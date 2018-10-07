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Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
1:1
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
0:1
25' Пенальти
Ибрагимович Златан
34' Желтая карточка
Seth Sinovic
49' Желтая карточка
Рассел Джонни
49' Желтая карточка
Санчес Илье
50' Желтая карточка
Саллой Даниэль
1:1
83' Гол
Рассел Джонни
89' Желтая карточка
Бингэм Дэвид
90' Желтая карточка
Рубио Диего
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Рубио Диего получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Л-А Гэлакси делает замену. Дос Сантос Хонатан уходит с поля, а Сервандо Карраско выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Бингэм Дэвид получил желтую карточку от судьи
85'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Сет Синович уходит с поля, а Yohan Croizet выходит на его замену.
85'
Л-А Гэлакси делает замену. Алессандрини Ромен уходит с поля, а Китчен Перри выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Рассел Джонни бьет в цель!
74'
Л-А Гэлакси делает замену. Шинон Уильямс уходит с поля, а Шельвик Йорген выходит на его замену.
66'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Саллой Даниэль уходит с поля, а Жерсу Фернандеш выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Саллой Даниэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
49'
Санчес Илье получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
49'
Рассел Джонни получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Стирс Дэниэл бьет в цель!
Желтая карточка
34'
Сет Синович получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Ибрагимович Златан из команды Л-А Гэлакси забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sporting Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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