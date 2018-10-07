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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Тойота
2:0
Конец матча
7' Желтая карточкаDominic Dwyer
27' Желтая карточкаReggie Cannon
28' Желтая карточкаГруэсо Карлос
35' Желтая карточкаЙотун Йошимар
1:0
63' ГолHarold Mosquera
2:0
70' ГолVictor Ulloa
|
27'
28'
35'
63'
1:0
70'
2:0
Состав команд
24
Хеджес
Мэтт
21
Саттер
Скотт
22
Сане
Людовик
16
Кьестан
Саша
Даллас 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гонзалез Джесси Вратарь
- 2 Reggie Cannon Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 21 Michael Barrios Полузащитник
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Полузащитник
- 10 Pablo Aranguiz Полузащитник
- 16 Dominique Badji Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Маркиньос Педрозо Защитник
- 31 Фигероа Мэйнор Защитник
- 44 Агилар Абель Полузащитник
- 20 Лама Ролан Полузащитник
- 27 Jesus Ferreira
- 11 Harold Mosquera
- 14 Jimmy Maurer
- Главный тренер: Oscar Pareja
Орландо Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 21 Саттер Скотт Защитник
- 12 Shane O'Neill I Защитник
- 22 Сане Людовик Защитник
- 13 Mohammed El Monir II Защитник
- 26 Аскуэс Карлос Полузащитник
- 19 Йотун Йошимар Полузащитник
- 4 Джонсон Уилл Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 17 Chris Mueller Полузащитник
- 14 Dominic Dwyer Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Earl Edwards Jr. Вратарь
- 3 Тарек Амро Защитник
- 27 R. J. Allen Защитник
- 6 Richie Laryea Полузащитник
- 10 Josue Colman Полузащитник
- 7 Cristian Higuita Полузащитник
- 8 Tony Rocha Полузащитник
- Главный тренер: James O'Connor
Предыдущие игры
Даллас (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 30.09.2018 Портленд Тимберс 0:0 Даллас М
- 24.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Даллас М
- 16.09.2018 Даллас 0:0 Коламбус Крю М
- 02.09.2018 Даллас 4:2 Хьюстон Динамо М
- 30.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Даллас М
- 24.08.2018 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 19.08.2018 Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 13.08.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас М
- 05.08.2018 Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 29.07.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас М
- 22.07.2018 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 15.07.2018 Даллас 3:1 Чикаго Файр М
- 08.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Даллас М
- 05.07.2018 Даллас 3:2 Атланта Юнайтед М
- 30.06.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас М
- 24.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Даллас М
- 17.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Даллас ОК
- 10.06.2018 Даллас 2:0 Монреаль Импакт М
- 07.06.2018 Сан-Антонио 0:1 Даллас ОК
- 03.06.2018 Даллас 2:1 Лос-Анджелес М
Орландо Сити (последние 20 матчей: +3 =3 -14)
- 23.09.2018 Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2018 Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити М
- 09.09.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Орландо Сити М
- 02.09.2018 Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион М
- 25.08.2018 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед М
- 13.08.2018 Ди Си Юнайтед 3:2 Орландо Сити М
- 05.08.2018 Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 30.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Орландо Сити М
- 27.07.2018 Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 22.07.2018 Коламбус Крю 3:2 Орландо Сити М
- 19.07.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити ОК
- 15.07.2018 Орландо Сити 2:1 Торонто М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Орландо Сити М
- 01.07.2018 Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити М
- 24.06.2018 Орландо Сити 0:2 Монреаль Импакт М
- 21.06.2018 Ди Си Юнайтед 1:1 Орландо Сити ОК
- 14.06.2018 Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити М
- 10.06.2018 Ванкувер Уайткэпс 5:2 Орландо Сити М
- 07.06.2018 Майами Юнайтед 0:3 Орландо Сити ОК
- 03.06.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Орландо Сити М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|20
|5
|7
|60 - 33
|65
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|32
|19
|7
|6
|65 - 39
|64
|3.
|Нью-Йорк Сити
|32
|15
|8
|9
|55 - 41
|53
|4.
|Филадельфия Юнион
|32
|15
|5
|12
|48 - 46
|50
|5.
|Коламбус Крю
|32
|13
|9
|10
|39 - 41
|48
|6.
|Монреаль Импакт
|32
|13
|4
|15
|45 - 52
|43
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|29
|10
|9
|10
|53 - 46
|39
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|31
|8
|11
|12
|45 - 51
|35
|9.
|Торонто
|31
|9
|6
|16
|55 - 60
|33
|10.
|Чикаго Файр
|31
|8
|7
|16
|46 - 57
|31
|11.
|Орландо Сити
|30
|7
|4
|19
|40 - 68
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|31
|16
|9
|6
|51 - 38
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|31
|15
|8
|8
|56 - 38
|53
|3.
|Лос-Анджелес
|31
|15
|8
|8
|61 - 46
|53
|4.
|Портленд Тимберс
|32
|14
|9
|9
|50 - 46
|51
|5.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|30
|14
|5
|11
|41 - 32
|47
|6.
|Реал Солт-Лейк
|32
|13
|7
|12
|51 - 54
|46
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|12
|9
|11
|61 - 60
|45
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|31
|12
|7
|12
|49 - 60
|43
|9.
|Миннесота Юнайтед
|31
|11
|3
|17
|46 - 63
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|30
|9
|8
|13
|50 - 45
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|31
|6
|6
|19
|32 - 62
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|4
|8
|20
|48 - 69
|20
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Даллас Burn делает замену. Michael Barrios уходит с поля, а Агилар Абель выходит на его замену.
81'
Орландо Сити делает замену. Кьестан Саша уходит с поля, а Josue Colman выходит на его замену.
76'
Орландо Сити делает замену. Chris Mueller уходит с поля, а Richie Laryea выходит на его замену.
75'
Даллас Burn делает замену. Dominique Badji уходит с поля, а Лама Ролан выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Victor Ulloa бьет в цель!
63'
Г О О О О Л - Harold Mosquera бьет в цель!
56'
Даллас Burn делает замену. Pablo Aranguiz уходит с поля, а Harold Mosquera выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Йотун Йошимар получил желтую карточку от судьи
28'
Груэсо Карлос получил желтую карточку от судьи
27'
Reggie Cannon получил желтую карточку от судьи
7'
Dominic Dwyer получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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