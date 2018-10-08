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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 45000
0:1
9' ГолCauly Oliveira Souza
27' Желтая карточкаКозьелло Венсан
34' Желтая карточкаИльюченко Станислав
1:1
35' ГолХектор Йонас
72' Желтая карточкаХектор Йонас
1:2
73' Гол в свои воротаMatthias Bader
90' Желтая карточкаХорн Яннес
90' Желтая карточкаCauly Oliveira Souza
|
9'
0:1
27'
35'
1:1
72'
73'
1:2
90'
Состав команд
14
Хектор
Йонас
13
Шауб
Луис
Кёльн 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хорн Тимо Вратарь
- 35 Matthias Bader Защитник
- 3 Зобих Лассе Защитник
- 5 Кцихос Рафаэль Защитник
- 14 Хектор Йонас Защитник
- 21 Козьелло Венсан Полузащитник
- 6 Хёгер Марко Полузащитник
- 24 Dominick Drexler Полузащитник
- 17 Клеменс Кристиан Нападающий
- 9 Теродде Симон Нападающий
- 13 Шауб Луис Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Кесслер Томас Вратарь
- 2 Шмиц Бенно Защитник
- 22 Мере Хорхе Защитник
- 19 Гирасси Серу Полузащитник
- 20 Эзкан Салих Полузащитник
- 15 Кордоба Джон Нападающий
- 23 Хорн Яннес Нападающий
- Главный тренер: Рутенбек Штефан
Дуйсбург 4-4-2
- Основной состав
- 27 Мезенхёлер Даниэль Вратарь
- 7 Andreas Wiegel Защитник
- 4 Бомхауэр Дастин Защитник
- 6 Наубер Геррит Защитник
- 17 Вольце Кевин Защитник
- 36 Гайаю Джозеф-Клод Полузащитник
- 16 Лукас Фрёде Полузащитник
- 10 Шнелльхардт Фабиан Полузащитник
- 20 Cauly Oliveira Souza Полузащитник
- 24 Тащи Борис Нападающий
- 11 Ильюченко Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Давари Даниэль Вратарь
- 23 Регезель Янни Защитник
- 29 Sebastian Neumann Защитник
- 9 Энгин Ахмет Полузащитник
- 15 Ферхук Йон Нападающий
- 13 Lukas Daschner
- 2 Young-Jae Seo
- Главный тренер: Ilia Gruev
Предыдущие игры
Кёльн (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 28.09.2018 Арминия 1:3 Кёльн Б2
- 25.09.2018 Кёльн 2:1 Ингольштадт Б2
- 21.09.2018 Зандхаузен 0:2 Кёльн Б2
- 16.09.2018 Кёльн 3:5 Падерборн Б2
- 02.09.2018 Санкт-Паули 3:5 Кёльн Б2
- 25.08.2018 Кёльн 3:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 19.08.2018 Динамо Берлин 1:9 Кёльн К
- 13.08.2018 Кёльн 1:1 Унион Берлин Б2
- 04.08.2018 Бохум 0:2 Кёльн Б2
- 20.07.2018 Вердер 0:1 Кёльн ТМК
- 17.07.2018 Кёльн 1:1 Уотфорд ТМК
- 12.05.2018 Вольфсбург 4:1 Кёльн Б
- 05.05.2018 Кёльн 1:3 Бавария Б
- 28.04.2018 Фрайбург 3:2 Кёльн Б
- 22.04.2018 Кёльн 2:2 Шальке 04 Б
- 14.04.2018 Герта 2:1 Кёльн Б
- 07.04.2018 Кёльн 1:1 Майнц Б
- 31.03.2018 Хоффенхайм 6:0 Кёльн Б
- 18.03.2018 Кёльн 2:0 Байер Л Б
- 12.03.2018 Вердер 3:1 Кёльн Б
Дуйсбург (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 29.09.2018 Дуйсбург 1:3 Ян Б2
- 26.09.2018 Магдебург 3:3 Дуйсбург Б2
- 23.09.2018 Дуйсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 14.09.2018 Унион Берлин 2:2 Дуйсбург Б2
- 01.09.2018 Дуйсбург 0:1 Гройтер Фюрт Б2
- 24.08.2018 Дармштадт 3:0 Дуйсбург Б2
- 18.08.2018 Дассендорф 0:1 Дуйсбург К
- 11.08.2018 Дуйсбург 0:2 Бохум Б2
- 06.08.2018 Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Б2
- 28.07.2018 Дуйсбург 1:1 Атлетик Б ТМК
- 28.07.2018 Дуйсбург 0:0 Фиорентина ТМК
- 15.07.2018 Вердер 1:0 Дуйсбург ТМК
- 03.07.2018 Дуйсбург 1:2 Ройал Антверпен ТМК
- 13.05.2018 Дуйсбург 2:0 Санкт-Паули Б2
- 06.05.2018 Гройтер Фюрт 2:2 Дуйсбург Б2
- 29.04.2018 Дуйсбург 4:1 Ян Б2
- 22.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дуйсбург Б2
- 14.04.2018 Дуйсбург 0:2 Зандхаузен Б2
- 07.04.2018 Унион Берлин 0:0 Дуйсбург Б2
- 31.03.2018 Дуйсбург 1:4 Кайзерслаутерн Б2
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Дуйсбург: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
- 09.01.2016 Кёльн 6:0 Дуйсбург Товарищеские матчи. Клубы
- 28.10.2014 Дуйсбург 0:0 Кёльн Кубок
- 22.04.2013 Дуйсбург 1:1 Кёльн Бундеслига 2
- 09.11.2012 Кёльн 0:0 Дуйсбург Бундеслига 2
- 22.12.2010 Кёльн 1:2 Дуйсбург Кубок
- 14.01.2009 Дуйсбург 0:1 Кёльн Товарищеские матчи. Сборные
- 01.08.2008 Дуйсбург 1:1 Кёльн Товарищеские матчи. Сборные
Кёльн
Дуйсбург
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|9
|6
|1
|2
|22 - 14
|19
|2.
|Гамбург
|9
|5
|2
|2
|12 - 11
|17
|3.
|Унион Берлин
|9
|4
|5
|0
|14 - 7
|17
|4.
|Санкт-Паули
|9
|5
|1
|3
|15 - 15
|16
|5.
|Гройтер Фюрт
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|6.
|Падерборн
|9
|4
|3
|2
|19 - 15
|15
|7.
|Бохум
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Ян
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|9.
|Динамо Дрезден
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|10.
|Хайденхайм
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|11.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|12.
|Арминия
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|14.
|Дармштадт
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|15.
|Магдебург
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|16.
|Дуйсбург
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|17.
|Зандхаузен
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|18.
|Ингольштадт
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
Второй тайм
90'
Cauly Oliveira Souza получил желтую карточку от судьи
90'
Хорн Яннес получил желтую карточку от судьи
80'
Дуйсбург делает замену. Тащи Борис уходит с поля, а Себастьян Нойманн выходит на его замену.
77'
Кельн делает замену. Matthias Bader уходит с поля, а Кордоба Джон выходит на его замену.
77'
Кельн делает замену. Клеменс Кристиан уходит с поля, а Гирасси Серу выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Matthias Bader уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
72'
Хектор Йонас получил желтую карточку от судьи
63'
Дуйсбург делает замену. Гайаю Джозеф-Клод уходит с поля, а Энгин Ахмет выходит на его замену.
63'
Дуйсбург делает замену. Ильюченко Станислав уходит с поля, а Ферхук Йон выходит на его замену.
58'
Кельн делает замену. Козьелло Венсан уходит с поля, а Хорн Яннес выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Хектор Йонас бьет в цель!
34'
Ильюченко Станислав получил желтую карточку от судьи
27'
Козьелло Венсан получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Cauly Oliveira Souza бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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