henrique уходит с поля, а Руис Брайан выходит на его замену.
87'
Сантос делает замену. Алисон II уходит с поля, а Ренато Дирней выходит на его замену.
82'
УДАЛЕНИЕ! - Mauricio Cordeiro увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
76'
Райнер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Фабиано Медина получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
73'
Карлос Санчес II получил желтую карточку от судьи
69'
Витория делает замену. Erick уходит с поля, а РИкардо Масиел Монтейро Валлисон выходит на его замену.
69'
Витория делает замену. Rodrigo Andrade уходит с поля, а Mauricio Cordeiro выходит на его замену.
46'
Сантос делает замену. Гонсалес Дерлис уходит с поля, а Rodrygo выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Витория делает замену. Yago уходит с поля, а Lucas Fernandes выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
29'
Алисон II получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Ramon получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Карлос Санчес II бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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