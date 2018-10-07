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Санкт-Паули
1:0
Второй тайм: 60'
Зандхаузен
0'
12' Желтая карточка
Кистер Тим
1:0
17' Гол
Диамантакос Димитрис
40' Желтая карточка
Верлат Джеспер
41' Желтая карточка
Мияичи Рио
48' Желтая карточка
Philipp Foerster
55' Желтая карточка
Дуджак Джереми
60'
Второй тайм
Желтая карточка
55'
Дуджак Джереми получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Philipp Foerster получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Мияичи Рио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Верлат Джеспер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Диамантакос Димитрис бьет в цель!
Желтая карточка
12'
Кистер Тим получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог Япония. Гонка


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