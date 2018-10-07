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Гремио
2:2
Конец матча
Байя
0'
0:1
3' Гол
Jose Elber
18' Желтая карточка
Nino Paraiba
22' Желтая карточка
Рамирес Сантос
37' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
37' Желтая карточка
Жаксон
52' Желтая карточка
Gilberto IV
56' Вторая желтая карточка
Жаксон
0:2
67' Гол
Jose Elber
1:2
84' Гол
Juninho Capixaba
2:2
87' Пенальти
Жаэл Феррейра
90' Желтая карточка
Juninho Capixaba
90'+9
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Juninho Capixaba получил желтую карточку от судьи
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Жаэл Феррейра из команды Гремио забивает с точки!
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Juninho Capixaba бьет в цель!
77'
Байя делает замену. Нилтон Феррейра уходит с поля, а Elton выходит на его замену.
73'
Гремио делает замену. Майкон Тьяго уходит с поля, а Андре Филипе выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Jose Elber бьет в цель!
58'
Байя делает замену. Рамирес Сантос уходит с поля, а Ignacio da Silva Oliveira выходит на его замену.
56'
Жаксон получает вторую желтую карточку. Удаление.
55'
Байя делает замену. Gilberto уходит с поля, а Edigar Junio выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Gilberto получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Гремио делает замену. Гроэ Марсело уходит с поля, а Виктор Пауло VII выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Гремио делает замену. Эвертон Соуза уходит с поля, а Marinho выходит на его замену.
Желтая карточка
37'
Жаксон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Каннеманн Вальтер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Рамирес Сантос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Северино до Рамос Клементино да Сильва Нино получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Jose Elber бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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