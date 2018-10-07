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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Второй тайм: 60'
12' Желтая карточкаКистер Тим
1:0
17' ГолДиамантакос Димитрис
40' Желтая карточкаВерлат Джеспер
41' Желтая карточкаМияичи Рио
48' Желтая карточкаPhilipp Foerster
55' Желтая карточкаДуджак Джереми
|
12'
17'
1:0
40'
41'
48'
55'
Состав команд
12
Мияичи
Рио
29
Ломб
Никлас
14
Кистер
Тим
23
Карл
Маркус
Санкт-Паули 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 8 Дуджак Джереми Защитник
- 4 Цайрайс Филипп Защитник
- 6 Авевор Кристофер Защитник
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 23 Флюм Йоханнес Полузащитник
- 5 Marvin Knoll Полузащитник
- 12 Мияичи Рио Полузащитник
- 10 Бухтманн Кристофер Полузащитник
- 14 Дели Матс Мёллер Полузащитник
- 18 Диамантакос Димитрис Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Svend Brodersen Вратарь
- 7 Нериг Бернд Полузащитник
- 22 Шахин Дженк Полузащитник
- 25 Верман Хенк Нападающий
- 11 Аллаги Сами Нападающий
- 20 Richard Neudecker Нападающий
- 31 Ersin Zehir
- Главный тренер: Линен Эвальд
Зандхаузен 3-4-3
- Основной состав
- 29 Ломб Никлас Вратарь
- 14 Кистер Тим Защитник
- 23 Карл Маркус Защитник
- 4 Верлат Джеспер Защитник
- 24 Клингманн Филипп Полузащитник
- 6 Линсмайер Денис Полузащитник
- 31 Куловиц Штефан Полузащитник
- 19 Пакарада Леарт Полузащитник
- 7 Вутен Эндрю Нападающий
- 28 Philipp Foerster Нападающий
- 11 Fabian Schleusener Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Rick Wulle Вратарь
- 27 Maximilian Jansen Полузащитник
- 22 Фольманн Корбиниан Полузащитник
- 20 Emanuel Taffertshofer Полузащитник
- 25 Felix Mueller Полузащитник
- 21 Гуэде Карим Нападающий
- 16 Kevin Behrens Нападающий
- Главный тренер: Kenan Kocak
Предыдущие игры
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 30.09.2018 Гамбург 0:0 Санкт-Паули Б2
- 26.09.2018 Санкт-Паули 2:1 Падерборн Б2
- 21.09.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 16.09.2018 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Б2
- 02.09.2018 Санкт-Паули 3:5 Кёльн Б2
- 26.08.2018 Унион Берлин 4:1 Санкт-Паули Б2
- 17.08.2018 Веен Висбаден 3:2 Санкт-Паули К
- 10.08.2018 Санкт-Паули 2:0 Дармштадт Б2
- 05.08.2018 Магдебург 1:2 Санкт-Паули Б2
- 28.07.2018 Санкт-Паули 2:0 Сток Сити ТМК
- 08.07.2018 Брондбю 3:0 Санкт-Паули ТМК
- 13.05.2018 Дуйсбург 2:0 Санкт-Паули Б2
- 06.05.2018 Санкт-Паули 1:0 Арминия Б2
- 28.04.2018 Санкт-Паули 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 21.04.2018 Ян 3:1 Санкт-Паули Б2
- 14.04.2018 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин Б2
- 07.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Б2
- 01.04.2018 Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен Б2
- 17.03.2018 Кайзерслаутерн 1:1 Санкт-Паули Б2
- 10.03.2018 Санкт-Паули 0:0 Айнтрахт Бр Б2
Зандхаузен (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 30.09.2018 Зандхаузен 0:1 Магдебург Б2
- 26.09.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Зандхаузен Б2
- 21.09.2018 Зандхаузен 0:2 Кёльн Б2
- 15.09.2018 Дармштадт 1:1 Зандхаузен Б2
- 02.09.2018 Зандхаузен 0:0 Унион Берлин Б2
- 24.08.2018 Бохум 1:0 Зандхаузен Б2
- 18.08.2018 Рот-Вайсс Оберхаузен 0:6 Зандхаузен К
- 12.08.2018 Зандхаузен 0:3 Гамбург Б2
- 04.08.2018 Гройтер Фюрт 3:1 Зандхаузен Б2
- 25.07.2018 Зандхаузен 1:1 Штуттгарт ТМК
- 14.07.2018 Зандхаузен 0:1 Мидлсбро ТМК
- 13.05.2018 Арминия 0:0 Зандхаузен Б2
- 06.05.2018 Зандхаузен 0:2 Нюрнберг Б2
- 29.04.2018 Хайденхайм 2:0 Зандхаузен Б2
- 21.04.2018 Зандхаузен 1:1 Дармштадт Б2
- 14.04.2018 Дуйсбург 0:2 Зандхаузен Б2
- 06.04.2018 Зандхаузен 0:0 Гройтер Фюрт Б2
- 01.04.2018 Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен Б2
- 17.03.2018 Зандхаузен 2:3 Бохум Б2
- 11.03.2018 Ян 2:1 Зандхаузен Б2
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Зандхаузен: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
- 01.04.2018 Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен Бундеслига 2
- 23.10.2017 Зандхаузен 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 04.04.2017 Санкт-Паули 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2
- 22.10.2016 Зандхаузен 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 19.03.2016 Зандхаузен 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 03.10.2015 Санкт-Паули 1:3 Зандхаузен Бундеслига 2
- 07.02.2015 Зандхаузен 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 22.08.2014 Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2
- 05.04.2014 Зандхаузен 2:3 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 25.10.2013 Санкт-Паули 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2
- 10.02.2013 Зандхаузен 4:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 01.09.2012 Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2
Санкт-Паули
Зандхаузен
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|8
|6
|1
|1
|21 - 12
|19
|2.
|Гамбург
|9
|5
|2
|2
|12 - 11
|17
|3.
|Санкт-Паули
|1:0
|9
|5
|1
|3
|13 - 14
|16
|4.
|Унион Берлин
|0:1
|9
|4
|4
|1
|13 - 7
|16
|5.
|Гройтер Фюрт
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|6.
|Падерборн
|2:0
|9
|4
|3
|2
|19 - 14
|15
|7.
|Бохум
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Хайденхайм
|1:0
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|9.
|Ян
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|10.
|Динамо Дрезден
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|11.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|12.
|Арминия
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|14.
|Дармштадт
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|15.
|Магдебург
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|16.
|Зандхаузен
|0:1
|9
|1
|2
|6
|4 - 12
|5
|17.
|Ингольштадт
|0:2
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
|18.
|Дуйсбург
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
Второй тайм
55'
Дуджак Джереми получил желтую карточку от судьи
48'
Philipp Foerster получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Мияичи Рио получил желтую карточку от судьи
40'
Верлат Джеспер получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Диамантакос Димитрис бьет в цель!
12'
Кистер Тим получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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