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Зрители: 7500
Эрцгебирге Ауэ
2:1
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
0:1
41' Гол
Билер Александер
58' Желтая карточка
Ван ден Берг Йоханнес
71' Желтая карточка
Patrick Herrmann II
1:1
72' Гол
Emmanuel Iyoha
80' Желтая карточка
Рапп Николай
83' Желтая карточка
Kingsley Schindler
84' Вторая желтая карточка
Kingsley Schindler
2:1
90' Гол
Назаров Дмитрий II
90' Желтая карточка
Калиг Фабиан
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Калиг Фабиан получил желтую карточку от судьи
90'
Хольштайн Киль делает замену. Патрик Херманн уходит с поля, а Heinz Moerschel выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Назаров Дмитрий II бьет в цель!
86'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Сёрен Бертрам уходит с поля, а Назаров Дмитрий II выходит на его замену.
84'
Kingsley Schindler получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
83'
Kingsley Schindler получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Рапп Николай получил желтую карточку от судьи
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Emmanuel Iyoha бьет в цель!
Желтая карточка
71'
Патрик Херманн получил желтую карточку от судьи
70'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Теструт Паскаль уходит с поля, а Emmanuel Iyoha выходит на его замену.
63'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Philipp Riese уходит с поля, а Mario Kvesic выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Ван ден Берг Йоханнес получил желтую карточку от судьи
46'
Хольштайн Киль делает замену. Benjamin Girth уходит с поля, а Kingsley Schindler выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Билер Александер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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