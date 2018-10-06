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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 7500
2:1
Конец матча
0:1
41' ГолБилер Александер
58' Желтая карточкаВан ден Берг Йоханнес
71' Желтая карточкаPatrick Herrmann II
1:1
72' ГолEmmanuel Iyoha
80' Желтая карточкаРапп Николай
83' Желтая карточкаKingsley Schindler
84' Вторая желтая карточкаKingsley Schindler
2:1
90' ГолНазаров Дмитрий II
90' Желтая карточкаКалиг Фабиан
|
41'
0:1
72'
1:1
80'
90'
2:1
90'
Состав команд
18
Рапп
Николай
15
Кемпе
Деннис
24
Валь
Хауке
23
Серра
Янни
Эрцгебирге Ауэ 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Martin Maennel Вратарь
- 4 Калиг Фабиан Защитник
- 12 Steve Breitkreuz Защитник
- 18 Рапп Николай Защитник
- 20 Calogero Rizzuto Полузащитник
- 17 Philipp Riese Полузащитник
- 5 Фандрих Клеменс Полузащитник
- 15 Кемпе Деннис Полузащитник
- 7 Хохшайдт Ян Полузащитник
- 23 Soeren Bertram Нападающий
- 37 Теструт Паскаль Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Хаас Даниэль Вратарь
- 33 Тифферт Кристиан Защитник
- 21 Какуталуа Малкольм Защитник
- 10 Назаров Дмитрий II Полузащитник
- 38 Robert Herrmann Полузащитник
- 16 Mario Kvesic Нападающий
- 9 Emmanuel Iyoha Нападающий
- Главный тренер: Pavel Dotchev
Хольштайн Киль 4-3-1-2
- Основной состав
- 18 Kenneth Kronholm Вратарь
- 19 Patrick Herrmann II Защитник
- 3 Шмидт Доминик Защитник
- 24 Валь Хауке Защитник
- 15 Ван ден Берг Йоханнес Защитник
- 8 Билер Александер Полузащитник
- 26 Мефферт Йонас Полузащитник
- 6 Кинсомби Давид Полузащитник
- 7 Ли Чжэ-Сон Полузащитник
- 30 Benjamin Girth Нападающий
- 23 Серра Янни Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Райманн Доминик Вратарь
- 5 Тескер Штефан Защитник
- 27 Kingsley Schindler Полузащитник
- 22 Atakan Karazor Полузащитник
- 11 Masaya Okugawa Нападающий
- 28 Noah Awuku
- 10 Heinz Moerschel
- Главный тренер: Markus Anfang
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 29.09.2018 Падерборн 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 26.09.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Зандхаузен Б2
- 23.09.2018 Дуйсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 16.09.2018 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Б2
- 07.09.2018 Вольфсбург 3:1 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 31.08.2018 Ингольштадт 3:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 25.08.2018 Кёльн 3:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 18.08.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Майнц К
- 12.08.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Магдебург Б2
- 05.08.2018 Унион Берлин 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 29.07.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Шальке 04 ТМК
- 19.07.2018 Эрцгебирге Ауэ 5:1 Крылья Советов ТМК
- 22.05.2018 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Карлсруэ ПОЗПИВБ2
- 18.05.2018 Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ ПОЗПИВБ2
- 13.05.2018 Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 06.05.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Динамо Дрезден Б2
- 27.04.2018 Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 22.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дуйсбург Б2
- 14.04.2018 Арминия 2:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 07.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Б2
Хольштайн Киль (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 28.09.2018 Хольштайн Киль 4:2 Дармштадт Б2
- 25.09.2018 Унион Берлин 2:0 Хольштайн Киль Б2
- 22.09.2018 Хольштайн Киль 2:2 Бохум Б2
- 15.09.2018 Гройтер Фюрт 4:1 Хольштайн Киль Б2
- 03.09.2018 Хольштайн Киль 2:1 Магдебург Б2
- 26.08.2018 Ян 0:0 Хольштайн Киль Б2
- 19.08.2018 Мюнхен-1860 1:3 Хольштайн Киль К
- 12.08.2018 Хольштайн Киль 1:1 Хайденхайм Б2
- 03.08.2018 Гамбург 0:3 Хольштайн Киль Б2
- 28.07.2018 Хольштайн Киль 2:3 Эйбар ТМК
- 19.07.2018 Хольштайн Киль 2:6 Динамо Москва ТМК
- 21.05.2018 Хольштайн Киль 0:1 Вольфсбург ПОЗПИВБ
- 17.05.2018 Вольфсбург 3:1 Хольштайн Киль ПОЗПИВБ
- 13.05.2018 Хольштайн Киль 6:2 Айнтрахт Бр Б2
- 06.05.2018 Фортуна 1:1 Хольштайн Киль Б2
- 29.04.2018 Ингольштадт 1:5 Хольштайн Киль Б2
- 23.04.2018 Хольштайн Киль 1:3 Нюрнберг Б2
- 14.04.2018 Динамо Дрезден 0:4 Хольштайн Киль Б2
- 07.04.2018 Хольштайн Киль 0:0 Дармштадт Б2
- 01.04.2018 Арминия 1:1 Хольштайн Киль Б2
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Хольштайн Киль: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
- 17.02.2018 Хольштайн Киль 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 15.09.2017 Эрцгебирге Ауэ 0:3 Хольштайн Киль Бундеслига 2
- 12.03.2016 Хольштайн Киль 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3
- 26.09.2015 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Хольштайн Киль Бундеслига 3
- 17.04.2010 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Хольштайн Киль Бундеслига 3
- 07.11.2009 Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3
Эрцгебирге Ауэ
Хольштайн Киль
-
13 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 2
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|8
|6
|1
|1
|21 - 12
|19
|2.
|Гамбург
|9
|5
|2
|2
|12 - 11
|17
|3.
|Унион Берлин
|8
|4
|4
|0
|13 - 6
|16
|4.
|Гройтер Фюрт
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|5.
|Бохум
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|6.
|Ян
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|7.
|Санкт-Паули
|8
|4
|1
|3
|12 - 14
|13
|8.
|Динамо Дрезден
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|9.
|Падерборн
|8
|3
|3
|2
|17 - 14
|12
|10.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|11.
|Арминия
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|12.
|Хайденхайм
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|14.
|Дармштадт
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|15.
|Магдебург
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|16.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|17.
|Ингольштадт
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|18.
|Дуйсбург
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
Второй тайм
90'
Калиг Фабиан получил желтую карточку от судьи
90'
Хольштайн Киль делает замену. Патрик Херманн уходит с поля, а Heinz Moerschel выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Назаров Дмитрий II бьет в цель!
86'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Сёрен Бертрам уходит с поля, а Назаров Дмитрий II выходит на его замену.
84'
Kingsley Schindler получает вторую желтую карточку. Удаление.
83'
Kingsley Schindler получил желтую карточку от судьи
80'
Рапп Николай получил желтую карточку от судьи
72'
Г О О О О Л - Emmanuel Iyoha бьет в цель!
71'
Патрик Херманн получил желтую карточку от судьи
70'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Теструт Паскаль уходит с поля, а Emmanuel Iyoha выходит на его замену.
63'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Philipp Riese уходит с поля, а Mario Kvesic выходит на его замену.
58'
Ван ден Берг Йоханнес получил желтую карточку от судьи
46'
Хольштайн Киль делает замену. Benjamin Girth уходит с поля, а Kingsley Schindler выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Билер Александер бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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