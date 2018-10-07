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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 8300
Эммен
3:3
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
19' Желтая карточка
Баннинк Александер
1:0
37' Гол
Баннинк Александер
42' Желтая карточка
Педерсен Никлас
2:0
65' Гол
Ариас Яфар
2:1
70' Гол
Семеду Лисандру
72' Желтая карточка
Бейл Гленн
3:1
73' Гол
Баннинк Александер
75' Желтая карточка
Клок Герсом
78' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
3:2
80' Гол
Штоккерс Финн
3:3
90' Гол
Родригес Хосе
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
94'
Димерс Марк не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
93'
Ариас Яфар наказан за толчок Даммерс Вессель
Фол, нарушение
92'
Кавлан Канер наказан за толчок Семеду Лисандру
92'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
91'
Димерс Марк сделал результативную передачу.
Описание гола
91'
ГОООООЛ - Родригес Хосе Фортуна Ситтард забивает ударом головой
91'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Сикман Тим наказан за толчок Штоккерс Финн
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 8300 болельщиков
90'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
89'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард в офсайде
89'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
Фол, нарушение
88'
Лампру Лазарос задерживает мяч рукой
87'
Тактическая замена. Чакон Майкл уходит с поля и его заменяет Маринус Ваутер
Фол, нарушение
87'
Даммерс Вессель наказан за толчок Ариас Яфар
87'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
87'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
Угловой
86'
Янсен Анко из команды Эммен разыграл угловой с левого угла.
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
85'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
О, нет. Из многообещающей позиции Баннинк Александер из команды Эммен наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
85'
Ариас Яфар из команды Эммен делает пас партнеру.
85'
Чакон Майкл из команды Эммен делает пас партнеру.
84'
Тактическая замена. Бен Мусса Хилал уходит с поля и его заменяет Сикман Тим
83'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Эммен контролирует мяч.
82'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
82'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
82'
Димерс Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард забивает головой!
80'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард навешивает в штрафную с рикошетом.
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
80'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
79'
Кавлан Канер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
78'
Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард предупрежден после нескольких фолов.
78'
Удар от ворот произведет Эммен
78'
Как он промахнулся? Штоккерс Финн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
77'
Головой пробил Ниняй Бранислав, но голкипер отбил его в поле!
77'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Тактическая замена. Сметс Йоррит уходит с поля и его заменяет Штоккерс Финн
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Клок Герсом из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
Желтая карточка
75'
Клок Герсом получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
75'
Клок Герсом из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Димерс Марк пострадал.
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
74'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Янсен Анко сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Баннинк Александер изменил счет на табло!
73'
ШАНС! Баннинк Александер вышел один-на-один с голкипером...
73'
Янсен Анко из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
72'
Бейл Гленн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Бейл Гленн из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Сметс Йоррит пострадал.
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
Лампру Лазарос сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Семеду Лисандру изменил счет на табло!
70'
ШАНС! Семеду Лисандру вышел один-на-один с голкипером...
70'
Веендорп Кезиа ошибается в защите.
70'
Эммен контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
Клок Герсом из команды Эммен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
69'
Схерпен Кьелл делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Чакон Майкл
Офсайд
68'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард в офсайде
67'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
65'
Кавлан Канер сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
ГОООООЛ - Ариас Яфар Эммен забивает ударом головой
65'
Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Даммерс Вессель из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Удар от ворот произведет Эммен
65'
Как он промахнулся? Семеду Лисандру имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
65'
Веендорп Кезиа ошибается в защите.
64'
Удар от ворот произведет Эммен
63'
Чакон Майкл из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
63'
Лампру Лазарос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Чакон Майкл
61'
Удар от ворот произведет Эммен
61'
Какой промах! Ниняй Бранислав имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
61'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
61'
Янсен Анко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
60'
Бейл Гленн из команды Эммен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
59'
Семеду Лисандру нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
59'
Ариас Яфар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Кавлан Канер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Лампру Лазарос
58'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
Педерсен Никлас получил травму и заменен. Ариас Яфар выходит на поле.
Травма, повреждение
57'
Педерсен Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Удар от ворот произведет Эммен
56'
Димерс Марк нанес удар чуть мимо. Близко!
56'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Матч возобновлен
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
53'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Баннинк Александер задерживает мяч рукой
52'
Удар от ворот произведет Эммен
51'
Сметс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
50'
Кавлан Канер из команды Эммен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Офсайд
49'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард в офсайде
49'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
48'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Семеду Лисандру наказан за толчок Педерсен Никлас
47'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Янсен Анко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
46'
Баккер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Marco Ospitalieri уходит с поля и его заменяет Пинту Мика
46'
Тактическая замена. Эль-Мессауди Ахмед уходит с поля и его заменяет Лампру Лазарос
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
45'
Педерсен Никлас наказан за толчок Marco Ospitalieri
Офсайд
45'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард в офсайде
43'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
42'
Судья подбегает и показывает Педерсен Никлас из команды Эммен отложенную желтую карточку за фол.
41'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
41'
Как он промахнулся? Бейл Гленн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Янсен Анко из команды Эммен делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
40'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Бейл Гленн пострадал.
39'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
38'
Отличный командный гол!
37'
Янсен Анко сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Баннинк Александер изменил счет на табло!
37'
Янсен Анко из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Офсайд
36'
Янсен Анко из команды Эммен в офсайде
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
35'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Кавлан Канер пострадал.
35'
Эммен контролирует мяч.
Фол, нарушение
34'
Педерсен Никлас наказан за толчок Даммерс Вессель
33'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Эммен контролирует мяч.
32'
Янсен Анко пробует нанести удар издали, но Кошелев Алексей держит все под контролем
31'
Янсен Анко нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Клок Герсом из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Баннинк Александер из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
30'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
30'
Marco Ospitalieri из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
29'
Новакович Андрия нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
29'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
28'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
27'
Судья свистит. Marco Ospitalieri атаковал сзади соперника. Это Янсен Анко заработал своей команде штрафной
27'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Бен Мусса Хилал нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Баннинк Александер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
26'
Отличные скиллы показывает Баннинк Александер, обводя своих соперников
26'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Эммен контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
24'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
22'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
21'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
21'
Чакон Майкл из команды Эммен в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Офсайд
20'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард в офсайде
Желтая карточка
19'
Баннинк Александер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
19'
Баннинк Александер из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Димерс Марк пострадал.
19'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
18'
Шанс! Янсен Анко из команды Эммен пробил головой, но мимо
Угловой
18'
Баннинк Александер из команды Эммен подал угловой справа.
17'
Баннинк Александер из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Бейл Гленн
16'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Бейл Гленн наказан за толчок Димерс Марк
15'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
14'
Бейл Гленн из команды Эммен направляет мяч в штрафную площадку, но Кошелев Алексей выбегает и ловит мяч
14'
Клок Герсом из команды Эммен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
14'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
13'
Бен Мусса Хилал из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Офсайд
13'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард в офсайде
12'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
12'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
12'
Новакович Андрия наказан за толчок Веендорп Кезиа
11'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
11'
Как он промахнулся? Янсен Анко имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
11'
Баккер Ник делает длинную передачу вперед
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
10'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
Угловой
10'
Баннинк Александер из команды Эммен подал угловой справа.
Фол, нарушение
9'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Клок Герсом оказался на газоне.
8'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
7'
Бейл Гленн нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Marco Ospitalieri выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Чакон Майкл из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
6'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Сметс Йоррит пробует нанести удар издали, но Схерпен Кьелл держит все под контролем
6'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
6'
После удара головой, который сделал Ниняй Бранислав мяч выносится вратарем на угловой
5'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
5'
Кавлан Канер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Даммерс Вессель
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
4'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
3'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
3'
Баннинк Александер из команды Эммен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
3'
Янсен Анко из команды Эммен играет в стеночку с партнером по команде. Клок Герсом это был.
Фол, нарушение
3'
Эль-Мессауди Ахмед наказан за толчок Чакон Майкл
2'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
2'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Удар от ворот произведет Эммен
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Эммен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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