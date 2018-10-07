Стадион: De Oude Meerdijk Зрители: 8300
3:3
Конец матча
19' Желтая карточкаБаннинк Александер
1:0
37' ГолБаннинк Александер
42' Желтая карточкаПедерсен Никлас
2:0
65' ГолАриас Яфар
2:1
70' ГолСемеду Лисандру
72' Желтая карточкаБейл Гленн
3:1
73' ГолБаннинк Александер
75' Желтая карточкаКлок Герсом
78' Желтая карточкаНиняй Бранислав
3:2
80' ГолШтоккерс Финн
3:3
90' ГолРодригес Хосе
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
94'
Димерс Марк не смог попасть в створ ударом издали
93'
Ариас Яфар наказан за толчок Даммерс Вессель
92'
Кавлан Канер наказан за толчок Семеду Лисандру
92'
91'
Димерс Марк сделал результативную передачу.
91'
ГОООООЛ - Родригес Хосе Фортуна Ситтард забивает ударом головой
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Сикман Тим наказан за толчок Штоккерс Финн
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 8300 болельщиков
90'
89'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард в офсайде
89'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
88'
Лампру Лазарос задерживает мяч рукой
87'
Тактическая замена. Чакон Майкл уходит с поля и его заменяет Маринус Ваутер
87'
Даммерс Вессель наказан за толчок Ариас Яфар
87'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
87'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
86'
Янсен Анко из команды Эммен разыграл угловой с левого угла.
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
85'
85'
О, нет. Из многообещающей позиции Баннинк Александер из команды Эммен наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
85'
Ариас Яфар из команды Эммен делает пас партнеру.
85'
Чакон Майкл из команды Эммен делает пас партнеру.
84'
Тактическая замена. Бен Мусса Хилал уходит с поля и его заменяет Сикман Тим
83'
83'
82'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
82'
82'
Димерс Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
Г О О О О Л - Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард забивает головой!
80'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард навешивает в штрафную с рикошетом.
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
80'
79'
Кавлан Канер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
78'
Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард предупрежден после нескольких фолов.
78'
Ниняй Бранислав наказан за толчок Баннинк Александер
78'
78'
Как он промахнулся? Штоккерс Финн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
77'
Головой пробил Ниняй Бранислав, но голкипер отбил его в поле!
77'
76'
Тактическая замена. Сметс Йоррит уходит с поля и его заменяет Штоккерс Финн
76'
Судья сигнализирует, что Клок Герсом из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
75'
Клок Герсом получил желтую карточку от судьи
75'
Клок Герсом из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Димерс Марк пострадал.
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
74'
73'
Янсен Анко сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Баннинк Александер изменил счет на табло!
73'
ШАНС! Баннинк Александер вышел один-на-один с голкипером...
73'
Янсен Анко из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
72'
Бейл Гленн получил желтую карточку от судьи
72'
Бейл Гленн из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Сметс Йоррит пострадал.
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
Лампру Лазарос сделал результативную передачу.
70'
Г О О О О Л - Семеду Лисандру изменил счет на табло!
70'
ШАНС! Семеду Лисандру вышел один-на-один с голкипером...
70'
Веендорп Кезиа ошибается в защите.
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
Клок Герсом из команды Эммен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
69'
Схерпен Кьелл делает длинную передачу вперед
69'
Судья сигнализирует, что Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Чакон Майкл
68'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард в офсайде
67'
65'
Кавлан Канер сделал результативную передачу.
65'
ГОООООЛ - Ариас Яфар Эммен забивает ударом головой
65'
Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Судья сигнализирует, что Даммерс Вессель из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
65'
Как он промахнулся? Семеду Лисандру имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
65'
Веендорп Кезиа ошибается в защите.
64'
63'
Чакон Майкл из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
63'
Лампру Лазарос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
62'
Судья сигнализирует, что Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Чакон Майкл
61'
61'
Какой промах! Ниняй Бранислав имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
61'
61'
Янсен Анко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
60'
Бейл Гленн из команды Эммен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
59'
Семеду Лисандру нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
59'
Ариас Яфар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Судья сигнализирует, что Кавлан Канер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Лампру Лазарос
58'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
Педерсен Никлас получил травму и заменен. Ариас Яфар выходит на поле.
57'
Педерсен Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
56'
Димерс Марк нанес удар чуть мимо. Близко!
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
54'
Матч возобновлен
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
53'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Баннинк Александер задерживает мяч рукой
52'
51'
Сметс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Судья сигнализирует, что Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
50'
Кавлан Канер из команды Эммен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
49'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард в офсайде
49'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
48'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
47'
Семеду Лисандру наказан за толчок Педерсен Никлас
47'
46'
Янсен Анко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
46'
Баккер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
46'
Тактическая замена. Marco Ospitalieri уходит с поля и его заменяет Пинту Мика
46'
Тактическая замена. Эль-Мессауди Ахмед уходит с поля и его заменяет Лампру Лазарос
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Педерсен Никлас наказан за толчок Marco Ospitalieri
45'
43'
42'
Судья подбегает и показывает Педерсен Никлас из команды Эммен отложенную желтую карточку за фол.
41'
41'
41'
Как он промахнулся? Бейл Гленн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Янсен Анко из команды Эммен делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Бейл Гленн пострадал.
39'
39'
38'
Отличный командный гол!
37'
Янсен Анко сделал результативную передачу.
37'
Г О О О О Л - Баннинк Александер изменил счет на табло!
37'
Янсен Анко из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
36'
Янсен Анко из команды Эммен в офсайде
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Кавлан Канер пострадал.
35'
34'
Педерсен Никлас наказан за толчок Даммерс Вессель
33'
33'
32'
32'
Янсен Анко пробует нанести удар издали, но Кошелев Алексей держит все под контролем
31'
Янсен Анко нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
30'
Клок Герсом из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
30'
Баннинк Александер из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
30'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
30'
Marco Ospitalieri из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
29'
Новакович Андрия нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
29'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Судья свистит. Marco Ospitalieri атаковал сзади соперника. Это Янсен Анко заработал своей команде штрафной
27'
27'
27'
Бен Мусса Хилал нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Баннинк Александер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
26'
Отличные скиллы показывает Баннинк Александер, обводя своих соперников
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
24'
23'
22'
22'
22'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Чакон Майкл из команды Эммен в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
19'
Баннинк Александер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
19'
Баннинк Александер из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Димерс Марк пострадал.
19'
18'
18'
Шанс! Янсен Анко из команды Эммен пробил головой, но мимо
18'
Баннинк Александер из команды Эммен подал угловой справа.
17'
Баннинк Александер из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Судья сигнализирует, что Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Бейл Гленн
16'
16'
Бейл Гленн наказан за толчок Димерс Марк
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
14'
Бейл Гленн из команды Эммен направляет мяч в штрафную площадку, но Кошелев Алексей выбегает и ловит мяч
14'
Клок Герсом из команды Эммен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
14'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
13'
Бен Мусса Хилал из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
13'
12'
12'
12'
Новакович Андрия наказан за толчок Веендорп Кезиа
11'
11'
Как он промахнулся? Янсен Анко имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
11'
Баккер Ник делает длинную передачу вперед
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
10'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
10'
Баннинк Александер из команды Эммен подал угловой справа.
9'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Клок Герсом оказался на газоне.
8'
7'
Бейл Гленн нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Marco Ospitalieri выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Чакон Майкл из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Сметс Йоррит пробует нанести удар издали, но Схерпен Кьелл держит все под контролем
6'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
6'
После удара головой, который сделал Ниняй Бранислав мяч выносится вратарем на угловой
5'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
5'
Кавлан Канер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Даммерс Вессель
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
4'
3'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
3'
Баннинк Александер из команды Эммен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
3'
Янсен Анко из команды Эммен играет в стеночку с партнером по команде. Клок Герсом это был.
3'
Эль-Мессауди Ахмед наказан за толчок Чакон Майкл
2'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Эммен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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