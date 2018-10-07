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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
0:3
Конец матча
0:1
15' ГолWalker Zimmerman
39' Желтая карточкаКастильо Эдгар
0:2
42' ГолДиоманде Адама
0:3
48' ГолДиоманде Адама
53' Желтая карточкаГаши Шкельзен
77' Желтая карточкаАкоста Келлин II
81' Желтая карточкаNiki Jackson
|
15'
0:1
39'
42'
0:2
48'
0:3
53'
53'
77'
81'
Состав команд
19
Прайс
Джек
17
Dillon
Serna
24
Lee
Nguyen
11
Aaron
Kovar
10
Вела
Карлос
Колорадо Рэпидс 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 94 Marlon Hairston Защитник
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 5 Смит Томми Защитник
- 2 Кастильо Эдгар Защитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 19 Прайс Джек Полузащитник
- 10 Акоста Келлин II Полузащитник
- 17 Dillon Serna Полузащитник
- 11 Гаши Шкельзен Нападающий
- 7 Барнс Жиль Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 27 Винне Деклан Защитник
- 4 Уилсон Дэнни Защитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 9 Боли Янник Нападающий
- 12 Niki Jackson
- 26 Cole Bassett
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Лос-Анджелес 4-3-3
- Основной состав
- 1 Миллер Тайлер Вратарь
- 3 Бейташур Стивен Защитник
- 6 Данило Силва Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 33 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 24 Lee Nguyen Полузащитник
- 11 Aaron Kovar Полузащитник
- 10 Вела Карлос Нападающий
- 99 Диоманде Адама Нападающий
- 9 Diego Rossi Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Якович Деян Защитник
- 44 Моутинью Жоау Полузащитник
- 8 Орта Андре Полузащитник
- 21 Уренья Марко Нападающий
- 18 Joshua Perez
- 12 Christian Ramirez II
- 22 Luis Lopez III
- Главный тренер: Брэдли Боб
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 29.09.2018 Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 23.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 15.09.2018 Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед М
- 09.09.2018 Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 26.08.2018 Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк М
- 20.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 15.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 12.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 05.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.07.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 22.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 15.07.2018 Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо М
- 08.07.2018 Монреаль Импакт 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 05.07.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 02.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.06.2018 Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 14.06.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Чикаго Файр М
- 10.06.2018 Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 07.06.2018 Нэшвилл 2:0 Колорадо Рэпидс ОК
- 02.06.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
Лос-Анджелес (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 29.09.2018 Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес М
- 22.09.2018 Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 16.09.2018 Лос-Анджелес 1:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 02.09.2018 Торонто 2:4 Лос-Анджелес М
- 25.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес М
- 20.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 09.08.2018 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес ОК
- 06.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Лос-Анджелес М
- 27.07.2018 Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 23.07.2018 Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес М
- 19.07.2018 Лос-Анджелес 3:2 Портленд Тимберс ОК
- 16.07.2018 Лос-Анджелес 0:0 Портленд Тимберс М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Орландо Сити М
- 04.07.2018 Хьюстон Динамо 2:2 Лос-Анджелес М
- 01.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Филадельфия Юнион М
- 24.06.2018 Лос-Анджелес 2:0 Коламбус Крю М
- 21.06.2018 Лос-Анджелес 3:2 Сакраменто Рипаблик ОК
- 10.06.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Лос-Анджелес М
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 20.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|20
|5
|7
|60 - 33
|65
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|32
|19
|7
|6
|65 - 39
|64
|3.
|Нью-Йорк Сити
|32
|15
|8
|9
|55 - 41
|53
|4.
|Филадельфия Юнион
|32
|15
|5
|12
|48 - 46
|50
|5.
|Коламбус Крю
|32
|13
|9
|10
|39 - 41
|48
|6.
|Монреаль Импакт
|32
|13
|4
|15
|45 - 52
|43
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|29
|10
|9
|10
|53 - 46
|39
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|31
|8
|11
|12
|45 - 51
|35
|9.
|Торонто
|31
|9
|6
|16
|55 - 60
|33
|10.
|Чикаго Файр
|31
|8
|7
|16
|46 - 57
|31
|11.
|Орландо Сити
|30
|7
|4
|19
|40 - 68
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|31
|16
|9
|6
|51 - 38
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|31
|15
|8
|8
|56 - 38
|53
|3.
|Лос-Анджелес
|31
|15
|8
|8
|61 - 46
|53
|4.
|Портленд Тимберс
|32
|14
|9
|9
|50 - 46
|51
|5.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|30
|14
|5
|11
|41 - 32
|47
|6.
|Реал Солт-Лейк
|32
|13
|7
|12
|51 - 54
|46
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|12
|9
|11
|61 - 60
|45
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|31
|12
|7
|12
|49 - 60
|43
|9.
|Миннесота Юнайтед
|31
|11
|3
|17
|46 - 63
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|30
|9
|8
|13
|50 - 45
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|31
|6
|6
|19
|32 - 62
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|4
|8
|20
|48 - 69
|20
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Niki Jackson получил желтую карточку от судьи
77'
Акоста Келлин II получил желтую карточку от судьи
74'
Колорадо Рэпидс делает замену. Гаши Шкельзен уходит с поля, а Cole Bassett выходит на его замену.
74'
Los Angeles FC делает замену. Диоманде Адама уходит с поля, а Уренья Марко выходит на его замену.
69'
Los Angeles FC делает замену. Aaron Kovar уходит с поля, а Орта Андре выходит на его замену.
62'
Los Angeles FC делает замену. Данило Силва уходит с поля, а Якович Деян выходит на его замену.
53'
Гаши Шкельзен получил желтую карточку от судьи
53'
Колорадо Рэпидс делает замену. Барнс Жиль уходит с поля, а Боли Янник выходит на его замену.
52'
Колорадо Рэпидс делает замену. Блумберг Юхан уходит с поля, а Niki Jackson выходит на его замену.
48'
Г О О О О Л - Диоманде Адама бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Диоманде Адама бьет в цель!
39'
Кастильо Эдгар получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Walker Zimmerman бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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