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Стадион:
Колорадо Рэпидс
0:3
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
0:1
15' Гол
Walker Zimmerman
39' Желтая карточка
Кастильо Эдгар
0:2
42' Гол
Диоманде Адама
0:3
48' Гол
Диоманде Адама
53' Желтая карточка
Гаши Шкельзен
77' Желтая карточка
Акоста Келлин II
81' Желтая карточка
Niki Jackson
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
81'
Niki Jackson получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
77'
Акоста Келлин II получил желтую карточку от судьи
74'
Колорадо Рэпидс делает замену. Гаши Шкельзен уходит с поля, а Cole Bassett выходит на его замену.
74'
Los Angeles FC делает замену. Диоманде Адама уходит с поля, а Уренья Марко выходит на его замену.
69'
Los Angeles FC делает замену. Aaron Kovar уходит с поля, а Орта Андре выходит на его замену.
62'
Los Angeles FC делает замену. Данило Силва уходит с поля, а Якович Деян выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Гаши Шкельзен получил желтую карточку от судьи
53'
Колорадо Рэпидс делает замену. Барнс Жиль уходит с поля, а Боли Янник выходит на его замену.
52'
Колорадо Рэпидс делает замену. Блумберг Юхан уходит с поля, а Niki Jackson выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Диоманде Адама бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Диоманде Адама бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Кастильо Эдгар получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Walker Zimmerman бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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