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Стадион:
Шанхай СИПГ
3:0
Второй тайм: 53'
Гуйчжоу Чжичэн
0'
14' Желтая карточка
Guan He
1:0
23' Гол
Шэньчао Ван
40' Желтая карточка
Kaimu Zheng
2:0
48' Гол
Лэй У
3:0
52' Гол
Элкесон Кардосо
53'
Второй тайм
52'
Оскар дос Сантос сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
ГОООООЛ - Элкесон Кардосо Шанхай СИПГ забивает ударом головой
52'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
52'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
51'
Xin Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Шэньчао Ван
51'
Xin Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
50'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
50'
Шанхай СИПГ начинает контратаку
50'
Матч возобновлен
50'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
49'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
48'
Халк Живанилдо сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Лэй У изменил счет на табло!
48'
ШАНС! Лэй У вышел один-на-один с голкипером...
48'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лэй У и Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ.
47'
Плохо сыграл Шэньчао Ван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Фол, нарушение
46'
Оскар дос Сантос задерживает мяч рукой
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
48'
Оскар дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
47'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн навешивает в штрафную с рикошетом.
47'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
45'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
45'
Матч возобновлен
44'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Офсайд
44'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
44'
Junlin Min делает длинную передачу вперед
Офсайд
43'
Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
Фол, нарушение
42'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Yunlong Fan оказался на газоне.
Офсайд
42'
Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
Фол, нарушение
41'
Шэньчао Ван наказан за толчок Yunlong Fan
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
Желтая карточка
40'
Рефери не любит споров - именно за это Kaimu Zheng сейчас получил желтую
39'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
39'
Hao Liu не смог попасть в створ ударом издали
38'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
38'
Оскар дос Сантос не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
37'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
37'
Xin Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
36'
Шанхай СИПГ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
36'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
Фол, нарушение
35'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Вей Ду
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
34'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
34'
Junlin Min возвращается на поле.
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
33'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Junlin Min получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
32'
Junlin Min на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
31'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
30'
Халк Живанилдо наказан за толчок Junlin Min
29'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
29'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лэй У и Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ.
29'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
28'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Вей Ду
28'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
Угловой
28'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с правого угла.
28'
Боли Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
27'
Вей Ду из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
26'
Junlin Min навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Назначен штрафной. Пострадал Junlin Min, его свалил Шэньчао Ван.
26'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
25'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
25'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
23'
Вэньцзюнь Люй сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГОООООЛ - Шэньчао Ван Шанхай СИПГ забивает ударом головой
23'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает отличный кросс...
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Хуэй-Кан Цай
23'
Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
Офсайд
21'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
Угловой
21'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
20'
Боли Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Отличные скиллы показывает Халк Живанилдо, обводя своих соперников
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
19'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
19'
ШАНС! Kaimu Zheng нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Гуйчжоу Чжичэн начинает контратаку
19'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
18'
Чжао Хэцзин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает передачу одноклубнику.
18'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
18'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
Цзюнь-Лин Янь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
14'
Guan He получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
14'
Судья свистит. Guan He атаковал сзади соперника. Это Kaimu Zheng заработал своей команде штрафной
14'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
14'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу одноклубнику.
13'
Боли Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Шэньчао Ван наказан за толчок Yunlong Fan
13'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
12'
Халк Живанилдо пробует нанести удар издали, но Boyang Su держит все под контролем
12'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
Офсайд
12'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
11'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Гуйчжоу Чжичэн начинает контратаку
11'
Лэй У нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
11'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
10'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
10'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
10'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
9'
Вэньцзюнь Люй задерживает мяч рукой
Угловой
9'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
8'
Хороший удар издали нанес Халк Живанилдо, но отличный сейв сделал Boyang Su. Угловой.
7'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
7'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
6'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
6'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Чжао Хэцзин из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Шэньчао Ван
Фол, нарушение
5'
Kaimu Zheng наказан за толчок Шэньчао Ван
Фол, нарушение
4'
Халк Живанилдо задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Вей Ду из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
3'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
3'
Халк Живанилдо наказан за толчок Чжао Хэцзин
2'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Боли Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Шэньчао Ван задерживает мяч рукой
1'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Гуйчжоу Чжичэн начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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