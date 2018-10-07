Стадион: Юесиушан
0:1
Второй тайм: 56'
14' Желтая карточкаТошич Душко
21' Желтая карточкаЙи Тенг
23' Желтая карточкаZhizhao Chen
31' Красная карточкаЧжи Сяо
36' Желтая карточкаZhongguo Chi
0:1
43' ГолБакамбу Седрик
Второй тайм
56'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
После дальнего удара, который нанес Zhongguo Chi мяч отбит вратарем
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
55'
После удара головой, который сделал Бакамбу Седрик мяч выносится вратарем на угловой
55'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
54'
Судья сигнализирует, что Gong Zhang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Zhongguo Chi
54'
Сичжэ Чжан возвращается на поле.
54'
54'
Gong Zhang не смог попасть в створ ударом издали
53'
53'
Матч возобновлен
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Сичжэ Чжан получил травму и медбригада забирает его с поля.
52'
Сичжэ Чжан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
52'
52'
Гуанчжоу Фули начинает контратаку
52'
51'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
51'
Юй Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань толкнул локтем оппонента. Это Рибейро Калихто Ренатиньо заработал фол
50'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
49'
49'
49'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
47'
47'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
46'
Судья сигнализирует, что Junior Urso из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
46'
Тактическая замена. Лю Лин уходит с поля и его заменяет Gong Zhang
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
45'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
45'
Отличные скиллы показывает Бакамбу Седрик, обводя своих соперников
45'
Пен Лю из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
44'
Ziming Wang из команды Бэйцзин Гоань толкнул локтем оппонента. Это Тошич Душко заработал фол
43'
Виера Хонатан сделал результативную передачу.
43'
Г О О О О Л - Бакамбу Седрик изменил счет на табло!
43'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
43'
43'
43'
43'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
43'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
42'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Судья сигнализирует, что Chenlong Zhang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Пен Лю
41'
41'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
41'
41'
41'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Судья сигнализирует, что Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
40'
Назначен штрафной. Пострадал Ченг Юелей, его свалил Бакамбу Седрик.
40'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань забрасывает мяч в штрафную.
39'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
39'
Сичжэ Чжан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
39'
38'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
37'
Хорошую попытку сделал Бакамбу Седрик. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Отличные скиллы показывает Бакамбу Седрик, обводя своих соперников
37'
36'
Zhongguo Chi получил желтую карточку от судьи
36'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Лю Лин
36'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Виера Хонатан нанес удар, мяч был парирован, но Ченг Юелей не удержал его в руках.
35'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Пен Лю из команды Бэйцзин Гоань навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
34'
34'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
33'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
33'
32'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
32'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Матч возобновлен
31'
УДАЛЕНИЕ! - Чжи Сяо удален за серьёзный фол
31'
После оценки ситуации рефери решает изменить карточку для Чжи Сяо
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
30'
Ziming Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Судья сигнализирует, что Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Ziming Wang
28'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Ziming Wang из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
28'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
28'
27'
Шанс! Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули пробил головой, но мимо
27'
27'
27'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
27'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
25'
Chenlong Zhang нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
23'
Zhizhao Chen получил желтую карточку от судьи
23'
Судья сигнализирует, что Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
23'
Йи Тенг ошибается в защите.
23'
22'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
22'
Виера Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
22'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
21'
Йи Тенг совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
21'
Судья сигнализирует, что Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Бакамбу Седрик
21'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
20'
Бакамбу Седрик наказан за толчок Miao Tang
20'
Пен Лю из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
19'
Отличные скиллы показывает Виера Хонатан, обводя своих соперников
18'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бакамбу Седрик мяча так и не получил
17'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Feiya Chang из команды Гуанчжоу Фули толкнул локтем оппонента. Это Пен Лю заработал фол
16'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
16'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
15'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули идет с мячом вперед на обострение...
15'
Гуанчжоу Фули начинает контратаку
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
15'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
14'
Тошич Душко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
14'
Судья сигнализирует, что Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Бакамбу Седрик
14'
14'
13'
Судья сигнализирует, что Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Junior Urso
13'
Taijan Jin возвращается на поле.
13'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
12'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
12'
Виера Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Отличные скиллы показывает Виера Хонатан, обводя своих соперников
12'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Матч возобновлен
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Taijan Jin получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Taijan Jin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Пен Лю из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
10'
Судья сигнализирует, что Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
9'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
9'
Отличный пас сделал Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
8'
Судья сигнализирует, что Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Пен Лю
8'
8'
Шанс! Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули пробил головой, но мимо
8'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули забрасывает мяч в штрафную.
8'
Отличные скиллы показывает Feiya Chang, обводя своих соперников
7'
Гуанчжоу Фули начинает контратаку
7'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Судья сигнализирует, что Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
6'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
6'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
5'
Шанс! Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули пробил головой, но мимо
5'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
4'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
4'
Гуанчжоу Фули начинает контратаку
3'
3'
Рибейро Калихто Ренатиньо не смог попасть в створ ударом издали
3'
Отличные скиллы показывает Рибейро Калихто Ренатиньо, обводя своих соперников
3'
Гуанчжоу Фули начинает контратаку
2'
2'
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Бэйцзин Гоань начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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