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Стадион:
Реал Солт-Лейк
1:4
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
26' Желтая карточка
Diego Chara
0:1
34' Гол
Jeremy Ebobisse
1:1
55' Гол
Саварино Джефферсон
55' Желтая карточка
Гузман Давид II
58' Желтая карточка
Бекерман Кайл
66' Желтая карточка
Сандей Стивен
1:2
70' Гол
Бланко Себастьян
1:3
74' Гол
Бланко Себастьян
1:4
89' Гол
Мелано Лукас
90' Желтая карточка
Валери Диего
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Валери Диего получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Портленд Тимберс делает замену. Поло Энди уходит с поля, а Dairon Asprilla выходит на его замену.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Мелано Лукас бьет в цель!
80'
Реал Солт-Лейк делает замену. Aaron Herrera уходит с поля, а Сауседо Себастьян выходит на его замену.
77'
Портленд Тимберс делает замену. Jeremy Ebobisse уходит с поля, а Мелано Лукас выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Бланко Себастьян бьет в цель!
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Бланко Себастьян бьет в цель!
68'
Портленд Тимберс делает замену. Туилома Билл уходит с поля, а Julio Cascante выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Сандей Стивен получил желтую карточку от судьи
63'
Реал Солт-Лейк делает замену. Corey Baird уходит с поля, а Сандей Стивен выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Бекерман Кайл получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Гузман Давид II получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Саварино Джефферсон бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Jeremy Ebobisse бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Диего Чара получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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