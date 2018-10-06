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Магдебург
2:2
Конец матча
Динамо Дрезден
0'
0:1
7' Гол
Коне Мусса II
0:2
23' Гол
Aias Aosman
1:2
60' Гол в свои ворота
Кройцер Никлас
61' Желтая карточка
Эберт Патрик
63' Желтая карточка
Эрдман Деннис
70' Желтая карточка
Коне Мусса II
89' Желтая карточка
Ротер Бьёрн
2:2
90' Гол
Marius Buelter
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Marius Buelter бьет в цель!
Желтая карточка
89'
Ротер Бьёрн получил желтую карточку от судьи
86'
Динамо Дрезден делает замену. Кройцер Никлас уходит с поля, а Гонтер Сёрен выходит на его замену.
77'
Магдебург делает замену. Бутцен Нильс уходит с поля, а Вайль Рихард выходит на его замену.
73'
Динамо Дрезден делает замену. Aias Aosman уходит с поля, а Patrick Moeschl выходит на его замену.
73'
Магдебург делает замену. Игнёвски Александр уходит с поля, а Лохкемпер Феликс выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Коне Мусса II получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
63'
Эрдман Деннис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Эберт Патрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Кройцер Никлас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
57'
Динамо Дрезден делает замену. Дульевич Харис уходит с поля, а Erich Berko выходит на его замену.
46'
Магдебург делает замену. Хандке Кристофер уходит с поля, а Marius Buelter выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Aias Aosman бьет в цель!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Коне Мусса II бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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