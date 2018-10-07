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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Спортинг Парк
1:1
Конец матча
0:1
25' ПенальтиИбрагимович Златан
34' Желтая карточкаSeth Sinovic
49' Желтая карточкаРассел Джонни
49' Желтая карточкаСанчес Илье
50' Желтая карточкаСаллой Даниэль
1:1
83' ГолРассел Джонни
89' Желтая карточкаБингэм Дэвид
90' Желтая карточкаРубио Диего
|
25'
0:1
34'
49'
49'
50'
83'
1:1
89'
90'
Состав команд
29
Tim
Melia
15
Seth
Sinovic
11
Рубио
Диего
Спортинг Канзас-Сити 4-3-3
- Основной состав
- 29 Tim Melia Вратарь
- 8 Зуси Грэм Защитник
- 3 Ikenna Ike Opara Защитник
- 5 Беслер Мэтт Защитник
- 15 Seth Sinovic Защитник
- 17 Эспиноза Роджер Полузащитник
- 6 Санчес Илье Полузащитник
- 21 Гутьеррес Фелипе Полузащитник
- 7 Рассел Джонни Нападающий
- 11 Рубио Диего Нападающий
- 20 Саллой Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Фонтас Андреу Защитник
- 12 Жерсу Фернандеш Нападающий
- 9 Немет Кристиан Нападающий
- 10 Yohan Croizet Нападающий
- 26 Jaylin Lindsey
- 13 Gianluca Busio
- 18 Eric Dick
- Главный тренер: Peter Vermes
Лос-Анджелес Гэлакси 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 29 Sheanon Williams Защитник
- 5 Стирс Дэниэл Защитник
- 4 David Romney Защитник
- 3 Коул Эшли Защитник
- 8 Дос Сантос Хонатан Полузащитник
- 24 Emmanuel Okyere Boateng I Полузащитник
- 17 Ллетгет Себастьян Полузащитник
- 11 Камара Ола Полузащитник
- 7 Алессандрини Ромен Полузащитник
- 9 Ибрагимович Златан Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Шельвик Йорген Защитник
- 2 Китчен Перри Полузащитник
- 14 Servando Carrasco Полузащитник
- 6 Хусидич Баджо Полузащитник
- 15 Ariel Lassiter Нападающий
- 20 Tomas Hilliard-Arce
- 41 Justin vom Steeg
- Главный тренер: Dominic Kinnear
Предыдущие игры
Спортинг Канзас-Сити (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 01.10.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 23.09.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.09.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:5 Спортинг Канзас-Сити М
- 09.09.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Орландо Сити М
- 01.09.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 26.08.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 19.08.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Портленд Тимберс М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 05.08.2018 Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 29.07.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас М
- 19.07.2018 Хьюстон Динамо 4:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 15.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 08.07.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто М
- 05.07.2018 Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.07.2018 Монреаль Импакт 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 24.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо М
- 17.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Даллас ОК
- 10.06.2018 Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 07.06.2018 Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 04.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед М
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 30.09.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 16.09.2018 Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 02.09.2018 Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 25.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес М
- 18.08.2018 Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 15.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед М
- 05.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 30.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Орландо Сити М
- 27.07.2018 Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 22.07.2018 Филадельфия Юнион 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 15.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Коламбус Крю М
- 05.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ди Си Юнайтед М
- 01.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.06.2018 Портленд Тимберс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 10.06.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Реал Солт-Лейк М
- 07.06.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Голден Стэйт Форс ОК
- 03.06.2018 Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
Последние игры между собой
Спортинг Канзас-Сити: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
- 09.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 24.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 25.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 18.09.2016 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 03.06.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 02.05.2016 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 26.10.2015 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 19.04.2015 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 20.07.2014 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 21.04.2013 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|20
|5
|7
|60 - 33
|65
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|32
|19
|7
|6
|65 - 39
|64
|3.
|Нью-Йорк Сити
|32
|15
|8
|9
|55 - 41
|53
|4.
|Филадельфия Юнион
|32
|15
|5
|12
|48 - 46
|50
|5.
|Коламбус Крю
|32
|13
|9
|10
|39 - 41
|48
|6.
|Монреаль Импакт
|32
|13
|4
|15
|45 - 52
|43
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|29
|10
|9
|10
|53 - 46
|39
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|31
|8
|11
|12
|45 - 51
|35
|9.
|Торонто
|31
|9
|6
|16
|55 - 60
|33
|10.
|Чикаго Файр
|31
|8
|7
|16
|46 - 57
|31
|11.
|Орландо Сити
|30
|7
|4
|19
|40 - 68
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|31
|16
|9
|6
|51 - 38
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|31
|15
|8
|8
|56 - 38
|53
|3.
|Лос-Анджелес
|31
|15
|8
|8
|61 - 46
|53
|4.
|Портленд Тимберс
|32
|14
|9
|9
|50 - 46
|51
|5.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|30
|14
|5
|11
|41 - 32
|47
|6.
|Реал Солт-Лейк
|32
|13
|7
|12
|51 - 54
|46
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|12
|9
|11
|61 - 60
|45
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|31
|12
|7
|12
|49 - 60
|43
|9.
|Миннесота Юнайтед
|31
|11
|3
|17
|46 - 63
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|30
|9
|8
|13
|50 - 45
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|31
|6
|6
|19
|32 - 62
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|4
|8
|20
|48 - 69
|20
Второй тайм
90'
Рубио Диего получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Л-А Гэлакси делает замену. Дос Сантос Хонатан уходит с поля, а Сервандо Карраско выходит на его замену.
89'
Бингэм Дэвид получил желтую карточку от судьи
85'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Сет Синович уходит с поля, а Yohan Croizet выходит на его замену.
85'
Л-А Гэлакси делает замену. Алессандрини Ромен уходит с поля, а Китчен Перри выходит на его замену.
83'
Г О О О О Л - Рассел Джонни бьет в цель!
74'
Л-А Гэлакси делает замену. Шинон Уильямс уходит с поля, а Шельвик Йорген выходит на его замену.
66'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Саллой Даниэль уходит с поля, а Жерсу Фернандеш выходит на его замену.
50'
Саллой Даниэль получил желтую карточку от судьи
49'
Санчес Илье получил желтую карточку от судьи
49'
Рассел Джонни получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Стирс Дэниэл бьет в цель!
34'
Сет Синович получил желтую карточку от судьи
25'
Г О О О О Л - Ибрагимович Златан из команды Л-А Гэлакси забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sporting Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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