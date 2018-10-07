Стадион: Шанхай Интернешнл
3:0
Второй тайм: 53'
14' Желтая карточкаGuan He
1:0
23' ГолШэньчао Ван
40' Желтая карточкаKaimu Zheng
2:0
48' ГолЛэй У
3:0
52' ГолЭлкесон Кардосо
Второй тайм
52'
Оскар дос Сантос сделал результативную передачу.
52'
ГОООООЛ - Элкесон Кардосо Шанхай СИПГ забивает ударом головой
52'
52'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
51'
51'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Судья сигнализирует, что Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Шэньчао Ван
51'
51'
50'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
50'
Шанхай СИПГ начинает контратаку
50'
Матч возобновлен
50'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
49'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
48'
Халк Живанилдо сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Лэй У изменил счет на табло!
48'
ШАНС! Лэй У вышел один-на-один с голкипером...
48'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лэй У и Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ.
47'
Плохо сыграл Шэньчао Ван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Оскар дос Сантос задерживает мяч рукой
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
48'
Оскар дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
47'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн навешивает в штрафную с рикошетом.
47'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
45'
45'
Матч возобновлен
44'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
44'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
44'
Junlin Min делает длинную передачу вперед
43'
Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
42'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Yunlong Fan оказался на газоне.
42'
Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
41'
Шэньчао Ван наказан за толчок Yunlong Fan
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
40'
Судья сигнализирует, что Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
40'
Рефери не любит споров - именно за это Kaimu Zheng сейчас получил желтую
39'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
39'
Hao Liu не смог попасть в створ ударом издали
38'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
38'
Оскар дос Сантос не смог попасть в створ ударом издали
37'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
37'
36'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
36'
Шанхай СИПГ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
36'
35'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Вей Ду
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
34'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Junlin Min возвращается на поле.
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
33'
Матч возобновится спорным мячом
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Junlin Min получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Junlin Min на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
31'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
Халк Живанилдо наказан за толчок Junlin Min
29'
29'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лэй У и Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ.
29'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
28'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Вей Ду
28'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
28'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с правого угла.
28'
Боли Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Вей Ду из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
26'
Junlin Min навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Назначен штрафной. Пострадал Junlin Min, его свалил Шэньчао Ван.
26'
25'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
23'
Вэньцзюнь Люй сделал результативную передачу.
23'
ГОООООЛ - Шэньчао Ван Шанхай СИПГ забивает ударом головой
23'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает отличный кросс...
23'
Судья сигнализирует, что Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Хуэй-Кан Цай
23'
Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
21'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
21'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
20'
Боли Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Отличные скиллы показывает Халк Живанилдо, обводя своих соперников
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
19'
19'
ШАНС! Kaimu Zheng нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Гуйчжоу Чжичэн начинает контратаку
19'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
18'
Чжао Хэцзин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает передачу одноклубнику.
18'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
18'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
16'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
Цзюнь-Лин Янь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Guan He получил желтую карточку от судьи
14'
Судья свистит. Guan He атаковал сзади соперника. Это Kaimu Zheng заработал своей команде штрафной
14'
14'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу одноклубнику.
13'
Боли Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Шэньчао Ван наказан за толчок Yunlong Fan
13'
12'
Халк Живанилдо пробует нанести удар издали, но Boyang Su держит все под контролем
12'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
12'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
11'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Гуйчжоу Чжичэн начинает контратаку
11'
Лэй У нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
10'
10'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
9'
Вэньцзюнь Люй задерживает мяч рукой
9'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
8'
Хороший удар издали нанес Халк Живанилдо, но отличный сейв сделал Boyang Su. Угловой.
7'
7'
6'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
5'
Судья сигнализирует, что Чжао Хэцзин из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Шэньчао Ван
5'
Kaimu Zheng наказан за толчок Шэньчао Ван
4'
Халк Живанилдо задерживает мяч рукой
4'
Судья сигнализирует, что Вей Ду из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
3'
3'
Халк Живанилдо наказан за толчок Чжао Хэцзин
2'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Боли Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Шэньчао Ван задерживает мяч рукой
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Гуйчжоу Чжичэн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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