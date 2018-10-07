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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
3' ГолJose Elber
18' Желтая карточкаNino Paraiba
22' Желтая карточкаРамирес Сантос
37' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
37' Желтая карточкаЖаксон
52' Желтая карточкаGilberto IV
56' Вторая желтая карточкаЖаксон
0:2
67' ГолJose Elber
1:2
84' ГолJuninho Capixaba
2:2
87' ПенальтиЖаэл Феррейра
90' Желтая карточкаJuninho Capixaba
|
3'
0:1
18'
22'
37'
52'
56'
67'
0:2
84'
1:2
87'
2:2
90'
Состав команд
77
Cicero
II
23
Alisson
II
7
Луан
4
Жаксон
6
Leo
XV
26
Gregore
10
Ze
Rafael
Гремио 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гроэ Марсело Вратарь
- 6 Лео Гомеш Защитник
- 3 Джеромел Педро Защитник
- 4 Каннеманн Вальтер Защитник
- 29 Juninho Capixaba Защитник
- 8 Майкон Тьяго Полузащитник
- 77 Cicero II Полузащитник
- 23 Alisson II Полузащитник
- 7 Луан Полузащитник
- 11 Эвертон Соуза Полузащитник
- 9 Жаэл Феррейра Нападающий
- Запасные игроки
- 48 Виктор Пауло VII Вратарь
- 28 Миранда Пауло Защитник
- 5 Мичел Феррейра Защитник
- 22 Брессан Матеус Защитник
- 26 Оливейра Марсело II Защитник
- 14 Кайо Силва Полузащитник
- 16 Thaciano Полузащитник
- 90 Андре Филипе Нападающий
- 70 Marinho II
- 31 Jean Pyerre
- 27 Thonny Anderson
- 21 Madson II
Байя 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Douglas Friedrich Вратарь
- 2 Nino Paraiba Защитник
- 4 Жаксон Защитник
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 6 Leo XV Защитник
- 26 Gregore Полузащитник
- 19 Нилтон Феррейра Полузащитник
- 7 Jose Elber Полузащитник
- 18 Рамирес Сантос Полузащитник
- 10 Ze Rafael Полузащитник
- 9 Gilberto IV Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Андерсон Оливейра Вратарь
- 22 Виейра Бруно Защитник
- 16 Виктор Пауло Полузащитник
- 11 Edigar Junio Полузащитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 21 Ignacio da Silva Oliveira
- 15 Edson III
- 29 Vinicius X
- 17 Elton I
- 12 Claytinho
- 5 Flavio IX
- 23 Junior Brumado
Предыдущие игры
Гремио (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 03.10.2018 Гремио 4:0 Атлетико Тукуман КЛ
- 29.09.2018 Флуминенсе 0:1 Гремио СA
- 23.09.2018 Гремио 3:2 Сеара СA
- 19.09.2018 Атлетико Тукуман 0:2 Гремио КЛ
- 15.09.2018 Гремио 2:0 Парана СA
- 09.09.2018 Интернасьональ 1:0 Гремио СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 01.09.2018 Гремио 4:0 Ботафого СA
- 29.08.2018 Гремио 2:1 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 26.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио СA
- 23.08.2018 Гремио 1:1 Крузейро СA
- 19.08.2018 Коринтианс 0:1 Гремио СA
- 16.08.2018 Фламенго 1:0 Гремио К
- 13.08.2018 Гремио 4:0 Витория СA
- 08.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Гремио КЛ
- 05.08.2018 Гремио 2:0 Фламенго СA
- 02.08.2018 Гремио 1:1 Фламенго К
- 30.07.2018 Шапекоэнсе 1:1 Гремио СA
- 27.07.2018 Гремио 2:1 Сан-Паулу СA
- 22.07.2018 Васко да Гама 1:0 Гремио СA
Байя (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 04.10.2018 Ботафого 2:1 Байя КС
- 30.09.2018 Байя 0:0 Фламенго СA
- 25.09.2018 Васко да Гама 2:1 Байя СA
- 21.09.2018 Байя 2:1 Ботафого КС
- 16.09.2018 Байя 1:1 Палмейрас СA
- 09.09.2018 Сан-Паулу 1:0 Байя СA
- 06.09.2018 Байя 2:0 Спорт Ресифи СA
- 02.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя СA
- 30.08.2018 Сеара 0:2 Байя СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 23.08.2018 Байя 0:1 Интернасьональ СA
- 19.08.2018 Крузейро 1:1 Байя СA
- 17.08.2018 Палмейрас 1:0 Байя К
- 12.08.2018 Байя 1:0 Америка Минейро СA
- 09.08.2018 Серро 1:1 Байя КС
- 06.08.2018 Флуминенсе 1:1 Байя СA
- 03.08.2018 Байя 0:0 Палмейрас К
- 31.07.2018 Байя 2:2 Атлетико Минейро СA
- 26.07.2018 Байя 2:0 Серро КС
- 22.07.2018 Байя 4:1 Витория СA
Последние игры между собой
Гремио: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Байя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|28
|16
|8
|4
|43 - 18
|56
|2.
|Интернасьональ
|28
|15
|8
|5
|36 - 19
|53
|3.
|Фламенго
|28
|15
|7
|6
|41 - 22
|52
|4.
|Сан-Паулу
|28
|14
|10
|4
|39 - 24
|52
|5.
|Гремио
|28
|14
|9
|5
|37 - 16
|51
|6.
|Атлетико Минейро
|28
|13
|6
|9
|47 - 34
|45
|7.
|Сантос
|28
|10
|9
|9
|32 - 26
|39
|8.
|Крузейро
|27
|9
|10
|8
|22 - 23
|37
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|10
|6
|12
|37 - 29
|36
|10.
|Коринтианс
|28
|9
|8
|11
|28 - 26
|35
|11.
|Флуминенсе
|27
|9
|7
|11
|26 - 32
|34
|12.
|Ботафого
|27
|8
|9
|10
|28 - 38
|33
|13.
|Америка Минейро
|28
|8
|8
|12
|25 - 34
|32
|14.
|Байя
|28
|7
|10
|11
|28 - 34
|31
|15.
|Шапекоэнсе
|28
|7
|10
|11
|29 - 41
|31
|16.
|Сеара
|27
|7
|9
|11
|22 - 29
|30
|17.
|Васко да Гама
|27
|7
|9
|11
|31 - 39
|30
|18.
|Витория
|28
|8
|5
|15
|27 - 49
|29
|19.
|Спорт Ресифи
|28
|7
|6
|15
|25 - 45
|27
|20.
|Парана
|27
|3
|8
|16
|12 - 37
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Juninho Capixaba получил желтую карточку от судьи
87'
Г О О О О Л - Жаэл Феррейра из команды Гремио забивает с точки!
84'
Г О О О О Л - Juninho Capixaba бьет в цель!
77'
Байя делает замену. Нилтон Феррейра уходит с поля, а Elton выходит на его замену.
73'
Гремио делает замену. Майкон Тьяго уходит с поля, а Андре Филипе выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Jose Elber бьет в цель!
58'
Байя делает замену. Рамирес Сантос уходит с поля, а Ignacio da Silva Oliveira выходит на его замену.
56'
Жаксон получает вторую желтую карточку. Удаление.
55'
Байя делает замену. Gilberto уходит с поля, а Edigar Junio выходит на его замену.
52'
Gilberto получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Гремио делает замену. Гроэ Марсело уходит с поля, а Виктор Пауло VII выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Гремио делает замену. Эвертон Соуза уходит с поля, а Marinho выходит на его замену.
37'
Жаксон получил желтую карточку от судьи
37'
Каннеманн Вальтер получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
22'
Рамирес Сантос получил желтую карточку от судьи
18'
Северино до Рамос Клементино да Сильва Нино получил желтую карточку от судьи
3'
Г О О О О Л - Jose Elber бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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