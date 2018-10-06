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Стадион: БМО Филд
1:2
Конец матча
0:1
4' ГолRussell Teibert
28' Желтая карточкаВан дер Виль Грегори
34' Желтая карточкаХазаль Али
45' Желтая карточкаМавинга Крис
66' Вторая желтая карточкаВан дер Виль Грегори
1:1
73' ГолАлтидор Джози
76' Желтая карточкаРейна Йорди
1:2
78' ГолKei Ansu Kamara
89' Желтая карточкаМаринович Стефан
|
4'
0:1
34'
45'
73'
1:1
76'
78'
1:2
89'
Состав команд
23
Мавинга
Крис
96
Ауро
Альваро
46
Brett
Levis
66
Хазаль
Али
20
Шеа
Брек
29
Рейна
Йорди
Торонто 3-5-2
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 9 Ван дер Виль Грегори Защитник
- 23 Мавинга Крис Защитник
- 2 Морроу Джастин Защитник
- 96 Ауро Альваро Полузащитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 7 Васкес Виктор II Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 16 Дженсон Лукас Нападающий
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 14 Jay Chapman Защитник
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 6 Хагглунд Ник Защитник
- 5 Морган Эштон Защитник
- 17 Алтидор Джози Нападающий
- 11 Jon Bakero
- Главный тренер: Вэнни Грег
Ванкувер Уайткэпс 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Маринович Стефан Вратарь
- 28 Jakob Nerwinski Защитник
- 4 Уостон Кендаль Защитник
- 2 Генри Донейл Защитник
- 46 Brett Levis Защитник
- 66 Хазаль Али Полузащитник
- 20 Шеа Брек Полузащитник
- 31 Russell Teibert Полузащитник
- 29 Рейна Йорди Полузащитник
- 67 Дэвис Альфонсо Полузащитник
- 23 Kei Ansu Kamara Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Brian Rowe Вратарь
- 18 Jose Aja Защитник
- 17 Де Йонг Марсель Защитник
- 8 Фелипе Мартинс Защитник
- 11 Nicolas Mezquida Полузащитник
- 77 Матч Джордон Полузащитник
- 19 Erik Hurtado Нападающий
- Главный тренер: Carl Robinson
Предыдущие игры
Торонто (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 30.09.2018 Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 23.09.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто М
- 16.09.2018 Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 02.09.2018 Торонто 2:4 Лос-Анджелес М
- 30.08.2018 Портленд Тимберс 2:0 Торонто М
- 26.08.2018 Торонто 3:1 Монреаль Импакт М
- 19.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто М
- 12.08.2018 Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити М
- 04.08.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 29.07.2018 Торонто 3:0 Чикаго Файр М
- 22.07.2018 Чикаго Файр 1:2 Торонто М
- 15.07.2018 Орландо Сити 2:1 Торонто М
- 08.07.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто М
- 05.07.2018 Миннесота Юнайтед 4:3 Торонто М
- 02.07.2018 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 25.06.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто М
- 14.06.2018 Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед М
- 09.06.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Торонто М
- 03.06.2018 Коламбус Крю 3:3 Торонто М
- 26.05.2018 Торонто 0:1 Даллас М
Ванкувер Уайткэпс (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 30.09.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Даллас М
- 16.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 02.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 26.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Ванкувер Уайткэпс М
- 19.08.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 12.08.2018 Портленд Тимберс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.08.2018 Нью-Йорк Сити 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 29.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 4:2 Миннесота Юнайтед М
- 15.07.2018 Ди Си Юнайтед 3:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 08.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Чикаго Файр М
- 02.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.06.2018 Филадельфия Юнион 4:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 10.06.2018 Ванкувер Уайткэпс 5:2 Орландо Сити М
- 02.06.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 27.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 19.05.2018 Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 17.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 12.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 05.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
Последние игры между собой
Торонто: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Ванкувер Уайткэпс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
- 18.03.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Торонто МЛС
- 15.05.2016 Торонто 3:4 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 08.03.2015 Ванкувер Уайткэпс 1:3 Торонто МЛС
- 17.07.2014 Торонто 1:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 03.03.2013 Ванкувер Уайткэпс 1:0 Торонто МЛС
- 12.07.2012 Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 04.03.2012 Ванкувер Уайткэпс 1:0 Торонто Товарищеские матчи. Сборные
- 30.06.2011 Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 20.03.2011 Ванкувер Уайткэпс 4:2 Торонто МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|32
|19
|7
|6
|65 - 39
|64
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|19
|5
|7
|57 - 32
|62
|3.
|Нью-Йорк Сити
|32
|15
|8
|9
|55 - 41
|53
|4.
|Коламбус Крю
|32
|13
|9
|10
|39 - 41
|48
|5.
|Филадельфия Юнион
|31
|14
|5
|12
|43 - 45
|47
|6.
|Монреаль Импакт
|32
|13
|4
|15
|45 - 52
|43
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|29
|10
|9
|10
|53 - 46
|39
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|31
|8
|11
|12
|45 - 51
|35
|9.
|Торонто
|31
|9
|6
|16
|55 - 60
|33
|10.
|Чикаго Файр
|31
|8
|7
|16
|46 - 57
|31
|11.
|Орландо Сити
|29
|7
|4
|18
|40 - 66
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|30
|15
|9
|6
|49 - 38
|54
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|30
|15
|7
|8
|55 - 37
|52
|3.
|Лос-Анджелес
|30
|14
|8
|8
|58 - 46
|50
|4.
|Портленд Тимберс
|31
|13
|9
|9
|46 - 45
|48
|5.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|30
|14
|5
|11
|41 - 32
|47
|6.
|Реал Солт-Лейк
|31
|13
|7
|11
|50 - 50
|46
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|31
|12
|8
|11
|60 - 59
|44
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|31
|12
|7
|12
|49 - 60
|43
|9.
|Миннесота Юнайтед
|30
|11
|3
|16
|45 - 58
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|30
|9
|8
|13
|50 - 45
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|30
|6
|6
|18
|32 - 59
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|31
|4
|8
|19
|47 - 66
|20
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Маринович Стефан получил желтую карточку от судьи
88'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Brett Levis уходит с поля, а Фелипе Мартинс выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Кей Камара бьет в цель!
76'
Рейна Йорди получил желтую карточку от судьи
75'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Хазаль Али уходит с поля, а Матч Джордон выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Алтидор Джози бьет в цель!
70'
Торонто делает замену. Васкес Виктор II уходит с поля, а Хагглунд Ник выходит на его замену.
69'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Дэвис Альфонсо уходит с поля, а Erik Hurtado выходит на его замену.
66'
Ван дер Виль Грегори получает вторую желтую карточку. Удаление.
65'
Торонто делает замену. Дженсон Лукас уходит с поля, а Jay Chapman выходит на его замену.
58'
Торонто делает замену. Дельгадо Марко уходит с поля, а Алтидор Джози выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Мавинга Крис получил желтую карточку от судьи
34'
Хазаль Али получил желтую карточку от судьи
28'
Ван дер Виль Грегори получил желтую карточку от судьи
4'
Г О О О О Л - Russell Teibert бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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