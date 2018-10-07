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Стадион: Рио Тинто
1:4
Конец матча
26' Желтая карточкаDiego Chara
0:1
34' ГолJeremy Ebobisse
1:1
55' ГолСаварино Джефферсон
55' Желтая карточкаГузман Давид II
58' Желтая карточкаБекерман Кайл
66' Желтая карточкаСандей Стивен
1:2
70' ГолБланко Себастьян
1:3
74' ГолБланко Себастьян
1:4
89' ГолМелано Лукас
90' Желтая карточкаВалери Диего
|
26'
34'
0:1
55'
1:1
55'
58'
66'
70'
1:2
74'
1:3
89'
1:4
90'
Состав команд
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
13
Nick
Besler
15
Глэд
Джастин
27
Corey
Baird
10
Плата
Жоао
12
Steve
Clark
25
Туилома
Билл
21
Diego
Chara
11
Поло Энди
Реал Солт-Лейк 4-3-3
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 12 Леннон Брукс Защитник
- 13 Nick Besler Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 22 Aaron Herrera Защитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 6 Крейлах Дамир Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Нападающий
- 27 Corey Baird Нападающий
- 10 Плата Жоао Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Бэрри Шон Защитник
- 14 Онуоха Недум Защитник
- 19 Малхолланд Люк Полузащитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 23 Сауседо Себастьян Нападающий
- 51 Andew Putna
- 20 Силва Луис
- Главный тренер: Петке Майк
Портленд Тимберс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Steve Clark Вратарь
- 16 Zarek Valentin Защитник
- 33 Мабьяла Ларрис Защитник
- 25 Туилома Билл Защитник
- 4 Вильяфана Хорхе Защитник
- 20 Гузман Давид II Полузащитник
- 21 Diego Chara Полузащитник
- 11 Поло Энди Полузащитник
- 8 Валери Диего Полузащитник
- 10 Бланко Себастьян Полузащитник
- 17 Jeremy Ebobisse Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Julio Cascante Защитник
- 27 Dairon Asprilla Полузащитник
- 13 Lawrence Olum Полузащитник
- 22 Паредес Кристиан Полузащитник
- 14 Флорес Андрес II Полузащитник
- 26 Мелано Лукас Нападающий
- 43 Kendall Mcintosh
- Главный тренер: Giovanni Savarese
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 01.10.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 23.09.2018 Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 16.09.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед М
- 02.09.2018 Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 26.08.2018 Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк М
- 19.08.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк М
- 16.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 12.08.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт М
- 05.08.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Чикаго Файр М
- 29.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Реал Солт-Лейк М
- 22.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 15.07.2018 Миннесота Юнайтед 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 11.07.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 08.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Даллас М
- 05.07.2018 Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.07.2018 Коламбус Крю 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.06.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 10.06.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Реал Солт-Лейк М
- 07.06.2018 Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 03.06.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
Портленд Тимберс (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 30.09.2018 Портленд Тимберс 0:0 Даллас М
- 23.09.2018 Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс М
- 20.09.2018 Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю М
- 16.09.2018 Хьюстон Динамо 4:1 Портленд Тимберс М
- 09.09.2018 Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 02.09.2018 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Портленд Тимберс М
- 30.08.2018 Портленд Тимберс 2:0 Торонто М
- 27.08.2018 Портленд Тимберс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 19.08.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Портленд Тимберс М
- 16.08.2018 Ди Си Юнайтед 4:1 Портленд Тимберс М
- 12.08.2018 Портленд Тимберс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.08.2018 Портленд Тимберс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 29.07.2018 Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо М
- 22.07.2018 Портленд Тимберс 2:2 Монреаль Импакт М
- 19.07.2018 Лос-Анджелес 3:2 Портленд Тимберс ОК
- 16.07.2018 Лос-Анджелес 0:0 Портленд Тимберс М
- 08.07.2018 Портленд Тимберс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 30.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:3 Портленд Тимберс М
- 24.06.2018 Атланта Юнайтед 1:1 Портленд Тимберс М
- 16.06.2018 Портленд Тимберс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Портленд Тимберс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс МЛС
- 20.07.2017 Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС
- 11.09.2016 Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 19.06.2016 Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс МЛС
- 20.03.2016 Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 15.10.2015 Реал Солт-Лейк 0:1 Портленд Тимберс МЛС
- 16.08.2015 Реал Солт-Лейк 0:1 Портленд Тимберс МЛС
- 02.07.2015 Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс Открытый Кубок
- 08.03.2015 Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 18.10.2014 Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 08.06.2014 Реал Солт-Лейк 1:3 Портленд Тимберс МЛС
- 20.04.2014 Реал Солт-Лейк 1:0 Портленд Тимберс МЛС
- 25.11.2013 Портленд Тимберс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 11.11.2013 Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд Тимберс МЛС
- 20.10.2013 Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 31.08.2013 Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд Тимберс МЛС
- 22.08.2013 Портленд Тимберс 3:3 Реал Солт-Лейк МЛС
- 08.08.2013 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Открытый Кубок
- 23.09.2012 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс МЛС
- 08.07.2012 Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|20
|5
|7
|60 - 33
|65
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|32
|19
|7
|6
|65 - 39
|64
|3.
|Нью-Йорк Сити
|32
|15
|8
|9
|55 - 41
|53
|4.
|Филадельфия Юнион
|32
|15
|5
|12
|48 - 46
|50
|5.
|Коламбус Крю
|32
|13
|9
|10
|39 - 41
|48
|6.
|Монреаль Импакт
|32
|13
|4
|15
|45 - 52
|43
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|29
|10
|9
|10
|53 - 46
|39
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|31
|8
|11
|12
|45 - 51
|35
|9.
|Торонто
|31
|9
|6
|16
|55 - 60
|33
|10.
|Чикаго Файр
|31
|8
|7
|16
|46 - 57
|31
|11.
|Орландо Сити
|30
|7
|4
|19
|40 - 68
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|31
|16
|9
|6
|51 - 38
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|31
|15
|8
|8
|56 - 38
|53
|3.
|Лос-Анджелес
|31
|15
|8
|8
|61 - 46
|53
|4.
|Портленд Тимберс
|32
|14
|9
|9
|50 - 46
|51
|5.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|30
|14
|5
|11
|41 - 32
|47
|6.
|Реал Солт-Лейк
|32
|13
|7
|12
|51 - 54
|46
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|12
|9
|11
|61 - 60
|45
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|31
|12
|7
|12
|49 - 60
|43
|9.
|Миннесота Юнайтед
|31
|11
|3
|17
|46 - 63
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|30
|9
|8
|13
|50 - 45
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|31
|6
|6
|19
|32 - 62
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|4
|8
|20
|48 - 69
|20
Второй тайм
90'
Валери Диего получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Портленд Тимберс делает замену. Поло Энди уходит с поля, а Dairon Asprilla выходит на его замену.
89'
Г О О О О Л - Мелано Лукас бьет в цель!
80'
Реал Солт-Лейк делает замену. Aaron Herrera уходит с поля, а Сауседо Себастьян выходит на его замену.
77'
Портленд Тимберс делает замену. Jeremy Ebobisse уходит с поля, а Мелано Лукас выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Бланко Себастьян бьет в цель!
70'
Г О О О О Л - Бланко Себастьян бьет в цель!
68'
Портленд Тимберс делает замену. Туилома Билл уходит с поля, а Julio Cascante выходит на его замену.
66'
Сандей Стивен получил желтую карточку от судьи
63'
Реал Солт-Лейк делает замену. Corey Baird уходит с поля, а Сандей Стивен выходит на его замену.
58'
Бекерман Кайл получил желтую карточку от судьи
55'
Гузман Давид II получил желтую карточку от судьи
55'
Г О О О О Л - Саварино Джефферсон бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Jeremy Ebobisse бьет в цель!
26'
Диего Чара получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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