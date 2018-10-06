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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 23024
2:2
Конец матча
0:1
7' ГолКоне Мусса II
0:2
23' ГолAias Aosman
1:2
60' Гол в свои воротаКройцер Никлас
61' Желтая карточкаЭберт Патрик
63' Желтая карточкаЭрдман Деннис
70' Желтая карточкаКоне Мусса II
89' Желтая карточкаРотер Бьёрн
2:2
90' ГолMarius Buelter
|
7'
0:1
23'
0:2
60'
1:2
61'
63'
70'
89'
90'
2:2
Состав команд
16
Бутцен
Нильс
10
Хамманн
Нико
11
Бек
Кристиан
10
Aias
Aosman
20
Эберт
Патрик
Магдебург 3-4-3
- Основной состав
- 30 Брунст Александер Вратарь
- 3 Хандке Кристофер Защитник
- 13 Эрдман Деннис Защитник
- 14 Шефер Штеффен Защитник
- 16 Бутцен Нильс Полузащитник
- 6 Ротер Бьёрн Полузащитник
- 18 Игнёвски Александр Полузащитник
- 10 Хамманн Нико Полузащитник
- 8 Тюрпиц Филип Нападающий
- 11 Бек Кристиан Нападающий
- 9 Marcel Costly Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фейзич Ясмин Вратарь
- 20 Абу-Ханна Джоэл Защитник
- 5 Tobias Mueller Защитник
- 24 Чахед Тарек Полузащитник
- 17 Вайль Рихард Полузащитник
- 26 Marius Buelter Нападающий
- 7 Лохкемпер Феликс Нападающий
Динамо Дрезден 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Шуберт Маркус Вратарь
- 3 Думич Дарио Защитник
- 6 Marco Hartmann Защитник
- 31 Хамалайнен Брайан Защитник
- 2 Вальквист Линус Полузащитник
- 8 Rico Benatelli Полузащитник
- 10 Aias Aosman Полузащитник
- 7 Кройцер Никлас Полузащитник
- 20 Эберт Патрик Полузащитник
- 11 Дульевич Харис Полузащитник
- 14 Коне Мусса II Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Tim Boss Вратарь
- 26 Гонтер Сёрен Защитник
- 4 Jannis Nikolaou Полузащитник
- 40 Erich Berko Полузащитник
- 9 Lucas Roeser Нападающий
- 28 Атик Бариш Нападающий
- 22 Patrick Moeschl Нападающий
- Главный тренер: Uwe Neuhaus
Предыдущие игры
Магдебург (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 30.09.2018 Зандхаузен 0:1 Магдебург Б2
- 26.09.2018 Магдебург 3:3 Дуйсбург Б2
- 23.09.2018 Падерборн 4:4 Магдебург Б2
- 17.09.2018 Магдебург 0:0 Арминия Б2
- 03.09.2018 Хольштайн Киль 2:1 Магдебург Б2
- 25.08.2018 Магдебург 1:1 Ингольштадт Б2
- 17.08.2018 Магдебург 0:1 Дармштадт К
- 12.08.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Магдебург Б2
- 05.08.2018 Магдебург 1:2 Санкт-Паули Б2
- 21.07.2018 Магдебург 2:0 Дженоа ТМК
- 21.07.2018 Магдебург 0:0 Суонси ТМК
- 12.05.2018 Шпортфройнде Лотте 0:1 Магдебург Б3
- 05.05.2018 Магдебург 3:1 Кемницер Б3
- 28.04.2018 Галлешер 0:2 Магдебург Б3
- 21.04.2018 Магдебург 2:0 Фортуна Кёльн Б3
- 17.04.2018 Карл Цейсс 1:5 Магдебург Б3
- 13.04.2018 Веен Висбаден 1:2 Магдебург Б3
- 07.04.2018 Магдебург 2:0 Карлсруэ Б3
- 01.04.2018 Унтерахинг 0:1 Магдебург Б3
- 28.03.2018 Магдебург 2:2 Цвиккау Б3
Динамо Дрезден (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 30.09.2018 Динамо Дрезден 0:1 Гройтер Фюрт Б2
- 25.09.2018 Бохум 0:1 Динамо Дрезден Б2
- 22.09.2018 Динамо Дрезден 4:1 Дармштадт Б2
- 18.09.2018 Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Б2
- 14.09.2018 Ян 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 26.08.2018 Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм Б2
- 18.08.2018 Рёдингхаузен 3:2 Динамо Дрезден К
- 11.08.2018 Арминия 2:1 Динамо Дрезден Б2
- 06.08.2018 Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Б2
- 28.07.2018 Динамо Дрезден 1:2 Астон Вилла ТМК
- 18.07.2018 Динамо Дрезден 0:0 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 13.05.2018 Динамо Дрезден 0:1 Унион Берлин Б2
- 06.05.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Динамо Дрезден Б2
- 28.04.2018 Динамо Дрезден 1:2 Фортуна Б2
- 22.04.2018 Кайзерслаутерн 0:1 Динамо Дрезден Б2
- 14.04.2018 Динамо Дрезден 0:4 Хольштайн Киль Б2
- 08.04.2018 Айнтрахт Бр 1:1 Динамо Дрезден Б2
- 31.03.2018 Динамо Дрезден 1:1 Нюрнберг Б2
- 18.03.2018 Ингольштадт 4:2 Динамо Дрезден Б2
- 09.03.2018 Динамо Дрезден 3:2 Хайденхайм Б2
Последние игры между собой
Магдебург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Динамо Дрезден: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
- 16.04.2016 Магдебург 2:2 Динамо Дрезден Бундеслига 3
- 31.10.2015 Динамо Дрезден 3:2 Магдебург Бундеслига 3
- 28.01.2013 Динамо Дрезден 2:0 Магдебург Товарищеские матчи. Сборные
- 23.02.2008 Динамо Дрезден 1:0 Магдебург Региональная лига. Север
Магдебург
Динамо Дрезден
-
9 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|8
|6
|1
|1
|21 - 12
|19
|2.
|Гамбург
|9
|5
|2
|2
|12 - 11
|17
|3.
|Унион Берлин
|8
|4
|4
|0
|13 - 6
|16
|4.
|Гройтер Фюрт
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|5.
|Бохум
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|6.
|Ян
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|7.
|Санкт-Паули
|8
|4
|1
|3
|12 - 14
|13
|8.
|Динамо Дрезден
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|9.
|Падерборн
|8
|3
|3
|2
|17 - 14
|12
|10.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|11.
|Арминия
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|12.
|Хайденхайм
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|14.
|Дармштадт
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|15.
|Магдебург
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|16.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|17.
|Ингольштадт
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|18.
|Дуйсбург
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Marius Buelter бьет в цель!
89'
Ротер Бьёрн получил желтую карточку от судьи
86'
Динамо Дрезден делает замену. Кройцер Никлас уходит с поля, а Гонтер Сёрен выходит на его замену.
77'
Магдебург делает замену. Бутцен Нильс уходит с поля, а Вайль Рихард выходит на его замену.
73'
Динамо Дрезден делает замену. Aias Aosman уходит с поля, а Patrick Moeschl выходит на его замену.
73'
Магдебург делает замену. Игнёвски Александр уходит с поля, а Лохкемпер Феликс выходит на его замену.
70'
Коне Мусса II получил желтую карточку от судьи
63'
Эрдман Деннис получил желтую карточку от судьи
61'
Эберт Патрик получил желтую карточку от судьи
60'
Г О О О О Л - Кройцер Никлас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
57'
Динамо Дрезден делает замену. Дульевич Харис уходит с поля, а Erich Berko выходит на его замену.
46'
Магдебург делает замену. Хандке Кристофер уходит с поля, а Marius Buelter выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Г О О О О Л - Aias Aosman бьет в цель!
7'
Г О О О О Л - Коне Мусса II бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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