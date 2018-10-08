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Зрители: 45000
Кёльн
1:2
Конец матча
Дуйсбург
0'
0:1
9' Гол
Cauly Oliveira Souza
27' Желтая карточка
Козьелло Венсан
34' Желтая карточка
Ильюченко Станислав
1:1
35' Гол
Хектор Йонас
72' Желтая карточка
Хектор Йонас
1:2
73' Гол в свои ворота
Matthias Bader
90' Желтая карточка
Хорн Яннес
90' Желтая карточка
Cauly Oliveira Souza
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Cauly Oliveira Souza получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Хорн Яннес получил желтую карточку от судьи
80'
Дуйсбург делает замену. Тащи Борис уходит с поля, а Себастьян Нойманн выходит на его замену.
77'
Кельн делает замену. Matthias Bader уходит с поля, а Кордоба Джон выходит на его замену.
77'
Кельн делает замену. Клеменс Кристиан уходит с поля, а Гирасси Серу выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Matthias Bader уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
72'
Хектор Йонас получил желтую карточку от судьи
63'
Дуйсбург делает замену. Гайаю Джозеф-Клод уходит с поля, а Энгин Ахмет выходит на его замену.
63'
Дуйсбург делает замену. Ильюченко Станислав уходит с поля, а Ферхук Йон выходит на его замену.
58'
Кельн делает замену. Козьелло Венсан уходит с поля, а Хорн Яннес выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Хектор Йонас бьет в цель!
Желтая карточка
34'
Ильюченко Станислав получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Козьелло Венсан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Cauly Oliveira Souza бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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