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Стадион:
Торонто
1:2
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
0:1
4' Гол
Russell Teibert
28' Желтая карточка
Ван дер Виль Грегори
34' Желтая карточка
Хазаль Али
45' Желтая карточка
Мавинга Крис
66' Вторая желтая карточка
Ван дер Виль Грегори
1:1
73' Гол
Алтидор Джози
76' Желтая карточка
Рейна Йорди
1:2
78' Гол
Kei Ansu Kamara
89' Желтая карточка
Маринович Стефан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Маринович Стефан получил желтую карточку от судьи
88'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Brett Levis уходит с поля, а Фелипе Мартинс выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Кей Камара бьет в цель!
Желтая карточка
76'
Рейна Йорди получил желтую карточку от судьи
75'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Хазаль Али уходит с поля, а Матч Джордон выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Алтидор Джози бьет в цель!
70'
Торонто делает замену. Васкес Виктор II уходит с поля, а Хагглунд Ник выходит на его замену.
69'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Дэвис Альфонсо уходит с поля, а Erik Hurtado выходит на его замену.
66'
Ван дер Виль Грегори получает вторую желтую карточку. Удаление.
65'
Торонто делает замену. Дженсон Лукас уходит с поля, а Jay Chapman выходит на его замену.
58'
Торонто делает замену. Дельгадо Марко уходит с поля, а Алтидор Джози выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Мавинга Крис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Хазаль Али получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Ван дер Виль Грегори получил желтую карточку от судьи
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Russell Teibert бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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