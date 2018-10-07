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Стадион:
Даллас
2:0
Конец матча
Орландо Сити
0'
7' Желтая карточка
Dominic Dwyer
27' Желтая карточка
Reggie Cannon
28' Желтая карточка
Груэсо Карлос
35' Желтая карточка
Йотун Йошимар
1:0
63' Гол
Harold Mosquera
2:0
70' Гол
Victor Ulloa
90'+69
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Даллас Burn делает замену. Michael Barrios уходит с поля, а Агилар Абель выходит на его замену.
81'
Орландо Сити делает замену. Кьестан Саша уходит с поля, а Josue Colman выходит на его замену.
76'
Орландо Сити делает замену. Chris Mueller уходит с поля, а Richie Laryea выходит на его замену.
75'
Даллас Burn делает замену. Dominique Badji уходит с поля, а Лама Ролан выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Victor Ulloa бьет в цель!
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Harold Mosquera бьет в цель!
56'
Даллас Burn делает замену. Pablo Aranguiz уходит с поля, а Harold Mosquera выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Йотун Йошимар получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Груэсо Карлос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Reggie Cannon получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
7'
Dominic Dwyer получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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